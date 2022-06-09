Турбокнопка «Уорриорз» барахлит: вновь мощная третья четверть, но лишь 11 очков в решающей. «Бостон» выходит вперед в финале НБА

У Дрэймонда худший матч в карьере.

Считается, что третий матч – один из самых важных в плей-офф.

Во-первых, впервые в серии меняется хозяин паркета, и даже сейчас, когда преимущество домашней площадки в баскетболе на историческом минимуме, переезд из одного города в другой остается фактором. Во-вторых, при счете 1-1 (а именно так стартовал финал-2022 между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Бостон Селтикс») победитель третьего матча выигрывает в итоге серию почти в 83% случаев.

Отсюда и дополнительное внимание к первой «бостонской» игре финала. Селебрити и легенды бостонского спорта на трибунах ждали, чем же «Селтикс» ответят на разгромное поражение от ГСВ в предыдущем матче и как справятся с неудержимостью соперника в «те самые минуты».

«Те самые минуты» – это третьи четверти матчей. И да, «Голден Стэйт» вновь переключился в режим убийц в этой 12-минутке, переломил в ней ход игры, еще больше подкрасив и без того красочную статистику: суммарное преимущество ГСВ в третьих четвертях этого финала составляет +43 очка. Преимущество «Бостона» в остальных трех четвертях – +48.

Но даже привычная суперчетверть сегодня не помогла ГСВ – «Бостон» забрал первый матч на своем паркете 116:100, несмотря на слитое преимущество в 18 очков и очередной потрясающий матч Стефа Карри.

Что же пошло не так для «Уорриорз»?

Проблемы были уже на старте матча. А если точнее – даже раньше.

На предматчевой разминке оказалось, что кольцо на выделенной для бросков ГСВ половине выше на добрых пять сантиметров. Возможно, это случайная халатность работников арены, которую обязательно устранили бы до стартового свистка – а возможно, и классические трюки местных баскетбольных лепреконов. Хитрости, направленные на деморализацию соперника – в крови у «Селтикс»:

Стойку с корзиной быстро привели в порядок, и на чудо-разминку Карри с 17 точными бросками подряд это не повлияло…

…и все же какой-то сигнал был получен. Серия уже превратилась из чисто баскетбольного в психологическое противостояние, когда Дрэймонд Грин начал задирать юных бостонцев в предыдущем матче.

В сегодняшней игре уже «Селтикс» обосновались в голове Грина. Понимая, что будет после перерыва, хозяева с самого стартового свистка пошли в атаку – у Джейлена Брауна только в первой четверти было 17 очков, 5 подборов и 3 передачи. После 24 минут «Бостон» комфортно вел 68:56, показывая значительно более физический и агрессивный баскетбол. Единственного габаритного игрока ГСВ Кевона Луни фактически вывели из игры, Дрэймонд Грин не успевал за проходами «Селтикс», остальных легко продавливали, так что почти половина очков (32) была набрана из-под кольца – огромный контраст со вторым матчем, где за всю игру таких очков было лишь 24.

«Бостон» как будто специально наращивал преимущество в первой половине, зная, что оно скоро утечет.

Третья четверть по счету не кажется провальной для хозяев – 33:25 в пользу ГСВ – но на это есть несколько причин.

Во-первых, «Уорриорз» разогнались только на четвертой минуте четверти, когда после таймаута Керра бесполезный Луни уступил место Отто Портеру.

Во-вторых, «Бостон» сумел устоять на ногах и забросить несколько важных трехочковых в концовке, замедлив лавину «Уорриорз».

Но в середине был рывок ГСВ 17:2 за четыре минуты, по итогам которого гости вышли вперед впервые после стартовой минуты игры. Его кульминация – семиочковое владение: Стеф Карри забросил трехочковый, не успевающий за его броском Эл Хорфорд не просто сфолил, а влетел под ноги Стефу, за что получил неспортивный фол – +1 штрафной Карри, мяч остается у «Уорриорз», они тут же забрасывают еще один трехочковый.

У Стефа Карри в этой четверти было 15 очков, еще 10 добавил Клэй Томпсон, и в сумме за три четверти великая парочка снайперов попала 11 дальних бросков с точностью выше 50%.

Вот только «Бостон» все равно вел 93:89, а «Селтикс» в плей-офф еще не проигрывали, набирая 108 и более очков за матч. Темп соблюдался.

Сегодня «Бостон» еще раз показал, что это команда-трансформер. Джейсон Тейтум и Джейлен Браун – лидеры клуба, но у остальных игроков основы есть альтернатива, и если кто-то выпадает из игры, найдется запасной вариант.

