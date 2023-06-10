16 комментариев

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆
Возвращаются домой при 3-1.
Есть много способов, как удивить соперника изменениями от матча к матчу по ходу серии плей-офф. Эффективно – внести коррективы в защитные построения или в структуру атак. Бесполезно – кричать «камон, летсгоу» в таймаутах или не брать эти таймауты вообще. Рискованно и ярко – отыскать в глубинах скамейки джокера.
Но идеальный вариант – это не вносить никаких изменений в состав, но добиться того, что опытный и осведомленный соперник просто не понимает, как теперь играть.
«Денвер» весь плей-офф проходит одними и теми же 8 игроками на одних и тех же минутах. Остальные резервисты – а среди них такие заметные люди, как Деандре Джордан и Реджи Джексон – играют в среднем по 35 секунд за матч, и это включая мусорное время в концовках разгромов.
Роли, сильные и слабые стороны, взаимодействия игроков «Наггетс» уже изучены вдоль и поперек.
До тех пор, пока они не меняются с точностью до наоборот.
Никола Йокич и Аарон Гордон в четвертой игре финала НБА против «Майами» внезапно решили махнуться ролями – великий сербский центровой-плеймейкер доминировал в обороне, а лучший защищающийся игрок команды стал ее главной атакующей опцией.
Йокич был прекрасен, даже с учетом всего 5 /12 двухочковых и лишь 4 результативных передач. Скоро во всех соцсетях и видеосервисах появятся нарезки его действий, а мы пока приведем цифры защиты, поставившей в тупик «Хит»:
• 2 блока;
• 3 перехвата;
• еще как минимум 3 перехвата записаны на одноклубников, после того как Йокич мешал сопернику, касался мяча или вообще выбивал его в сторону партнера (всего у денверцев – 12 перехватов сегодня);
• 4 раза Никола останавливал пасы игроков «Майами» по-футбольному, то есть ногой – это не передавало «Денверу» владение, обнуляло счетчик времени на атаку, но сбивало «Хит» с ритма.
Центровой – все еще главный человек в этой серии, даже если сегодня у него худший +/- среди стартеров «Наггетс».
Но без преображения Аарона Гордона не было бы уверенной победы 108:95 и счета 3-1 в финале НБА.
Форварду сегодня пришлось быть «швейцарским ножом» и закрывать все функции, которые обычно исполняют его одноклубники. Он и так большую часть времени защищается против лидера соперников Джимми «Уровень интенсивности: эспрессо» Батлера – и это сразу же после серии, в которой Гордон «засушил» Леброна Джеймса.
Сегодня Гордон брал на себя еще и персональную опеку центровых «Хит», когда Йокич отдыхал или, как в концовке матча, сидел на скамейке из-за лишних фолов. Сменщиком серба номинально является Джефф Грин, но в финале он нехарактерно для ветерана с 16-летним опытом глупо ошибается в каждой второй защите. Карусель Гордона в защите – Батлер-Адебайо-Батлер-Адебайо с частыми разменами на «маленьких» с мячом – должна была вытянуть из Аарона всю энергию, ограничить в атаке.
Не вышло.
Когда-то легендарный игрок «Майами» Дуэйн Уэйд оценил классный данк Аарона Гордона всего в 9 баллов из 10 – тем самым лишил его возможности выиграть заветный конкурс слэмданков. Та самая гифка-реакция:
Неизвестно, затаил ли после этого Гордон обиду на «Майами Хит», но против экс-команды Уэйда он сейчас провел лучший матч в жизни. Аарон начинал многие атаки (6 передач), потому что разыгрывающего Джамала Мюррэя беспокоили содранная позавчера кожа на ладони и мощный прессинг «Хит». Он стал самым результативным игроком встречи (27 очков), ведь главный помощник Йокича-Джамала в скоринге Майкл Портер самоустранился в финале (сегодня 11 очков, большинство после передач на пустое кольцо, вновь ни одного трехочкового или ассиста).
Аарон, который за карьеру попадает лишь 32,5% дальних бросков, даже заменил сегодня штатного снайпера команды Кентавиуса Колдэулл-Поупа! Кентавиус (40% в трех предыдущих сериях) проваливает эту роль в финале, всего 4 точных броска за всю серию, зато Гордон сегодня попал 3 из 4 попыток, из них два – в важнейший момент на старте второй четверти, когда «Хит» еще шли вровень и хотели оторваться в счете, когда Йокич впервые получил отдых. Гордон не позволил этому произойти.
