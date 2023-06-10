16 комментариев

Возвращаются домой при 3-1.

Есть много способов, как удивить соперника изменениями от матча к матчу по ходу серии плей-офф. Эффективно – внести коррективы в защитные построения или в структуру атак. Бесполезно – кричать «камон, летсгоу» в таймаутах или не брать эти таймауты вообще. Рискованно и ярко – отыскать в глубинах скамейки джокера.

Но идеальный вариант – это не вносить никаких изменений в состав, но добиться того, что опытный и осведомленный соперник просто не понимает, как теперь играть.

«Денвер» весь плей-офф проходит одними и теми же 8 игроками на одних и тех же минутах. Остальные резервисты – а среди них такие заметные люди, как Деандре Джордан и Реджи Джексон – играют в среднем по 35 секунд за матч, и это включая мусорное время в концовках разгромов.

Роли, сильные и слабые стороны, взаимодействия игроков «Наггетс» уже изучены вдоль и поперек.

До тех пор, пока они не меняются с точностью до наоборот.

Никола Йокич и Аарон Гордон в четвертой игре финала НБА против «Майами» внезапно решили махнуться ролями – великий сербский центровой-плеймейкер доминировал в обороне, а лучший защищающийся игрок команды стал ее главной атакующей опцией.

Йокич был прекрасен, даже с учетом всего 5 /12 двухочковых и лишь 4 результативных передач. Скоро во всех соцсетях и видеосервисах появятся нарезки его действий, а мы пока приведем цифры защиты, поставившей в тупик «Хит»:

• 2 блока;

• 3 перехвата;

• еще как минимум 3 перехвата записаны на одноклубников, после того как Йокич мешал сопернику, касался мяча или вообще выбивал его в сторону партнера (всего у денверцев – 12 перехватов сегодня);

• 4 раза Никола останавливал пасы игроков «Майами» по-футбольному, то есть ногой – это не передавало «Денверу» владение, обнуляло счетчик времени на атаку, но сбивало «Хит» с ритма.

Центровой – все еще главный человек в этой серии, даже если сегодня у него худший +/- среди стартеров «Наггетс».

Но без преображения Аарона Гордона не было бы уверенной победы 108:95 и счета 3-1 в финале НБА.

Форварду сегодня пришлось быть «швейцарским ножом» и закрывать все функции, которые обычно исполняют его одноклубники. Он и так большую часть времени защищается против лидера соперников Джимми «Уровень интенсивности: эспрессо» Батлера – и это сразу же после серии, в которой Гордон «засушил» Леброна Джеймса.

Сегодня Гордон брал на себя еще и персональную опеку центровых «Хит», когда Йокич отдыхал или, как в концовке матча, сидел на скамейке из-за лишних фолов. Сменщиком серба номинально является Джефф Грин, но в финале он нехарактерно для ветерана с 16-летним опытом глупо ошибается в каждой второй защите. Карусель Гордона в защите – Батлер-Адебайо-Батлер-Адебайо с частыми разменами на «маленьких» с мячом – должна была вытянуть из Аарона всю энергию, ограничить в атаке.

Не вышло.

Когда-то легендарный игрок «Майами» Дуэйн Уэйд оценил классный данк Аарона Гордона всего в 9 баллов из 10 – тем самым лишил его возможности выиграть заветный конкурс слэмданков. Та самая гифка-реакция:

Неизвестно, затаил ли после этого Гордон обиду на «Майами Хит», но против экс-команды Уэйда он сейчас провел лучший матч в жизни. Аарон начинал многие атаки (6 передач), потому что разыгрывающего Джамала Мюррэя беспокоили содранная позавчера кожа на ладони и мощный прессинг «Хит». Он стал самым результативным игроком встречи (27 очков), ведь главный помощник Йокича-Джамала в скоринге Майкл Портер самоустранился в финале (сегодня 11 очков, большинство после передач на пустое кольцо, вновь ни одного трехочкового или ассиста).

Аарон, который за карьеру попадает лишь 32,5% дальних бросков, даже заменил сегодня штатного снайпера команды Кентавиуса Колдэулл-Поупа! Кентавиус (40% в трех предыдущих сериях) проваливает эту роль в финале, всего 4 точных броска за всю серию, зато Гордон сегодня попал 3 из 4 попыток, из них два – в важнейший момент на старте второй четверти, когда «Хит» еще шли вровень и хотели оторваться в счете, когда Йокич впервые получил отдых. Гордон не позволил этому произойти.

Хозяевам нечем было ответить на мощь вездесущего Аарона Гордона и человека-осьминога Йокича. Приличная разница в счете держалась только за счет ветеранов-чемпионов: хитростей Кайла Лаури (13 очков, 7 передач, возможно, лучший игрок «Хит» сегодня наравне с Батлером) и двухминутного отрезка имени Кевина Лава, за который тот набрал 9 очков.

«Хит» только вредили сами себе. В одном из эпизодов в середине второй четверти два игрока хозяев пошли на подбор и нелепо забросили мяч в свое кольцо. В другом эпизоде, уже в конце третьей, Бэм Адебайо заколачивал данк, но зачем-то повис на кольце, раскачал его так, что уже верный мяч начал бешено отскакивать от дужек и в итоге вылетел из корзины, минус 2 очка, плюс 1 потеря. И погнутое кольцо – несколько минут его выравнивали, «Наггетс» дополнительно передохнули и закрыли четверть рывком 10-5, увеличив преимущество до +13.

«Хит», конечно, монстры в четвертых четвертях. И совсем скоро они сократили счет до 81:86.

Но за 6 минут до конца суперсила проявилась еще у одного игрока «Наггетс», который обычно занимается черновой работой. Запасной минифорвард (рост защитника, навыки форварда, опыт игры центрового в предыдущем клубе) Брюс Браун, чья основная задача – бегать за соперником и за мячом, зажегся и накидал флоридцам 11 очков за финальные 5 минут – всего у него 21.

Гордон и Браун, Йокич и Мюррэй, весь «Денвер» - в одной победе от первого в 56-летней истории клуба чемпионского титула.

Джимми Батлер хотел бы его отобрать. Но для этого ему нужно сделать то, что пока что удалось один раз Леброну, а больше никому: отыграться в финале с 1-3 (Кевин Лав может рассказать, как это делается). Вроде ничего невероятного: в каждой серии этого розыгрыша плей-офф Батлер побеждал в трех матчах подряд: в играх 3-4-5 против «Бакс», 1-3-4 (вторую он пропускал из-за травмы) против «Никс», 1-2-3 против «Селтикс».

Теперь его команде нужна такая победная серия в 5-6-7 против «Наггетс». Но пятая игра – в Денвере. Остались ли силы у «Хит» на то, чтобы как-то взломать эту машину в гостях?