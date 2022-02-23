В честь юбилея НБА клубы играют в особенных формах. В их дизайне – вся 75-летняя история лиги

От редакции: в честь 75-летия НБА мы говорим о людях, явлениях и процессах, создавших ту лигу, которую любят все. Сегодня речь пойдет об оболочке истории НБА – игровой форме.

В 2017 году компания Nike стала официальным экипировщиком НБА, и с сезона-17/18 каждая из 30 команд получила новые формы. Конечно, «новыми» многие комплекты можно назвать лишь условно: полному редизайну подверглись лишь несколько клубов. Но зато в лиге появилась единая концепция форм.

В эпоху Nike у каждой команды есть четыре комплекта. Все они – часть одной из линеек.

Все стандартные белые комплекты (включая и «воскресную» форму «Лейкерс») – Association Edition.

Все стандартные цветные, ранее «гостевые» (а для ЛАЛ – желтая форма) – Icon Edition

Третьи комплекты под общим брендом Statement Edition – альтернативные варианты (плюс пурпурная классика «Лейкерс»): красная форма «Хит», которая раньше была «плейоффной», желтая форма «Голден Стэйт», оранжевая форма «Финикса», черные майки «Бостона», «Чикаго», «Торонто» и так далее.

А вот четвертый, «городской» City Edition был самым интересным – если комплект Statement шился на несколько сезонов вперед и создавался на основе стандартного дизайна, просто во второстепенных клубных цветах, то City-гардероб планировали обновлять каждый сезон и не ограничиваться никакой цветовой схемой. Голубой в форме «Чикаго», оранжевый в форме «Юты»? Отлично. Розовые майки для «Хит»? Замечательно. Формы всех цветов радуги и не радуги для «Нового Орлеана»? А почему бы и нет.

Первая коллекция-2017/18 стала хитом – крутые отсылки, уникальные сочетания цветов, яркий дизайн. Уже во втором сезоне пошли повторы, с третьего и дальше стало совсем уныло. Формы больше не казались свежими, часто были просто перекрашенными вариантами прошлогодних, в НБА стало слишком много серых маек – в прямом и переносном смысле.

К 75-летию НБА в Nike постарались исправиться и сшить формы, дизайн которых отражал бы всю историю лиги с 1946 года.

Давайте посмотрим, что получилось.

«Чикаго»

Общий замысел Nike сразу понятен по форме «Чикаго» – она собирает в себе элементы разных эпох в истории «Буллз».

Это единственная команда НБА, которая ни разу не меняла свой логотип. У «Буллз» те же клубные цвета, что были в 1966-м, даже тот же дизайн шорт с ромбами по бокам, но майки все-таки обновлялись. Рукописная надпись «Chicago» появилась в 1973-м, в подобной форме Майкл Джордан провел свой первый сезон в НБА, а до него ее надевали легендарные центровые Артис Гилмор и Нэйт Термонд, а также недооцененные «Буллз» середины 1970-х, дважды игравшие в финале конференции.

Только сейчас эту надпись сделали не черной, а белой – как на оригинальной клубной форме из 66-го, в которой за команду дебютировали ее первые лидеры – защитник Джерри Слоун, а чуть позднее и форвард Боб Лав, их номера выведены из обращения вместе с «23» Джордана и «33» Пиппена.

От эпохи Джордана-Пиппена – вставки по бокам шорт. Стандартная ромбовидная форма, но черного цвета с тонкими полосочками – такой была одна из первых альтернативных форм НБА, в которой «Буллз» иногда выходили на паркет в 1995-1997.

«Майами»

История «Хит» значительно короче – клуб основан только в 1988-м и пока провел только один редизайн. Но номера и надписи на сити-форме собраны из букв и цифр со всех маек, которые когда-либо носили майамцы. С домашних, гостевых, альтернативных. С форм до редизайна-1999, который пришелся на эпоху Алонзо Моурнинга-Тима Хардуэя, и после, с современных маек, в которых «Хит» стали трехкратными чемпионами НБА.

И даже с формы команды АБА «Майами Флоридианс», к которой «Хит» не имеют прямого отношения.

