Кто тут настоящий MVP?

Трудно будет найти более тихую спортивную арену (без учета тех, где действует Fan ID), чем бостонский «TD-Гарден» в прошедшие сутки.

Вчера здесь из первого раунда плей-офф вылетел хоккейный «Бостон», рекордсмен НХЛ по очкам за сезон и фаворит чемпионской гонки НХЛ.

Сегодня здесь подготовку к вылету из второго раунда плей-офф начал баскетбольный «Бостон», фаворит чемпионской гонки НБА.

До первого домашнего матча против «Филадельфии» не только букмекеры и эксперты признавали «Селтикс» главным претендентом на титул – с ними в унисон пели дифирамбы бостонцам и все авторитетные статистические модели прогнозов: одна от ESPN, одна от Basketball-Reference и сразу две от FiveThirtyEight. Модели давали «Бостону» более 30% на чемпионский кубок, с отрывом в 10-15 пунктов от других претендентов.

Неожиданная победа «Филадельфии» 119:115 позволила ей сместить «Бостон» с первых строчек статистических рейтингов, теперь в очном противостоянии цифры предполагают, что у «Селтикс» лишь 30-40% выхода в следующий раунд, а «Сиксерс» – уже главный фаворит по версии автоматов-прогнозистов, от 29 до 52% на титул.

Все эти вымышленные цифры не означают ничего, кроме того, насколько просто было предположить победу хозяев в первом матче серии и как сильно поменялись прогнозы после одной встречи.

«Селтикс» начинали второй раунд с преимуществом домашнего паркета. «Сиксерс» начинали второй раунд с готовящимся принимать статуэтку MVP-2023 Джоэлом Эмбиидом в лазарете (растяжение боковой связки колена, сроки возвращения туманны), а Джеймс Харден плохо провел предыдущую серию против «Бруклина»: бросал отвратительно, передач делал меньше обычного, потерь – больше, даже слабость соперника не позволяла скрыть слабую форму Хардена.

Но после окончания серии с «Нетс» Харден в стиле Денниса Родмана устроил себе выходной в Лас-Вегасе, устроил микродебош около казино, вернулся отдохнувшим и заряженным. Заряженным на лучший в карьере матч в плей-офф.

«Я давно такого не чувствовал, – улыбался Джеймс во всю свою широкую бороду после игры. – Понимаете? Просто быть активным, бросать, делать что хочется. Я знаю, что могу так – но было здорово это прочувствовать».

«Бостон» не был готов к тому, что бесформенный бородатый ветеран прямиком с вечеринки будет лучше готов к 48-минутному матчу, чем все их холеные и хваленые молодые звезды.

Поначалу «Селтикс» отлично пользовались отсутствием гигантского Эмбиида под корзиной «Филы». Первая четверть: 85% с игры, 26 очков бостонцев из-под кольца (лучший результат сезона в отдельной четверти), у Джейлена Брауна – 14 очков. Первая половина целиком: 26 очков у Джейсона Тейтума, повторение лучшей половины за карьеру, самая результативная первая половина матча плей-офф в исполнении игрока «Бостона» с 2010-го.

Вот только хозяева вели всего +3.

К концу третьей четверти «Сиксерс» сравнялись c «Кельтами» на 87:87.

Пока бостонцы упражнялись в данках и лэй-апах (26 дальних попыток сегодня – их самый низкий показатель в этом году), Харден изучал, в какие точки соперника в защите лучше всего бить. Оптимисты называли «Селтикс» командой без слабых мест в обороне – Джеймс их нашел. И в решающей четверти методично начал в них целиться.

Эл Хорфорд – один из умнейших игроков НБА, когда-то он попадал в сборную по защите. Но через месяц центровому уже стукнет 37, и именно на медленного доминиканца Харден и другие атакующие игроки «Сиксерс» пытались разменяться в каждом владении. И чаще всего – успешно.

15 очков (всего два – со штрафной) в четвертой довели результат Хардена до 45 очков. Последними из 45 были де-факто победные 3 за восемь секунд до конца, который вывели «Филадельфию» вперед 117:115.

