9 комментариев

Несгибаемая психология.

Калеб. Мартин.

WOW.

Запомните это имя – это будет даже проще, чем запомнить Калеба в лицо, оно еще и полностью совпадает с Коди Мартином из «Шарлотт».

Мы привыкли, что «Майами Хит» находят забытых, отчисленных, незадрафтованных игроков, дают им второй шанс – и вчерашние отбросы внезапно становятся игроками, за которыми будет гнаться половина лиги. Это преображение ноунеймов стало неотъемлемой частью культуры «Майами» – им просто нет равных в этом. Примеров – больше десятка.

Но даже в «Хит» находки из магазина уцененных товаров НБА становятся лишь крепкой оправой, в которой сияют настоящие звезды – так было и в эпоху Уэйда, и в эпоху Леброна, и в эпоху Джимми Батлера. Все эти Юдонисы Хаслемы и Данканы Робинсоны помогали выигрывать, но не становились главным фактором побед... обычно.

Без запасного форварда Калеба Мартина у «Майами Хит» не было бы шансов против «Бостона» – ни при 3-0, ни при 3-3. В этой серии Калеб набирал 19,3 очка за игру – из одноклубников больше только у Батлера, из соперников – у Тейтума. Это вдвое больше результативности Мартина в сезоне!

В седьмом матче у Калеба – 26 очков. На чужой площадке, под давлением упущенной в шестой игре победы, перед страхом стать первой командой в истории, слившейся после 3-0 – страха на самом деле ноль.

Таким был весь «Майами», но Мартин восхищал уверенностью всю серию, даже в проигранных матчах. Награду MVP финала Востока заслуженно получил Джимми Батлер – но на плашке с его именем на кубке нужно дополнительно выгравировать «…и спасибо Калебу Мартину».

Мартин получил 4 голоса от журналистов, Батлер – 5, можно считать это ничьей.

«У меня столько веры в себя и в этих парней», – это сказал Джимми, но может повторить любой из игроков «Хит». У этого клуба несгибаемая психология, причем исторически – патриарх «Майами» Пэт Райли то ли заражает игроков своей харизмой, то ли специально подбирает такой персонал.

В XXI веке еще ни разу «Хит» не проигрывали матч плей-офф, в котором вели +10 к большому перерыву. Ни разу не допускали камбэка! Не допустили и тут: Батлер, Мартин и остальные «огоньки» быстро разгорелись после медленного старта, высушили всю атаку соперника и подожгли пятые точки тем, кто уже не верил в них после того, как «Бостон» сравнял счет в серии.

Да, перед игрой только ленивый не предрекал, что будет зафиксировано первое за 77-летнюю историю НБА возвращение со счета 0-3 в серии. «Бостон» был фаворитом, «Майами» упустили свой шанс позавчера, эксперты готовились к историческому моменту, конспирологи вспоминали статистику «Хит» в матчах, которые обслуживали эти арбитры…

Все это разбилось о два самых твердых предмета в баскетболе – зонную защиту «Майами» и кирпичи, которыми разбрасывались «Селтикс» . 33 промаха из-за дуги! Чарльз Баркли точно передал впечатления болельщиков от этого фестиваля: «От тупой игры «Селтикс» у меня голова болит. Нельзя просто выходить с мыслью, что мы сейчас будем шмалять из-за дуги».

«Бостон» – тоже сплоченный коллектив, если уж начинают мазать, то все вместе. Тейтум подвернул ногу уже в первом владении и весь матч двигался как мумия – всего 13 бросков и постоянные провалы в защите. Без резвости в ногах Джейсон не успевал восстановить позицию, занять которую он забывал, потому что думал о неудачной атаке секундами ранее.

«Селтикс» на удачу выбрали зеленую форму, в которой добыли предыдущие три победы, но кто-то из пары Джейлен Браун-Джейсон Тейтум будто надел майку другого цвета, настолько редко они пасовали друг другу.

Худшая версия звездного дуэта вернулась – с ними вернутся и разговоры, что им тесно вместе. Браун был не лучше Тейтума – 8 потерь, 1 из 9 из-за дуги, 5 фолов. Если это стоит контракта на 300 млн, на который Браун претендует в межсезонье, то НБА свернула куда-то не туда в оценке игроков.

Герой шестого матча Деррик Уайт пытался брать инициативу на себя, но это в итоге только усугубило проблемы клуба и обернулось теми же промахами с трехочковой (2 попадания из 9) – ролевые игроки «Селтикс» сверкают, когда лидеры в резонансе, а когда нужно вгрызаться в неудачный матч, сливаются.

В отличие от ролевых игроков «Майами». Тут даже когда у лидеров что-то не получается – Джимми, например, всего дважды вставал на линию штрафных, Бэм Адебайо набрал лишь 12 очков – это не накрывает всю команду. Дисциплина и психология остаются на месте.

Победа «Хит» – заслуга многих, но в первую очередь – главного тренера Эрика Споэльстры . В противостоянии тренеров «Бостон» с испуганным дебютантом Маззуллой не мог конкурировать с соперником. Спо – пожалуй, лучший тренер НБА последних 15 лет, элитный как в понимании игры и микроменеджменте, так и во вдалбливании той самой «культуры «Хит» в умы и сердца игроков.

Если надо – поменяет состав. Накричит на лидеров. Даже пойдет драться с Батлером (да, и такое было год назад). В выигранном ли, в проигранном ли матче – все равно его команда будет исполнять план в защите даже в мусорные минуты. Вот «Селтикс» попали два раза подряд в уже ничего не значащей концовке – дисциплинарный тайм-аут, который должен напомнить игрокам: вы, конечно, сегодня молодцы, но это не вы ли проиграли тут недавно три матча, после того как повели 3-0? И не вам ли послезавтра играть в финале НБА? Вы еще ничего не выиграли, ау. Наш чартер в «Денвер» улетает только через час.

По заветам главного тренера «Хит» продолжили выжимать соперника до последней минуты – «Бостон» набрал 84 очка, и это худший результат не только в плей-офф, но и за весь сезон с учетом регулярки, где ни разу «Селтикс» не опускались ниже 92.

Ровно год назад, день-в-день, «Бостон» и «Майами» тоже играли седьмую игру финала Востока. Джимми Батлер на последней минуте смазал бросок, который принес бы «Хит» победу и выход в большой финал.

На пресс-конференции после обидного поражения Джимми сказал фразу, которую тогда не все заметили:

«Через год мы будем лучше, мы будем в точно такой же ситуации, и мы добьемся успеха».

У Батлера много ролей – несгибаемый воин, легенда мемов, бариста, пранкер, бро Неймара, непризнанный сын Майкла Джордана, модель причесок.

Оказывается, он еще и пророк.

Никола Йокич или Джимми Батлер – только кто-то один в этом году станет чемпионом НБА. Вы за кого?

Фото: Gettyimages.ru/Maddie Meyer, Adam Glanzman