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«Кто бы отказался?» Легенда «Барсы» ответил на вопрос, хочет ли он заменить Хави

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Рафаэль Маркес заявил, что готов заменить Хави на посту главного тренера «Барселоны». В настоящее время Маркес возглавляет «Барса Атлетик», вернувшись в Каталонию в 2022 году.

Mundo Deportivo сообщает, что бывший защитник не входит в список кандидатов на место Хави в «Барселоне». Однако мексиканец не скрывает желания получить место в первой команде, если ему предложат эту должность.

«Очень жаль, что первая команда потерпела такое поражение. Я думаю, что у совета директоров будет время хорошо подумать, чтобы выбрать тренера. Это в их руках», – сказал Маркес.

Отвечая на вопрос о перспективе замены Хави, он сказал: «Кто бы отказался? Но самое главное – продолжать готовиться к такому предложению, потому что это мой второй сезон в качестве тренера здесь. Готовиться на случай, если этот момент наступит.

Нельзя отказываться от такой возможности. И если она появится, я постараюсь быть доступным и постараюсь сделать все, что в моих силах».

2 комментария
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и чем же он легенда??? хороший игрок 👍
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Чтобы вы понимали:

Состав Жироны — 223,30 млн€
Состав Барсы — 858, 00 млн €

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