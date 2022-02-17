В НБА определили 15 лучших тренеров в истории. Пятикратный чемпион – мимо, еще 10 членов Зала славы – мимо, зато есть Док Риверс

От редакции: в честь 75-летия НБА мы говорим о людях, явлениях и процессах, создавших ту лигу, которую любят все. Сегодня – краткий гид по тренерам, изобретавшим любимый баскетбол НБА.

Заслоненная переходом Хардена в «Филадельфию» и другими сделками дедлайна, заслоненная подготовкой к Матчу всех звезд, эта новость могла остаться незамеченной: вслед за объявлением списка 75 величайших игроков НБА определила и 15 лучших тренеров в истории.

75 лучших игроков в истории НБА: кто не попал, кого не хватает и кто реально лишний?

Как и предыдущий, этот список тоже сразу высмеяли, обругали, раскритиковали. Но обсуждение и здесь, и на других сайтах, и в соцсетях иссякло молниеносно, как терпение Грегга Поповича, ведь на следующий день все были заняты дедлайном на обмены в НБА. А потом про топ-15 благополучно забыли, хотя во многом рейтинг тренеров гораздо интереснее рейтинга игроков.

Какие претензии были к списку игроков, напомним:

• странный состав жюри, где было ноль спортивных историков, недостаточно профильных журналистов, но зато много действующих игроков, которые вряд ли что-то знают о баскетболе до своего рождения;

• подозрения в том, как голосовали – это вообще не выглядело как выбор топ-75, больше похоже на дополнительное голосование за 25 новых членов к списку топ-50 1996 года;

• в нем не было вашего любимого игрока;

• в нем был игрок, которого вы ненавидите.

Однако топ-75, за исключением пары позиций, вышел на удивление достойным. 80%-90% игроков из списка попали бы в любой серьезный исторический рейтинг – не такой уж и плохой показатель.

Но было ощущение, что 75 игроков за 75 лет – это слишком мало, учитывая, например, что в Зале славы баскетбола почти вдвое больше игроков НБА, а ведь там пока только те, кто завершил карьеру к 2017-му.

Что же тогда говорить о списке из 15 лучших за 75 лет? У того же Зала славы баскетбола всегда было предубеждение против тренеров из профессионального баскетбола, там огромный дисбаланс в пользу студенческих специалистов – но даже в Зал включили уже больше 20 представителей НБА, при этом в это число до сих пор не входят, например, Попович, Д’Антони, любой другой тренер, начавший карьеру в 90-е или 00-е.

Откуда вообще такое странное число – 15?

Это тоже не первый юбилейный список. В 1996-м выбрали 50 игроков и 10 тренеров (видимо, руководствуясь тем, что игроков в каждой команде на паркете пятеро, а главный тренер – один). Спустя 25 лет расширили списки в полтора раза.

В отличие от топа игроков, тренерский рейтинг сейчас составлялся по иному принципу, чем в 1996-м. Тогда список определяли исключительно журналисты.

В этом сезоне задачу по выбору лучших в истории перекинули на профсоюз тренеров. В 1996-м он уже существовал 20 лет, но был на задворках трудовых отношений НБА. Полноценное признание организация получила только в конце 00-х.

Кажется, что все справедливо: профессионалы лучше всего разбираются в своем ремесле, лучших тренеров должны выбирать тренеры. Но на примере голосования игроков за своих коллег в стартовые пятерки Матча всех звезд видно, что объективности в таких выборах нет и не может быть. И если мы критиковали «эффект недавности» при выборе топ-75 игроков, то здесь это когнитивное искажение – гипертрофированное.

В жюри, выбиравшем игроков, была хотя бы видимость «исторического противовеса» игрокам со стороны журналистов и тренеров.

Величайших тренеров выбирали члены профсоюза – 30 нынешних тренеров, плюс 13 приглашенных экс-коучей НБА. И некоторые из бывших тренеров не совсем убедили, что разбираются в тренерском искусстве (в жюри – легендарные игроки Мэджик Джонсон, Уиллис Рид, Дэйв Коуэнс, Айзейя Томас, чьими тренерскими заслугами вряд ли кто-то восхищен, мягко говоря). Да и не все нынешние тренеры убедили.

Но, кстати, голосовать за себя было запрещено.

