Хави уйдет из «Барсы». Объявил сразу после 3:5 от «Вильярреала»

В конце сезона.

Сразу после поражения 3:5 от «Вильярреала» Хави сказал, что дорабатывает в «Барселоне» сезон и уходит.

Он заявил, что это совместное решение с президентом клуба, потому что команде нужен другой курс.

«Я бы хотел объявить, что 30 июня покину должность тренера «Барселоны». Это решение мы приняли вместе с президентом, Рафой Юсте. Ситуация нуждается в изменении, я, как болельщик клуба, считаю, что так продолжаться не может », – слова пока еще главного тренера.

Что стало последней каплей? Один из худших матчей сезона в обороне

«Барселона» провела один из худших матчей сезона в обороне: дома проиграла «Вильярреалу», унизительные 3:5.

Причем ужас с учетом обстоятельств матча – еще сильнее. Вот столько боли за один матч.

Да, вратарь Иньяки Пенья при пяти пропущенных сделал только один сэйв: на 36-й минуте, еще при счете 0:0, когда бил Жерар Морено. Всего у «Вильярреала» девять ударов – еще два заблокированы. Даже так эффективность выше 50%.

Прошлый подобный – именно по количеству пропущенных – провал в обороне вспомнить легко, 2:8 от «Баварии» в Лиге чемпионов. Но все же нынешний «Вильярреал» сложно приравнивать к будущим победителям ЛЧ, проводящим идеальный сезон.

В мае 2018-го проигрывали 4:5 в гостях «Леванте», а на своем поле столько получали прошлый раз в 1994-м – с таким же счетом проигрывали «Сосьедаду» в Суперкубке Испании (но трофей взяли, это был ответный матч после гостевых 2:0). Дома в Ла Лиге пять пропущенных – впервые с класико-1963, «Реал» выиграл на «Камп Ноу» 5:1.

После этого поражения – уже минус десять очков от «Реала».

Хави давно говорил об отставке. К этому шло

Вокруг тренера и было неспокойно, его самого давно потряхивает. Хави в этом матче взорвался на 90-й минуте, когда при 3:3 судья сначала дал пенальти за игру рукой «Вильярреала», но после ВАР отменил.

Тренер «Барсы» вопил прямо в камеру: «Позор! Позор!»

Следом «Барса» пропустила два мяча – на девятой и 12-й добавленных. Получился тот самый унизительный счет и антирекорд для Хави.

Хави одновременно и признал проблемы, и нашел позитив: «Понимаю, что вина лежит на игроках, но я несу наибольшую ответственность. Мы должны изменить тенденцию, чемпионат складывается для нас очень тяжело. Мы заслуживали победу, сделали самое сложное – камбэк. После этого начали терять мяч, не совершили тактический фол при 3:3. Это тяжелый удар, команда в очень плохом психологическом состоянии . Но наш клуб выбирался и из более тяжелых ситуаций».

Нервы тренера начались после проигранного класико в финале Суперкубка Испании – признал тогда, что будущее зависит от трофеев.

Перед матчем с «Унионистас» в Кубке Испании ESPN дал инсайд: игроки «Барсы» теряют веру в тренера и расстроены его игровым стилем. Хави ответил: «В день, когда игроки будут не на моей стороне, соберу вещи и отправлюсь домой. Поражения в финале, а тем более против «Реала», причиняют боль и давят. Команда сильна, игроки верят в проект. Это правда, что на днях мы сыграли очень плохо, но мы хотим играть хорошо, повторить успех прошлого сезона. У нас есть все шансы».

Скромный клуб из Саламанки тогда прошли, но уже следующей стадии споткнулись на «Атлетике» – минус самый близкий шанс на трофей. Хави снова заговорил об увольнении: «Я говорил: если «Барса» не будет достаточно конкурентоспособна, будет нормально, если я уйду. Мы в большом клубе. Если не побеждаешь, тренера увольняют».

Публично клуб не заявлял о недоверии: убеждали, что пока «Барса» идет в зоне ЛЧ и претендует на два трофея, тренера не уберут. Хотя слухи о замене вовсю гуляют: испанские журналисты называют фаворитом Тьяго Мотту, Рафаэль Маркес из «Барсы Б» – альтернатива.

Перед матчем с «Вильярреалом» – та же риторика от Хави:

«В этом клубе всегда ценят людей после ухода. Сейчас ценят Вальверде, Кумана или Бускетса. По ним скучают, хотя раньше их уничтожали. Или Альба... Надеюсь, вы будете скучать по мне. Я здесь уже два с половиной года и думаю, что мне осталось скорее меньше, чем больше . Если посмотреть на предшественников. Пеп провел четыре сезона, Луис Энрике – три... Наступит момент, когда я уйду, так что не волнуйтесь».

После этого дома вот такие 3:5 – и анонс ухода.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros, David Ramos; Javier Borrego/Keystone Press Agency/Global Look Press