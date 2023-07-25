11 комментариев

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Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно

Бронни Джеймс
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Кошмар.

Инсайдер НБА Шэмс Чарания сообщил в твиттере, что 18-летний атакующий защитник из университета Южной Калифорнии Бронни Джеймс – более известный как старший сын Леброна Джеймса – упал без сознания на тренировке команды утром в понедельник. По сообщениям, Леброн-младший пережил остановку сердца, и после звонка в экстренные службы в 9:26 утра Джеймса доставили в больницу.

Сегодня семья Джеймс через своего представителя выпустила официальное заявление, после того как информация о случившемся – как обычно – первой была опубликована на сайте слухов и сплетен TMZ.

«Вчера во время тренировки у Бронни Джеймса случилась остановка сердца. Медики команды смогли обеспечить первую помощь Бронни и перевезти его в больницу. Сейчас он в стабильном состоянии и выведен из реанимации. Мы просим об уважении частной жизни семьи Джеймс и сообщим журналистам о новостях, когда они будут.

Леброн и Саванна [родители Бронни] хотя публично поблагодарить медштаб и тренеров университета Южной Калифорнии за их замечательную работу и преданность тому, что здоровье спортсменов должно быть в безопасности».

К этой преданности, впрочем, теперь есть некоторые вопросы.

Что вообще делал Бронни в тренировочном комплексе университета в июле?

Леброну-младшему в этом году исполняется 19 – но правила драфта НБА так и не поменяли ради того, чтобы он мог быстрее попасть в лигу. Возраст уже подходящий, но правила требуют, чтобы прошел минимум год после окончания школы, прежде чем игрок сможет выставить кандидатуру на драфт. Этот год можно провести в колледже (как поступает большинство), или подписать контракт в Лиге Развития НБА или в похожем профессиональном проекте (как поступает все больше и больше школьников), или даже просто целый год ничего не делать.

Бронни, который слишком часто менял школы из-за переездов Леброна по работе, на каком-то этапе смен не смог сдать нужные школьные предметы для перевода и потерял год обучения, поэтому отставал от ровесников на один класс. Так что незадолго до выпуска из школы «Сьерра-Каньон» (которая тут же стала одной из самых престижных в США, как только Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйд выбрали ее местом обучения своих детей в 2019-м), Бронни должен был выбирать, где проведет «промежуточный» год между школой и НБА – никто не сомневался, что Бронни в 2024-м уже точно выберут на драфте в первом раунде.

Вариантов было много, но Джеймс выбрал вариант поближе к дому – университет Южной Калифорнии (USC), один из самых известных в стране (хотя больше футбольной командой), пускай ни разу и не выходивший в финал NCAA. Известные баскетбольные выпускники программы – Текс Уинтер, Алекс Ханнум, Билл Шарман, Пол Уэстфал, Гас Уильямс, из более современных – Ник Янг, Демар Дерозан, Никола Вучевич, Эван Мобли.

Отец был счастлив, когда Бронни объявил о своем выборе. «Один из лучших дней в моей жизни. Прежде всего, поздравляю Бронни с принятым решением. Я очень горжусь им, наша семья гордится им – видеть, как сын пошел в колледж. Он первый, кто поступил в университет в моей семье».

В общем, все было радужно, и к концу лета Джеймс должен был провести первые тренировочные занятия в новой команде. Почему же он был на паркете «Гэйлен-центра», тренировочной базы USC, в конце июля?

У «Троуджанс» в начале августа запланировано турне по Европе – несколько матчей с молодежными командами в Хорватии и Греции. Студенческая ассоциация, в которой регламентировано абсолютно все, разрешила университету включить дополнительные 10 тренировочных дней в предсезонную программу и открыть подготовительный лагерь заранее.

И прямо на старте лагеря случилось такое.

Для USC все выглядит совсем скверно – всего год назад в межсезонье первокурсник Винсент Ивучукву тоже пережил остановку сердца, молодой центровой провел несколько дней в больнице. Один раз – случайность, два – неприятное совпадение, которое при такой плотности событий уже больше похоже на правило. Возникает вопрос: насколько хорошо в этом университете подходят к мониторингу здоровья и нагрузок у игроков?

После остановки сердца вообще можно продолжить заниматься спортом?

Мы все надеемся, что жизни Бронни уже ничего не угрожает – так что попытаемся оценить перспективы его карьеры, хотя это и вторично в текущей ситуации. Конечно, не сразу после сердечного приступа нужно выходить на паркет, но шансы есть.

Например, Ивучукву вернулся в строй уже в январе и провел 14 матчей за команду в прошлом сезоне.

Один из самых известных и обсуждаемых случаев – упавший без сознания в январском матче НФЛ сэйфти «Баффало» Дамар Хэмлин. Прямо на поле ему провели непрямой массаж сердца и дефибрилляцию, быстро доставили в ближайшую к стадиону больницу в критическом состоянии, но вскоре состояние улучшилось, Хэмлина перевезли в медицинский центр в Баффало, а уже через 9 дней после остановки сердца его выписали.

Через три месяца медицинский осмотр показал, что здоровью Хэмлина ничего (кроме собственно игры в американский футбол – один из самых нагружающих организм видов спорта) не угрожает. Дамар планирует продолжить карьеру в предстоящем сезоне.

Хэмлин сегодня сразу же выразил поддержку Джеймсу: «Молюсь за Бронни и его семью. Я с вами, как и вы были со мной во время моего восстановления». Последние полгода Дамар активно участвует в мероприятиях, направленных на ознакомление публики с сердечно-сосудистыми заболеваниями у молодых спортсменов в США. Футболист агитирует за то, чтобы на каждом матче, на каждом школьном соревновании был дефибриллятор и медики, способные провести сердечно-легочную реанимацию.

