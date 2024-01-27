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Хави уйдет из «Барсы». Объявил сразу после 3:5 от «Вильярреала»

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Футбол Футбол

В конце сезона.

Сразу после поражения 3:5 от «Вильярреала» Хави сказал, что дорабатывает в «Барселоне» сезон и уходит.

Он заявил, что это совместное решение с президентом клуба, потому что команде нужен другой курс.

«Я бы хотел объявить, что 30 июня покину должность тренера «Барселоны». Это решение мы приняли вместе с президентом, Рафой Юсте. Ситуация нуждается в изменении, я, как болельщик клуба, считаю, что так продолжаться не может», – слова пока еще главного тренера.

Что стало последней каплей? Один из худших матчей сезона в обороне

«Барселона» провела один из худших матчей сезона в обороне: дома проиграла «Вильярреалу», унизительные 3:5.

Причем ужас с учетом обстоятельств матча – еще сильнее. Вот столько боли за один матч.

Да, вратарь Иньяки Пенья при пяти пропущенных сделал только один сэйв: на 36-й минуте, еще при счете 0:0, когда бил Жерар Морено. Всего у «Вильярреала» девять ударов – еще два заблокированы. Даже так эффективность выше 50%.

Прошлый подобный – именно по количеству пропущенных – провал в обороне вспомнить легко, 2:8 от «Баварии» в Лиге чемпионов. Но все же нынешний «Вильярреал» сложно приравнивать к будущим победителям ЛЧ, проводящим идеальный сезон.

В мае 2018-го проигрывали 4:5 в гостях «Леванте», а на своем поле столько получали прошлый раз в 1994-м – с таким же счетом проигрывали «Сосьедаду» в Суперкубке Испании (но трофей взяли, это был ответный матч после гостевых 2:0). Дома в Ла Лиге пять пропущенных – впервые с класико-1963, «Реал» выиграл на «Камп Ноу» 5:1.

После этого поражения – уже минус десять очков от «Реала».

Хави давно говорил об отставке. К этому шло

Вокруг тренера и было неспокойно, его самого давно потряхивает. Хави в этом матче взорвался на 90-й минуте, когда при 3:3 судья сначала дал пенальти за игру рукой «Вильярреала», но после ВАР отменил.

Тренер «Барсы» вопил прямо в камеру: «Позор! Позор!»

Следом «Барса» пропустила два мяча – на девятой и 12-й добавленных. Получился тот самый унизительный счет и антирекорд для Хави.

Хави одновременно и признал проблемы, и нашел позитив: «Понимаю, что вина лежит на игроках, но я несу наибольшую ответственность. Мы должны изменить тенденцию, чемпионат складывается для нас очень тяжело. Мы заслуживали победу, сделали самое сложное – камбэк. После этого начали терять мяч, не совершили тактический фол при 3:3. Это тяжелый удар, команда в очень плохом психологическом состоянии. Но наш клуб выбирался и из более тяжелых ситуаций».

Нервы тренера начались после проигранного класико в финале Суперкубка Испании – признал тогда, что будущее зависит от трофеев.

Перед матчем с «Унионистас» в Кубке Испании ESPN дал инсайд: игроки «Барсы» теряют веру в тренера и расстроены его игровым стилем. Хави ответил: «В день, когда игроки будут не на моей стороне, соберу вещи и отправлюсь домой. Поражения в финале, а тем более против «Реала», причиняют боль и давят. Команда сильна, игроки верят в проект. Это правда, что на днях мы сыграли очень плохо, но мы хотим играть хорошо, повторить успех прошлого сезона. У нас есть все шансы».

Скромный клуб из Саламанки тогда прошли, но уже следующей стадии споткнулись на «Атлетике» – минус самый близкий шанс на трофей. Хави снова заговорил об увольнении: «Я говорил: если «Барса» не будет достаточно конкурентоспособна, будет нормально, если я уйду. Мы в большом клубе. Если не побеждаешь, тренера увольняют».

Публично клуб не заявлял о недоверии: убеждали, что пока «Барса» идет в зоне ЛЧ и претендует на два трофея, тренера не уберут. Хотя слухи о замене вовсю гуляют: испанские журналисты называют фаворитом Тьяго Мотту, Рафаэль Маркес из «Барсы Б» – альтернатива.