Итак, мы имеем: молодежь вроде Уилли Грина из «Нового Орлеана» или Дэйгнолта из «Оклахомы» составляет больше половины жюри. Один действующий тренер, который работал до 1999-го – Попович. Всего несколько человек, которые застали как игроки хотя бы 70-е, единицы – 60-е. И одинокий Хьюби Браун, начавший тренировать еще в 1955-м, в студенческом баскетболе – в 1968-м, в НБА – в 1972-м.

Стоит ли удивляться тому, что в топ не попали 5-кратный чемпион НБА и еще трое двукратных, потому что они тренировали до 1980-х и их уже просто не помнят? Про тренеров не собирают нарезки исторических хайлайтов, их не сравнивают по продвинутой статистике, их очень редко называют творцами чемпионских побед – подобное отношение в Америке зарезервировано для студенческих тренеров.

В списке также нет еще троих человек, у кого 4-5 вызовов на Матч всех звезд НБА. Из 10 многократных Тренеров года в топ-15 – только трое. Никакие Хьюби Браун, Билл Расселл, Фил Джексон, Ленни Уилкенс не смогли сбалансировать состав жюри – и итоговый выбор.

Но мы забегаем вперед.

Кого оставили

Из 10 лучших версии-1996 в новом перечне – 8 человек.

Ред Ауэрбах

Титулы / Финалы: 9 / 11 Тренер года: 1 (награда существует с 1963-го, позднее названа в его честь) МВЗ: 11 По победам / по % побед: 12-й / 5-й*

* – среди тех, у кого минимум 250 побед в регулярных сезонах

Игроки (здесь и далее – из топ-75, которые провели не менее двух сезонов под руководством): Боб Кузи, Билл Шарман, Билл Расселл, Сэм Джонс, Джон Хавличек

Самый побеждающий человек в истории НБА: 9 титулов в 1950-е и 1960-е – как тренер «Бостона», еще 7 (в 60-е, 70-е, 80-е) – как генменеджер. Ред не изобретал тактик и комбинаций, он изобретал концепцию: быстрый отрыв в НБА первыми стали играть именно его «Вашингтон Кэпитолз» (да, он работал не только в Бостоне), его авторству принадлежат идеи «шестого игрока» и подвижного центрового. Ауэрбах также был сильнейшим психологом и мотиватором и прекрасно оценивал талант игроков. Лучшим свидетельством влияния Ауэрбаха на НБА стали даже не его чемпионские перстни и не то, что лучшему тренеру сезона ежегодно присуждается Приз Реда Ауэрбаха, а число учеников: сразу четыре экс-игрока Реда стали позднее тренерами-чемпионами в НБА, еще один – в NCAA, а еще один попал в этот список и в Зал славы даже без чемпионского титула.

Ред Хольцман

Титулы / Финалы: 2 / 3 Тренер года: 1 МВЗ: 2 По победам / по % побед: 20-й / 43-й

Игроки: Боб Петтит, Уиллис Рид, Уолт Фрэйзер, Дэйв Дебушер, Эрл Монро, Джерри Лукас

75 лет постоянных чемпионских амбиций – и только два титула: это «Нью-Йорк Никс», и оба титула в 1970-е они завоевали под руководством Реда Хольцмана. «Никс» стали первой чемпионской командой, опорой которой была игра в защите. Хольцман пришел в клуб в 68-м и полностью перенастроил команду, сделав упор на физподготовку, дальние броски (тогда трехочковой линии еще не было), движение мяча в атаке и мощный прессинг в обороне. И именно под руководством Хольцмана большую часть своей карьеры в НБА провел Фил Джексон.

Джек Рэмзи

Титулы / Финалы: 1 / 1 Тренер года: 0 МВЗ: 1 По победам / по % побед: 14-й / 52-й

Игроки: Хэл Грир, Билли Каннингем, Боб Макаду, Билл Уолтон, Клайд Дрекслер

Твидовые пиджаки, клетчатые штаны, два чемпионских перстня: Рэмзи вообще-то начинал карьеру в НБА как генменеджер «Филадельфии» Уилта Чемберлена. Но когда Уилт и главный тренер той команды поссорились с владельцем и ушли, на тренерский пост пришлось зайти генменеджеру. Первые попытки построить что-то свое в «Филадельфии» и «Баффало» не были успешными, зато в «Портленде» в первый же сезон родилась одна из самых красивых чемпионских команд в истории НБА. На момент завершения карьеры Рэмзи уступал только Ауэрбаху по числу побед в регулярных сезонах, и в какой-то момент каждый четвертый действующий тренер НБА был учеником Доктора Джека.

