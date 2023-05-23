41 комментарий

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«Денвер Наггетс» – впервые в финале НБА! Всухую обыграли «Лейкерс» и заставили Леброна думать об уходе на пенсию

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Йокич – легенда.

В 1976 году НБА объединялась с другой лигой, Американской Баскетбольной Ассоциацией – а на самом деле просто поглощала 4 оставшихся в живых клуба АБА. Условия сделки по «объединению» были жесткими для команд поглощенной лиги – их заставили платить огромный взнос за вход и ограничили в правах на первые несколько лет.

Клубы АБА лишились звезд, быстро скатились в «болото», только «Сперс» с Гервином недолго на что-то претендовали. Несчастной четверке не везло и позднее: и в эру Берда-Мэджика, и в поколение Майкла Джордана главные баскетбольные таланты доставались кому угодно, но не экс-клубам АБА.

Клубам АБА пришлось ждать вечность – до 1999-го, когда отгремел локаут, Джордан завершил карьеру, а НБА уже расширилась до 29 команд – прежде чем кто-то из них сыграл в финал НБА. Это был «Сан-Антонио», ставший сразу и чемпионом, и за ним подтянулись все. «Индиана» играла в финале в следующем году, «Нью-Джерси Нетс» дебютировали в 2002-м…

…а «Денвер» так и оставался без финала. «Сперс», «Пэйсерс» и «Нетс» ждали первого финала НБА более 20 лет после объединения лиг, «Наггетс» пришлось ждать еще более 20 лет уже после этого.

В 2023-м все сошлось.

Дорога к финалу началась с преодоления другого барьера – впервые «Наггетс» стали лидерами конференции по итогам регулярного сезона НБА. Первый посев приносит самых слабых соперников, но для «Денвера» так было разве что в первом раунде с «Миннесотой». А дальше был «Финикс» с Дюрэнтом и Букером, после которого – «Лейкерс» с Леброном и Дэвисом.

Ни в одной из этих серий «Наггетс» не дали ни единого повода усомниться, что они лучшая команда на Западе.

И номинально проще всего «Денверу» было в финале Запада, ведь «Лейкерс» не смогли взять ни одной победы.

В действительности «Наггетс» пришлось понервничать в первых домашних матчах. Поэтому, даже после того как они повели 3-0 после нокдауна «Лейкерс» в Лос-Анджелесе, серия не казалась завершенной. Никто уже не верил, что ЛАЛ вернутся – но разве можно было подумать, что серия закончится всухую? «Наггетс» в предыдущих сериях не слишком выкладывались в четвертых матчах перед возвращением в Колорадо. А здесь им должен противостоять раненый зверь Леброн, который до того со счетом 0-4 проигрывал лишь финалы (2007, 2018) против значительно более мощного соперника.

«Лейкерс» четвертого матча – отчаянная команда: выставили самый атакующий стартовый состав из возможных (Шредер и Хатимура вместо Расселла и Вандербилта) и уже в первой половине матча накидали «Денверу» 73 очка!

Иногда применяли даже чит-коды:

Всего у Леброна было 31 очко, так много за половину в плей-офф он не набирал ни разу за 20 лет карьеры.

Ключевые слова здесь, увы, «20 лет». Поддерживать этот темп «Лейкерс» и Леброн не способны: уже в третьей четверти хозяева набрали жалкие 16 очков. После рекордной первой половины Джеймс во второй смог попасть в кольцо лишь 4 раза.

Напротив, соперник разыгрался именно во второй половине – и конкретно Йокич. У Николы – 20+10+5 только после перерыва, а всего – 30+14+13, полувековой рекорд Уилта Чемберлена по трипл-даблам за один розыгрыш плей-офф пал, у Йокича уже восемь в этом году.

Сербский центровой и в первой был сказочным персонажем:

Но повторял чудеса и в более важные моменты:

«Знаете что? Это мой фирменный бросок. Шучу. В такой ситуации ты просто бросаешь по кольцу и пытаешься в него попасть. Честно говоря, это даже проще, когда тебе приходится бросать.

