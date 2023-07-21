20 самых громких имен.

Кемба Уокер – внезапно игрок «Монако». Французский клуб продолжает удивлять, впрочем, пока это подписание больше статусное, чем полезное; во-первых, в команде и так есть схожий по игровому плану Майк Джеймс, а во-вторых – Кемба уже не тот. Это несколько лет назад лидеру «Шарлотт» «Бостон» давал максимальный контракт и пытался заменить им ушедшего Кайри Ирвинга, а теперь у Уокера нет места в НБА.

Но есть громкое имя и хорошее резюме.

Как и у его предшественников.

Европейские клубы не первое десятилетие подбирают американских «пенсионеров», это началось еще в 80-е, достигло расцвета в 90-е, утихло в 00-е и возродилось в 10-е. Вспомним же главных звезд (экс-звезд) НБА, пытавших счастья в Европе.

(в рейтинге нет тех, кто в преклонном возрасте выходил с пенсии ради гала-турне – вроде Мэджика Джонсона в Швеции, Скотти Пиппена в Финляндии или Денниса Родмана в Англии. Только те, кто прямиком из клуба НБА уезжал в Европу)