Перед матчем с «Вильярреалом» – та же риторика от Хави:

«В этом клубе всегда ценят людей после ухода. Сейчас ценят Вальверде, Кумана или Бускетса. По ним скучают, хотя раньше их уничтожали. Или Альба... Надеюсь, вы будете скучать по мне. Я здесь уже два с половиной года и думаю, что мне осталось скорее меньше, чем больше. Если посмотреть на предшественников. Пеп провел четыре сезона, Луис Энрике – три... Наступит момент, когда я уйду, так что не волнуйтесь».

После этого дома вот такие 3:5 – и анонс ухода.

Уже 10-й камбэк «Реала» в сезоне! Анчелотти раскрыл секрет – очень простой

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros, David Ramos; Javier Borrego/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хави покинет «Барсу» 30 июня. Как вам решение?
89 голосов
Все верно
45%
Барселона
Надо было сразу
28%
Ла Лига
Лучше бы остался
27%
Хави
45 комментариев
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я, как нейтральный болельщик, получил эстетическое удовольствие от деклассирования Барселоны. А Хави нельзя увольнять, нас ждёт много увлекательных сюжетов!
+45
-20
+25
Не забудьте добавить к этому отменённые голы Баены и Жерара Морено, один из которых был чистейшим. Вильярреал победил по делу, и счёт должен был быть крупным. Барса провела на хорошем уровне всего 15 минут. Этого недостаточно для положительного результата даже с худшим Вильярреалом за последние 5 сезонов.
+9
-3
+6
Лайя Колл (RAC1): Жоан Лапорта созвал членов спортивной администрации на встречу, чтобы проанализировать ситуацию в команде. Они собрались на стадионе «Монтжуик».
Кажется что-то намечается!
+6
-2
+4
тихий ужас …
+4
-1
+3
А помните, как болелы бчк кричали, когда Куртуа выручал Мадрид, что это позор, когда вратарь помогает добывать победы.
По их мнению, лучше вынимать авоську мячей уже почти от абсолютно любого соперника в каждой игре))
А сейчас они же горькими слезами вспоминают Тер Штегена и его прошлый сезон.
+4
-1
+3
Ответ Jan Paskel
+2 в гостях, остальное забудется
Не, ну за слова-то отвечайте. Он вас правильно спросил, где именно декдассирование. То, что Вилльярреалу реально подфартило - факт, никаким деклассированием и не пахнет. Это я как симпатизирующий Реалу говорю.
+5
-2
+3
а не кажется ли вам что Хави потерял нити управления этой командой,
+3
-1
+2
Шесть ударов в створ и пять голов? Как жаль, что я не видел этой игры..
+2
-1
+1
Ответ Phil12
по Хави-игроку скучаем, но какой же приемник должен быть чтобы заскучали по Хави-тренеру
У Хави много хороших идей. Но то, как он себя ведет на бровке удручает. Мне кажется, что он еще дополнительно накручивает игроков, из-за чего они делают элементарные ошибки и часто не выдерживают давления. Потенциал все равно у него есть
+1
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+1
Ответ Иван Баланар
А помните, как болелы бчк кричали, когда Куртуа выручал Мадрид, что это позор, когда вратарь помогает добывать победы. По их мнению, лучше вынимать авоську мячей уже почти от абсолютно любого соперника в каждой игре)) А сейчас они же горькими слезами вспоминают Тер Штегена и его прошлый сезон.
Я бы вообще не обращал на их слова внимание. Они очень быстро любят забывать о сказанном и делать вид, что этого не было. Видимо в их так называемом днк забывчивость первая болезнь. Поэтому лучше пожелать здоровья, чтобы они выздоровели и перестали болеть за это нечто похожее на клуб.
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Ответ Jan Paskel
я, как нейтральный болельщик, получил эстетическое удовольствие от деклассирования Барселоны. А Хави нельзя увольнять, нас ждёт много увлекательных сюжетов!
6 ударов в створ это декслассирование ? Я матч не смотрел , неужели так ?
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Ответ Jan Paskel
+2 в гостях, остальное забудется
Да кто с этим спорит,я же не оправдываю Хави и не говорю,что Барсу засудили и все такое
Просто говорить о «деклассировании» там ,где его не было - бред
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Ответ koshaus
Матчи выигрывают бОльшим количеством забитых мячей, а не статистикой. Команда может обороняться весь матч и деклассировать соперника на контратаках, наколотив кучу голов.
Загугли термин «деклассирование»,дружище
+1
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Ответ Гунджабар Кыхдыкбылдыев
А в каком месте деклассирование то? Я бы понял еще если бы коммент был к матчу с Атлетиком,но тут Барса переиграла Вильярреал по статистике так то
