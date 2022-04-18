Мы же обещали огонь в этой серии! «Селтикс» отбились от камбэка «Нетс» и впервые в истории взяли домашний матч плей-офф броском с сиреной

Это было мощно.

Кажется, теперь вы понимаете, почему мы выделили отдельный пост с самым доступным объяснением крутизны, которую ждем в серии «Бостона» и «Бруклина»:

Первый матч принес болельщикам все эмоции, которые только можно испытать: эйфорию от успешного старта плей-офф на домашнем паркете (это для бостонских) или от мощного камбэка в решающей четверти (это для бруклинских), негодование от ускользающей инициативы (это для бостонских) или от нестабильной игры звезд (это для бруклинских), бесконечные переживания в концовке матча (это вообще для всех).

Лучше всего тут быть нейтральным болельщиком – в восторг привел бы любой исход. Но победить могла только одна команда.

Сегодня это «Бостон».

За 46 секунд до конца «Кельты» при равном счете получили болезненный трехочковый удар от старого недруга Кайри Ирвинга. У Кайри стало 39 очков, из которых 18 – в финальной четверти.

«Селтикс» после таймаута решили не форсировать и не бросать из-за дуги, а быстро сократили разницу. Джейлен Браун забросил легкие два очка – а ведь за несколько минут до этого разбил нос о локоть Кайри (кого же еще!), пытаясь перехватить мяч, но несмотря на протесты скамейки «Нетс» смог остаться в игре, хотя врачам дважды приходилось останавливать кровь из носа Брауна.

«Бруклин» собирался ответить очередным геройством от Кайри.

«Бостон» был к этому готов.

Маркуса Смарта буквально в те же минуты официально объявили в числе трех финалистов на награду Лучшему оборонительному игроку НБА, и вот еще одно подтверждение справедливости такого выбора. Смарт терроризировал Кайри в последнем владении так, что тот не смог найти пространство для броска – а это, на секундочку, лучший игрок современной НБА в этом компоненте. Когда к Смарту присоединился и центровой Эл Хорфорд, Ирвингу оставалось только отбросить мяч Дюрэнту на дугу.

Но время уже истекало, а к Дюрэнту был приклеен Джейсон Тейтум. Кей Ди поколдовал и бросил с 8 метров – но это был не его матч, всего 23 очка, плохая бросковая статистика. И этот бросок Дюрэнт тоже смазал.

За 12 секунд до конца при -1 «Бостон» может взять таймаут. Неуверенный в команде тренер так и поступит.

Но Име Удока делает одно из ключевых решений этого матча – позволяет команде самостоятельно разобраться в последней атаке. Без начерченных комбинаций. Без перевода мяча к центральной линии.

Но главное – без замен у соперника.

Не секрет, что основа «Нетс» не самые великие защитники. При всей магии Ирвинга в атаке, его никто не боится на другой половине площадки.

Джейлен Браун с мячом попер прямиком на него и Горана Драгича. Не продавил, но смешал защиту «Бруклина» в омлет. Нашел свободного Маркуса Смарта. Тот выманил сразу двоих соперников на себя, хладнокровно дождался, когда они выпрыгнут на его бросок...

...и не стал бросать, а нашел под кольцом Джейсона Тейтума (31 очко, а еще 8 передач).

Против которого остался защищаться легкий, низкий и нестрашный Кайри Ирвинг.

Оставалось только успеть переложить мяч в корзину.

Удача ли это, тончайший расчет или невероятный инстинкт, но Тейтум выпустил мяч из рук так, чтобы успеть за мгновение до сирены, но не оставить сопернику ни доли секунды на возможный ответ. Матч закончен, победа в первом матче серии за «Селтикс».

«Гарден» стал праздновать победное попадание Тейтума, словно это уже чемпионство. Неудивительно – Бостон никогда еще такого не видел! Именно так: «Селтикс» проводят 76-й сезон в НБА. За это время клуб выиграл 17 титулов, провел 358 матчей плей-офф на домашней площадке.

Впервые за эти 358 матчей «Бостон» выигрывает броском с сиреной. Впервые!

Были «баззеры» в гостевых матчах, целых шесть штук (например, Деннис Джонсон в финале-1985 на площадке «Лейкерс»). Были домашние поражения на последней секунде.

А вот домашняя победа в плей-офф с сиреной – это что-то новое.

Даже у такой почтенной, великой и титулованной команды, как «Бостон», что-то может случиться в первый раз.

Первый матч серии завершился фантастической развязкой. Теперь еще 6 таких, пожалуйста.

Фото:Gettyimages.ru/Maddie Meyer