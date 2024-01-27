Хави уйдет из «Барсы». Объявил сразу после 3:5 от «Вильярреала»
В конце сезона.
Сразу после поражения 3:5 от «Вильярреала» Хави сказал, что дорабатывает в «Барселоне» сезон и уходит.
Он заявил, что это совместное решение с президентом клуба, потому что команде нужен другой курс.
«Я бы хотел объявить, что 30 июня покину должность тренера «Барселоны». Это решение мы приняли вместе с президентом, Рафой Юсте. Ситуация нуждается в изменении, я, как болельщик клуба, считаю, что так продолжаться не может», – слова пока еще главного тренера.
Что стало последней каплей? Один из худших матчей сезона в обороне
«Барселона» провела один из худших матчей сезона в обороне: дома проиграла «Вильярреалу», унизительные 3:5.
Причем ужас с учетом обстоятельств матча – еще сильнее. Вот столько боли за один матч.
Да, вратарь Иньяки Пенья при пяти пропущенных сделал только один сэйв: на 36-й минуте, еще при счете 0:0, когда бил Жерар Морено. Всего у «Вильярреала» девять ударов – еще два заблокированы. Даже так эффективность выше 50%.
Прошлый подобный – именно по количеству пропущенных – провал в обороне вспомнить легко, 2:8 от «Баварии» в Лиге чемпионов. Но все же нынешний «Вильярреал» сложно приравнивать к будущим победителям ЛЧ, проводящим идеальный сезон.
В мае 2018-го проигрывали 4:5 в гостях «Леванте», а на своем поле столько получали прошлый раз в 1994-м – с таким же счетом проигрывали «Сосьедаду» в Суперкубке Испании (но трофей взяли, это был ответный матч после гостевых 2:0). Дома в Ла Лиге пять пропущенных – впервые с класико-1963, «Реал» выиграл на «Камп Ноу» 5:1.
После этого поражения – уже минус десять очков от «Реала».
Хави давно говорил об отставке. К этому шло
Вокруг тренера и было неспокойно, его самого давно потряхивает. Хави в этом матче взорвался на 90-й минуте, когда при 3:3 судья сначала дал пенальти за игру рукой «Вильярреала», но после ВАР отменил.
Тренер «Барсы» вопил прямо в камеру: «Позор! Позор!»
Следом «Барса» пропустила два мяча – на девятой и 12-й добавленных. Получился тот самый унизительный счет и антирекорд для Хави.
Хави одновременно и признал проблемы, и нашел позитив: «Понимаю, что вина лежит на игроках, но я несу наибольшую ответственность. Мы должны изменить тенденцию, чемпионат складывается для нас очень тяжело. Мы заслуживали победу, сделали самое сложное – камбэк. После этого начали терять мяч, не совершили тактический фол при 3:3. Это тяжелый удар, команда в очень плохом психологическом состоянии. Но наш клуб выбирался и из более тяжелых ситуаций».
Нервы тренера начались после проигранного класико в финале Суперкубка Испании – признал тогда, что будущее зависит от трофеев.
Перед матчем с «Унионистас» в Кубке Испании ESPN дал инсайд: игроки «Барсы» теряют веру в тренера и расстроены его игровым стилем. Хави ответил: «В день, когда игроки будут не на моей стороне, соберу вещи и отправлюсь домой. Поражения в финале, а тем более против «Реала», причиняют боль и давят. Команда сильна, игроки верят в проект. Это правда, что на днях мы сыграли очень плохо, но мы хотим играть хорошо, повторить успех прошлого сезона. У нас есть все шансы».
Скромный клуб из Саламанки тогда прошли, но уже следующей стадии споткнулись на «Атлетике» – минус самый близкий шанс на трофей. Хави снова заговорил об увольнении: «Я говорил: если «Барса» не будет достаточно конкурентоспособна, будет нормально, если я уйду. Мы в большом клубе. Если не побеждаешь, тренера увольняют».
Публично клуб не заявлял о недоверии: убеждали, что пока «Барса» идет в зоне ЛЧ и претендует на два трофея, тренера не уберут. Хотя слухи о замене вовсю гуляют: испанские журналисты называют фаворитом Тьяго Мотту, Рафаэль Маркес из «Барсы Б» – альтернатива.
Перед матчем с «Вильярреалом» – та же риторика от Хави:
«В этом клубе всегда ценят людей после ухода. Сейчас ценят Вальверде, Кумана или Бускетса. По ним скучают, хотя раньше их уничтожали. Или Альба... Надеюсь, вы будете скучать по мне. Я здесь уже два с половиной года и думаю, что мне осталось скорее меньше, чем больше. Если посмотреть на предшественников. Пеп провел четыре сезона, Луис Энрике – три... Наступит момент, когда я уйду, так что не волнуйтесь».
После этого дома вот такие 3:5 – и анонс ухода.
Уже 10-й камбэк «Реала» в сезоне! Анчелотти раскрыл секрет – очень простой
Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros, David Ramos; Javier Borrego/Keystone Press Agency/Global Look Press
Кажется что-то намечается!
По их мнению, лучше вынимать авоську мячей уже почти от абсолютно любого соперника в каждой игре))
А сейчас они же горькими слезами вспоминают Тер Штегена и его прошлый сезон.
Просто говорить о «деклассировании» там ,где его не было - бред
Лично их знаешь или как?
Деклассирование - это когда одна команда играет так, что кажется, что другая команда ниже классом или вообще любители. Но это точно не про этот матч
Интересно, после отмененного гола Вильярреала он кричал про позор или нет?