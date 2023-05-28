Сегодня в НБА – событие, которое происходит где-то раз в 20 лет, и последний раз оно случилось как раз в 2003-м. Команда, уступающая 0-3 в плей-офф, сравнивает счет в серии и переводит ее в решающий седьмой матч – такое в истории лиги до бостонского чуда было лишь трижды.

Трижды из 150 случаев.

Те три команды, отказывавшиеся сдаваться, все же уступили в седьмом матче. «Бостону» он только предстоит, и хотя «Селтикс» в последних трех встречах с «Хит» брали пример с предшественников и отыгрывали отставание, бостонцы нацелены на большее – стать первой командой НБА, выигравшей серию с 0-3.

А вот кто был близок к этому, но все-таки остановился в шаге от сенсационного камбэка.

1951 – «Нью-Йорк Никс» в финале НБА против «Рочестер Ройалз»

Неудивительно, что первый такой случай был в 50-е – удивительно, что только один. Это была эпоха зачаточной тактики, нестабильного уровня игры (лига расширялась, сокращалась, клубы переезжали, а темнокожим игрокам только в сезоне-50/51 открыли двери в НБА), а главное – баскетбола без ограничения времени на атаку. До внедрения счетчика 24 секунд оставалось еще несколько лет, поэтому ведущая в счете команда могла просто убивать время, стуча мячом в пол.

В 1951-м в финале играли соседи по штату – Рочестер расположен на северо-западе штата Нью-Йорк, но команда была вынуждена играть в Западной конференции из-за смещенной в сторону Атлантики географии лиги. «Ройалз» считались сильнее «Никс» и легко выиграли обе домашних встречи: тотальное унижение 92:65 в первой, разгром 99:84 (+15 без трехочковых и 24 секунд на атаку – это действительно разгром) – во второй.

«Нью-Йорк» еще и не мог провести финал в «Мэдисон-Сквер-Гардене» – стадион был занят, баскетбол в те годы был на задворках досуга. Пришлось играть в историческом здании арсенала 69-го пехотного полка, зал которого обычно оборудовался для выставок. Там «Рочестер» довел преимущество до 3-0.

«Никс» начали отыгрываться, когда в старт был переведен защитник Эрни Вандевей – будущий военный врач, отец звезды НБА Кики Вандевея и дед экс-девятой ракетки мира Коко Вандевей. Благодаря этому ходу «Никербокеры» стали активнее начинать матчи и лучше их контролировать. А в пятой выездной игре «Никс» повезло, что лидер соперника центровой Арни Ризен перебрал фолов и слишком осторожно играл в решающей четверти.

Но в седьмом матче все-таки сказалось, что у «Ройалз» был центровой из Зала славы, а у «Никс» – нет. «Рочестер» в первый и последний раз стал чемпионом, через несколько лет переехал в Цинциннати, оттуда – в Канзас, а сейчас это «Сакраменто Кингз». После 1951-го финалов у клуба не было.

1994 – «Денвер Наггетс» во втором раунде против «Юты Джаз»

Главный андердог 90-х против главного чокера 90-х – разве могла эта серия развиваться как-то иначе?

«Наггетс» уже в первом раунде, отставая 0-2 в серии до трех побед, прибили «Сиэтл» в знаменитой серии. Это была первая в истории победа 8-й сеянной над 1-й. Дикембе Мутомбо и компания на этом не остановилась. После трех поражений от соседа по другую сторону Скалистых гор денверцы взялись за новый камбэк. Они и третий матч проиграли только в овертайме, а в четвертом Реджи Уильямс (не путать с полным тезкой, который играл за «Автодор») забросил победный за 2 секунды до конца.

Пятый матч – двойной овертайм, причем полтора овертайма – без Карла Мэлоуна, удаленного за шесть фолов. Защиту «Денвера» на замок закрыл Мутомбо, а в атаке зажигал юркий разыгрываюший Махмуд Абдул-Рауф. «Юта» так нервничала, что владелец Лэрри Миллер подрался на трибуне с болельщиками.

