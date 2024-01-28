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😩 «Моя семья многое пережила в этот период». Хави признался, что возьмет паузу в тренерской деятельности

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Хави заявил, что планирует отдохнуть после ухода из «Барселоны».

«Я немного отдохну после этого сезона. Моя семья многое испытала вместе со мной во время этой работы. Я хочу быть с ними.

30 июня я покину клуб. Это решение, которое я принял совместно с президентом и персоналом.

Это ужасно трудная работа на уровне психического здоровья и морального духа... До такой степени, что вы думаете, будто нет смысла продолжать.

Я думал о клубе и, прежде всего, об игроках. У меня такое чувство, что я поступаю правильно. В этом есть здравый смысл. Клубу нужно изменить атмосферу вокруг, она очень негативная.

Я более оптимистичен, чем когда-либо. Мы замахнемся на Ла Лигу, но это будет очень сложно. Будем бороться. Я не обсуждал ничего с игроками, потому что видел, насколько они подавлены. Обсудим это завтра», - заявил Хави.

Болельщики «Барселоны» неоднозначно приняли отставку Хави.

💭 «Фанаты «Барсы» всегда все портят. Сколько можно ныть? Лева вам виноват, потом Рафинья, теперь Хави? Почему просто нельзя поддерживать любимую команду? Особенно в такой сложный период».

💭 «Найдите хорошего спонсора и подпишите Мбаппе. Продайте Феррана, избавьтесь от Левандовски».

💭 «Барселоне» совсем не нужно подписывать звезд. Нужно больше выпускников «Ла Масии» в составе, а не «залетных» парней, которые не знают, что такое ДНК «Барсы».

💭 «Спасибо большое, босс. Удачи».

2 комментария
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Если бы хави действовал так как заявлял изначально то и проблем бы не было. Хави говорил что игроки не показывающие ничего на поле буду сидеть на банке в пользу конкурентов. Ро итогу левандовский выходит регулярно в старте и регулярно жиденьким.
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