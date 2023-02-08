Это еще даже не плей-ин!

В лексиконе мемов самого популярного баскетбольного блогера Роба «Уорлд Уайд Уоба» Переса есть табличка «НБА провела 0️ дней без ненужной драмы». Сегодня Роб улучшил ее до «0️ часов без драмы», а потом и «0️ минут».

15 матчей, 30 клубов, совершенно разное игровое и эмоциональное состояние соперников. Многие команды – например, вообще все на Востоке – уже были зафиксированы на своих местах в турнирной таблице по итогам предыдущего 81 матча, поэтому выпустили на паркет резервистов. Пятерка западных команд в сильнейшем составе боролась за места с 5-го по 9-е, ведь два лучших давали гарантированное место в плей-офф.

А у других была иная борьба – за то, чтобы проиграть и повысить шансы на высокий номер драфта.

Мы привыкли, что в последний день регулярного сезона случаются странные вещи, но в этом году НБА закрыла двери регулярки не просто с грохотом, а так, чтобы их сорвало с петель.

Давайте зафиксируем для потомков все события одного из самых насыщенных баскетбольных дней, в котором баскетбола было минимум.

Айронмэн сохранил серию

Микэл Бриджес в этом году волею случая провел больше матчей, чем любая команда НБА: календарь подразумевает 82 матча, но у форварда – 83.

Все потому, что Микэла обменяли в середине сезона, и в тот момент его прежний клуб («Финикс») провел больше игр, чем новый («Бруклин»). Таких случаев в истории лиги набирается не так уж и мало – 41 раз до Бриджеса, включая рекордсмена Уолта Беллами и его 88 игр в 1968/69. Но за последние 20 сезонов такое было лишь трижды, и последний случай – в уже далеком 2015-м (Джош Смит). Игроки теперь редко проводят сезон без отгулов – например, в этом сезоне таких всего 10 человек на всю НБА.

Символично, что новый «оверсайз»-сезон достался тому, кто играет без отгулов всю карьеру и имеет самую длинную действующую серию по матчам без пропусков – Микэл Бриджес провел уже 392 игры подряд.

Как он сохранил эту серию и провел рекордный 83-й матч в сезоне?

Эм...

4 секунды. Ого.

Бриджес вышел, сфолил и отправился отдыхать. Причем об этом плане «Нетс» объявили заранее, так что мы увидели и самый вялый стартовый спорный в истории, игроки «Филадельфии» тоже ждали, когда игру остановят и заменят Микэла.

Через неделю эти же две команды, только совершенно другие, выйдут друг против друга в первом раунде плей-офф. Бриджес проведет примерно в 500 раз больше времени на паркете, чем сегодня.

А его гонка за рекордом Эй Си Грина (1192) продолжается. Те, кто предъявляет претензии к Бриджесу, начать должны с его предшественников: один из матчей «стрика» Грина продлился вообще три секунды.

Последний день – это всегда место для местечковых рекордов

Когда турнирных целей уже нет, играют ради... ради чего они играют, кстати? Ну, например, ради красивых цифр. Жаль, в этом году не было борьбы за лидерство сезона по очкам или подборам или еще чему-то такому – иногда мы видели фантастическое набивание статистики в последний день, как в гонке снайперов-1978 между Гервином и Томпсоном или в 1994-м между Робинсоном и Шаком (прекратите твердить, что раньше было иначе!).

Поскольку большинство команд играли вторым-третьим составом, у резервистов появлялся шанс провести лучший матч в году. Или хотя бы лучший матч за долгое время.

Например, «Нетс» после 4-секундного правления Бриджеса достались Кэму Томасу. Юноша в середине сезона вспыхнул, став самым молодым игроком в истории лиги с тремя 40-очковыми матчами подряд, но после обмена Микэла вернулся в резерв и в последний месяц почти не играл, 28 очков в сумме, семь раз даже не выходил на паркет. Сегодня – снова напомнил, каким неудержимым он бывает, 46 очков!

Но выиграла «Филадельфия», в которой лидером по очкам в этой игре стал... проводящий второй матч в сезоне (первый был позавчера) Мэк Маккланг. Да, тот самый с данк-контеста. Персональный рекорд, 20 очков. И почти трипл-дабл – по 9 передач и подборов!

В другом матче неожиданный трипл-дабл все-таки собрался: Пэйтон Притчард, забытый на скамейке очень глубокого по составу «Бостона», сделал 30+14+11 против запасных «Атланты» (такую статистику в истории клуба показывали только Лэрри Берд и Джон Хавличек). В этой игре сразу шестеро бостонцев повторили или улучшили свои рекорды по очкам за команду.