Особенность формы еще и в том, что дизайн номеров у каждого игрока – индивидуальный. Игроки сами выбирали вариант шрифта.

Тонкая желтая линия – в честь заградительных веревок, которые сотрудники арены разложили вокруг площадки перед знаменитым спасительным броском Рэя Аллена в 2013-м. Тросы должны были оградить первые ряды зрителей от игроков, если бы матч и финал закончились в тот момент победой (и титулом) «Сан-Антонио», и площадку нужно было бы готовить к вручению кубка. Не понадобились.

«Шарлотт»

«Хорнетс» попали в лигу одновременно с «Хит», но в 2002-м переехали в Новый Орлеан, через два сезона в Шарлотт основали «Бобкэтс», позднее их купил Майкл Джордан, а в 2014-м вернул клубу историю, бирюзово-фиолетовые цвета и старое название.

Сложная история, не менее сложная форма – тут и градиент, и соты, и полоски (оригинальные четырехцветные с формы 1988-97 годов), и разные стили номеров, имен и надписи на груди. Единственная память о «Бобкэтс» – номера спереди майки расположены не по центру, как во всех остальных комплектах «Хорнетс».

На арене «Шарлотт» также постелили классический паркет, где «краска» – это не трехсекундная зона, как у всех, а огромное пространство внутри трехочковой дуги. Говорят, из этих зон площадки когда-то бросали в кольцо, но это не точно.

«Милуоки»

У действующих чемпионов тоже ремикс-комплект.

Надпись на груди выполнена шрифтом чемпионских «Бакс»-1971 Карима Абдул-Джаббара и Оскара Робертсона. Радуга под мышками – из форм 1977-1993. Это эпоха тренеров-новаторов в «Милуоки» – Дона Нельсона и Дела Харриса и их чудных составов с тремя защитниками, или с двумя центровыми, или с пятью форвардами...

Фиолетовые элементы – эра Рэя Аллена, ну а от современных «Бакс» – дизайн номеров и основной оттенок зеленого.

«Бостон»

Расхожее мнение, что «Бостон» никогда не менял форму, играет в тех же майках, что и 75 лет назад. Не совсем так – от последних сезонов Билла Расселла до двух чемпионств в 1970-е до Лэрри Берда и Большой Троицы до Пола Пирса до Джейсона Тэйтума форма и вправду не менялась, но с 1946-го по 1968-й было несколько маленьких этапов эволюции. В основном это касается шрифта на майках и кроя шорт.

Большие треугольники с клевером на шортах «Селтикс» давно используют в своих третьих-четвертых формах как дань истории – такие были в самом первом сезоне клуба. А надпись Celtics – из 1949-го.

«Бостону», как одной из трех команд, существующих с самого основания лиги, пошили еще один комплект – Classic Edition. Это «чистый» ретро-комплект: копия формы из дебютного сезона-46/47. Даже «лямки» на шортах оставили – 75 лет назад к баскетбольной форме прилагался ремень.

«Индиана»

Всего четыре команды ни разу не меняли цвета в своей истории – зеленые «Селтикс», красно-черные «Буллз» и «Блэйзерс», и сине-желтая «Индиана». Последняя, впрочем, в этом списке условно: и оттенки синего были разные, и оттенки желтого, и даже белого (в некоторых вариантах айдентики был серый, в некоторых – нет).

И редизайнов было много, Реджи Миллер успел поиграть в трех разных вариантах, а только завершил карьеру – в «Инди» пошили еще один. CIty Edition – ремикс трех комплектов эпохи Реджи и последующего: надпись – смесь шрифтов из конца 80-х и из времен Пола Джорджа, номера и косые мотивы в дизайне, придуманные бегуньей Флоренс Гриффит-Джойнер, – из 90-х. От «полосочных» форм, в которых играли финал-2000, остался только логотип на шортах, причем только с одного бока.

И даже логотип «заремиксовали» – добавили руку со старого логотипа, но мяч оставили с современной эмблемы. Потому что на оригинальной был, кхм, теннисный.

