41 комментарий

Йокич – легенда.

В 1976 году НБА объединялась с другой лигой, Американской Баскетбольной Ассоциацией – а на самом деле просто поглощала 4 оставшихся в живых клуба АБА. Условия сделки по «объединению» были жесткими для команд поглощенной лиги – их заставили платить огромный взнос за вход и ограничили в правах на первые несколько лет.

Клубы АБА лишились звезд, быстро скатились в «болото», только «Сперс» с Гервином недолго на что-то претендовали. Несчастной четверке не везло и позднее: и в эру Берда-Мэджика, и в поколение Майкла Джордана главные баскетбольные таланты доставались кому угодно, но не экс-клубам АБА.

Клубам АБА пришлось ждать вечность – до 1999-го, когда отгремел локаут, Джордан завершил карьеру, а НБА уже расширилась до 29 команд – прежде чем кто-то из них сыграл в финал НБА. Это был «Сан-Антонио», ставший сразу и чемпионом, и за ним подтянулись все. «Индиана» играла в финале в следующем году, «Нью-Джерси Нетс» дебютировали в 2002-м…

…а «Денвер» так и оставался без финала. «Сперс», «Пэйсерс» и «Нетс» ждали первого финала НБА более 20 лет после объединения лиг, «Наггетс» пришлось ждать еще более 20 лет уже после этого.

В 2023-м все сошлось.

Дорога к финалу началась с преодоления другого барьера – впервые «Наггетс» стали лидерами конференции по итогам регулярного сезона НБА. Первый посев приносит самых слабых соперников, но для «Денвера» так было разве что в первом раунде с «Миннесотой». А дальше был «Финикс» с Дюрэнтом и Букером, после которого – «Лейкерс» с Леброном и Дэвисом.

Ни в одной из этих серий «Наггетс» не дали ни единого повода усомниться, что они лучшая команда на Западе.

И номинально проще всего «Денверу» было в финале Запада, ведь «Лейкерс» не смогли взять ни одной победы.

В действительности «Наггетс» пришлось понервничать в первых домашних матчах. Поэтому, даже после того как они повели 3-0 после нокдауна «Лейкерс» в Лос-Анджелесе, серия не казалась завершенной. Никто уже не верил, что ЛАЛ вернутся – но разве можно было подумать, что серия закончится всухую? «Наггетс» в предыдущих сериях не слишком выкладывались в четвертых матчах перед возвращением в Колорадо. А здесь им должен противостоять раненый зверь Леброн, который до того со счетом 0-4 проигрывал лишь финалы (2007, 2018) против значительно более мощного соперника.

«Лейкерс» четвертого матча – отчаянная команда: выставили самый атакующий стартовый состав из возможных (Шредер и Хатимура вместо Расселла и Вандербилта) и уже в первой половине матча накидали «Денверу» 73 очка!

Иногда применяли даже чит-коды:

Всего у Леброна было 31 очко, так много за половину в плей-офф он не набирал ни разу за 20 лет карьеры.

Ключевые слова здесь, увы, «20 лет». Поддерживать этот темп «Лейкерс» и Леброн не способны: уже в третьей четверти хозяева набрали жалкие 16 очков. После рекордной первой половины Джеймс во второй смог попасть в кольцо лишь 4 раза.

Напротив, соперник разыгрался именно во второй половине – и конкретно Йокич. У Николы – 20+10+5 только после перерыва, а всего – 30+14+13, полувековой рекорд Уилта Чемберлена по трипл-даблам за один розыгрыш плей-офф пал, у Йокича уже восемь в этом году.

Сербский центровой и в первой был сказочным персонажем:

Но повторял чудеса и в более важные моменты:

«Знаете что? Это мой фирменный бросок. Шучу. В такой ситуации ты просто бросаешь по кольцу и пытаешься в него попасть. Честно говоря, это даже проще, когда тебе приходится бросать.

А то, что бросать приходится, потеряв равновесие – так я всю жизнь неуравновешенный, это нормально для меня» , – веселился Йокич, признанный MVP финала Запада.

Леброн признал поражение: «Мы с Энтони Дэвисом разговаривали в раздевалке и пришли к единому мнению, что это одна из лучших команд, если не самая лучшая, против которых нам доводилось играть вместе за эти четыре года.

Отлично подобранный состав, все идеально отлажено. Они умеют набирать очки. У них есть те, кто хорошо бросает. У них поставлен розыгрыш. У них есть умные ребята. Есть габариты. Глубина.

И кое-что еще о «Наггетс»: у них есть Никола Йокич. И когда один человек сочетает сразу такие габариты и интеллект, и когда он делает все на таком уровне, вы не можете позволить себе много ошибаться против такого парня».

Все это сказалось в главный момент матча, при равном счете 111:111 на последней минуте. Неуязвимый Йокич в танце под кольцом свой победный бросок затолкал (вместе с парой защитников). Выдохшийся Леброн свои спасительные – нет. Их было два: второй шанс подарил заваливший финальную атаку «Наггетс» (и промазал, и бросил слишком рано) Джамал Мюррэй. Но тот же Мюррэй исправился, когда «помог» Леброну залезть под решающий блокшот Аарона Гордона с сиреной об окончании матча и серии.

Леброн играл вообще без замен (не будем считать одно 4-секундное подборно-защитное владение после штрафного), набрал 40 очков, почти скопил на трипл-дабл, провел фантастическую первую половину. В общем, сегодня оставил на площадке все.

Возможно, вообще все, что оставалось.

На послематчевой пресс-конференции Джеймс сделал туманное заявление: «Мне есть о чем подумать… Если речь заходит обо мне лично и моем будущем в баскетболе, то мне есть о чем подумать».

Позже его попросили прояснить намек, но яснее не стало:

— Речь о том, хочу ли я продолжать играть.

— В следующем году?

— Да.

— Можете закончить карьеру?

— Я должен подумать об этом.

У 38-летнего Джеймса – действующий контракт до 2025-го со средней зарплатой 50 млн за сезон, он также мечтает сыграть за один клуб с сыном, который выйдет на драфт НБА через год.

«Денвер» заставил Леброна задуматься о том, есть ли смысл в таких планах – и стоит ли вообще продолжать карьеру. Замучить Джеймса так, что тот выйдет на пенсию, – это достижение даже покруче выхода в финал НБА.

Но значимость победы денверцев над «Лейкерс» будет проанализирована и оценена по достоинству позже. Сейчас они просто празднуют исторический для клуба успех. Празднуют все – от Николы, Джамала и остальных игроков до тренера Мэлоуна и знаменитых братьев Йокичей…

…и даже до Тимофея Мозгова, который на полгода разминулся с Йокичем в «Денвере». После игры российский центровой поздравил сербского коллегу.

«Наггетс» ждали этого момента слишком долго и не собираются сдерживать эмоций, хотя после игры и были дежурные заявления «мы еще ничего не добились, впереди большой финал». Об этом еще успеют подумать – даже если финал Востока тоже будет коротким и «Майами» всухую сегодня обыграет «Бостон», финальная серия начнется только 1 июня, в предустановленную дату.

И там «Денвер» попытается окончательно сбросить ярлык «младшего брата» из семьи АБА. Ведь «Сперс» – многократные чемпионы НБА. «Нетс» и «Пэйсерс» – многократные чемпионы АБА. А у «Наггетс» пока нет ни одного титула ни в одной из лиг.

Но вчера у них не было и ни одного финала.

Команда Йокича не боится ни призраков прошлого, ни легенд настоящего.

Фото: East News/AP Photo/Ashley Landis, AP Photo/Mark J. Terrill