Ленни Уилкенс

Титулы / Финалы: 1 / 2 Тренер года: 1 МВЗ: 4 По победам / по % побед: 3-й / 42-й

Игроки: сам Ленни Уилкенс, Билл Уолтон

Главный долгожитель тренерского цеха НБА – 32 сезона, 2487 игр! Ленни начинал играющим тренером в «Сиэтле» еще в 1969-м, а заканчивал в «Никс», тренируя Тревора Аризу. Один из самых любимых игроками наставников – но по списку этих игроков заметно, что тренировал Ленни в основном в скромных командах. Но даже так добивался успеха: два финала НБА с «Соникс» (чемпион-1979), где впервые все атаки шли не через игрока задней линии, а через форварда; великолепный «Кливленд» начала 90-х, который из-за травм не смог достичь даже 50% потенциала; грозная защитная «Атланта» с Мутомбо. Все команды Ленни были разными – Уилкенс просто давал им играть, не загоняя в рамки стратегий.

Единственный, кто попал и в топ-75 игроков, и в топ-15 тренеров.

Пэт Райли

Титулы / Финалы: 5 / 9 Тренер года: 3 МВЗ: 9 По победам / по % побед: 5-й / 7-й

Игроки: Карим Абдул-Джаббар, Мэджик Джонсон, Джеймс Уорти, Боб Макаду, Патрик Юинг, Дуэйн Уэйд, Шакил О’Нил

Только один тренер доводил до финала НБА три разные команды в трех разных десятилетиях. Уже в «Шоутайме» «Лейкерс» Пэт считался звездой наравне со своими игроками, но в какой-то момент устал от давления... и сменил Лос-Анджелес на Нью-Йорк. Это был стилевой переход: после лучшей атаки 80-х в ЛАЛ Райли строил лучшую защиту 90-х в «Никс». Но вскоре Пэт вновь захотел большего: полного контроля над командой, и скандально ушел в «Майами» на двойную роль тренера и президента. Опять устал тренировать, назначил главным своего помощника, разочаровался в нем, вернулся на тренерский мостик, сделал «Хит» чемпионами в 2006-м. А потом опять ушел в менеджмент, в этот раз подобрав лучшего наследника (который и сам пробился в топ-15).

Дон Нельсон

Титулы / Финалы: 0 / 0 Тренер года: 3 МВЗ: 2 По победам / по % побед: 1-й / 33-й

Игроки: Дирк Новицки, Стив Нэш

Главный тренер-новатор в истории НБА. Это он собрал универсальный и пугающий «Милуоки» 80-х, где использовал двух центровых раньше «Рокетс» и «Сперс», где у него был пойнт-форвард до того, как это стало модным, где его лучший игрок атаки одновременно был и лучшим игроком защиты. Это он придумал «Неллиболл» – квинтэссенцию игры без центровых и в четыре человека на периметре, его «Голден Стэйт» был самой веселой командой начала 90-х. Это он в «Далласе» вырастил Дирка Новицки, дал второй шанс Стиву Нэшу, требовал трехочковых и от разыгрывающих, и от центровых. Это он, вернувшись в ГСВ, выбивал в первом раунде плей-офф того же Дирка – MVP с первым посевом, а позднее открывал для НБА Стефа Карри. Нет такой баскетбольной тактики, к развитию которой не приложил бы руку Дон Нельсон.

Чак Дэйли

Титулы / Финалы: 2 / 3 Тренер года: 0 МВЗ: 1 По победам / по % побед: 25-й / 13-й

Игроки: Айзейя Томас, Деннис Родман

Кажется, что Чак Дэйли всегда был в «Пистонс» – на самом деле он тренировал «Детройт» всего 9 лет, но даже так успел стать идеальным кандидатом на пост главного в «Дрим-Тим» на Олимпиаде-1992. Чака уважали все. И собственные игроки, которых из ролевых и незаметных он превращал в топ-звезд. И лучшие баскетболисты НБА, несмотря на то, как их ломали его «Бэд Бойз». И журналисты – меньше за стиль игры его команды, больше за стиль в одежде. Наконец, его уважали коллеги – его не только выбрали в топ-15, но и награда профсоюза НБА за жизненные достижения носит имя Чака Дэйли.