«Вашингтон»

«Уизардс» логично обратились к лучшему эпизоду из своего прошлого – чемпионству-1978, которое добыли легендарные Уэс Ансельд и Элвин Хэйз. Одна проблема – их текущая обычная форма даже больше похожа на ту классическую, только с инверсией синего и красного.

На сити-форме оставили легендарные полоски «Буллетс», но убрали белый. А шрифт номеров – по наследству от оригинальных «Уизардс». Тех самых, что ушли в 1997-м от названия «Буллетс» («Пули»), потому что оно кому-то в руководстве показалось криминальным. А заодно поменяли красные и синие цвета на голубо-черно-золотые по примеру хоккейных «Кэпиталз», стали перетаскивать к себе Яромира Ягра и... стоп, нет, Митча Ричмонда, Майкла Джордана, Джерри Стэкхауза. А потом и Гилберта Аринаса, все-таки вернувшего пули в Вашингтон.

«Филадельфия»

Очень интересный комплект – «Сиксерс» не поддержали общий тренд, и из своего разнообразного гардероба они достали только майки середины 70-х (в таких провели знаменитый сезон-73, который так называется не только потому, что закончился в 1973-м, но и потому что «Филадельфия» проиграла рекордные в истории 73 матча). Может быть, это и хорошо – ведь чемпионство-67 с Уилтом Чемберленом брали в синем, чемпионство-83 с Джулиусом Ирвингом и Мозесом Мэлоуном – в красном, финал-2001 с Айверсоном проходил вообще в черно-красно-золотой гамме, а теперь основной цвета снова синий, только оттенок заметно светлее, чем был в 60-е и 70-е.

Да, на базе всех форм по лоскутам можно собрать радугу, но клуб вспомнил спектр по совсем другому поводу: «Сиксерс» отдали дань уважения легендарной арене «Спектрум» , где выступали до 1996-го. Радужные квадраты по бокам – это логотип стадиона.

Арена, впрочем, открылась в 1967-м совсем не для «Сиксерс», действующих чемпионов НБА, а для новой команды НХЛ – «Флайерс».

«Атланта»

Ох, сколько тут всего. Записывайте:

номера – от формы конца 60-х, когда клуб только переехал из Сент-Луиса (где и взял единственное чемпионство в истории в 1958-м) в Атланту, но по дороге «забыл» лучшего игрока Ленни Уилкенса, ушедшего в «Сиэтл»;

написание «Atlanta» – от формы начала 1970-х, в которой дебютировал Пит Маравич. Клуб тогда изменил старые цвета Сент-Луиса (красный и голубой) на радикально новые – синий и лаймовый, но эта версия продержалась всего два года – потом обновили до знакомых красно-желтых. Тут тоже не обошлось без хоккея – красно-желтую схему владелец обеих команд задумал для нового клуба НХЛ «Атланта Флэймс», заодно перекрасил и «Хоукс». «Флэймс» давно в Калгари, но цвета сохранились и там, и тут;

итак, цвета классические, но желтая форма – альтернативный комплект, в котором играли в середине 00-х. Это худший период в истории клуба, его вспомнили, видимо, чтобы сделать форму необычного цвета, не пересекающегося со стандартными красными и черными майками;

наконец, ястреб на груди – с формы, в которой выступал Дикембе Мутомбо во второй половине 90-х.

Странно, что тут нет ничего, что отсылало бы к формам эпохи Доминика Уилкинса, лучшего игрока в истории баскетбола в Атланте.

«Нью-Йорк»

Как команде, которая выступает в лиге с 1946-го, «Никербокерам» полагается два праздничных комплекта. Только вот у «Никс» было не так много разных форм, а регулярные три комплекта – по сути уже реплики винтажных форм. Два стандартных, которые вернули 10 лет назад – практические такие же, в которых Рид, Фрэйзер и компания брали титулы в 70-х и в которых начинал Патрик Юинг. Третий – практически точная копия выездной формы 1960-х. «Ребристый» узор с маек из 1950-х тоже уже часто использовался в ретро-комплектах.

