День драк в НБА: Дрэймонд Грин душил Гобера, в другой игре за стычку наказали сразу пятерых

Это баскетбол или ММА?

«Голден Стэйт» невзрачно начал сезон, обосновавшись в середине турнирной таблицы. Не помогает ни феноменальная форма 35-летнего Стефена Карри (30,7 очка, 44,6% из-за дуги), ни приобретение Криса Пола, показывающего исторические цифры надежности по соотношению передачам к потерям. Остальную команду никак не получается разбудить – за первые три недели сезона из всех игроков «Воинов» только один Стеф набирал более 20 очков в матче, при том что по всей НБА таких баскетболистов было 125, иными словами, каждый четвертый.

Но Карри не может постоянно тянуть эту лямку – после 11 матчей подряд Стефен пропустил сегодняшний домашний матч против «Миннесоты», потому что защитника беспокоит колено. И даже несмотря на то, что сегодня был день Внутрисезонного Турнира НБА – то есть игры шли в зачет как регулярки, так и этого отдельного кубка – звезде был предоставлен отдых.

А ведь соперник был очень непростой: в отличие от ГСВ, «Миннесота» – наоборот, на подъеме, вторая команда Запада прямо сейчас сразу за чемпионским «Денвером», абсолютно лучшая защита НБА, всего два поражения и победы над «Наггетс», «Селтикс», «Майами Хит» и над теми же «Уорриорз» позавчера – также в Сан-Франциско.

Могли ли Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин, две другие легенды ГСВ, без помощи Карри что-либо противопоставить зажигательному Энтони Эдвардсу, длиннорукому Руди Гоберу и талантливому Карлу-Энтони Таунсу?

Мы это так никогда и не узнаем. Ведь все основные события развернулись при счете 0:0. Прошло лишь 103 секунды игрового времени со стартового подброса мяча, а на паркете не осталось ни Клэя, ни Дрэймонда.

Что же случилось?

Клэй Томпсон и молодой форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс сцепились в центре площадки при переходе «Уорриорз» в атаку – Клэй начал отталкивать соперника еще на подборе, цепкий Джейден не пустил Томпсона в быстрый отрыв, соперники схватили друг друга за майки, словно дерущиеся хоккеисты, и закружились в странном танце.

Разнимать этот вальс первым прибежал Руди Гобер и совершил одну ошибку – начал оттаскивать не своего одноклубника (впрочем, в той карусели не всегда было понятно, кто окажется перед тобой). Тут же на француза налетел Дрэймонд Грин – 198-cантиметровому Дрэймонду пришлось даже подпрыгнуть, чтобы схватить 216-сантиметрового врага.

Грин сделал захват головы и потащил Гобера куда-то в сторону.

На некоторых кадрах выглядело, прямо скажем, неприятно: такой удушающий бицепсом Грина мог привести и к потере сознания, и к повреждениям шеи Гобера – игроков не могли разнять несколько секунд. А Руди и не пытался высвободиться: «Моей первой мыслью было: я не буду драться, мне нужно оставаться в игре, чтобы помочь команде. Поэтому я показал рефери, что мои руки подняты, и просто ждал, пока ситуация разрешится. Ничего более. Примененного захвата было недостаточно, чтобы я вырубился. Так что я просто держал руки поднятыми и ждал, пока все закончится».

Когда потасовка остыла и всех отправили по своим местам – игроков на скамейку, судей к мониторам – пришло время вердикта: Томпсон и Макдэниэлс получают обоюдный двойной технический фол и удаляются с паркета, к ним присоединяется агрессивный Грин с неспортивным замечанием второй степени. Возможно, без этой эскалации от Дрэймонда двое зачинщиков получили бы по обычному техническому, ведь акцентированных ударов друг по другу они нанести не успели, но раз стычка превратилась в межкомандную заварушку, то и санкции были жестче.