Самый яркий пример фестиваля личных рекордов: новичок «Мемфиса» Кенни Лофтон. 125-килограммовый форвард стал лучшим новичком Лиги Развития, и только вчера его перевели с двустороннего контракта на полноценный, чтобы он мог помочь «Гризлис» в плей-офф.

Если он будет помогать так, как сегодня, у «Мишек» хорошие шансы! Кенни набрал 42 очка и 14 подборов, при том что до этого у него в НБА было всего 78 очков за 23 матча в сумме!

Еще один рекорд НБА теперь у «Голден Стэйт»

Вот такая спонтанная результативность никого не удивила бы, даже если бы это была середина сезона, а то и плей-офф:

Клэй Томпсон набрал 14 очков ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ МИНУТЫ МАТЧА.

(17 – за 4 с половиной)

«Уорриорз» было за что играть – в случае поражения они могли упасть и на седьмую, и на восьмую строчку, так что чемпионы выставили всю основу. Их соперник «Портленд»... ну...

Джинатан Уильямс, Трентон Уотфорд, Скайлар Мэйс, Ченс Команче, Джон Батлер, Джастин Минайя, Джабари Уокер – этот список звучит как набор случайно сгенерированных имен в NBA2K. Даже самые преданные поклонники НБА не знают этих портлендцев в лицо. Второй год подряд «Портленд» не просто перестает бороться после перерыва на Матч всех звезд, но рушится с грохотом: абсолютно худшая команда по разности набранных очков после МВЗ.

Итог: 55 очков от «Голден Стэйт» в первой четверти, новый рекорд НБА. Общий счет матча – 157:101.

Позор Далласа

Окей, «Уорриорз» за первую четверть набрали вдвое больше очков, чем соперник (55:27)... а «Сперс» набрали втрое больше!

Кто-то играет за посев в плей-офф или плей-ин, кто-то – за посев в лотерее. Баскетболистов, которые играют за свое место в лиге, нельзя заставить проиграть матч – им приход топ-новичка с драфта может только навредить, поэтому вот «Индиана» вопреки желаниям менеджмента выиграла у «Никс». Тем самым «Пэйсерс», имевшие в случае поражения шансы на шестую строчку в лотерее драфта, упали на восьмую и одной игрой на 10% снизили свои шансы попасть в топ-4.

«Даллас» же со своей задачей проиграть справился замечательно. Зачем они это делали, подробно рассказано здесь.

В эпоху ничем не прикрытого «танкинга» за драфтпиками «Мэверикс» не прикрывались настолько демонстративно, что НБА уже запустила расследование того, не было ли прямой команды от менеджеров проиграть два последних матча. Потому что наигрывать молодежь – одно дело, а выпускать Дончича на одну четверть (ради словенского фестиваля) в прошлой игре и отбрасывать копыта перед одной из худших команд лиги в сегодняшней – совсем другое.

Драка одноклубников 1

У «Клипперс» был широкий разброс возможных позиций по итогам сегодняшних матчей, но они приехали в гости к «Финиксу» за легкой победой – у соперников не играли лидеры. Но что-то пошло не так, и к четвертой четверти ЛАК проигрывали, а результат параллельного матча опускал их в зону плей-ин.

На скамейке «Парусников» становилось жарко: два приобретения «Клипперс» в дедлайн центровой Мэйсон Пламли и защитник Боунз Хайленд (к рабочей этике которого было много вопросов у предыдущего работодателя) не поделили старшинство в клубе:

«Клипперс» в итоге собрались и отыграли отставание. Победа, кстати, может оказаться не лучшим исходом для клуба – теперь в первом раунде им играть с тем же «Финиксом», но уже с Дюрэнтом, Букером, Полом, Эйтоном (а во втором раунде может ждать «Денвер»), в то время как при поражении сетка плей-офф выглядела бы как «Сакраменто», а затем «Мемфис» или «Голден Стэйт».

Драка одноклубников 2

Но «Клипперс» не могли выбирать себе соперника, потому что их посев зависел не только от них. В 15-матчевой программе игрового дня была одна встреча прямых конкурентов, где обе команды боролись за победу.

Это была игра между «Миннесотой» и «Новый Орлеаном», и в случае победы НОП вырывались даже вперед «Клипперс». «Миннесоте» же нужна была победа, чтобы выйти на 8-е место вместо 9-го и иметь в плей-ин два шанса на выход в плей-офф вместо одного.

