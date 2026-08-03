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  4. УЕФА, АФК и КОНКАКАФ планируют «парализовать ФИФА», если Инфантино не уйдет. Возможно создание альтернативных международных турниров (The Times)

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УЕФА, АФК и КОНКАКАФ планируют «парализовать ФИФА», если Инфантино не уйдет. Возможно создание альтернативных международных турниров (The Times)
УЕФА может парализовать работу ФИФА.

Ряд континентальных футбольных конфедераций намерен добиться ухода Джанни Инфантино с поста президента ФИФА.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о планах ФИФА создать FIFA Forward Enterprise (FFE) – новую коммерческую структуру для продажи прав на турнир. Впоследствии Инфантино решил отказаться от этой идеи на фоне критики со стороны футбольных конфедераций и угрозы бойкота ЧМ странами – членами УЕФА.

Как сообщает The Times, руководители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Азиатской футбольной конфедерации (АФК) и Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) разработали ряд стратегий с целью «парализовать ФИФА» на случай, если Инфантино не подаст в отставку и снова будет баллотироваться на пост президента. 

Утверждается, что противники швейцарца готовы бойкотировать заседания Совета ФИФА и ее комитетов, а также могут не ратифицировать решения Международной федерации футбола. Кроме того, рассматривается возможность создания альтернативных международных соревнований. У УЕФА уже есть проект глобальной Лиги наций, разработанный по заказу организации в 2017 году, но так и не реализованный.

Один из источников заявил: «Все решительно требуют его ухода, а если этого не произойдет, мы предпримем все необходимые шаги. Это касается и будущих международных соревнований. С кем предпочли бы играть южноамериканские сборные – с Францией и Испанией или Ливаном или Джибути? Все настроены очень решительно, сейчас нет никаких шагов назад».

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
logoКОНКАКАФ
logoФИФА
logoУЕФА
logoДжанни Инфантино
logoАзиатская футбольная конфедерация
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

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Гнать лысого слизня ссаными тряпками
Ответshin93
Гнать лысого слизня ссаными тряпками
Комментарий скрыт
Ответshin93
Гнать лысого слизня ссаными тряпками
Потом через 10 лет будете с ностальгией вспоминать Инфантино, как сейчас Блаттера :)
Ну что, мужики, примем их в наши игры дружбы?
«Создание альтернативных соревнований». Воу, УЕФА, полегче. Один влиятельный испанский господин хотел нечто подобное организовать несколько лет назад. Такой вой подняли тогда.
Чем больше читаешь, тем меньше хочется поддерживать в этой истории. По факту просто что те что те пилят бабки и плевать им на «дух футбола» и болельщиков.
ОтветEl_Rey
«Создание альтернативных соревнований». Воу, УЕФА, полегче. Один влиятельный испанский господин хотел нечто подобное организовать несколько лет назад. Такой вой подняли тогда. Чем больше читаешь, тем меньше хочется поддерживать в этой истории. По факту просто что те что те пилят бабки и плевать им на «дух футбола» и болельщиков.
Так и есть. И тот испанец имел полное право. УЕФА давно прогнила, как организация. Ничем хорошим для футбола она вообще не является.
ОтветEl_Rey
«Создание альтернативных соревнований». Воу, УЕФА, полегче. Один влиятельный испанский господин хотел нечто подобное организовать несколько лет назад. Такой вой подняли тогда. Чем больше читаешь, тем меньше хочется поддерживать в этой истории. По факту просто что те что те пилят бабки и плевать им на «дух футбола» и болельщиков.
Альтернативный турнир для сборных и альтернатива для ЛЧ немного разные вещи. Альтернативный ЧМ может и прижиться. Суперлига развалилась, потому что клубы АПЛ под давлением болельщиков её покинули. Тут же болельщики наоборот поддерживают действия УЕФА против ФИФА.
Жёсткая заруба за бабло. Переборщил чуток Инфантино, захотел стать "владычицей морскою".
ОтветVinnipukh Vinni
Жёсткая заруба за бабло. Переборщил чуток Инфантино, захотел стать "владычицей морскою".
Выстрелил себе в бошку
Давно пора....ногомяч осоловел от бабла...низы не могут верхи не хотят..нужна революция
А почему просто не проголосовать на выборах президента в марте?))
ОтветAliut
А почему просто не проголосовать на выборах президента в марте?))
потому что всякие жадные африканцы с океаниями вытащат его на очередной срок тупым большинством
надо, чтобы он ушел сам, тогда с вышеупомянутыми делиться будущими барышами не придется
Лысый насмотрелся на победоносную войну Донни в Иране и решил, что может также. И у него получилось :))
Ответdeadjoker
Лысый насмотрелся на победоносную войну Донни в Иране и решил, что может также. И у него получилось :))
Точно так же получилось. 👏👏👏 обоим
Было бы супер.
Завертелось колесо, которое должно придавить коммерсанта Инфантино.
Если уберут Инфантино, я буду доволен. Если уберут ещё и Чеферина, я буду доволен вдвойне.
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