+2 в гостях, остальное забудется
+7
-6
+1
Чипи чипи чапи чапи кричал: "Не дайте им забить шесть!"
+6
-5
+1
При всей ненависти к путакаталане, отдельно стоит посочувствовать игрокам. Все эти привозы и ошибки не случайны. Постоянно жить и работать на ужасном информационном фоне, когда твой клуб и его президент буквально висят на волоске от уголовки и прочих кар, когда текущий президент за 3 года только ухудшил общую ситуация, когда всем вменяемым людям понятно, что твой клуб - по факту - банкрот, и ты ждешь, когда и до тебя дойдут идеи опополамить твою законную зарплату - тут трудно сохранять концентрацию... Бедный, бедный Френки, куда ты попал, беги...
+2
-1
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Ответ Иван Баланар
Вам бы уже сейчас искать новый клуб, за который будете глорить) В принципе, часть уже перешла в болельщики Ман Сити🤣
С какого перепуга ты вешаешь на людей ярлыки «глоров»?
Лично их знаешь или как?
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Гимн Барсы: "Смех и радость мы приносим людям!"
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Ответ Edson Barbosa
надеюсь Эрнандес останется
То хвалили своего идола, теперь минусят за призывы остаться. Все смешалось в доме облонских(каталонских) :люди, кони, рычаги...
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Ответ Madcomposer
Ок, то есть Вулверхэмптон в этом сезоне деклассировал Манчестер Сити?)) Деклассирование - это когда одна команда играет так, что кажется, что другая команда ниже классом или вообще любители. Но это точно не про этот матч
это доминирование, Артета подтвердит. Не путай тёплое с мягким, и при этом не спорь со словарём, который я цитировал
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Ответ Jan Paskel
Деклассирование - 1) выход за пределы своего класса (слоя), 2) выход за рамки классовой стратификации в целом. слабый в этом сезоне Вилльярреал победил в гостях якобы гранда Барселону. Всё я сказал правильно
Ок, то есть Вулверхэмптон в этом сезоне деклассировал Манчестер Сити?))
Деклассирование - это когда одна команда играет так, что кажется, что другая команда ниже классом или вообще любители. Но это точно не про этот матч
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6 из 6, первый отменен из=за вымышленного офсайда
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Стыдобища
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Все по плану, на кону же еще два титула)))))
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Надо выбрать из здешних минусаторов главного тренера. Зп платят сами из своего кармана и умение отрицать реальность, вот что требуется для каталонцев)
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Ответ TAGAY
Надо убрать Хави! Команда психологически мертвая чтоб спасти сезон нужен тренер который придаст игрокам уверенность а Хави уже сам мертв психологически, его спасти уже поздно. Сезон можно спасти с хорошей игрой в ЛЧ а с Хави ждет провал
Вот первых представьтесь , во вторых буэнос ночес!
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Хави как в бытность игроком был нытиком, так и тренером таким остался. Все вокруг плохие и виновные кроме одного человека.
Интересно, после отмененного гола Вильярреала он кричал про позор или нет?
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Ответ Иван Баланар
Вам бы уже сейчас искать новый клуб, за который будете глорить) В принципе, часть уже перешла в болельщики Ман Сити🤣
По себе, людей не суди!
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Ответ Экселлент
Лайя Колл (RAC1): Жоан Лапорта созвал членов спортивной администрации на встречу, чтобы проанализировать ситуацию в команде. Они собрались на стадионе «Монтжуик». Кажется что-то намечается!
Только не это. Ну и кого эти гении собрались поставить перед ЛЧ, Моуринью чтоли? Хотя бы до конца сезона оставили
+1
-1
0
Ответ Экселлент
Лайя Колл (RAC1): Жоан Лапорта созвал членов спортивной администрации на встречу, чтобы проанализировать ситуацию в команде. Они собрались на стадионе «Монтжуик». Кажется что-то намечается!
Надо убрать Хави! Команда психологически мертвая чтоб спасти сезон нужен тренер который придаст игрокам уверенность а Хави уже сам мертв психологически, его спасти уже поздно. Сезон можно спасти с хорошей игрой в ЛЧ а с Хави ждет провал
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