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Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»

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Карим Абдул-Джаббар Карим Абдул-Джаббар
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Леброн Джеймс приближается к рекорду НБА по очкам за карьеру в регулярных сезонах. С середины 1980-х это достижение принадлежит Кариму Абдул-Джаббару и составляет 38 387 очков.

За последние 5 игр Леброн набирает в среднем 37 очков за игру. Его средние показатели в сезоне-22/23 – 30,2 очка в среднем за матч.

Ближайшие игры «Лейкерс» (время и дата – по восточному времени США: EST, UTC-5):

• 22.01 против «Портленда» в гостях (победа 121:112) – Джеймс набрал 37 очков, всего за карьеру – 38 164, до рекорда остается 223 очка.

• 24.01 против «Клипперс» дома (поражение 115:133) – Джеймс набрал 46 очков, всего за карьеру – 38 210, до рекорда остается 177 очков.

• 25.01 против «Сан-Антонио» дома, 22:30.

• 28.01 против «Бостона» в гостях, 20:30.

• 30.01 против «Бруклина» в гостях, 19:30.

• 31.01 против «Нью-Йорка» в гостях, 19:30.

• 02.02 против «Индианы» в гостях, 19:00.

• 04.02 против «Нового Орлеана» в гостях, 20:00.

• 07.02 против «Оклахома-Сити» дома, 22:00.

• 09.02 против «Милуоки» дома, 22:00.

• 11.02 против «Голден Стейт» в гостях, 20:30.

Последние новости о Леброне и его возможном рекорде:

Леброн Джеймс – первый игрок в истории НБА, набравший 40 очков против всех 30 клубов

Пэт Райли: «Карим был величайшим игроком всех времен из-за того, как долго он выступал»

Пэт Райли: «Леброн продолжает играть только из-за титулов»

Роберт Орри: «Абдул-Джаббар не захочет смотреть, как Леброн побьет его рекорд»

