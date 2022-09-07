«Обещаю болельщикам показать свою лучшую форму». Миралем Пьянич уже в ОАЭ

Мираелм Пьянич расторг соглашение с «Барселоной» и отправляется в ОАЭ в «Аль-Шарджу», где проведет ближайшие два сезона. В интервью для местных СМИ босниец заявил, что рад началу нового этапа в своей карьере.

«Я рад снова быть в Эмиратах. Мы вели переговоры с «Аль-Шарджей» некоторое время и вот результат – сегодня я здесь. Обещаю болельщикам показать свою лучшую форму и помочь команде бороться в чемпионате и выиграть трофеи», - отметил Пьянич.

В «Аль-Шардже» босниец встретится с еще одним бывшим игроком «Барселоны» - Пако Алькасером.

Миралем Пьянич перешел в «Барселону» летом 2019 года из «Ювентуса», в обмен каталонцы отправили в Италию Артура. Босниец провел в составе «сине-гранатовых» всего 30 матчей: 19 в Ла Лиге, 3 в Кубке Короля и 8 в Лиге чемпионов.

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