Кавазашвили о Слуцком: «Ни один клуб РПЛ его не пригласит, и он сам не захочет возвращаться в Россию. Жаль – он очень грамотный тренер и доказал это работой в ЦСКА»
Кавазашвили о Слуцком: ни один клуб РПЛ его не пригласит, хотя тренер грамотный.
Экс-вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что Леонид Слуцкий не будет работать в России.
Ранее российский тренер объявил об уходе из китайского «Шанхай Шэньхуа».
«Думаю, он сам не захочет возвращаться в Россию – перед Китаем у него было много разногласий с нашими футбольными боссами. Он уже привык работать за рубежом. Возвращение возможно только в одном амплуа – продолжить работу в частном клубе или в своей детской школе в Волгограде, которую он содержал на свои деньги.
На 70 процентов уверен, что ни один российский клуб Премьер-лиги не пригласит его. К моему сожалению, потому что он очень грамотный тренер и доказал это работой в ЦСКА», – сказал Кавазашвили.
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
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