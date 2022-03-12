У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали

Ныряем в 1989-й.

Последняя минута матча «Сперс» против «Джаз» растянулась почти на полчаса в реальном времени, и зрители на трибунах «AT&T-Центра», домашней арены «Сан-Антонио», провели эту получасовую минуту стоя.

С точки зрения сезона в этом матче решалось немногое: «Юта» борется за высокий посев в плей-офф, «Сан-Антонио» имитирует борьбу за последнюю путевку в плей-ин. 4-я и 11-я команды Запада, это соперники разных весовых категорий, но и между такими командами бывают напряженные матчи.

Но с точки зрения истории НБА эта игра была особенной. В случае успеха Грегг Попович становился лидером по числу побед среди всех тренеров в истории. Да, до конца сезона еще месяц, и Грегг точно успел бы побить рекорд Дона Нельсона в 1335 победы, с которым сравнялся в понедельник. Но всем хотелось увидеть это именно на домашней площадке «Сперс». Первая попытка – позавчера против «Торонто» – оказалась неудачной.

Но со второй попытки «Сперс» сделали подарок своему тренеру и болельщикам. А упорная концовка, где все решалось штрафными бросками, добавила атмосферы историческому моменту.

Теперь у Грегга Поповича 1336 победы в регулярных сезонах НБА – столько нет ни у одного другого тренера.

Первую из 1336 Попович добыл в третьем матче на посту главного тренера, всего через неделю после того, как сам назначил себя совместителем на постах генменеджера и тренера, уволив предшественника Боба Хилла после неудачного старта 3-15.

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Это был декабрь 1996-го, лидером клуба еще был Дэвид Робинсон – через 10 дней он сломает ногу и вылетит до конца сезона. «Сперс» упадут на дно, у Поповича будет жалкий результат 17-47 – никто тогда не предсказал бы, что за этим последуют еще 25 сезонов, 5 чемпионских титулов и рекорд НБА по числу побед.

Но вообще-то впервые в роли главного тренера НБА Грегг Попович победил намного раньше 1996-го.

Вот только та победа не считается.

Давайте откатимся еще на 8 сезонов назад и вспомним, как Попович вообще попал в НБА из низшего дивизиона NCAA, из крохотной команды Помона-Питцер, которая объединяет сразу два колледжа, потому что по отдельности у них не хватает баскетболистов.

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Еще во время игровой карьеры будущие великие тренеры Грегг Попович и Лэрри Браун познакомились – Попович представлял сборную ВВС США на просмотрах в олимпийскую сборную-1972, а Браун завершал карьеру игрока, искал, где набраться тренерского опыта, а потому вызывался тренером-волонтером в олимпийский лагерь и помогал отсеивать игроков на сборах.

Браун отсеял Поповича на отборе в сборную США, а через несколько лет, когда стал тренером «Денвера», повторно отсеял Грегга и в тренировочном лагере «Наггетс». Но добрые отношения сохранились – Браун и Попович выросли из одного тренерского древа: Боб Спир тренировал Поповича в Академии ВВС (а его ассистентом и преемником был Хэнк Иган, и уже у Игана первую тренерскую работу получил и Грегг), а Лэрри Браун играл и позднее работал ассистентом в университете Северной Каролины под руководством великого Дина Смита – так вот, Дин Смит тоже когда-то был помощником Спира в Академии ВВС.

Грегг Попович приезжал в Советский Союз в разгар Холодной войны. Он служил в ЦРУ и играл в баскетбол

А как известно, нет более крепкой связи в баскетболе, чем между тренерами из одной студенческой ветви.

Браун продолжал следить за работой Поповича в ВВС и Помона-Питцер, и в 1986-м пригласил его на сезон ассистентом в университет Канзаса. В 1988-м вечный странник Лэрри вновь сменил место работы, вернувшись в НБА, и опять позвал Поповича к себе. В «Сан-Антонио».

Так Попович стал ассистентом в НБА. И ассистентов в НБА обычно не замечают, пока они не станут главными, но Браун сразу готовил своих помощников к самостоятельной работе.

Уже в предсезонке Браун передоверил работу с командой ассистентам. Во-первых, из-за здоровья – у Лэрри были проблемы с сосудами. Во-вторых, темпераментный Браун знал, что вряд ли продержится без срывов на судей все 82 матча. «Я обычно пропускаю одну предсезонную игру, потому что понимаю, что меня когда-нибудь выгонят со скамейки во время сезона. И хочу дать ассистентам опыт управления командой».