Классик-вариант, естественно, точная копия первой формы в истории «Никс». Правда, первый матч клуб провел в гостях, в синем – игра против «Торонто» в гостях в Баскетбольной Ассоциации Америки в ноябре 1946-го считается первым матчем в истории НБА.

Так что для City Edition оставалось два варианта – придумать что-то или на основе странной индиго-терракотовой формы начала 80-х, или на основе формы 1997-2012 – с черными панелями по бокам маек и шорт. Первая ассоциируется в основном с кокаиновыми скандалами. Вторая – с гигантскими зарплатами и затяжной серией без побед в плей-офф. Но во второй хотя бы провели необычный финал-1999, куда «Никс» пролезли с восьмого места в конференции.

Чтобы новая форма выделялась в линейке белых и синих, в этот раз ее полностью покрасили в черный. Почему отмели вариант с ярким оранжевым – непонятно.

«Бруклин»

«Нетс» все чаще вспоминают, как базировались в Нью-Джерси – клуб решил романтизировать первую половину 90-х. В прошлом году возродили градиентные голубые майки и шорты – «форма эры Дражена Петровича».

На самом деле тот комплект использовался только в 1990/91, и Дражен в нем провел всего два десятка матчей после перехода из «Портленд», а дальше два года до своей трагической гибели в автокатастрофе играл в простой синей форме. Новая джерси «Нетс» похожа на ту – но оттенок синего темнее, а надпись на груди не красная, а белая. Напоминает формы начала 00-х, два финала НБА с Джейсоном Киддом.

Из других отсылок – звездочки на боку, с которыми чемпионские титулы и награды MVP в АБА брал Джулиус Ирвинг. Только тогда и полоса сбоку, и звезды были крупнее.

«Голден Стэйт»

ГСВ уже играли в похожей форме – это был третий комплект с 2017-го по 2020-й, «The Town». Тогда этими формами анонсировали прощание с Оклендом перед переездом в Сан-Франциско. Только в этот раз на груди – не дуб, а стандартный номер в логотипе, как на обычной форме.

По бокам – молнии, в честь редизайна конца 90-х, эпохи, когда «Уорриорз» с трудом выцарапывали 20 побед за год, и то не всегда.

Как и «Бостон» и «Нью-Йорк», «Голден Стэйт» провел несколько матчей в реплике своей дебютной формы – в сине-красно-желтых майках, в которых «Филадельфия Уорриорз» играли до переезда в Калифорнию с 1946-го по 1962-й. Одно но: на формах «Филадельфии» была надпись «Phila». Было бы странно, если бы нынешние «Уорриорз» вышли с названием другого города на форме, поэтому они заменили надпись на «Warriors».

«Сан-Антонио»

Цвета на форме «Сан-Антонио»! Что за богохульство?!

Да, «Сперс» всегда играли в черно-бело-серых формах, с черно-бело-серым логотипом и черно-бело-серым тренером... ну ладно, Грегг Попович был не всегда. А вот цветовая схема никогда не менялась, от Гервина до Робинсона до Данкана-Паркера-Джинобили до Кавая до Мюррэя – но в начале 1990-х в духе времени на лого добавили яркую подложку, нанесли розовый, оранжевый и бирюзовый (цвет десятилетия!) на паркет и на разминочные костюмы. Однако до перекрашивания маек так и не добрались. В 1999-м Тим Данкан и Дэвид Робинсон завоевали первый титул еще на яркой разноцветной площадке, но уже к второму титулу в 2003-м все вернулось к монохроматике.

Наконец-то «Сперс» смогли разнообразить свои формы, при этом не стали прибегать к редизайнам и обновлениям. Использование цветов из «Fiesta»-эры – идеальное решение и с точки зрения стиля, и с точки зрения истории.

«Лейкерс»

А вы знали, что «Лейкерс» изначально были не «Лос-Анджелес Лейкерс», а «Миннеаполис Лейкерс»? Скорее всего, знали. От эпохи в Миннесоте, которая принесла 4 титула в НБА, 1 в БАА, 1 в НБЛ и еще один – на «Всемирном Баскетбольном Турнире», – звездочки на новой форме. Правда, они были на майках «озерных» только в два последних года до переезда в ЛА, а не в чемпионские сезоны.