А то, что бросать приходится, потеряв равновесие – так я всю жизнь неуравновешенный, это нормально для меня», – веселился Йокич, признанный MVP финала Запада.

Леброн признал поражение: «Мы с Энтони Дэвисом разговаривали в раздевалке и пришли к единому мнению, что это одна из лучших команд, если не самая лучшая, против которых нам доводилось играть вместе за эти четыре года. 

Отлично подобранный состав, все идеально отлажено. Они умеют набирать очки. У них есть те, кто хорошо бросает. У них поставлен розыгрыш. У них есть умные ребята. Есть габариты. Глубина.

И кое-что еще о «Наггетс»: у них есть Никола Йокич. И когда один человек сочетает сразу такие габариты и интеллект, и когда он делает все на таком уровне, вы не можете позволить себе много ошибаться против такого парня».

Все это сказалось в главный момент матча, при равном счете 111:111 на последней минуте. Неуязвимый Йокич в танце под кольцом свой победный бросок затолкал (вместе с парой защитников). Выдохшийся Леброн свои спасительные – нет. Их было два: второй шанс подарил заваливший финальную атаку «Наггетс» (и промазал, и бросил слишком рано) Джамал Мюррэй. Но тот же Мюррэй исправился, когда «помог» Леброну залезть под решающий блокшот Аарона Гордона с сиреной об окончании матча и серии.

Леброн играл вообще без замен (не будем считать одно 4-секундное подборно-защитное владение после штрафного), набрал 40 очков, почти скопил на трипл-дабл, провел фантастическую первую половину. В общем, сегодня оставил на площадке все.

Возможно, вообще все, что оставалось.

На послематчевой пресс-конференции Джеймс сделал туманное заявление: «Мне есть о чем подумать… Если речь заходит обо мне лично и моем будущем в баскетболе, то мне есть о чем подумать».

Позже его попросили прояснить намек, но яснее не стало:

— Речь о том, хочу ли я продолжать играть.

— В следующем году?

— Да.

— Можете закончить карьеру?

— Я должен подумать об этом.

У 38-летнего Джеймса – действующий контракт до 2025-го со средней зарплатой 50 млн за сезон, он также мечтает сыграть за один клуб с сыном, который выйдет на драфт НБА через год.  

«Денвер» заставил Леброна задуматься о том, есть ли смысл в таких планах – и стоит ли вообще продолжать карьеру. Замучить Джеймса так, что тот выйдет на пенсию, – это достижение даже покруче выхода в финал НБА.

Но значимость победы денверцев над «Лейкерс» будет проанализирована и оценена по достоинству позже. Сейчас они просто празднуют исторический для клуба успех. Празднуют все – от Николы, Джамала и остальных игроков до тренера Мэлоуна и знаменитых братьев Йокичей…

…и даже до Тимофея Мозгова, который на полгода разминулся с Йокичем в «Денвере». После игры российский центровой поздравил сербского коллегу.

«Наггетс» ждали этого момента слишком долго и не собираются сдерживать эмоций, хотя после игры и были дежурные заявления «мы еще ничего не добились, впереди большой финал». Об этом еще успеют подумать – даже если финал Востока тоже будет коротким и «Майами» всухую сегодня обыграет «Бостон», финальная серия начнется только 1 июня, в предустановленную дату.

И там «Денвер» попытается окончательно сбросить ярлык «младшего брата» из семьи АБА. Ведь «Сперс» – многократные чемпионы НБА. «Нетс» и «Пэйсерс» – многократные чемпионы АБА. А у «Наггетс» пока нет ни одного титула ни в одной из лиг.

Но вчера у них не было и ни одного финала.

Команда Йокича не боится ни призраков прошлого, ни легенд настоящего.

Лейкерс – Денвер 111:113 (34:28, 39:30, 16:36, 22:19)
Дата проведения
23 мая, 03.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча
Лейкерс
Джеймс (40 + 10 подборов + 9 передач), Дэвис (21 + 14 подборов), Ривз (17), Шредер (13), Хатимура (10 + 7 подборов) – старт; Расселл (4), Томпсон (4), Уокер (2).
Денвер
Йокич (30 + 14 подборов + 13 передач), Дж. Мюррэй (25), Гордон (22), Портер (15 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (13) – старт; Б. Браун (6), Грин (2).