Фил Джексон

Титулы / Финалы: 11 / 13 Тренер года: 1 МВЗ: 4 По победам / по % побед: 7-й / 1-й

Игроки: Майкл Джордан, Скотти Пиппен, Шакил О’Нил, Кобе Брайант

Когда-то казалось, что 9 титулов Ауэрбаха в роли тренера – недостижимы. А потом появился Фил Джексон. Вероятно, лучший тренер, чтобы превращать звезд в суперзвезд, а суперзвезд в мегасуперзвезд – без них он никогда и не тренировал. К 1996-му Джексон работал главным в НБА всего 7 сезонов, но его «Буллз» уже 4 раза стали чемпионами, и Дзен-мастера включили в число 10 лучших в полувековой истории лиги. Последовавшие за этим 7 новых титулов подтвердили верность того включения, а сейчас уже никто не сомневается в величии Джексона. Даже если и фирменное треугольное нападение, и вызревание успеха на внутрикомандных конфликтах – давно не в трендах НБА.

Кого выкинули

Билл Фитч

Титулы / Финалы: 1 / 2 Тренер года: 2 МВЗ: 1 По победам / по % побед: 11-й / 76-й

Игроки: Нэйт Термонд, Лэрри Берд, Нэйт Арчибальд, Роберт Пэриш, Кевин Макхэйл, Хаким Оладжувон

Топ-15 лучших объявили ровно через неделю после смерти Билла Фитча, который в 1996-м попал в топ-10, так что великий тренер не узнал об этой несправедливости. Вообще очень странно, что Фитча больше нет в списке лучших от профсоюза, ведь организацию возглавляет его ученик – Рик Карлайл. А еще в его тренерском древе – Фил Джексон и Руди Томьянович.

Фитч – лучший в истории НБА тренер для молодых команд: он держал на плаву «Кливленд» в первые годы существования команды, затем в «Бостоне» побеждал с второгодкой Бердом, через пять лет – довел второгодку Оладжувона и «Рокетс» до финала НБА. Не все разделяли его «сержантский» стиль работы, но кто разделял – обязательно добивался успеха. Увы, в 90-е игроки уже не принимали методы Билла – отсюда провальные сезоны в «Нетс» и «Клипперс», что сильно повлияло на общий показатель побед и, возможно, на выбор жюри – Фитч выиграл только 46% матчей в карьере.

Джон Кундла

Титулы / Финалы: 5 / 6 (также 1 / 1 в НБЛ) Тренер года: – МВЗ: 4 По победам / по % побед: 48-й / 21-й

Игроки: Джордж Майкан

НБА, вероятно, обанкротилась бы в 1950-е, если бы не привлекательные и доминирующие «Миннеаполис Лейкерс», первая династия НБА. Конечно, главной силой той команды был Джордж Майкан, но без системы даже Майкан не был бы так хорош. Кундла придумал, как без конфликтов разделить мяч между двумя суперзвездами. Кундла придумал новую позицию – тяжелого форварда. Кундла не боялся использовать игроков с диковинным по тем временам броском в прыжке. В общем, это был не просто номинальный начальник успешного предприятия.

Против Джона в этот раз сыграло то, что он тренировал в НБА лишь 11 неполных лет, из них больше половины – в эпоху до ограничения атаки 24 секундами, а в «современном» баскетболе у него только 1 финал НБА (с новичком Элджином Бэйлором). Но у Кундлы больше чемпионских перстней НБА, чем у Нельсона, Уилкенса, Рэмзи, Слоуна, Брауна, Риверса вместе взятых.

Кого добавили

Кей Си Джонс

Титулы / Финалы: 2 / 5 Тренер года: 0 МВЗ: 5 По победам / по % побед: 33-й / 4-й

Игроки: Уэс Ансельд, Элвин Хэйс, Лэрри Берд, Роберт Пэриш, Кевин Макхэйл, Билл Уолтон

Джонса воспринимают как доброго ассистента, который подобрал уставший от методик Билла Фитча «Бостон» и не мешал Берду и компании играть в любимый баскетбол. Но Кей Си – не просто фон для одной из величайших команд в истории баскетбола, «Селтикс»-1983–1987. Свой первый чемпионский перстень как тренер он получил в роли помощника в «Лейкерс»-1972. В 1975-м самостоятельно довел до финала «Вашингтон». За 10 неполных сезонов в НБА у него ни одного с отрицательным балансом побед-поражений.