А вы знали, что «Лос-Анджелес Лейкерс» даже после переезда в 1960-м изначально играли не в пурпурно-желтых, а в сине-голубых цветах (отсюда голубой – здесь)? Джерри Уэст 4 из своих 9 финалов провел в форме без желтого, и только в 1966-м клуб внедрил знакомый дизайн. Новый владелец Джек Кент Кук перекрасил команду – да, вы угадали, потому что он также владел новым клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» и хотел синхронизировать цветовые схемы.

А вы знали, что культовый пурпур «Лейкерс» изначально называли «синим»? Никакого «Purple and Gold» до 1980-го – фиолетовый оттенок формы назывался «Forum Blue»! И этот «форумный синий» («The Forum» – арена клуба до 1999-го) со старым, написанным под углом вариантом леттеринга «Lakers» и составляет базис четвертой формы «Лейкерс» в юбилейном сезоне.

От «классического пурпурного ЛАЛ» «форумный синий» ничем не отличается.

«Клипперс»

В пресс-релизе сказано, что «Клипперс» попытались отразить в этой форме все свои предыдущие остановки в НБА: клуб в 1970-е существовал совсем на другом конце США и назывался «Баффало Брэйвз» (основной цвет в последние годы в Баффало – голубой, логотип разместили сейчас на «пряжке» шорт), в 1978-м его перевезли в Калифорнию – но сначала в Сан-Диего, а уже в 1984 – в Лос-Анджелес, причем одиозный Дональд Стерлинг сделал это без разрешения лиги и нарвался на крупный штраф.

Но на самом деле в форме – очень мало фантазии (возможно, к лучшему). Это просто дизайн самой первой формы «Сан-Диего Клипперс» практически один-в-один. Только на шортах вместо культовых флажков морской азбуки – паруса с первого логотипа, а надпись на груди – та же, что красовалась на форме «Лос-Анджелес Клипперс» в 1987-2010.

Форма аккуратная, но выбор эпох для празднования – спорный: в Сан-Диего «парусники» ни разу не приплыли в плей-офф – ни с Биллом Уолтоном, ни с Маркесом Джонсоном. А с «канатным» написанием Clippers – лишь четырежды за 33 года, и выиграли одну (!) серию, когда молодой Элтон Брэнд считался одним из лучших в лиге.

«Мемфис»

«Гриззлис» существуют с 1995-го, в Мемфисе базируются с 2001-го, и придумать что-то историческое «мишки» не смогли. Это просто гостевая форма, в которой братья Газоли, Шейн Баттье, Зак Рэндолф, Майк Конли и другие лидеры (и не лидеры) клуба играли с 2004-го, с воротником от голубых маек, в которых носится по площадке новое поколение под командовнием Джа Морэнта с 2018-го.

Да, на шортах есть медведь, который достался по наследству от Ванкувера (в Теннесси гризли не водятся), но его и до этого сезона регулярно вспоминали в айдентике «Мемфиса».

Хороший костюм, но совсем не праздничный.

«Портленд»

Rip City – прозвище «Портленда» 1970-х, которое родилось случайно – автор названия, комментатор Билл Шонли, сам не знает, почему он это выкрикнул в эфире. Благодаря титулу-1977 оно осталось с «Блэйзерс», а когда НБА стала позволять писать на форме все что угодно, прозвище попало на альтернативные комплекты «Портленда».

Больше никаких особенностей: цвета стандартные, номера с форм времен Клайда Дрекслера, логотип на шортах времен Билла Уолтона, узор на боку – дань уважения твидовым пиджакам тренера чемпионов-77 Джека Рэмзи.

«Хьюстон»

В 1995 году «Хьюстон», только что взявший второй чемпионский титул, зачем-то поменял лаконичный и узнаваемый красно-бело-желтый дизайн с косой надписью Houston и блоковыми игровыми номерами на что-то непонятное, темно-синее и с полосками. А еще с логотипом на пузе и номером под мышкой (ну хотя бы это на форму-2022 не попало, ура).

