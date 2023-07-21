НБА для начинающих
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Самые крутые американцы, уезжавшие из НБА в Европу: от Доминика Уилкинса до Айверсона и Кембы

Метта Уолд Пис Метта Уолд Пис
Роландо Блэкмэн
Ксавьер Макдэниэл
Дерон Уильямс Дерон Уильямс
Эдриан Дэнтли
Билл Брэдли Билл Брэдли
Эдди Джонсон
Артис Гилмор
Боб Макаду
Алекс Инглиш
Дэррил Доукинс
Джордж Гервин
Амаре Стаудемайр Амаре Стаудемайр
Байрон Скотт
Доминик Уилкинс Доминик Уилкинс
Аллен Айверсон Аллен Айверсон
Кемба Уокер Кемба Уокер
НБА НБА
Спенсер Хэйвуд
Реджи Теус
Том Чемберс
Баскетбол Баскетбол

20 самых громких имен.

Кемба Уокер – внезапно игрок «Монако». Французский клуб продолжает удивлять, впрочем, пока это подписание больше статусное, чем полезное; во-первых, в команде и так есть схожий по игровому плану Майк Джеймс, а во-вторых – Кемба уже не тот. Это несколько лет назад лидеру «Шарлотт» «Бостон» давал максимальный контракт и пытался заменить им ушедшего Кайри Ирвинга, а теперь у Уокера нет места в НБА.

Но есть громкое имя и хорошее резюме.

Как и у его предшественников.

Европейские клубы не первое десятилетие подбирают американских «пенсионеров», это началось еще в 80-е, достигло расцвета в 90-е, утихло в 00-е и возродилось в 10-е. Вспомним же главных звезд (экс-звезд) НБА, пытавших счастья в Европе.

(в рейтинге нет тех, кто в преклонном возрасте выходил с пенсии ради гала-турне – вроде Мэджика Джонсона в Швеции, Скотти Пиппена в Финляндии или Денниса Родмана в Англии. Только те, кто прямиком из клуба НБА уезжал в Европу)

2 комментария

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Julius Nwosu
Спасибо конечно, но совсем скудная инфа. Когда играли, сколько, какая статистика ?....
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quznez
Можно вспомнить и не столь известного Джо Браянта, батю Коби.
Джо, закончив карьеру НБА в Хьюстоне в 28 лет, следующие 10 лет играл в европах, в основном в Италии.
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