Джерри Слоун

Титулы / Финалы: 0 / 2 Тренер года: 0 МВЗ: 0 По победам / по % побед: 4-й / 11-й

Игроки: Джон Стоктон, Карл Мэлоун

Дон Нельсон пытался устроить революцию в баскетболе, Пэт Райли разгонял Шоутайм до космических скоростей, Фил Джексон до совершенства доводил исполнение суперзвездами своих тактик. Это были тренеры новой волны в 80-е/90-е, Джерри Слоун из «Юты» был самым олдскульным на их фоне. Угадайте, кто из них сильнее всего повлиял на современный баскетбол? Именно старомодный Слоун и его подвижное «студенческое» нападение, идеальные пикенроллы Стоктона-Мэлоуна, постоянный поиск неравноценных разменов и открытых бросков. И поэтому тренер, у которого нет ни чемпионского титула, ни даже награды Тренеру года, считается одним из величайших.

Лэрри Браун

Титулы / Финалы: 1 / 3 (также 0 / 1 в АБА) Тренер года: 0 (также 3 в АБА) МВЗ: 2 (также 3 в АБА) По победам / по % побед: 8-й / 38-й

Игроки: Дэвид Робинсон, Реджи Миллер, Аллен Айверсон

Если клубную философию Грегг Попович, по его собственному признанию, позаимствовал у Слоуна, то тренерскую систему – у Лэрри Брауна, у которого работал ассистентом в университете Канзаса и «Сан-Антонио». Но не характер: Браун, в отличие от Поповича, никогда не мог усидеть на одном месте. 16 мест работы, включая рекордные 9 клубов НБА, при том что ни один другой тренер не менял больше 6! Максимально критичный к своим игрокам, Браун выжимал максимум из «пролетарских» команд вроде чемпионского «Детройта»-2004, мог вывести в плей-офф даже «Бобкэтс» и «Клипперс». Но как только чувствовал, что что-то идет не по его плану – сразу искал более зеленую лужайку за соседским забором.

Грегг Попович

Титулы / Финалы: 5 / 6 Тренер года: 3 МВЗ: 4 По победам / по % побед: 2-й / 6-й

Игроки: Дэвид Робинсон, Тим Данкан, Кавай Ленард

В представлении не нуждается. 26 лет тренирует одну команду – такого в профессиональном спорте уже может никогда не повториться. Через неделю-другую Поп выйдет на первое место по числу побед в НБА. А ведь на старте первого чемпионского сезона в 1999-м его чуть было не уволили ради молодого и перспективного тренера по имени...

Док Риверс

Титулы / Финалы: 1 / 2 Тренер года: 1 МВЗ: 3 По победам / по % побед: 10-й / 20-й

Игроки: Пол Пирс, Кевин Гарнетт, Рэй Аллен, Крис Пол

Востребованность – главное тренерское качество Дока. Вакансия в «Сперс» не открылась – молодой Риверс сразу нашел работу в «Орландо», где в первый же сезон стал Тренером года и остановился в одной победе от плей-офф – хотя Хардуэй из команды уже ушел, а Макгрэйди еще не пришел. И вот уже 23 года подряд Док не остается без работы: уволят из «Мэджик» после слива серии плей-офф с преимущества 3-1 – примется за «Селтикс». Уволят из «Клипперс» после, кхм, слива серии с 3-1 (причем уже второго в ЛАК) – сразу перейдет в «Сиксерс».

Менеджеры, игроки и другие тренеры уважают Дока гораздо сильнее, чем болельщики. Кто же прав?

Эрик Споэльстра

Титулы / Финалы: 2 / 5 Тренер года: 0 МВЗ: 2 По победам / по % побед: 24-й / 14-й

Игроки: Дуэйн Уэйд, Леброн Джеймс, Рэй Аллен

Спо – самый молодой тренер в списке, но тренерскую работу он начал даже раньше Дока. Но Эрик стартовал с самых низов – с позиции видеоассистента. Когда в 2008-м Пэт Райли назвал Споэльстру преемником, никто не верил, что 38-летний юноша тут задержится. Еще большие сомнения стали закрадываться, когда в команде появился Леброн. Но Леброн ушел, Уэйд ушел, а Спо все еще в «Хит» – пока что это единственный кандидат на то, чтобы когда-нибудь приблизиться к рекорду Поповича.