И больше команда Хакима Оладжувона не выигрывала титул и не возвращалась в финал, даже когда к нему присоединились Баркли, а потом Пиппен. Даже когда в 2003-м, уже без Хакима, но с Яо, вернулась к красному (но без желтого), в ином, «космическом» дизайне (см. на бок шорт).

Из всей своей замечательной истории «Рокетс» решили выделить катастрофический редизайн-1995.

Что ж, по крайней мере, это идеальное отражение сезона-2021/22 для последней команды Запада.

«Торонто»

Несколько команд сделали максимальный упор в дизайне не на смешение эпох, а на конкретную часть своей истории.

Например, у «Торонто» – это 1990-е. Когда «Рэпторс» только появились в лиге в 1995-м, их майки украшал вот этот коротколапый динозаврик. Только смотрел он в противоположную сторону. С тех пор формы с динозавром обзывали худшим экземпляром баскетбольной моды, лучшим экземпляром баскетбольной моды – все зависит от того, в тренде ли были девяностые.

Тренд пока не угас, динозавр вернулся. В черно-золотых цветах, так любимых амбассадором клуба Дрейком.

Мета-пасхалочка – на динозавре тоже надета форма «Торонто», но не из 90-х, а чемпионского дизайна и с номером «19» – в честь титула-2019, единственного для канадской команды.

«Детройт»

У «Пистонс» тоже есть форма в стиле 90-х, которую или обожают, или ненавидят, но сейчас обошлись без Огненного Коня. Вместо этого детройтцы использовали одну из самых редких форм того десятилетия в качестве базы. Это третья форма из середины 1990-х, нетипично красная – когда Айзейя Томас уже закончил, а Грант Хилл только начинал.

От чемпионской команды-2004 – номера, а от команды конца 70-х – молнии на шортах (нет, не застежки-молнии, а зигзаги по бокам), потому что только молниями та убогая версия «Пистонс» и запомнилась.

Остальные формы «Детройта» – и времен Бинга и Ланира, и времен «Бэд Бойз» – слишком бедны на детали, которые можно вспомнить в прадзничном дизайне.

«Даллас»

Некоторые углубились в еще более ранние эпохи. Например, «Мэверикс» возродили сине-зеленую схему, с которой дебютировали в НБА в 1980-м. В ней играли первые двадцать лет – зеленый убрали только в 2001-м, когда клуб купил Марк Кьюбан, а молодой Дирк дорос до статуса суперзвезды.

С небольшими изменениями, конечно – под надписью «Dallas» разместили старый логотип (только ковбойскую шляпу надели на букву D, хотя логотип был с буквой M), добавили боковые панели, как на современной форме.

«Денвер»

Ярче всего проявились 1970-е и 1980-е – времена Дэвида Томпсона, Дэна Иссела, Алекса Инглиша и сверхатакующего баскетбола «мы забьем вам, сколько захотим, но и вы забьете нам, сколько захотите, защита? что? такого слова нет». Ромбы на форме – с маек времен АБА, шрифт – из начала 80-х, радужные узоры – с культовой формы второй половины 1980-х.

Есть небольшие отсылки и к более поздним формам, но они не так заметны – например, шрифт с формы из 1990-х и силуэт горы, использовавшийся на логотипе с 1993 по 2018.

«Кливленд»

На самом деле всю идею комплектов, сшитых из элементов нескольких старых форм, НБА и Nike позаимствовали у «Кливленда». «Кэвс» с 2008-го регулярно надевают «мэшап»-формы – цвет от одной эпохи, дизайн от другой – примеры таких форм легко найти по запросу «cavfanatic».

Остался ли у «Кливленда» неиспользованный вариант смешанной формы?

Конечно, и множество. Ведь клуб с 1970-го использовал не только 9 разных дизайнов маек, но и 5 совершенно разных сочетаний клубных цветов! Бордовый и желтый – это классика, к которой постоянно возвращаются, но также постоянно и уходят куда-то в сторону: то оранжевый, то синий, то черный с серовато-голубым.