Случай Хэмлина повысил интерес к изучению остановок сердца у действующих спортсменов. Но еще в 2019-м в журнале Sports Health было опубликовано исследование, согласно которому в период с 2014 по 2016 годы 132 школьника и студента пережили остановку сердца во время занятий спортом в своем учебном заведении.

Из них выживших – 48%.

Самый частый спорт с такими случаями – баскетбол, около 30% от всех остановок сердца за выбранный период. «Баскетболисты мужского пола больше всего подвержены сердечным приступам, – говорит эксперт по спортивной медицине Сара Гулд из университета Алабамы в Бирмингеме, которая много лет сотрудничает и с НБА. – В первую очередь, баскетбол требует резких всплесков активности сердечной-сосудистой системы, из-за этого могут проявиться патологии сердца. Тип тела, подходящий для игры в баскетбол, – высокий рост, длинные руки и ноги – увеличивать риск патологий соединительной ткани, что тоже влияет на работу сердца».

А Бронни нужно возвращаться в спорт?

Это уже другой вопрос. Для Джеймса-младшего, в отличие от других студентов и школьников, баскетбол – не инструмент для построения карьеры. Скорее, инструмент для реализации личных амбиций, желания проявить себя в профессии, в которой его отец добился абсолютно всего.

По оценкам скаутов, Бронни мог быть выбран в НБА в конце лотереи или в середине первого раунда, причем в рейтингах принимается во внимание как его очевидно высокий уровень навыков, так и гигантский маркетинговый потенциал: Леброн заявлял, что мечтает сыграть с сыном в одной команде, контракт у Джеймса как раз заканчивается, когда младший по плану должен был выйти на драфт. И какой бы клуб там ни выбрал там Бронни, он вполне может получить «бонусный» сезон Леброна и прилив интереса к команде на сезон-24/25.

Теперь эти планы под сомнением – хотя в НБА были случаи, когда выявленные сердечные патологии не ставили крест на карьере: это и Ламаркус Олдридж, и Джефф Грин, которые провели более 10 лет в НБА после диагноза.

Джефф Грин – сердце чемпионского «Денвера». 16 лет в лиге, хотя после операции на аорте ему не давали и пяти

Но их проблемы со здоровьем (у Грина – аневризма аорты, у Олдриджа – синдром Вулфа-Паркинсона-Уайта, серьезная аритмия) были выявлены медиками НБА на ранней стадии, до каких-либо приступов. Грина заблаговременно прооперировали, а состояние Олдриджа постоянно контролируется, и один раз он даже на всякий случай закончил карьеру, когда не прошел кардиоскрининг в «Нетс» (а через полгода возобновил еще на 1 сезон).

Случай Бронни пока больше напоминает историю Шарифа О’Нила – сына Шакила. Пять лет назад форвард оценивался среди 30-50 лучших школьников США – с хорошими перспективами роста И был приянт в престижнейший университет Калифорнии в Лос-Анджелесе. И тоже летом у Шарифа обнаружили проблемы с сердцем, провели операцию, после чего он пропустил весь сезон и затем использовал сердечный монитор на тренировках (но не в играх).

Но после диагноза от многообещающего проспекта не осталось и следа – Шариф играл мало, переводился в другой колледж, не был выбран на драфте, не пробился в НБА как незадрафтованный, подписался в фарм-лигу, но даже в команде Лиги развития в прошлом сезоне играл лишь по 15 минут в среднем (5,6 очка, 3,1 подбора).

Шарифу уже 23 – и его несбывшаяся баскетбольная карьера больше не имеет никакого смысла, ни спортивного, ни финансового, ведь отец давно его всем обеспечил. Как и Леброн – Бронни.

Профессиональный спорт – это чудовищные нагрузки, которые могут выдержать только самые крепкие. Современный школьный спорт в США перенимает слишком много от НБА, НФЛ, де-факто профессиональной NCAA – и худшие черты тоже. К моменту перехода во взрослый баскетбол многие юноши уже изношены – и порванные связки и тяжелые переломы больше не худшие из сценариев, когда все больше таких, которые угрожают жизни спортсмена.

Если подобное случилось с 18-летним Бронни Джеймсом – при таких-то доставшихся от отца генах идеального спортсмена – это очень тревожный звоночек для системы, которая готовит спортивные кадры для NCAA и НБА.

Фото: East News/AP Photo/Gregory Payan, AP Photo/Jay LaPrete; instagram.com/bronny

11 комментариев

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omega pepega
к сожалению гены это не константа, а постоянные мутации из поколения в поколение. Леброн выиграл в генетическую лотерею, его сын нет
+14
-3
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MJRom
Здоровья!
+9
-2
+7
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Edem
Спасибо за статью
+5
0
+5
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Nikita1981
Здоровья парню и возвращения в баскетбол
+2
0
+2
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P@sha
Странный вывод в конце - "при таких-то доставшихся от отца генах". В генетическом наборе семьи что угодно может быть, как по линии матери, так и по линии отца, просто у Леброна это могло не проявиться.
Да и вывод про "такие времена настали". Профессиональный спорт вообще всегда был нагрузкой на пределе человеческих возможностей, сейчас хоть развитая медицина и диагностика существуют.
+1
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Деревенский Кобе
Здоровья Бронни. Я думаю даже карьеру сможет продолжить. Все-таки отец знает как за телом ухаживать
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Marsel Bannerpilot
вот это новость! интересно как дальше будет развиваться ситуация
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beregost
Ответ AnSw33r
кара за грехи отца ? а так здоровья конечно молодому.
Что ты несёшь?
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