Фото: REUTERS/Kirby Lee-USA TODAY Sports

23 комментария

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SiberMK
Леба побьет рекорд Карима на Филдхаусе томагавк-данком через Матурина
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kazuma
Рекорд походу в Новом Орлеан падёт, если дед не успокоится
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TurboMen
Ответ Целиноградец
Гретцки в 90-е тоже резко тормознул после увеличения щитков и мастерства вратарей. И общая результативность значительно снизилась. Бронька молодец, 40 косарей в итоге должен забить. Будет самым стабильным бомбардиром в истории.
Вот о том и речь, что правила, расширение лиги, ряд других факторов ставят один рекорд намного выше чем другой. Недостаточно быть суперталантом и при этом суперстабильным чтобы побить рекорд Грецки, нужны изменения правил, какие-то другие изменения которые бы повысили результативность. А в баскетболе этого пока ещё достаточно, что Леброн и продемонстрировал. Вот сделают лигу по 72 игры, а время матча по 40 минут, всё, плакали все рекорды, всё разом вечное станет.
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Целиноградец
Ответ TurboMen
ну уже утрируешь, ну вот что величайший Джордан не побил бы? Эта цифра складывается именно от стабильности, не нужно прыгать выше головы, просто набирай свои 25-35(на разных этапах карьеры) очка и ты будешь на вершине. Сейчас вот Леброн со своими 27, потом кто-то другой с 28, потом кто-то замахнется на цифры Джордана и будут с цифрами близкими к 30. А в том же хоккее недостаточно 20 сезонов выбивать 120 очков и каждый год брать артросса, нужно минимум 140, а с начала века никто и одного сезона такого не выдал! Вот в этом разница, просто стабильности в хоккее недостаточно, нужно что-то эдакое, смену правил, отмену потолков зарплат(и расслоение по уровню хоккея), вот поэтому рекорд Грецки намного более значимый, его в текущих реалиях побить просто невозможно.
Гретцки в 90-е тоже резко тормознул после увеличения щитков и мастерства вратарей. И общая результативность значительно снизилась.
Бронька молодец, 40 косарей в итоге должен забить. Будет самым стабильным бомбардиром в истории.
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ken35
Ответ Vagant
Леброн в последние 10 игр набирает 35.1 PPG. К тому же: 9.6 RPG 7.9 APG Он 4-й игрок в истории лиги. показывающий такую же (или лучшую статистику) на отрезке из 10 матчей. Но все остальные делали это до 29 лет.
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mike2000
Ответ TurboMen
ну уже утрируешь, ну вот что величайший Джордан не побил бы? Эта цифра складывается именно от стабильности, не нужно прыгать выше головы, просто набирай свои 25-35(на разных этапах карьеры) очка и ты будешь на вершине. Сейчас вот Леброн со своими 27, потом кто-то другой с 28, потом кто-то замахнется на цифры Джордана и будут с цифрами близкими к 30. А в том же хоккее недостаточно 20 сезонов выбивать 120 очков и каждый год брать артросса, нужно минимум 140, а с начала века никто и одного сезона такого не выдал! Вот в этом разница, просто стабильности в хоккее недостаточно, нужно что-то эдакое, смену правил, отмену потолков зарплат(и расслоение по уровню хоккея), вот поэтому рекорд Грецки намного более значимый, его в текущих реалиях побить просто невозможно.
У величайшего Джордана из-за образа жизни и вследствие этого несколько расслабленного отношения к здоровью к концу карьеры уже были не колени, а студень. Леброн – фанатик и трудоголик, работы над физикой и телом там чуть ли не больше, чем природных данных.
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TurboMen
Ответ Сергей Ратников
"если бы отыграли нужное количество сезонов, или не сломались к концу карьеры." - так в этом и есть смысл "вечных" рекордов что они не в теории установлены а по факту и не являются фантазиями или сочинениями на тему "если бы да кабы". Так любой тень на плетень можно притянуть если захотеть - "макси боггс мог бы побить рекорд Карима если бы играл лет до семидесяти..." :)
ну уже утрируешь, ну вот что величайший Джордан не побил бы? Эта цифра складывается именно от стабильности, не нужно прыгать выше головы, просто набирай свои 25-35(на разных этапах карьеры) очка и ты будешь на вершине. Сейчас вот Леброн со своими 27, потом кто-то другой с 28, потом кто-то замахнется на цифры Джордана и будут с цифрами близкими к 30. А в том же хоккее недостаточно 20 сезонов выбивать 120 очков и каждый год брать артросса, нужно минимум 140, а с начала века никто и одного сезона такого не выдал! Вот в этом разница, просто стабильности в хоккее недостаточно, нужно что-то эдакое, смену правил, отмену потолков зарплат(и расслоение по уровню хоккея), вот поэтому рекорд Грецки намного более значимый, его в текущих реалиях побить просто невозможно.
+3
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0
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Сергей Ратников
было бы конечно фантастически здорово - набрать 38388-е очко победным баззербитером на домашней арене (а если подумать вероятность такого события не так уж и мала)
0
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Сергей Ратников
Ответ TurboMen
Кстати рекорд хоть и висит с 90-х, но он никогда не выглядел вечным. И Джордан, и Коби, легко могли бы его превзойти, если бы отыграли нужное количество сезонов, или не сломались к концу карьеры. Этот рекорд был просто делом времени, стечением факторов. Сравните это с рекордом Грецки в хоккее(по очкам, не шайбам), вот там если не поменять правила это точно на века. Даже сильно выделяющийся в лиге Макдэвид в лучшем случае это второй результат. А рядом и близко никого!
"если бы отыграли нужное количество сезонов, или не сломались к концу карьеры." - так в этом и есть смысл "вечных" рекордов что они не в теории установлены а по факту и не являются фантазиями или сочинениями на тему "если бы да кабы". Так любой тень на плетень можно притянуть если захотеть - "макси боггс мог бы побить рекорд Карима если бы играл лет до семидесяти..." :)
+29
-1
+28
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Сергей Ратников
Ответ Cash_flow
Глыба. Карьера Леброна в НБА это прайм, длиною в 20 лет 🐐
здоровье конечно лошадиное у него
+2
0
+2
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Сергей Ратников
небольшая душнильная поправочка - не 223 а 224 очка
+5
0
+5
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Scouser
Прогноз на домашнюю с Милуоки.
Новый топ-атлет и баскетболист и в матче именно с ним историческое достижение.
+1
0
+1
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TurboMen
Кстати рекорд хоть и висит с 90-х, но он никогда не выглядел вечным. И Джордан, и Коби, легко могли бы его превзойти, если бы отыграли нужное количество сезонов, или не сломались к концу карьеры. Этот рекорд был просто делом времени, стечением факторов.
Сравните это с рекордом Грецки в хоккее(по очкам, не шайбам), вот там если не поменять правила это точно на века. Даже сильно выделяющийся в лиге Макдэвид в лучшем случае это второй результат. А рядом и близко никого!
+4
-9
-5
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Potors
Ответ Проказник
Хотелось бы чтобы он побил рекорд в игре с Гс,всю карьеру с ними бодается и было бы символично побить великий рекорд с ними,но вероятнее всего это будет раньше)
Помнится, Дреймонд сказал что он ни за что не пропустит матч, в котором Леброн побьёт этот рекорд. Так что удобно выйдет))
+6
0
+6
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Vagant
Кстати, в качестве разогрева перед рекордом можно выпускать статьи про предшественников Леброна. Там такие глыбы были как Карим (39 лет возглавлял список) и Уилт (18). Там есть о чем писать. У Уилта, кроме 100 очковой игры, был сезон с 50 очков в среднем за игру, или 48,5 минут в среднем за сезон ( игры и тогда длились 48 минут). Были среди них и те, к то только год продержались на рекордной вершине...
Всего их было 7:
- Джо Фулкс
- Майкан
- Эд Маколи
- Дольф Шейс
- Боб Петтит
- Уилт
- Карим

