Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым
За Леброном Джеймсом внимательно наблюдали еще тогда, когда он не окончил в школу: его матчи транслировались по ESPN, и масштаб дарования был понятен уже тогда.
Ожидания были космическими, но он умудрился, пожалуй, их даже превзойти, в том числе и потому, что на каждом этапе срамил скептиков. В начале карьеры был не по годам ответственным. Затем постоянно улучшал баскетбольные навыки. Приспосабливал организм к меняющемуся баскетболу. Сохранил страсть до седин. И под конец пересмотрел представления о возрасте в НБА.
2002 – Леброн в форме школьной команды Сент-Винсент/Сент-Мэри
2003 – дебютный сезон за «Кливленд»
2004 – Джеймс в Мэдисон-Сквер-Гарден
2005 – Леброн после одной из первых неудач – промаха из-за дуги в концовке матча с «Пистонс» (87:90)
2006 – Леброн Джеймс, который пока еще никого в лиге не пугает.
2007 – первый успех: Джеймс уничтожает «Пистонс» в финале конференции
2008 – Леброн Джеймс – самый атлетичный молодой человек в НБА.
2009 – Джеймс двигается к своему первому MVP.
2010 – переезд в Майами и один год «злого Леброна»
2011 – поражение в финале показало Джеймсу, что ему всегда будет на чем работать.
2012 – поход за первым титулом, который он взял чуть раньше, чем это удалось Джордану.
2013 – пик Джеймса.
2014 – Леброн возвращается в Кливленд с миссией, которая невыполнима.
2015 – и вновь проигрывает в финале.
2016 – главная победа в карьере Джеймса.
2017 – В Кливленде Джеймс становится легче, но не теряет в мощности.
2018 – переезд в Лос-Анджелес и первая серьезная поломка.
2019 – его данки остаются такими же мощными, как в молодости.
2020 – последний титул в карьере: в 35 лет Джеймс показывает себя лучшим в лиге.
2021 – «томагавк» Леброн признает своим фирменным оружием и готов делать его даже на пенсии.
2022 – с возрастом его страсть никуда не уходит.
2023 – он знает, что идет за рекордом Карима Абдул-Джаббара. Но хочет еще и побеждать.
Фото: East News/Jay LaPrete/Icon Sportswire, AP Photo/Kevork Djansezian, AP Photo/Michael Kim, AP Photo/Michael Kim, AP Photo/Paul Sancya, AP Photo/Tony Dejak, AP Photo/Mark Duncan, AP Photo/Matt York, AP Photo/Lynne Sladky, AP Photo/Ron Schwane, AP Photo/Mark J. Terrill, AP Photo/Doug McSchooler, P Photo/Ashley Landis; Gettyimages.ru/Tom Hauck, Mike Ehrmann, Marc Serota, Kevin C. Cox, Ezra Shaw, Thearon W. Henderson
Комментарии