«Он подошел к матчу с идеальным отношением. Я рад за него, это показывает, на что он способен в каждом матче. Это будущий член Зала славы, хотя вы о нем постоянно говорите что-то другое. А сегодня он был великолепен», – рассыпался в комплиментах к Хардену главный тренер «Филадельфии» Док Риверс.

Могло показаться, что Харден без Эмбиида тянул клуб в одиночку, но это не так, у «Сиксерс» были и другие герои:

Запасной защитник Де’Энтони Мелтон – его 5/5 трехочковых в первой половине не позволили сверхэффективному в атаке «Бостону» отрываться в счете.

Центровой Пол Рид, занявший место Эмбиида в старте – за всю недолгую карьеру Рид вставал на линию штрафных всего 81 раз, попал лишь 65%, но сегодня под максимальным давлением на последней минуте – 4 из 4, как из автомата, мяч даже не касался дужек кольца.

И – тут нет никакой иронии – Пи Джей Такер, у которого сегодня за 36:36 игры ровно 0 бросков с игры и 0 бросков со штрафной линии. А зачем ему бросать? Он идеально исполняет роль «чистильщика»: ставит заслоны и борется за подборы в атаке, в защите напрягает любого игрока соперника, который ему достанется для опеки, хоть центрового, хоть разыгрывающего. Малое количество трехочковых от «Кельтов» – заслуга Такера в том числе. И не забывает «пихать» молодым одноклубникам за недостаток усердия или концентрации.

И в четвертой четверти он так напихал, что чуть не вывел из игры звезду «Селтикс»: показывая кому-то на провал при возвращении в защиту, так сильно махнул рукой, что неумышленно, но очень больно попал ей в причинное место Джейсону Тейтуму.

И Тейтум развалился в концовке матча – вряд ли от дискомфорта после удара Такера, скорее, это уже традиция Джейсона. Его владения после инцидента:

• промах со штрафной;

• промах из-за дуги после корявого танца перед соперником;

• промах из-под кольца после больших усилий Хорфорда в защите (блок) и Смарта в атаке (подбор в нападении);

• а вот там, где стоило бросить, потому что заканчивалось время на атаку – спешная откидка партнеру. Брогдон как будто не ожидал передачи, тоже испугался бросать. Нарушение хуже, чем истечение 24 секунд на атаку: пас ровно в руки соперника на пустое кольцо. Какую-то долю этой чудовищной потери нужно записывать и на Тейтума;

(момент на 3:00)

• проход под кольцо, заработанные штрафные, но после того как Маркусу Смарту до этого дважды удавалось попасть с фолом, от Тейтума фанаты на трибунах тоже ждали 2+1, а не 0+2;

• в решающей атаке после той самой трешки Хардена и таймаута не выловил под кольцом скидку от Смарта (эта потеря тоже была записана не на Тейтума в протоколе).

39+11+5 в матче при бросковой статистике 56/80/87 – очень круто. 3 очка при непосредственном участии в 6 ключевых атаках в конце матча – вообще не круто.

Заметили, какое имя в тексте давно не упоминалось? Джейлен Браун. За последние 6 минут ему досталось ноль атак, пока Тейтум, как принято говорить на баскетбольной ветке, «руинил концовку».

Многие небезосновательно считают Брауна, а не Тейтума, лучшим игроком «Селтикс». Возможно, этим спорам осталось недолго: еще несколько таких матчей против «Филадельфии», и Браун еще громче заявит о своем желании уйти из клуба туда, где ему будут больше доверять. В 2024-м он станет неограниченно свободным агентом, а значит, уже этим летом сможет давить на руководство «Селтикс» с требованием обмена.

Успех от «Бостона» уплывает, но к «Филадельфии» еще ничего не приплыло, как напомнил партнерам Харден после матча. Возвращась на площадку для флэш-интервью, Борода заметил празднующих на арене игроков «Филадельфии», накричал на них и погнал в раздевалку.

«Сиксерс» выиграли большой матч. Но это всего один. Для выхода в финал Востока нужно еще три, для конечной цели – чемпионства – еще 11.

На следующую вечеринку в Лас-Вегас Харден хотел бы прилететь с новыми ювелирными украшениями.

Фото: Gettyimages.ru/Maddie Meyer