Размен одного на двоих должен был помочь «Миннесоте», но больше вдохновил хозяев площадки: «Уорриорз» без Большого Трио выиграли первую четверть 30:22, в третьей четверти вели +12 и были впереди 98:96 еще за полторы минуты до конца матча. Крис Пол и Эндрю Уиггинс смогли организовать защиту без Грина (у каждого по 3 перехвата и по 1 блокшоту), а в нападении ярко сверкнул новичок Брэндин Подземски – у защитника 23 очка, 7 подборов, 5 перехватов, а ведь за весь сезон до этого у него было лишь 20 очков в сумме и пять матчей, в которых его даже не выпускали на паркет.

И все же обескровленным «Уорриорз» не хватило этих усилий для победы. Они были очень близки – но «Миннесоту» спас Гобер, который из стычки вышел невредимым. Трехкратный обладатель приза Лучшему оборонительному игроку НБА (у Грина – только один, может, он просто завидует?) в решающем владении при счете 99:98 в пользу «Миннесоты» не дал свободы Крису Полу для его излюбленного броска со средней, дежурил у кольца, а потом переместился для блокшота на трехочковом из угла – все это за несколько мгновений:

Победа в итоге осталась за «Миннесотой»: 104:101. «Волки» лидируют в своей группе Внутрисезонного Турнира, а у ГСВ теперь в сезоне столько же поражений, сколько и побед – по 6.

«Все это довольно забавно, потому что перед матчем я сказал себе, что Стеф не играет, поэтому Дрэймонд попытается заработать удаление. Он не хочет находиться на площадке без Стефа. Поэтому сделает все, чтобы его выгнали», – шутит Гобер.

Как странно все-таки работает командная химия: в прошлом году и Грин, и Гобер били одноклубников. В «Уорриорз» это в итоге привело к обмену Пула и к нервозной обстановке, которая, судя по действиям Клэя и Грина, до сих пор не улеглась. В «Миннесоте» Гобер и Кайл Андерсон играют, как будто ничего не было, а команда прогрессирует – и уже выглядит серьезной силой.

Игровой день был богат на драки

Вот что удивительно: потасовка в Сан-Франциско была не единственной сегодня.

В первой четверти матча между «Лейкерс» и «Мемфисом» (134:107) Энтони Дэвис толкнул форварда «Гриззлис» Санти Альдаму, тот красочно рухнул на паркет, на подмогу испанцу прибежал Десмонд Бэйн.

Всех их пытался разнять Д’Анджело Расселл – но, в отличие от Гобера, судьи не посчитали его «миротворцем» и выписали по техническому замечанию всем четверым, а заодно и пятый – тренеру «Мемфиса» Тэйлору Дженкинсу. Никто не был удален с площадки.

От матча между «Оклахомой» и «Сан-Антонио» (123:87) ждали первой в карьере дуэли между новичками Четом Холмгреном и Виктором Вембаньямой – а дождались только стычек.

Форвард ОКС Кенрик Уильямс толкнул Зака Коллинза после жесткого фола на Мициче, дальше пошла заварушка, по итогам которой «технари» получили только Уильямс и Коллинз:

Вскоре после этого разыгрывающий «Сперс» Джереми Сохан грубо сфолил на Холмгрене, и Чет уже отправился выяснять отношения с обидчиком, но был мгновенно остановлен арбитром.

А еще в первой половине Виктор Вембаньяма получил первый в карьере технический фол, воткнув Уилсона мордой в паркет с такой силой, что тот отскочил на высоту трех вембаньям.

Но больше всего не повезло форварду «Индианы» Джейлену Смиту – он получил локтем в голову при борьбе под кольцом, что не привело ни к остановке игры судьями, ни даже к потасовке, однако сам Смит не смог подняться с паркета и сразу был отправлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга. И вроде бы локоть был выставлен неумышленно, но репутация обладателя этого локтя, Маркуса Морриса из «Филадельфии», не позволяет сказать это однозначно. Игроки «Индианы» повозмущались, но мстить Моррису не стали.