Хозяевам нечем было ответить на мощь вездесущего Аарона Гордона и человека-осьминога Йокича. Приличная разница в счете держалась только за счет ветеранов-чемпионов: хитростей Кайла Лаури (13 очков, 7 передач, возможно, лучший игрок «Хит» сегодня наравне с Батлером) и двухминутного отрезка имени Кевина Лава, за который тот набрал 9 очков.
«Хит» только вредили сами себе. В одном из эпизодов в середине второй четверти два игрока хозяев пошли на подбор и нелепо забросили мяч в свое кольцо. В другом эпизоде, уже в конце третьей, Бэм Адебайо заколачивал данк, но зачем-то повис на кольце, раскачал его так, что уже верный мяч начал бешено отскакивать от дужек и в итоге вылетел из корзины, минус 2 очка, плюс 1 потеря. И погнутое кольцо – несколько минут его выравнивали, «Наггетс» дополнительно передохнули и закрыли четверть рывком 10-5, увеличив преимущество до +13.
«Хит», конечно, монстры в четвертых четвертях. И совсем скоро они сократили счет до 81:86.
Но за 6 минут до конца суперсила проявилась еще у одного игрока «Наггетс», который обычно занимается черновой работой. Запасной минифорвард (рост защитника, навыки форварда, опыт игры центрового в предыдущем клубе) Брюс Браун, чья основная задача – бегать за соперником и за мячом, зажегся и накидал флоридцам 11 очков за финальные 5 минут – всего у него 21.
Гордон и Браун, Йокич и Мюррэй, весь «Денвер» - в одной победе от первого в 56-летней истории клуба чемпионского титула.
Джимми Батлер хотел бы его отобрать. Но для этого ему нужно сделать то, что пока что удалось один раз Леброну, а больше никому: отыграться в финале с 1-3 (Кевин Лав может рассказать, как это делается). Вроде ничего невероятного: в каждой серии этого розыгрыша плей-офф Батлер побеждал в трех матчах подряд: в играх 3-4-5 против «Бакс», 1-3-4 (вторую он пропускал из-за травмы) против «Никс», 1-2-3 против «Селтикс».
Теперь его команде нужна такая победная серия в 5-6-7 против «Наггетс». Но пятая игра – в Денвере. Остались ли силы у «Хит» на то, чтобы как-то взломать эту машину в гостях?
- Дата проведения
- 10 июня, 03.30, «FTX Arena»
- Майами
- Батлер (25 + 7 подборов + 7 передач), Адебайо (20 + 11 подборов + 7 потерь), Лав (12), Винсент (2), Струс (0) – старт; Лаури (13 + 7 передач), Д. Робинсон (12), Калеб Мартин (11), Зеллер (0), Хайсмит (0).
- Денвер
- Гордон (27 + 7 подборов + 6 передач), Йокич (23 + 12 подборов), Дж. Мюррэй (15 + 12 передач), Портер (11), Колдуэлл-Поуп (7) – старт; Б. Браун (21), Грин (3), К. Браун (1).
А так сегодня Гордон был чертовски хорош и Б.Браун в 4 четверти особенно.
Посмотрим, что будет в Денвере.
Главная же фишка Хит - зона не работает при Йокиче. А дабл-тим на Джамале не работает, когда канадец не тянет одеяло на себя (в концовке матч солировал Браун).
- За кого будете болеть на чемпионате?
- За Россию, кончено!!!
- А потом?
При этом, Денвер играл просто как Денвер. Без геройств от Йокича или Мюррея. Оба провели обычный матч на своем уровне.
Впервые за плей-офф мне кажется, что Споэльстра плохо подготовил команду. Чего хотели? На что рассчитывали? Не понятно.
В любом случае. Спасибо Майами за красивую сказку. Но Денвер слишком хорош. Да и тренерский штаб в этом матче на ура отработал - так дугу перекрыть!
Но если мы берём за аксиому, что Денвер талантливее и сыграннее, как ты написал, то совершенно же логично, что нам, на месте Хит, ПРОСТО играя их не победить. Ну никак. То есть, нам нужно находить какие то способны нейтрализовать их преимущество, неожиданные решения, испробовать новые наработки... Увидел ли я это в игре Майами сегодня? Нет!
Вот и получается, что Денвер лучше и он просто играл в свой баскетбол. В тот баскет в который он играл весь год и в котором он объективно сильнее Майами. Проблема а том, что и Майами сегодня просто играл в баскет. Как обычно. И мы просто наблюдали, то что и должны были наблюдать: более классная команда обыгрывает менее классную.. Хммм, но в чем же тогда был план Споэльстры? Он не понимает, того, чего понимаем мы насчёт разницы в классе? Или он уже сдался и надеется только на чудо?