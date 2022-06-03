Как же круто открыли финал НБА! Стеф Карри раскромсал рекорд по бодрому старту – «Бостон» ответил сказочным финишем

Фантастика в Сан-Франциско.

Финал НБА – это отдельная баскетбольная вселенная со своими законами и правилами. В финале НБА не работает стандартная логика, здесь нельзя ничего предсказать на основе предыдущих сезонов, или предыдущих серий, или предыдущих матчей.

Или даже предыдущих четвертей.

По всем прогнозам первая игра финала между «Голден Стэйт» и «Бостоном» должна была завершиться победой хозяев – «Уорриорз». Во-первых, в первых трех раундах они вообще не проигрывали на домашнем паркете, 8 матчей, 8 побед. Во-вторых, «Селтикс» не отдыхали перед финалом – всего за полторы недели у «зеленых» был маршрут Бостон-Майами-Бостон-Майами-Калифорния.

В-третьих, если «Уорриорз» все раунды начинали с победы, то «Селтикс» – наоборот: в каждой серии свой худший матч они проводили на старте. В матче открытия с «Бруклином» победили только благодаря попаданию с сиреной, первая встреча с Яннисом – единственная в серии, где у «Бостона» не было шансов, ну а «Майами» вп ервой игре разгромил «Кельтов» (пускай и без двух игроков старта).

Возможно, первая игра финала тоже была худшей для «Селтикс» в противостоянии с «Голден Стэйт». Но только по итогам трех четвертей.

Впрочем, обо всем по порядку.

В первой четверти в «Селтикс» и «Уорриорз» трудно было узнать две лучшие защитные команды этого сезона. Хозяева дружелюбно предоставляли соперникам свободный путь под кольцо, а гости словно забыли, что больше не играют против Джимми Батлера, что тут совсем другая суперзвезда.

Двойки Карри-Грина трудно разбивать, это всем известно. «Бостон» – единственная команда, у которой побед над «Голден Стэйт» в эпоху Керра больше, чем поражений, но даже защита «Селтикс» давно не может ничего придумать против Стефа: за последние 6 полных матчей против бостонцев у него в среднем 35 очков при 50% трехочковых.

Если не получается придумать ничего адекватного, можно попытаться удивить неадекватностью. При размене Стефа на «большого» центровой «Бостона» не пытался помешать трехочковому, а откатывался к своему кольцу (так называемый «дроп»). Лучшего снайпера в истории оставляли на периметре абсолютно неприкрытым.

Причем иногда он бросал открытый трехочковый даже не из пикенролла, а «Бостон» просто терял Стефа, не понимая, кто должен его опекать.

Возможно, кого-то такая наглость и дезориентировала бы, но не Стефена. Карри набрал 21 очко за четверть (6 из 7 трехочковых!) – так много в первой четверти финального матча не набирал еще никто, прежний рекорд составлял 17 очков (Кобе в 2009 и внезапно Кеньон Мартин в 2002).

А дальше… а дальше Стеф набрал 0 очков во второй четверти. «Бостон» успешно стирал преимущество «Голден Стэйт» ответными трехочковыми и даже ушел лидером на большой перерыв (56:54), хотя еще недавно уступал -10.

Это давало минимум поводов для оптимизма, потому что впереди гостей ждала главная пытка в НБА: третья четверть в исполнении «Голден Стэйт».

Не просто так ГСВ – лучшие в истории по третьим четвертям: стартовая пятерка возвращается на паркет, тренеры в перерыве внесли коррективы, игроки видят, у кого «идет», готовы давить на болевые точки соперника, защита расставляет акценты, а два величайших снайпера в истории готовы устроить парочку огненных рывков.

Сегодня «Third Quarter Dubs» накидали топ-защите «Бостона» 38 очков и вели уже +12 перед заключительной четвертью.

Но вот удивительная особенность «Селтикс» – у этой молодой команды нет ни намека на мандраж в первом финале в жизни. Ни один игрок «Бостона» еще не играл на этой стадии плей-офф, в то время как у их соперника 123 финальных матча на всех (это третья самая большая суммарная разница в опыте в истории НБА, больше было только в финалах-1991 и 1997), но «Селтикс» никого и ничего не боятся, даже самих себя.

Маркус Смарт исполняет вот такое:

Джейсон Тейтум где-то погнул прицел. Не будем приводить здесь его бросковую статистику, за это нас может заблокировать РКН, просто скажем, что у него очков даже меньше, чем передач... только вот этих передач у Тейтума – 13, и это новый рекорд НБА для первого в карьере финального матча (прежний рекорд: 12, Айзейя Томас-88 и Майкл Джордан-91).

Джейлен Браун снова ведет мяч как пьяный, бросает не намного лучше Тейтума, но становится фитилем, который зажигает камбэк в четвертой четверти.

И фестиваль трехочковых. «Бостон» метко бросал всю игру, но в решающей четверти включил чит-код – 7 точных подряд, всего 9 из 12. Оставалось вспомнить фирменную выжигающую защиту, и итоговая разница 40:16! «Плюс-24» – рекорд финалов НБА по разнице в счете в отдельно взятой четверти.

Сложите четыре абсолютно непохожие четверти, и получите 120:108 в пользу «Бостона».

Самым результативным игроком «Селтикс» оказался Эл Хорфорд с 26 очками, который на пороге 36-летия решил побить личный рекорд по числу точных трехочковых за матч (включая и регулярки) – 6 штук, а ведь он начал их бросать только в середине карьеры. Ренессанс доминиканца продолжается.

Такой безумный матч – хорошее первое знакомство нового города с финалом НБА. Все верно, в Сан-Франциско до сегодняшнего дня еще ни разу не играли финальных матчей. Звучит странно? Только если забывать, что до 2019-го «Голден Стэйт» базировался в соседнем Окленде. Да, когда-то клуб даже назывался «Сан-Франциско Уорриорз» и играл в финале-1964, но тогда арена располагалась в пригороде Сан-Франциско, Дэйли-Сити (так же и «Пистонс» никогда не привозили финал НБА в Детройт, потому что в 1988 играли в Понтиаке, а после этого – в Оберн-Хиллз, все это технически разные города).

Сегодня вживую на арене в Сан-Франциско и в трансляции во всем мире зрители увидели 4 разных 12-минутных матча.

«Бостон» и «Голден Стэйт», пожалуйста, доведите это число до 28.