В шестом матче в Денвере Джефф Хорнасек из «Юты» запустил мимо кольца открытый трехочковый, который мог сравнять счет.

И все-таки второй раз подряд сотворить чудо денверцы не смогли – «Юта» дома собралась и вышла в финал Запада. До конца 90-х она дважды будет в финале НБА против «Чикаго» Джордана, но проявленный еще в 94-м ген «чокерства» никуда не делся. Для того «Денвера» плей-офф-1994 стал пиком – Мутомбо скоро уйдет из клуба, Абдул-Рауфа консервативный штат Колорадо не примет из-за его политических взглядов, а следующую серию плей-офф «Наггетс» выиграют только 15 лет спустя.

2003 – «Портленд Трейл Блэйзерс» в первом раунде против «Даллас Мэверикс»

20 лет назад по НБА бродили динозавры… в смысле, гиганты. «Даллас» выходил на матчи с тремя игроками выше 210 см в старте – центровым был самый высокий игрок лиги Шон Брэдли (229), второй башней был мастер блокшотов Рэф Лафрентц (211), а легким форвардом значился 24-летний Дирк Новицки (213).

Постепенно угасающий из-за атмосферы «Джейл Блейзерс» «Портленд» сначала не знал, что делать с тремя башнями, а по ходу серии еще и потерял Скотти Пиппена из-за травмы. Интересно, что еще год назад серия бы уже закончилась в трех матчах – первый раунд впервые провели до четырех побед именно в 2003-м (параллельно на востоке «Детройт» отыгрался с 1-3 против «Орландо», который уже думал, что прошел дальше).

После трех поражений от техассцев «Портленд» решил выбивать клин клином и заменил в старте защитника Антонио Дэниелса на форварда Зака Рэндолфа, который со своими 206 см все равно уступал сопернику, но в комплекте с Шиди Уоллесом и центровым Дэйлом Дэвисом, пожалуй, даже опережал фронткорт «Мэвс» в массе.

Повысив габаритами уровень жесткости, портлендцы отыграли один матч дома, затем вырвали победу в гостях (там еще и Скотти Пиппен вернулся), где «Даллас» развалился в концовке.

В шестой игре «Портленд» вынес «Даллас» вперед копытами уже в первой половине, но травмировался стартовый центровой Дэвис. И тут воодушевленные «Блэйзерс» стали заложником своей идеи укрупнения – на седьмой матч вместо Дэвиса вышел Сабонис, в то время как «Даллас», наоборот, убрал швабру Брэдли в запас.

«Мэвз» продрались во второй раунд, там вновь в семи играх прошли «Сакраменто», но в финале Запада уступили соседям из «Сан-Антонио». У Дирка впереди будут и большие победы, и горькие поражения, но такой перемалывающей все кости серии, как против «Портленда» – пожалуй, нет.

Сейчас – «Бостон Селтикс» в финале Востока против «Майами Хит»

«Бостон» – в иной ситуации, чем черно-белые «Никс», чертик-из-табакерки «Денвер»-94 или «Портленд» времен Пиппена-Сабониса-Уоллеса. «Селтикс» были фаворитами этой серии – то, что они сравняли счет на 3-3, удивляет меньше, чем что они вообще уступали 0-3. Из 151 серий в истории НБА с таким сухим счетом у «Бостона» – самое крупное преимущество над соперником по победам в регулярке, плюс-13. Это не типичный «отстающий» андердог.

В любой серии, где нужно уходить с 0-3, последние 4 матча по расписанию пройдут поровну в гостях и на выезде. Но ключевое отличие для «Селтикс» – седьмой матч они проведут именно дома, в бостонском «ТиДи Гардене».

«Селтикс» уже попали в очень эксклюзивный клуб «отыгрывающихся» – теперь попытаются основать собственный клуб «0-3 → 4-3».

Ваши ставки?

Фото: Gettyimages.ru/Mike Ehrmann, Ronald Martinez, Tim Defrisco/ALLSPORT; East News/AP Photo/Paul E. Thomson