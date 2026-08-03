УЕФА, АФК и КОНКАКАФ планируют «парализовать ФИФА», если Инфантино не уйдет. Возможно создание альтернативных международных турниров (The Times)

УЕФА может парализовать работу ФИФА.

Ряд континентальных футбольных конфедераций намерен добиться ухода Джанни Инфантино с поста президента ФИФА.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о планах ФИФА создать FIFA Forward Enterprise (FFE) – новую коммерческую структуру для продажи прав на турнир. Впоследствии Инфантино решил отказаться от этой идеи на фоне критики со стороны футбольных конфедераций и угрозы бойкота ЧМ странами – членами УЕФА.

Как сообщает The Times, руководители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Азиатской футбольной конфедерации (АФК) и Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ ) разработали ряд стратегий с целью «парализовать ФИФА» на случай, если Инфантино не подаст в отставку и снова будет баллотироваться на пост президента.

Утверждается, что противники швейцарца готовы бойкотировать заседания Совета ФИФА и ее комитетов, а также могут не ратифицировать решения Международной федерации футбола. Кроме того, рассматривается возможность создания альтернативных международных соревнований. У УЕФА уже есть проект глобальной Лиги наций, разработанный по заказу организации в 2017 году, но так и не реализованный.

Один из источников заявил: «Все решительно требуют его ухода, а если этого не произойдет, мы предпримем все необходимые шаги. Это касается и будущих международных соревнований. С кем предпочли бы играть южноамериканские сборные – с Францией и Испанией или Ливаном или Джибути? Все настроены очень решительно, сейчас нет никаких шагов назад».

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