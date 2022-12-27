Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»
Леброн Джеймс приближается к рекорду НБА по очкам за карьеру в регулярных сезонах. С середины 1980-х это достижение принадлежит Кариму Абдул-Джаббару и составляет 38 387 очков.
За последние 5 игр Леброн набирает в среднем 37 очков за игру. Его средние показатели в сезоне-22/23 – 30,2 очка в среднем за матч.
Ближайшие игры «Лейкерс» (время и дата – по восточному времени США: EST, UTC-5):
• 22.01 против «Портленда» в гостях (победа 121:112) – Джеймс набрал 37 очков, всего за карьеру – 38 164, до рекорда остается 223 очка.
• 24.01 против «Клипперс» дома (поражение 115:133) – Джеймс набрал 46 очков, всего за карьеру – 38 210, до рекорда остается 177 очков.
• 25.01 против «Сан-Антонио» дома, 22:30.
• 28.01 против «Бостона» в гостях, 20:30.
• 30.01 против «Бруклина» в гостях, 19:30.
• 31.01 против «Нью-Йорка» в гостях, 19:30.
• 02.02 против «Индианы» в гостях, 19:00.
• 04.02 против «Нового Орлеана» в гостях, 20:00.
• 07.02 против «Оклахома-Сити» дома, 22:00.
• 09.02 против «Милуоки» дома, 22:00.
• 11.02 против «Голден Стейт» в гостях, 20:30.
Последние новости о Леброне и его возможном рекорде:
Леброн Джеймс – первый игрок в истории НБА, набравший 40 очков против всех 30 клубов
Пэт Райли: «Карим был величайшим игроком всех времен из-за того, как долго он выступал»
Пэт Райли: «Леброн продолжает играть только из-за титулов»
Роберт Орри: «Абдул-Джаббар не захочет смотреть, как Леброн побьет его рекорд»
Фото: REUTERS/Kirby Lee-USA TODAY Sports
Бронька молодец, 40 косарей в итоге должен забить. Будет самым стабильным бомбардиром в истории.
Новый топ-атлет и баскетболист и в матче именно с ним историческое достижение.
Сравните это с рекордом Грецки в хоккее(по очкам, не шайбам), вот там если не поменять правила это точно на века. Даже сильно выделяющийся в лиге Макдэвид в лучшем случае это второй результат. А рядом и близко никого!
Всего их было 7:
- Джо Фулкс
- Майкан
- Эд Маколи
- Дольф Шейс
- Боб Петтит
- Уилт
- Карим
Вот перед матчем с Селтикс можно и начать. :)
Карьера Леброна в НБА это прайм, длиною в 20 лет 🐐
9.6 RPG
7.9 APG
Он 4-й игрок в истории лиги. показывающий такую же (или лучшую статистику) на отрезке из 10 матчей. Но все остальные делали это до 29 лет.
А фактор Дэвиса может скорректировать среднюю результативность в сторону уменьшения, поэтому мой прогноз Оклахома.