Фото: East News/AP Photo/Ashley Landis, AP Photo/Mark J. Terrill

41 комментарий

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Stanislav Alekhin
А MVP, конечно, ноющий Эмбид. Йокич просто делом доказывает, но 3 раза подряд дать MVP белому европейцу – это "плохо" для бизнеса. И, конечно, это расизм!
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headmaster
Леброн хитро поступил. Теперь многие будут обсуждать не то, что Денвер всухую их обыграл, а его потенциальное завершение карьеры.

Ну и по серии немного жаль Лейкерс. 0 побед это не по игре, в каждом матче бились до последнего и интрига была. С другой стороны, после старта 2-10 в регулярке - финал Запада отличное достижение
+23
-1
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MitsubushiSony
Ответ GreatVV
"Ни в одной из этих серий «Наггетс» не дали ни единого повода усомниться, что они лучшая команда на Западе." Лол, ага как же. Финикс чудом прошли. Потребовалась плохая игра и от Дюранта и от Букера чтобы Денвер выиграл ))))
4-2 c выносом вперёд ногами в последней - чудом? Чудо это то, что Финикс не отлетел 0-4. Держались они на бешенных процентах Букера и Кевина. Как только они с таким процентом бросать перестали - отлетели.
+14
-1
+13
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pele_kan
Леброн проводит на паркете 48 минут, набирает 40 очков, и этого все равно недостаточно для победы. Наггетс круты конечно.
+13
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DaleDK
Молодцы парни, уверенно и по делу. Но за кого болеть в гранд-финале - я фиг знает )))
Майами на стиле заходит, Денвер просто машина )
Батлер - настоящий фановый олдскул, Йокич выдает концовку сезона на каком-то запредельном уровне.
С другой стороны - кто бы не взял кубок, я от души порадуюсь за обе команды )
И пусть этот баттл войдет в историю как легендарный! )
+12
-1
+11
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Василий Массанов
Let’s go Nuggets!
+8
-1
+7
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Максим Яблонский
Подождите, щас Максим Коршунов напишет, что это не Денвер выиграл и сильнее на Западе, а Финикс дно из-за Эйтона и Монти Уильямса (плюс Пол травмат и Дюрент старый, опозорился), Джеймс тоже старик и заруинил катку плюс ДАР дыра, мямля невстроенная (вредитель), да и вообще Денверу повезло.
+4
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+4
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ivavas
Ответ rdyabin@icloud.com
Сейчас выяснится, что на спортсе сотни людей с детства за Денвер.
Я болел за Денвер еще в АБА
+4
-1
+3
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Первый шаг Кобе
Мои поздравления Наггетс! Заслужили.
Надеюсь, Леброн с Лейкерс вернётся в следующем году сильнее.
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Армед8
Жаль, Йокич еще не знает, что ДЖИМБО уже идет за перстнем!
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YOKODZUMA
Ответ pele_kan
Леброн проводит на паркете 48 минут, набирает 40 очков, и этого все равно недостаточно для победы. Наггетс круты конечно.
Ну наверное в этом и дело. в 38 лет можно проводить на площадке 40 минут. Но играть то 40 минут не выйдет
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YOKODZUMA
Ответ Вася Пупкин
Перед ПО было много разговоров якобы Денвер не является контендером по причине своей предсказуемости, но, похоже, трёхи Аарона Гордона порвали шаблон даже самым отъявленным скептикам )
В большем изумлении я не был с тех пор как в каком то лохматом году Джордану не хватало одной передачи до триплдабла в матче, он на последних секундах отдал Родману а тот вдруг кинул трёху и попал
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Stormbringer
Теперь, конечно, забавно читать превью Сошникова с "рейтингом недоверия" перед ПО.
«Майами». Уровень веры: отсутствует
«Денвер». Уровень недоверия: высокий