Стив Керр

Титулы / Финалы: 3 / 5 Тренер года: 1 МВЗ: 2 По победам / по % побед: 50-й / 3-й

Игроки: Стефен Карри, Кевин Дюрэнт

Керр тренирует всего 8-й сезон – до «Голден Стэйт» он был игроком, менеджером, телекомментатором, но не работал даже ассистентом. Его тренерские добродетели – доверие игрокам и гибкость. За игроцкую карьеру Керр, словно губка, впитывал знания своих учителей – Уилкенса, Джексона, Поповича, Люта Олсона из университета Аризоны и сборной США. Эффект этой амальгаммы идей – самая доминирующая команда 2010-х.

Кого опять прокатили

Тренеров оценивать сложно. Даже успехи и поражения баскетболистов мы часто обосновываем не талантом, а обстоятельствами: что кто-то попал в ту или не ту систему, что у кого-то был тот или не тот состав, стиль игры, подходящий или не подходящий эпохе или текущим правилам баскетбола.

Величие тренеров еще больше зависит от окружения. И поменяй двух тренеров местами – есть большая вероятность, что оба провалятся с «чужой» командой.

Кто-то великолепно работает с суперзвездами, но проваливается с чем-то меньшим. Кто-то доводит средний клуб до уровня претендента, но не способен привести его к чемпионству. Кто-то лучший в развитии молодых. Кто-то идеально встраивает в игру опытных ветеранов. Кто-то – системный тренер. Кто-то – тренер для игроков. Кто-то – стратег. Кто-то – тактик. Кто-то – мотиватор. Кто-то – везунчик.

Объективно сравнить тренеров невозможно – статистика побед и количество чемпионств не проявят сильных тренеров из слабых команд. Награды Тренеру года показывают лишь тех, кто превзошел предсезонные ожидания.

Вот в случае с игроками я собирал топ-75 на основе формулы, учитывающей все их достижения. По тренерам... окей, у меня есть и тренерская формула «Зала славы НБА».

И если посмотреть туда, то все тренеры из реального топ-15 попали в топ-20 по этой системе, Фитч и Кундла – тоже.

Три человека, которые не были ни в топ-10 ‘1996, ни в топ-15 ‘2022:

Алекс Ханнум

Титулы / Финалы: 2 / 4 (также 1 / 1 в АБА) Тренер года: 1 (также 1 в АБА) МВЗ: 3 (также 1 в АБА) По победам / по % побед: 38-й / 45-й

Игроки: Дольф Шэйс, Хэл Грир, Уилт Чемберлен, Нэйт Термонд, Билли Каннингем

Привычку бегать по командам Лэрри Браун явно перенял у этого человека – под руководством Ханнума он играл в АБА за чемпионский «Окленд» и позднее – за «Денвер». Ханнум – единственный, кто отбирал у «Селтикс» Ауэрбаха чемпионские титулы, причем дважды! В 1958-м – как тренер «Сент-Луиса», в 1967-м – уже в «Филадельфии». Тренером года стал вообще в «Сан-Франциско», который тоже довел до финала НБА в 64-м. Ни в одной из семи своих команд не работал больше трех сезонов. Дважды уходил сразу после чемпионства.

Под его руководством играли шесть будущих чемпионских тренеров из самых разных эпох: Костелло (1971), Эттлз (1975), Райли (1982, 1985, 1987, 1988, 2006), Каннингем (1983), Томьянович (1994, 1995), Браун (2004).

Рик Адельман

Титулы / Финалы: 0 / 2 Тренер года: 0 МВЗ: 3 По победам / по % побед: 9-й / 22-й

Игроки: Клайд Дрекслер

Адельман, кстати, тоже играл у Ханнума, правда, всего несколько матчей. Несмотря на долгую карьеру и членство в Зале славы баскетбола, Рика вряд ли серьезно рассматривали в топ-15 – оба финала с «Портлендом» он проиграл, с «Сакраменто» туда не вышел (какой бы была репутация Адельмана в случае чемпионства-2002, можно только гадать), так долго в одной команде, как Джерри Слоун, не работал. Но его вариант «кружевного» принстонского нападения в «Кингз» – навсегда в сердцах поклонников баскетбола.