Эл Хорфорд не только глупо сфолил на Карри в ответственный момент – он вообще не успевал за пикенроллами Стефа, и именно сомнительная тактика «дроп» с освобождением Стефа от опеки на дуге уничтожила все преимущество «Селтикс». Но когда на место центра вышел длиннорукий и прыгучий Роберт Уильямс, у ГСВ стало намного меньше открытых трехочковых.

Субтильный Деррик Уайт застревал во всех заслонах соперника – Име Удока убрал его с площадки, на паркет вышел грузовичок Грант Уильямс, который если и не пройдет заслон, то словно шар для боулинга свалит и пик, и ролл, и одноклубника заодно.

У «Голден Стэйт» так перестроиться по ходу матча не получалось. Теневой герой второй игры Гэри Пэйтон II сдулся под давлением чужих трибун, трижды за пару минут смазав броски из-под кольца, включая сорванный данк. Но если его место занимает Джордан Пул, то защита проседает еще больше. Увы, в атаке Пул ничего не компенсирует – всего 1 точный трехочковый и три потери.

Из-за этого Карри приходилось играть даже с лишними фолами – а это дополнительная нагрузка в защите, ведь «Селтикс» будут атаковать только через него. Итог: бостонцы попали 10 из 14 бросков, когда против бросающего защищался Стеф.

Попытка заменить Луни на Бьелицу – из той же серии, что размен неатакующего Пэйтона на незащищающегося Пула.

Но самая большая беда «Голден Стэйт» сегодня – провал Дрэймонда Грина.

Духовный лидер ГСВ сегодня больше вредил, чем помогал, и провел худший финальный матч в карьере – а возможно, и худший вообще. Д ва очка, три передачи, вылет из-за перебора фолов за 4 минуты до конца – и совершенно дохлая защита. Не этого ждут от человека, который сам себя зовет (и с огромной долей истины) лучшим оборонительным игроком XXI века.

«Я играл как дерьмо», – емко подытожил свое выступление Грин.

Троица «Уорриорз» Карри-Томпсон-Грин никак не может провести хороший матч совместно. Сегодня ГСВ как будто бы закрыл последнюю пугающую пробоину в игре – Клэй обрел уверенность в броске. Но все усилия снайперов обнулил Грин, почему-то забывший, что в финале НБА громкие слова нужно подкреплять чем-то большим, чем размахивание руками и крики на судей.

А вот трио «Бостона» добилось исторического достижения. У Джейсона Тейтума, Джейлена Брауна и Маркуса Смарта очень красивая статистическая линейка – каждый из них преодолел отметки в 20 очков, 5 подборов и 5 передач.

Последний раз в финале НБА сразу трое одноклубников собирали 20+5+5 в 1984-м (Карим, Мэджик и Майкл Купер в «Лейкерс»), а вообще это лишь четвертый случай в истории – первые два случились больше полувека назад, в финалах-1966 и 1968, и авторами были игроки «Селтикс» (Расселл, Хавличек, плюс Сэм Джонс в 66-м / Лэрри Сигфрид в 68-м).

На активность Смарта и Тейтума в начале финальной четверти у ГСВ не нашлось ответа – у Карри мяч начал вываливаться из рук в каждой атаке, у Томпсона был перерыв на отдых, а Грин… ну да, уже чудо, что он не забыл надеть кроссовки перед выходом на паркет (на телекартинке они очень напоминали бахилы, кстати).

Как и первые два, третий матч закончился «мусорным временем». Резервисты играли не 3,5 минуты, как во втором, но и не 48 секунд, как в первом – Стив Керр выбросил белый флаг за две минуты до конца. За четвертую четверть «Уорриорз» набрали – внимание – 11 очков! И это второй худший результат за всю историю клуба в плей-офф, хуже было только в 1950 году, когда счетчик 24 секунд на атаку еще не изобрели, а клуб базировался в Филадельфии.

«Селтикс», в отличие от соперника, базируются в одном и том же городе всю историю. И сегодня была 68-я финальная игра НБА в Бостоне – чаще игры финала проходили только в Лос-Анджелесе (71).

Через два дня Бостон еще больше сократит это отставание. Перед четвертой игрой финала-2022 «Селтикс» ведут у «Голден Стэйт» 2-1 в серии.

И все еще не проигрывают два матча подряд в этом плей-офф.

Фото: REUTERS/Kyle Terada-USA TODAY Sports, Winslow Townson-USA TODAY Sports