А в опросе перед началом ПО чемпионство Денверу пророчили 4 процента, а Майами вообще где-то в районе статистической погрешности)
+3
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Kikir
Ответ Иванофф
Владельцы ГСВ, посмотрев серию Денвер-ЛАЛ, сейчас чешут репу и думают, зачем они в начале сезона дали такой контракт Пулу, а после удара Грина защищали Пула, создав в команде очень плохую обстановку. Могли ещё раз стать чемпионами.
А кого надо было защищать? Грина, поведшему себя как идиот?
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Dmitry Trepov
Ответ TryHarden13
"…и даже до Тимофея Мозгова, который на полгода разминулся с Йокичем в «Денвере». После игры российский центровой поздравил сербского коллегу. «Наггетс» ждали этого момента слишком долго и не собираются сдерживать эмоций..." Поздравление от Мозгова надо заслужить, это верно )
Мозгов пока держит рекорд всех времен за Наггетс - 93 очка в матче.
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Jan Paskel
Ответ rdyabin@icloud.com
Сейчас выяснится, что на спортсе сотни людей с детства за Денвер.
я думаю у Денвера немало поклонников в Европе, всё таки Йокич там. Также немало "спящих" поклонников, которые раньше поддерживали команду изза Кармело и потихоньку вернулись/возвращаются к истокам, так сказать.

У меня нет прям совсем любимых клубов, может Лейкерс, но не порадоваться за Денвер с моей стороны было бы дичью.

Плюс за них играл Клейза, да и в офисе было литовцев, так что их игры у нас вполне себе освещены.
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Goshan700
Думаю, даже если бы ГСВ прошли ЛАЛ, результат был бы таким же, пусть и не свип, ну максимум пару игр смогли бы зацепить. Уж больно Денвер "командная" команда в этом году, что бы такие команды как ГСВ и ЛАЛ с их кучей проблем смогли им что-то противопоставить
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YOKODZUMA
Вопрос по последнему владению конечно к леброну. Понятно что расписал его он сам.
И вот неужели он не понимал что держать будут именно его? Вдвоем втроем. Неужели не чувствовал что устал и не вытащит? Что стоило встать на передачу и вбросить на сына?
Или он просто понял что серию не вытащить, и решил "погибнуть как герой"
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Rodbert
Денвер каток, а значит Финикс не так уж и плох, а вот в ГСВ все очень печально и ничего они менять не будут.
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pele_kan
Ответ Иванофф
Владельцы ГСВ, посмотрев серию Денвер-ЛАЛ, сейчас чешут репу и думают, зачем они в начале сезона дали такой контракт Пулу, а после удара Грина защищали Пула, создав в команде очень плохую обстановку. Могли ещё раз стать чемпионами.
с таким Денвером не могли бы
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Djoyin
У Леброна есть мотивы поиграть, но сначала нужно избавиться от последствий травм и накопившейся усталости, вложить пару миллионов американских денег в здоровье и играть для наслаждения до тех пор, пока суммарно в регулярках и плей-офф не наберёт 50 тысяч очков. Абсолютно реально
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YOKODZUMA
Ответ ivavas
Я болел за Денвер еще в АБА
Да моя семья за Денвер с 1890 года болеет!
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Вася Пупкин
Перед ПО было много разговоров якобы Денвер не является контендером по причине своей предсказуемости, но, похоже, трёхи Аарона Гордона порвали шаблон даже самым отъявленным скептикам )
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Sticky glue
Ответ YOKODZUMA
из достижений ЛАЛ - в третьем матче собрались с силами и не дали йокичу набрать трипл дабл
Да я не спорю, что он гениальный баскетболист, в этом сезоне ещё и больше играющий на команду (что на практике и значит быть "самым ценным"). Просто в лиге, зацикленной на статистике, сочетание факторов: 1) мы уже давали ему мвп 2 года под ряд 2) он стал меньше забивать и подбирать = давайте-ка поищем кого-нибудь ещё, порадуем другую часть аудитории.
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TryHarden13
Ответ Kikir
29 подборов! Колян еще столько не наковыривал вроде
Думается, что в Денвере будут непротив, если Колян вообще подборы делать не будет, но останется на прежнем уровне в нападении. Подборы важны, но не в них щщастье )
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