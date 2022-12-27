Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»

Леброн Джеймс приближается к рекорду НБА по очкам за карьеру в регулярных сезонах. С середины 1980-х это достижение принадлежит Кариму Абдул-Джаббару и составляет 38 387 очков.

За последние 5 игр Леброн набирает в среднем 37 очков за игру. Его средние показатели в сезоне-22/23 – 30,2 очка в среднем за матч.

Ближайшие игры «Лейкерс» (время и дата – по восточному времени США: EST, UTC-5):

• 22.01 против «Портленда» в гостях (победа 121:112) – Джеймс набрал 37 очков, всего за карьеру – 38 164, до рекорда остается 223 очка.

• 24.01 против «Клипперс» дома (поражение 115:133) – Джеймс набрал 46 очков, всего за карьеру – 38 210, до рекорда остается 177 очков.

• 25.01 против «Сан-Антонио» дома, 22:30.

• 28.01 против «Бостона» в гостях, 20:30.

• 30.01 против «Бруклина» в гостях, 19:30.

• 31.01 против «Нью-Йорка» в гостях, 19:30.

• 02.02 против «Индианы» в гостях, 19:00.

• 04.02 против «Нового Орлеана» в гостях, 20:00.

• 07.02 против «Оклахома-Сити» дома, 22:00.

• 09.02 против «Милуоки» дома, 22:00.

• 11.02 против «Голден Стейт» в гостях, 20:30.

Последние новости о Леброне и его возможном рекорде:

Леброн Джеймс – первый игрок в истории НБА, набравший 40 очков против всех 30 клубов

Пэт Райли: «Карим был величайшим игроком всех времен из-за того, как долго он выступал»

Пэт Райли: «Леброн продолжает играть только из-за титулов»

Роберт Орри: «Абдул-Джаббар не захочет смотреть, как Леброн побьет его рекорд»

Фото: REUTERS/Kirby Lee-USA TODAY Sports