В 2021/22 взяли форму, в которой играли во второй половине 1970-х (в 1976-м неожиданно дошли до финала Востока в дебютном для клуба плей-офф – «Ричфилдское Чудо» стало лучшим результатом до Леброна), но вместо надписи на груди – первый логотип «Кэвс». А логотипы из 90-х и из XXI века – на шортах. Шрифт номеров – из периода 1994-2003, прямо предшествовавшего драфту Леброна. За те 9 лет «Кэвс» не выиграли ни одной серии плей-офф, но почему-то именно ее решили отметить, а не более успешные конец 80-х – начало 90-х, когда «Кливленд» чуть было не стал главным конкурентом «Чикаго» и Джордана.

«Орландо»

«Мэджик» не получили техзадание от лиги? Вместо того, чтобы сделать City Edition отражением исторических моментов, они сшили все так, как в прежние сезоны – чтобы форма рассказывала об обычаях того места, где играют. В центральной Флориде апельсины – одна из главных сельхозкультур, и поэтому оранжевый цвет второй год подряд появляется на форме «Орландо».

Да, логотип на груди – из 90-х (эпоха Шака и Пенни), а полоски – в том виде, в каком они были на форме в 2010-е (не совсем эпоха Дуайта Ховарда, в финале-2009 форма была другой, но он застал и эту «пижамку»), но почти такая же концепция, только белая, была в прошлом году. Те же шрифты, те же полоски, никакой привязки к истории.

«Новый Орлеан»

Самая молодая команда НБА (после передачи истории «Шарлотт Хорнетс» новым «Хорнетс» «Пеликанс» считаются основанными в 2002-м) не имеет такой богатой истории, как другие клубы. Но разве это повод вообще проигнорировать идею? У НОП 0 отсылок к истории на форме.

Нарисовали бы пирата-пеликана с жалом шершня и саксофоном в клюве – уже хоть что-то (все клубы НБА и АБА в «Новом Орлеане»: «Бакканиэрс» в конце 60-х, «Джаз» в конце 70-х, «Хорнетс» в 2002-2013, «Пеликанс» после этого).

Нет, стоп. Пират-пеликан с жалом и саксофоном – это не «что-то», это вообще замечательно. Такое и нужно было делать особенной формой! А не вот этот низкокалорийный наряд.

«Юта»

«Юта» разочаровала не меньше. «Джазмены» вообще играют не в тон со всеми остальными командами, идут наперекор замыслу City Edition. Вместо того, чтобы менять четвертый комплект ежегодно, три сезона «Юта» играла в белом варианте «Red Rock»-комплекта, теперь второй год подряд носит черный вариант. Даже юбилей лиги не смог переубедить клуб из штата мормонов.

Форма классная, спору нет. Но никакого отношения к истории клуба – который выступал в фиолетово-желтой, зелено-желтой, фиолетово-голубой, сине-голубой, сине-зелено-желтой комбинациях – она не имеет. Под 75-летие лиги можно было хотя бы на год оставить этот комплект в стороне и придумать что-то оригинальное.

«Финикс»

Клуб из Аризоны взял пример со своих северных соседей из Юты и оставил прошлогоднюю форму, также вдохновленную ландшафтами каньонов и пустынными закатами.

Впрочем, у «Долины» (на форме «Финикса» именно это прозвище, которое клуб довольно безуспешно пытается зафорсить, но оно никак не приклеится к «Санз») есть оправдание – этот быстро ставший популярным дизайн используется только второй год и не успел приесться, да и цвета – клубные, даже немножко исторические.

Форма The Valley напоминает черный комплект из середины 1990-х, с которым ассоциируются Чарльз Баркли и Джейсон Кидд.

«Сакраменто»

В середине 90-х вечно неприкаянные «Кингз», для которых Сакраменто был уже пятым городом после Рочестера, Цинциннати, Канзас-Сити и Омахи, решились на редизайн – убрали сине-красные майки, в которых с разными вариациями играли с 1950-х, и познакомили НБА с агрессивными черно-фиолетовыми формами. В этих цветах «Короли» добрались до своего лучшего результата в Калифорнии – финала Запада-2002, где в семи до сих пор обсуждаемых играх Уэббер, Стоякович, Дивац, Бибби и Кристи (и главный тренер Адельман – все еще единственный, кто выводил «Сакраменто» в плей-офф) уступили будущим чемпионам «Лейкерс».

