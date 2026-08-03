Кавазашвили о Слуцком: «Ни один клуб РПЛ его не пригласит, и он сам не захочет возвращаться в Россию. Жаль – он очень грамотный тренер и доказал это работой в ЦСКА»

Кавазашвили о Слуцком: ни один клуб РПЛ его не пригласит, хотя тренер грамотный.

Экс-вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что Леонид Слуцкий не будет работать в России.

Ранее российский тренер объявил об уходе из китайского «Шанхай Шэньхуа ».

«Думаю, он сам не захочет возвращаться в Россию – перед Китаем у него было много разногласий с нашими футбольными боссами. Он уже привык работать за рубежом. Возвращение возможно только в одном амплуа – продолжить работу в частном клубе или в своей детской школе в Волгограде, которую он содержал на свои деньги.

На 70 процентов уверен, что ни один российский клуб Премьер-лиги не пригласит его. К моему сожалению, потому что он очень грамотный тренер и доказал это работой в ЦСКА », – сказал Кавазашвили.