Почему же сегодня было так много грубости и потасовок?

Возможно, дело как раз во Внутрисезонном Турнире. Простое объяснение состоит в том, что игры значат чуть больше, чем обычные встречи в регулярке, в них больше борьбы, контакта и эмоционального напряжения.

Популярное объяснение – в том, что игроки перевозбуждены из-за слишком ярких расцветок паркета, которые придумали как раз под матчи Турнира.

Когда боссы лиги говорили, что Внутрисезонный Турнир должен добавить огня в игры на старте сезона, вряд ли они имели в виду именно это.

Как НБА относится к дракам?

Крайне отрицательно. Тренд на снижение драк идет с конца 70-х, после того как Кермит Вашингтон чуть не убил Руди Томьяновича. Если до этого игрокам иногда позволяли помахаться, как в хоккее, то после этого судьи стали разнимать игроков и следить за тем, чтобы двухметровые детины не расквасили друг друга. Баскетболисты не всегда умеют контролировать свою силу – они не боксеры, не борцы и даже не хоккейные тафгаи, привыкшие к дракам один на один.

А после потасовки между игроками на матче «Детройта» и «Индианы» в середине 00-х, которая переросла в столкновения с болельщиками, НБА ввела более строгий кодекс поведения на паркете, пытаясь исправить образ «гангста-спорта»:

Теперь почти за каждый неигровой физический контакт или слишком агрессивное проявление эмоций (даже смотреть на соперника после данка возбраняется) полагается автоматический «технарь». Если в стычке участвует больше, чем два человека, судьи смотрят повтор и определяют тех, кто спровоцировал насилие и кто привел к его эскалации – как Дрэймонд Грин. В таких случаях обычно находят, кого удалить с паркета.

Если кто-то из игроков, сидящих на скамейке, прибегает в толпу – даже, быть может, с целью разнять дерущихся – это автоматическая дисквалификация.

И все эти эпизоды после матча рассматривает дисциплинарный комитет, который может применить и дополнительные меры к провинившимся. Грину грозит бан на несколько игр – это, конечно, не идет ни в какое сравнение с 68 матчами дисквалификации, которые когда-то Лэтрелл Сприуэлл (тоже игрок «Уорриорз») получил за попытку придушить своего же тренера Пи Джея Карлесимо. Но НБА явно не планирует, что игроки будут безнаказанно применять на паркете приемы из смешанных единоборств.

«Надеюсь, лига отреагирует соответствующим образом, потому что это просто клоунское поведение», – так оценил действия Грина Гобер.

Не всем нравится такой подход НБА к конфликтам на паркете – телеведущие Шакил О’Нил и Чарльза Баркли играли в эпоху, когда стычки и драки были повседневным делом, а поэтому не видят в поступке Грина ничего предрассудительного, и даже шутят об этом в эфире TNT после матча: Шак взял голову Баркли в захват в стиле Дрэймонда.

Шакил вообще считает, что первый «чоукхолд» применил к Клэю Томпсону именно Гобер, а действия Грина были зеркальными, и похвалил форварда «Уорриорз»: «Отличная работа, Дрэймонд».

Того же мнения придерживается и главный тренер «Уорриорз» Стив Керр. По его мнению, во всей этой ситуации виноваты исключительно игроки «Миннесоты»: «Клэя ну никак не должны были удалять. Он просто бежал по площадке, кто-то схватил его за майку и дернул, Клэй ответил тем же. Как его можно было удалить? Это смешно. Меня расстроил этот момент.

Если вы видели повтор, Руди схватил Клэя за шею. Поэтому Дрэймонд и набросился на него. Это все, что я могу сказать. Довольно странный способ начать игру»».

А вы как считаете, кто виноват в этой ситуации – и как НБА должна поступить с Грином?

Фото: AP Photo/Jed Jacobsohn