И после этого поменяли форму на фиолетовую, а черную надевали только по праздникам. Или, что более подходит «Сакраменто», по дням скорби.

(вас история «Рокетс» ничему не учит? Не надо идти в редизайн после лучшего сезона)

Основа City-формы – как раз те черные майки, но с современными номерами и рукописным набором на груди, как было до редизайна – с начала 70-х, когда клуб еще был «Цинциннати Ройалз». Только вывели не «Kings», и не «Royals», а «Sactown» (прозвище Сакраменто, которое появляется как раз на майках сити-эдишн «Кингз»)

Чтобы не заканчивать на грустной ноте, два дизайна – может быть, не лучшие, но как минимум очень интересные.

«Миннесота»

Культовые узоры елочек на воротниках и узнаваемые шрифты с засечками – из эры Гарнетта, но цвета и логотип на шортах – из эры до Гарнетта (он играл в таких в свой первый сезон).

Даже «эру Джимми Батлера» вспомнили – по бокам на форме «волчья шерсть», такая была на третьей форме в 2017/18 – единственном полном сезоне Джимми в команде. Веселее было бы только в том случае, если бы этот узор разместили исключительно на комплектах для двусторонних тренировочных игр.

Ранняя форма всегда казалась неаккуратной – ярко-зеленые надписи плохо сочетались со светло-синим фоном. Форма Гарнетта всегда казалась слишком «прикольной» – уже в 00-е было понятно, что неровные шрифты и повторяющиеся узоры скоро выйдут из спортивной моды.

Сейчас дизайнеры собрали из двух неидеальных комплектов один классный. Отличная работа!

«Оклахома»

Давайте просто представим, что надоедливого спонсорского логотипа на форме нет.

Полностью белый комплект! Не совсем новинка – у «Майами» когда-то была специальная белая форма, но даже там контуры номеров, надписей и узоров были черными. То же – у «Лейкерс» с фиолетовой обводкой. Здесь все элементы обесцветили до минимума, только чтобы номера считывались судьями (и, может быть, телезрителями в UHD).

Да, такую форму, с которой стерты все цвета, можно было пошить любому клубу НБА. Но она идеально подходит именно «Оклахоме» – как в моменте (клуб начинает с «чистого листа» – молодые игроки, молодой тренер), так и исторически.

Потому что когда у тебя в клубных цветах есть и голубой, и оранжевый, и синий, и желтый, а в качестве альтернтивных форм были бирюзовая, темно-синяя, черная с оранжевым, черная с голубым, черная с золотым, серая с темно-серым и светло-серым, то лучший вариант объединить весь этот взрыв на фабрике красок – создать чистую белую форму.

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Какой комплект вам понравился больше всего, а какой разочаровал? Какой вызывает ностальгические чувства? Какой оказался самым необычным? Расскажите в комментариях!

Фото: REUTERS/Kelley L Cox-USA TODAY Sports, Troy Wayrynen-USA TODAY Sports, Troy Taormina-USA TODAY Sports, David Richard-USA TODAY Sports, Cary Edmondson-USA TODAY Sports, Jim Dedmon-USA TODAY Sports, Trevor Ruszkowski-USA TODAY Sports, Kim Klement-USA TODAY Sports, Wendell Cruz-USA TODAY Sports, Alonzo Adams-USA TODAY Sports, Tommy Gilligan-USA TODAY Sports, Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports, Ken Blaze-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Elsa, Cole Burston, Mike Mulholland, Patrick Smith, Harrison Barden, Lachlan Cunningham, Harry How, Al Bello, Douglas P. DeFelice, Dustin Satloff, Mitchell Leff, Patrick McDermott, Streeter Lecka, Chris Gardner, Tom Pennington, Jonathan Daniel, Chris Gardner, Mitchell Leff, Ezra Shaw, Michelle Farsi; East News/FR110666 AP/Associated Press/East News