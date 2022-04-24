Чемпион или нет? Проверьте свои знания по истории НБА

Привет!

Мы поняли, что в баскетбольном разделе иногда слишком высокий порог входа для новичков. Местная публика часами может обсуждать роль Брюса Брауна при пик-энд-роллах «Бруклина», ценность прав Берда на Остина Ривза в платежке «Лейкерс», объективность метрик RAPTOR и VORP в оценке персональной защиты, но все это – какая-то каша для большинства спортивных болельщиков.

Поэтому на время плей-офф этот блог переименовывается в «НБА для начинающих» – в нем будут максимально простые рассказы об НБА. Например, превью серии «Селтикс» и «Нетс» было оформлено именно так – доступно и для широкой публики. А еще мы уже подобрали любимую команду всем, кому ее не хватало.

Дальше – больше. В июне в НБА определится новый чемпион, и к этому моменту каждый новый пользователь баскетбольного раздела Sports.ru сходу назовет свою версию 25 лучших игроков до 25 лет, найдет аргументы в пользу зонной, персональной или свитч-хеви защиты, и даже, может быть, начнет различать всех Джейленов НБА.

Кстати, что вы знаете о чемпионах НБА? Давайте проверим!

Тест по истории НБА для тех, кто не особенно внимательно следил за ней? И такое возможно!

В тесте – 15 вопросов про звезд НБА и их успехи в плей-офф. Чуть сложнее, чем просто 15 фото легенд баскетбола с вопросом «а он был чемпином?», но общее направление – именно такое, базовое и понятное.

(если вы читаете этот пост из приложения и не видите никаких вопросов, кликайте по картинке ниже – перейдете на тест)

Было слишком легко? Отлично, тогда переходите к тесту №2. Он уже собран специально для тех, кто регулярно спорит о лучшей баскетбольной эре – мы переживаем ее сейчас или раньше было зеленее и интереснее?

Вообще-то в 1991–2002 все чемпионские титулы, кроме одного, достались кому-то из троицы Джордан / Хаким Оладжувон / Шак; последний еще выиграл и в 2006-м. Звезды тогда еще редко перебегали в команду к соперникам-чемпионам, поэтому в поединках с этими титанами пали многие легенды.

Каждый год кто-то заслуженный проигрывал заветный перстень Майклу, Хакиму, Шаку.

20 очень заметных игроков не сумели выиграть свой первый титул, потому что дорогу в финале им преградил Джордан, Оладжувон или О’Нил . Как определяли заметность? Эти игроки:

или были введены в Зал славы баскетбола;

или не были, но все же находились на траектории движения к Залу – к своему первому финалу НБА уже попадали в символические пятерки сезона (а значит, еще имеют шансы на запоздалое включение).

У вас 7 минут на 20 ответов:

Есть у нас и тест для хардкорных болельщиков.

Он все еще про звезд и про их титулы – но это более сложная версия, требущая не просто знаний о карьерах легенд, но погружения в историю лиги в целом:

Сколько тестов прошли? Сколько правильных ответов? Делитесь своим результатом в комментариях.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Casterline / Stringer