Вот перед матчем с Селтикс можно и начать. :)
+7
0
+7
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Mr. Grand
Ну побьет рекорд мусорной регулярки и...дальше-то что?
+1
-8
-7
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Cash_flow
Ответ Vagant
Леброн в последние 10 игр набирает 35.1 PPG. К тому же: 9.6 RPG 7.9 APG Он 4-й игрок в истории лиги. показывающий такую же (или лучшую статистику) на отрезке из 10 матчей. Но все остальные делали это до 29 лет.
Глыба.

Карьера Леброна в НБА это прайм, длиною в 20 лет 🐐
+2
-1
+1
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Vagant
Леброн в последние 10 игр набирает 35.1 PPG. К тому же:
9.6 RPG
7.9 APG
Он 4-й игрок в истории лиги. показывающий такую же (или лучшую статистику) на отрезке из 10 матчей. Но все остальные делали это до 29 лет.
+23
-1
+22
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Проказник
Хотелось бы чтобы он побил рекорд в игре с Гс,всю карьеру с ними бодается и было бы символично побить великий рекорд с ними,но вероятнее всего это будет раньше)
+2
-1
+1
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TurboMen
Всё зависит от того будет ли Леброн пропускать матчи идущие два дня подряд, таких пар на отрезке две(соответственно потенциально может пропустить 1, 2 или 0 игр). В остальном не думаю что он станет подгадывать стату под домашнюю игру, сейчас ПО(или плей-инн) важнее.
А фактор Дэвиса может скорректировать среднюю результативность в сторону уменьшения, поэтому мой прогноз Оклахома.
+8
0
+8
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Goddemic
Ответ Владимир Алексеев
07.02 против «Оклахома-Сити» дома, 22:00 ?
Чтоб порадовать своих болельщиков, это логично. Надо набирать 30+ в следующие 7 матчей. Возможно, это будет Милуоки (если Леброн возьмет отдых в ближайших играх). Но, чтобы порадовать кореша Грина и немножко расстроить Карри, может протянуть и до ГС.
+5
-2
+3
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Владимир Алексеев
Ответ 6LACK
Мы все знаем, в какой игре это должно произойти
07.02 против «Оклахома-Сити» дома, 22:00 ?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
6LACK
Мы все знаем, в какой игре это должно произойти
+1
-2
-1
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