«Пеликанс» вели после трех четвертей, и на тот момент расклад был такой: «Пеликанс» выходили в плей-офф, ЛАК и ЛАЛ играли в плей-ин, «Миннесота» должна была сначала обыгрывать в плей-ин «Оклахому», а потом и проигравшего в паре ЛАК-ЛАЛ, чтобы потом выйти на «Денвер» в первом раунде.

Очень трудная дорога для «Тимбервулвз». Чтобы выйти на дорогу попроще, нужно было отыгрываться в матче против «Пеликанс», а как это сделать, если свои же бьют своих?

Руди Гоберу не понравились претензии Кайла Андерсона, высказанные по ходу второй четверти, и он направил весь свой рекордный вингспан в сторону подбородка партнера.

Андерсону не понравилось, что Гобер плохо отзащищался в моменте перед таймаутом, Кайл спросил, где же обещанные блоки француза. Руди ответил: «Сам-то можешь взять гребаный подбор»? Андерсон выпалил: «Завали #####, сука», – и дальше началась потасовка.

Словесная перепалка продолжилась и в большом перерыве, уже без физического насилия (хотя Андерсон кричал: «Я сейчас вырублю твою задницу», одноклубникам удалось разнять враждующих), и «Волки» приняли решения, что Гобера лучше снять с игры и отправить домой.

Что интересно, лишь вчера журналист из Миннесоты брал интервью у игроков команды об Андерсоне, и вот что сказал Гобер: «Кайл хочет побеждать, и иногда он немного резок в своих высказываниях, но я не принимаю это близко к сердцу. Я воспринимаю это позитивно, потому что это происходит из искреннего желания, чтобы я был лучшим Руди, каким я могу быть, и чтобы мы побеждали».

Очень позитивное восприятие было сегодня, ничего не скажешь.

После матча Гобер извинился, Андерсон тоже не стал акцентировать внимание на эпизоде. «Мы просто хотим побеждать. Оставим это при себе. Это даже не первый раз, когда он замахивается на меня. Просто эмоции. Будем двигаться дальше, мы взрослые люди».

Такое спокойное настроение, наверное, потому что «Тимбервулвз» все-таки выиграли матч – в том числе благодаря геройствам Энтони Эдвардса на последней минуте:

В итоге «Миннесота» будет играть с «Лейкерс» за первую путевку из плей-ин, в то время как «Новый Орлеан», еще за несколько минут до конца матча выходивший в ПО прямиком, упал на девятую строчку.

Может быть, «Пеликанам» тоже надо было устроить мордобой на скамейке запасных?

Драка номер 3, со стеной

Впрочем, нужно знать, с кем драться. Точнее, с чем. «Миннесота» может быть и рада тому, что шансы в плей-ин повысились, но к первому матчу останется без одного из лучших оборонительных игроков не только в «Вулвз», но и во всей НБА. И речь не о Гобере.

Еще в первой четверти игры против «Пеликанс» 22-летний форвард Джейден Макдэниелс, проводящий прорывный сезон на фоне всех проблем клуба, выместил злость от полученного персонального замечания. Но не на одноклубнике, а на стене коридора, ведущего в раздевалку:

Перелом.

Гобер-то перед Андерсоном извинится, а вот стена перед Макдэниелсом – вряд ли.

Проводы Юдониса Хаслема

Закончим на позитивной ноте.

«Майами Хит» красиво отметили последний матч Юдониса Хаслема в регулярных сезонах НБА (сыграет ли 42-летний ветеран в плей-офф, непонятно).

Бэм Адебайо подарил дедушке Хаслему кресло-качалку:

А тренерский штаб подарил игровое время: Юдонис уже много лет находится в команде в роли играющего тренера, практически не выходит на паркет – с 2015 года он в сумме провел 700 минут за все сезоны.

Но сегодня? Выход в старте, 25 минут, 13 очков только в первой четверти против «Орландо», где большинство соперников годятся Хаслему в сыновья.

Всего Юдонис набрал 24 очка, став самым результативным игроком встречи. Последний раз он набирал столько в 2009-м! Более 90% игроков текущей НБА тогда даже еще не дебютировали.

Причем в сегодняшней нарезке хайлайтов есть и данк с навеса...

...и трехочковые – три штуки! Это треть от всех его карьерных дальних попаданий.

После третьего Хаслема заменили под овации болельщиков, одноклубников и соперников.

Вот он, настоящий «айронмэн» НБА. Если бы на скамейках всех команд лиги были ветераны вроде Хаслема, стычек между партнерами (и со стенами) было бы меньше.

Регулярка закончилась. Чемпионская гонка только начинается.