У Джа Морэнта теперь есть данки против всех команд НБА – вычеркнул из списка «Индиану» знатным постером

Еще один претендент на данк года.

Игра Джа Морэнта бодрит – видно, что разыгрывающий «Мемфиса» получает удовольствие от баскетбола. Быстрый, резкий, прыгучий, он превращает проходы под кольцо в отдельный вид баскетбольного искусства. Особенно классно получается, когда под корзиной остается кто-то из соперников.

Ждите хайлайт – даже в случае неудачного данка получится красиво.

Сегодня данк был удачным – настолько удачным, что пополнил официальную коллекцию Морэнта: теперь у него есть данки против каждой из команд НБА (кроме «Мемфиса», конечно!). Последней держалась «Индиана» – «Пэйсерс» и «Гриззлис» разделяет всего 600 км или 1 час лета, но они играют в разных конференциях, поэтому встречаются всего два раза в год, а в прошлом сезоне Морэнт пропустил обе игры из-за травмы. Не так много шансов – но сегодня Джа своим воспользовался:

Прощай, Джейлен Смит. Мы всегда будем тебя помнить.

А ведь Джа проводит только 4-й сезон в НБА, но уже «снял скальпы» с каждого соперника! Насколько это уникально? У Деррика Роуза, с молодой и здоровой версией которого чаще всего сравнивают Морэнта, такого достижения нет до сих пор (отсутствуют «Денвер» и «Даллас»). Как нет его и у победителя данк-контеста НБА Донована Митчелла – пока еще держится «Бруклин», но теперь с ним Митчелл будет встречаться чаще.

Никого не удивит наличие такой коллекции у центровых или форвардов, у которых набирается по 100-200 данков за сезон. У Морэнта пока едва за 100 за всю карьеру, но он и ростом всего 188 см (возможно, с учетом еще и прически), а потому каждый его данк – это не просто перевод мяча в кольцо с небольшим усилием или заталкивание его после подбора.

И это не конкурсные данки, где нет сопротивления и необходимости соблюдать баскетбольные правила. Но Джа делает свои так, как будто это шоу-программа.

Еще раз со всех ракурсов:

Одноклубников особенно восхитило, как легко Джа убрал двух защитников кроссовером, а потом поставил через центрового: «Я не видел ничего подобного. Возможно, он станет лучшим данком сезона», – считает Десмонд Бэйн.

«Могу ли я назвать этот данк своим лучшим? Да, легко. Из-за сложности. Это то, чего все ждали. Наконец-то я это сделал», – порадовался сам за себя Морэнт.

Кстати, вычеркнуть «Индиану» из списка получилось у Джа только с третьей попытки. Две предыдущие завершились блоком Сабониса в 2021-м (на 0:56 в видео) и небольшим недолетом до кольца в 2019-м (на 2:13):

И да – даже нарезка промахов у Морэнта выходит очень красивой.

Джа Морэнт еще пять лет назад был абсолютно неизвестен – он и в колледж (небольшой Мюррэй Стейт) попал случайно, когда тренер команды искал в баскетбольном лагере автомат с едой, а нашел зал, где тренировался Джа. Никто не следил за Морэнтом в школе, потому что тогда он был тощим и невысоким мальчиком, который не мог ставить сверху до выпускного класса, пока не подрос до 180 см.

Теперь Морэнт не просто может ставить сверху, он делает это бесстрашно и красиво. Против любого сопротивления. Против любого соперника.

Наслаждайтесь:

«Мемфис» выиграл уже 9 матчей подряд, получил звание «возможно, лучшей команды на Земле прямо сейчас» от тренера соперников Рика Карлайла, сравнялся по победам с «Денвером» и делит с ним первую строчку в Западной конференции.

Фото: East News/DYLAN BUELL/Getty AFP; REUTERS/Trevor Ruszkowski-USA TODAY Sports