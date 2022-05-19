«Голден Стейт» победно открывает серию с «Далласом»: Карри пылесосил подборы, Дончичу расцарапали лицо

Боевые шрамы.

Как там дела у Дончича?

Если коротко, то:

Уфф.

В одной из первых атак первого матча финала Запада словенец пытался обыграть форварда «Уорриорз» Эндрю Уиггинса, но получивший персональное задание в обороне Эндрю решил: если уж держать плотную опеку, то держать ее до конца. Даже если рука почему-то тянется к щеке соперника, а не к мячу. В итоге после такой пощечины весь матч Дончич играл с внушительной царапиной под глазом.

И это меньшая из проблем «Далласа» – во-первых, в течение матча Лука несколько раз жаловался на дискомфорт в плече. Во-вторых, никаких шансов против «Голден Стейт» в первой игре у «Мэверикс» не проявилось – хозяева паркета выиграли 112:87, решив все вопросы о победителе еще в третьей четверти.

Все это – несмотря на довольно бледную игру лидеров ГСВ.

Карри вначале мазал и трехочковые (1 из 6 в первой половине) и даже штрафные. Клэй Томпсон явно не в лучшей форме и тоже забыл, как работают кольца на арене в Сан-Франциско, первые очки он набрал только после большого перерыва. Дрэймонд Грин слишком много фолил. Зато защита не барахлила:

Но ГСВ в какой-то момент всегда включает кнопку турбо – звездный коллектив завелся в третьей четверти. Карри начал попадать классические «такое может зайти только у Стефа»-броски. На двоих с Томпсоном они настреляли 20 очков за четверть, а Карри нашел еще один способ влиять на игру, когда не идет в атаке – у него сегодня 12 подборов, хотя на площадке он провел лишь полчаса. Стеф охотился за отскоками и мгновенно разгонял атаки, пока защита «Далласа» не установится на надежные позиции.

Решающий вклад – у окружения Большого Трио ГСВ. Кевон Луни, как и обещал Стив Керр до старта серии, играл важную роль: в начале матча центровой вообще был самым результативным в команде, затем сконцентрировался на обороне и борьбе с высоким фронткортом «Мэвз». Отто Портер показал, что нужен не только для спорадических бросков из угла. Молодой Джордан Пул отбил последнюю угрозу «Далласа» в конце третьей четверти, ответив в концовке на 7 очков Динуидди двумя своими попаданиями.

И Эндрю Уиггинс. Успешная опека Дончича плюс результативная первая половина – у Уиггинса лучшая полезность в матче (+28), у Луки – худшая (-30). Эндрю записал на свой счет 19 очков, 5 подборов, 3 передачи.

Лука же сегодня был далек от лучшей версии. Был ли виной тому ноготь Уиггинса, или ноющее плечо, или усталость после четвертого перелета за 9 дней – пока неясно. Словенец набрал всего 20 очков, но даже это оказалось лучшим результатом в команде.

«Уорриорз» превзошли соперника по всем параметрам – например, по подборам у них преимущество 58:45. Они ограничили атаку «Мэвз» так, что у тех лишь 14 результативных передач и 23% точных трехочковых.

Всем понятно, что в финале конференции игра будет вязкой, с уклоном на индивидуальную атаку, с большой зависимостью от дальнего броска – и опытный «Голден Стейт» лучше других готов к такому стилю игры. В 13-й раз подряд они начинают серию плей-офф с домашней победы.

Послезавтра узнаем, какие коррективы внесут Дончич и Джейсон Кидд – и как к этому подготовятся «Уорриорз».