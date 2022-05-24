Можно ли проиграть за первые 8 минут матча НБА? «Майами» сегодня показал, что да

«Бостон» спасает серию.

В отличие от Запада, исход восточной гонки за выход в финал предсказать трудно. Интрига на максимуме, но при этом все матчи идут под диктовку одной команды, просто они чередуются.

В первой игре «Хит» нагнали оторвавшегося на старте соперника, вышли вперед спустя три минуты после большого перерыва – и больше «Бостон» на расстояние одной атаки не подпускали.

Во второй «Бостон» добился преимущества +25 к середине игры, вторая половина матча превратилась в формальность.

В третьей «Селтикс» ни разу не выходили вперед в счете.

А в четвертой – наоборот: от 0:0 до 102:82 лидировали только «Селтикс». Сегодня повторился сюжет второй игры. «Бостон» до сих пор так и не проигрывал два раза подряд в этом розыгрыше плей-офф, уже в пятый раз отвечает победой на поражение в предыдущем матче, для чего врубает защиту на максимум с первых же минут. По итогам первой четверти счет был такой:

Тейтум: 12, Майами: 11

А поскольку кроме Тейтума в «Бостоне» выходят на площадку еще четверо, хозяева легко оторвались в счете уже в первой четверти. До финальной сирены они держали соперника на комфортной дистанции с двузначным отрывом в счете.

За первые 8 минут матча «Хит» набрали 1 очко. Это худший результат в плей-офф за 25 лет – то есть за все время, когда у нас есть точные данные по событиям каждого матча (play-by-play стали вести с сезона-1996/97).

Главная история финала Востока – какая из команд лучше сможет приспособиться к травмам. Сегодня у «Бостона» не было Маркуса Смарта, у «Майами» – Тайлера Хирро. Кто важнее для своей команды – Лучший оборонительный игрок сезона или Лучший запасной игрок сезона?

Смарта в старте «Селтикс» заменил Деррик Уайт – в первой четверти Уайт стал главным помощником Тейтума, легко пробегая мимо еще не набравшего форму Лаури и набрав 10 очков. Оборонительные порядки без Смарта, как вы уже поняли, не просели.

А отсутствие Хирро подчеркнуло его значение как «шестого игрока». Да, это нестабильный скорер с нулевой защитой, из-за чего он и не выходит в старте «Хит». Да, его сегодня в ротации достойно заменил Виктор Оладипо (23 очка, в то время как весь старт «Хит» набрал 18). Да, проблемы команды сегодня в ее стартерах, а не в ее запасных.

Но если бы Тайлер сегодня мог играть, то Эрик Споэльстра, возможно, раньше убрал бы стартовую пятерку в провальной четверти и выпустил бы свой козырь на паркет, чтобы тот ускорил медленный темп игры. Оладипо, при всей его универсальности, игрок другого плана. Если Хирро – «микроволновка», как принято называть подобных зажигательных скамеечников, то Виктор – «мультиварка». Сегодня майамцам нужно было разогреть нездоровую игру, и Хирро был нужнее.

Во-вторых, Хирро – это еще одна самостоятельная опция в нападении, которое сегодня заглохло. Когда Джимми Батлера требуется кому-то заменить как лидера, обычно это Бэм Адебайо, и в прошлой игре – лучшей в плей-офф в карьере Бэма – было именно так. Но сегодня у Батлера не пошло, а Бэм снова заснул – за всю игру у него лишь 5 бросков. Но даже так Адебайо с 9 очками оказался самым результативным в старте «Майами»!

Именно в такой ситуации, когда основная пятерка не может нащупать игру, и нужен Тайлер Хирро, человек-рывок, чей стиль баскетбола вроде бы идет наперекор игровой логике «Хит» – но этим и помогает в матчах вроде сегодняшнего.

Тем более «Бостон» не выглядел сегодня непобедимым – Тейтум при 31 очке попал всего 1 трехочковый, общая точность бросков «Селтикс» – менее 40% с игры и менее 25% с трехочковой, и, как и у «Хит», только один человек набрал 15+ очков.

Но в плохой бросковый день «Бостон» не усугубил проблему потерями (всего 9 после 23 в прошлом матче) и полностью закрыл пространство под щитом – 46 подборов в защите и 11 блоков:

Серия возвращается во Флориду при равном счете.

Задача «Бостона» на последующие матчи – научиться не только отвечать победами на поражения, но и выигрывать те матчи, в которых не стоит вопроса «победа или смерть».

Задача «Майами» – выиграть чуть больше, чем одну четверть. За всю серию у них лишь три четверти с положительно разницей заброшенных-пропущенных – по одной в двух победных матчах и сегодня (последняя, ничего не значащая).

Задача обеих команд – перестать получать травмы и выдать, наконец, матч с красивой и напряженной концовкой. Интрига в серии – это классно, но хочется, чтобы ее формировала борьба в матчах, а не чередование разгромов.

Игра номер пять – послезавтра.