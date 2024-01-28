«Кто бы отказался?» Легенда «Барсы» ответил на вопрос, хочет ли он заменить Хави
Рафаэль Маркес заявил, что готов заменить Хави на посту главного тренера «Барселоны». В настоящее время Маркес возглавляет «Барса Атлетик», вернувшись в Каталонию в 2022 году.
Mundo Deportivo сообщает, что бывший защитник не входит в список кандидатов на место Хави в «Барселоне». Однако мексиканец не скрывает желания получить место в первой команде, если ему предложат эту должность.
«Очень жаль, что первая команда потерпела такое поражение. Я думаю, что у совета директоров будет время хорошо подумать, чтобы выбрать тренера. Это в их руках», – сказал Маркес.
Отвечая на вопрос о перспективе замены Хави, он сказал: «Кто бы отказался? Но самое главное – продолжать готовиться к такому предложению, потому что это мой второй сезон в качестве тренера здесь. Готовиться на случай, если этот момент наступит.
Нельзя отказываться от такой возможности. И если она появится, я постараюсь быть доступным и постараюсь сделать все, что в моих силах».
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