Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым

За Леброном Джеймсом внимательно наблюдали еще тогда, когда он не окончил в школу: его матчи транслировались по ESPN, и масштаб дарования был понятен уже тогда.

Ожидания были космическими, но он умудрился, пожалуй, их даже превзойти, в том числе и потому, что на каждом этапе срамил скептиков. В начале карьеры был не по годам ответственным. Затем постоянно улучшал баскетбольные навыки. Приспосабливал организм к меняющемуся баскетболу. Сохранил страсть до седин. И под конец пересмотрел представления о возрасте в НБА.

2002 – Леброн в форме школьной команды Сент-Винсент/Сент-Мэри

2003 – дебютный сезон за «Кливленд»

2004 – Джеймс в Мэдисон-Сквер-Гарден

2005 – Леброн после одной из первых неудач – промаха из-за дуги в концовке матча с «Пистонс» (87:90)

2006 – Леброн Джеймс, который пока еще никого в лиге не пугает.

2007 – первый успех: Джеймс уничтожает «Пистонс» в финале конференции

2008 – Леброн Джеймс – самый атлетичный молодой человек в НБА.

2009 – Джеймс двигается к своему первому MVP.

2010 – переезд в Майами и один год «злого Леброна»

2011 – поражение в финале показало Джеймсу, что ему всегда будет на чем работать.

2012 – поход за первым титулом, который он взял чуть раньше, чем это удалось Джордану.

2013 – пик Джеймса.

2014 – Леброн возвращается в Кливленд с миссией, которая невыполнима.

2015 – и вновь проигрывает в финале.

2016 – главная победа в карьере Джеймса.

2017 – В Кливленде Джеймс становится легче, но не теряет в мощности.

2018 – переезд в Лос-Анджелес и первая серьезная поломка.

2019 – его данки остаются такими же мощными, как в молодости.

2020 – последний титул в карьере: в 35 лет Джеймс показывает себя лучшим в лиге.

2021 – «томагавк» Леброн признает своим фирменным оружием и готов делать его даже на пенсии.

2022 – с возрастом его страсть никуда не уходит.

2023 – он знает, что идет за рекордом Карима Абдул-Джаббара. Но хочет еще и побеждать.

Фото: East News/Jay LaPrete/Icon Sportswire, AP Photo/Kevork Djansezian, AP Photo/Michael Kim, AP Photo/Michael Kim, AP Photo/Paul Sancya, AP Photo/Tony Dejak, AP Photo/Mark Duncan, AP Photo/Matt York, AP Photo/Lynne Sladky, AP Photo/Ron Schwane, AP Photo/Mark J. Terrill, AP Photo/Doug McSchooler, P Photo/Ashley Landis; Gettyimages.ru/Tom Hauck, Mike Ehrmann, Marc Serota, Kevin C. Cox, Ezra Shaw, Thearon W. Henderson