Джордж Карл

Титулы / Финалы: 0 / 1 Тренер года: 1 МВЗ: 4 По победам / по % побед: 6-й / 17-й

Игроки: Гэри Пэйтон, Рэй Аллен, Кармело Энтони

Один из лучших баскетбольных тренеров по уровню знаний и чувству игры. Один из самых скверных характеров в истории спорта. Джордж доводил до пиковых возможностей такие разные команды, как «Сиэтл» Кемпа-Пэйтона, «Милуоки» Рэя Аллена, «Денвер» Кармело Энтони. Но на каждом месте работы конфликтовал со звездами и уходил с дурной репутацией. Говорите, Хардену будет трудно подобрать человека, который введет его в Зал славы? Джорджа Карла до сих пор туда даже не включили, несмотря на 6-е место по тренерским победам в истории НБА – при проценте побед выше, чем у Адельмана, Уилкенса, Нельсона или Брауна.

Еще два тренера, кто очень близко к топ-20 по формуле:

Руди Томьянович

Титулы / Финалы: 2 / 2 Тренер года: 0 МВЗ: 1 По победам / по % побед: 31-й / 32-й

Игроки: Хаким Оладжувон, Клайд Дрекслер, Чарльз Баркли

Из проблем со здоровьем тренерская карьера Руди Т. оказалась короткой: начал в 44, а уже в 57 вышел на пенсию. Вряд ли он мог тренировать дольше даже без болячек – самокритичный тренер чемпионских «Рокетс» работал на износ: скрупулезная подготовка к играм и эмоциональная вовлеченность в успехи и неудачи своих игроков. Знаменитая фраза «Никогда не недооценивайте сердце чемпиона» после тяжелейшего плей-офф-1995 – крик души тренера, живущего своей командой.

Билл Шарман

Титулы / Финалы: 1 / 3 (также 1 / 2 в АБА, 1 / 1 в АБЛ) Тренер года: 1 (также 1 в АБА) МВЗ: 3 (также 1 в АБА) По победам / по % побед: 60-й / 23-й

Игроки: Нэйт Термонд, Джерри Уэст, Уилт Чемберлен

У Шармана короткий стаж, но по другой причине. В его эпоху тренерских мест в НБА было мало, лига только начинала расширение с 8 команд, и долгое время Биллу приходилось тренировать в других лигах. Сначала в АБЛ. Потом в АБА. И там, и там он стал чемпионом. А потом повторил успех и с «Лейкерс» в НБА. Но после всего 7 лет тренерства в НБА Шарман решил перейти на работу генменеджера – и научил Джерри Уэста всему, чему сам когда-то научился у Реда Ауэрбаха (а параллельно заложил основы Шоутайма).

Наконец, еще два тренера, которых нельзя не отметить:

Том Хайнсон

Титулы / Финалы: 2 / 2 Тренер года: 1 МВЗ: 4 По победам / по % побед: 45-й / 9-й

Игроки: Джон Хавличек, Дэйв Коуэнс

Лучший ученик Ауэрбаха, возродивший «Селтикс» после ухода чемпионов 1960-х на пенсию. Хайнсона жаль еще и потому, что его как игрока не включили в топ-75 – по совокупности достижений двукратный член Зала славы (один из всего четверых: еще Шарман, Уилкенс и студенческая легенда Джон Вуден) оказался самым обделенным в юбилейный сезон НБА.

Билли Каннингем

Титулы / Финалы: 1 / 3 Тренер года: 0 МВЗ: 4 По победам / по % побед: 40-й / 2-й

Игроки: Джулиус Ирвинг, Мозес Мэлоун

Только у Фила Джексона выше карьерный процент побед (Стив Керр и Грегг Попович когда-то опережали, но спустились ниже). Под руководством Каннингема «Сиксерз»-1983 выдали один из самых доминирующих плей-офф в истории, проиграв всего один матч за три серии и в финале всухую обыграв действующих чемпионов из «Лейкерс». Но Каннингем работал всего 8 сезонов, в каждом «Сиксерз» выходили в плей-офф и лишь раз вылетели в первом раунде. В 42 года Билли ушел из баскетбола, потому что добился в нем всего и ушел в бизнес. Финансовой выгоды больше, эмоционального напряжения – меньше.

Сейчас такое трудно представить, ведь главные тренеры НБА получают многомиллионые контракты. И профсоюз помнит предшественников, которым нынешнее поколение обязано такой благодатью. Правда, помнит все-таки не всех.

Эти люди сделали профессию тренера НБА престижной.

Фото: East News/ASSOCIATED PRESS/East News/AMY SANCETTA, JOHN SWART; REUTERS/Brett Davis-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu, Stacy Revere, Jeff Gross