К старту сезона здоровье Брауна пришло в норму, но предсказание тоже сбылось. Браун в том сезоне нервничал, наверное, даже больше обычного – клуб постоянно проигрывал, тренер публично ругался с менеджментом. Главное беспокойство – что после такого провального сезона Дэвид Робинсон не захочет переходить в «Сперс». Центрового взяли первым на драфте в 1987-м, но он решил отслужить после этого два года на базе ВМФ, и в 1989-м году имел право стать свободным агентом и подписаться в любой клуб.

В общем, проблем хватало. Никогда до и никогда после команды Брауна не проигрывали так часто: всего 21 победа за сезон.

И на самом деле одна из этих 21 побед – не Брауна.

Март, концовка сезона, обитающие на дне «Сперс» принимают еще не потерявший шансы на выход в плей-офф «Вашингтон» с Бернардом Кингом. У «Сан-Антонио» тоже есть Кинг, младший брат Бернарда Альберт, но он намного хуже и вообще травмирован.

Вообще тут тот еще состав: лидер Элвин Робертсон не разговаривает с Брауном, другой защитник Джонни Доукинс постоянно болеет, стартовый центровой Майк Смрек весит 500 кг и не может играть больше 10 минут, зато в старте сразу три Андерсона (Уилли, Майкл и «Кадиллак» Грег).

В середине второй четверти Лэрри Браун взбесился на судей… из-за плохо подброшенного спорного мяча. Молодой арбитр Деррик Стэффорд выгнал Брауна – и командой стал руководить его помощник Грегг Попович, еще полгода назад работавший в третьем дивизионе студенческого баскетбола.

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«После того, как Лэрри выгнали, мы собрались и стали играть интенсивнее», – отметил Элвин Робертсон. Равная игра превратилась в разгром, «Сперс» набрали 130 очков, и Попович одержал свою первую победу в НБА…

…которую ему не засчитали. Это не хоккей, где победа присуждается тому вратарю, кто был в воротах при победном годе своей команды. Это не бейсбол, где питчер-победитель определяется по тому, провел ли он большинство иннингов, а если нет – то победа присуждается наиболее эффективному релиф-питчеру.

В НБА все победы идут в досье главного тренера, даже если он вообще не присутствовал на матче. Сам Попович так получил несколько дополнительных в зачет своих 1336, хотя удалялся или пропускал игры по состоянию здоровья или по личным обстоятельствам, а к победе «Сперс» приводили его помощники – от Майка Буденхольцера до Этторе Мессины.

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Из-за этого правила бывают курьезы – когда Стив Керр из-за операции на спине пропускал старт сезона-2015/16, врио главного тренера «Голден Стэйт» был назначен Люк Уолтон. «Уорриорз» выдали старт 24-0, Уолтон был назван Тренером месяца в НБА – но официально он получил эту награду без единой победы. Все матчи, победы и поражения (39-4) пошли в зачет Керру. И именно Стив выиграл награду Тренера года, хотя тренировал меньше половины сезона и де-факто выиграл меньше матчей (34-5), чем Уолтон.

Возвращаясь к Поповичу – сейчас он обогнал Дона Нельсона по победам в НБА, а ведь после работы у Лэрри в «Сперс» Попович успел и на Нельсона в «Голден Стэйт» поработать, прежде чем вернуться в САС сначала генменеджером, а потом и на тренерскую работу.

И Нельсона Поп тоже однажды подменил после удаления и довел тот матч до победы – в безумной концовке против «Орландо» с Шаком и Пенни:

Так что у Поповича есть 1336 засчитанные победы в «Сперс», одна незасчитанная в «Сперс» и даже одна незасчитанная в «Уорриорз»!

После установления рекорда Попович был непривычно эмоционален.

«Это наш общий рекорд. Это не мой рекорд. Он принадлежит всем людям в этом городе. К этому имеют отношение многие. Подобные вещи не могут принадлежать лишь одному человеку. Баскетбол – командный вид спорта».

«Вы постоянно объясняете своим игрокам, что они должны делать все вместе, и такой подход имел место по ходу всей моей жизни, мы работали сообща со всеми этими замечательными баскетболистами и тренерами, сотрудниками клуба. Мне повезло работать со всеми этими людьми, получать поддержку этого замечательного города. Поклонники поддерживают нас при любых обстоятельствах»

«Грегг Попович, вы величайший тренер всех времен» , – заявил новый лидер «Сперс» Деджонте Мюррэй после матча против «Юты».

Теперь есть железный статистический аргумент в пользу этого утверждения.

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Фото: REUTERS/Scott Wachter; Gettyimages.ru/Ronald Martinez