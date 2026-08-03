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  4. Кавазашвили о Слуцком: «Ни один клуб РПЛ его не пригласит, и он сам не захочет возвращаться в Россию. Жаль – он очень грамотный тренер и доказал это работой в ЦСКА»

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Кавазашвили о Слуцком: «Ни один клуб РПЛ его не пригласит, и он сам не захочет возвращаться в Россию. Жаль – он очень грамотный тренер и доказал это работой в ЦСКА»
Кавазашвили о Слуцком: ни один клуб РПЛ его не пригласит, хотя тренер грамотный.

Экс-вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что Леонид Слуцкий не будет работать в России.

Ранее российский тренер объявил об уходе из китайского «Шанхай Шэньхуа».

«Думаю, он сам не захочет возвращаться в Россию – перед Китаем у него было много разногласий с нашими футбольными боссами. Он уже привык работать за рубежом. Возвращение возможно только в одном амплуа – продолжить работу в частном клубе или в своей детской школе в Волгограде, которую он содержал на свои деньги.

На 70 процентов уверен, что ни один российский клуб Премьер-лиги не пригласит его. К моему сожалению, потому что он очень грамотный тренер и доказал это работой в ЦСКА», – сказал Кавазашвили.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
logoвысшая лига Китай
logoШанхай Шэньхуа
logoЛеонид Слуцкий
logoЦСКА
детский футбол
logoАнзор Кавазашвили
logoСоветский спорт
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)

Комментарии

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Пожалуй единственный наш тренер, востребованный за рубежом. Остальные для внутреннего потребления.
Ответmorito
Пожалуй единственный наш тренер, востребованный за рубежом. Остальные для внутреннего потребления.
Надеюсь ты это ради плюсов написал? Тогда понятно....
"Востребованный" в двух зарубежных клубах аффилированных в те давние времена структурам Абрамовича? Про экзотику в лице китайской лиги можно не упоминать...))
Я бы, на месте Черчесова, прям обиделся..))
ОтветБартоломью
Надеюсь ты это ради плюсов написал? Тогда понятно.... "Востребованный" в двух зарубежных клубах аффилированных в те давние времена структурам Абрамовича? Про экзотику в лице китайской лиги можно не упоминать...)) Я бы, на месте Черчесова, прям обиделся..))
А кто ещё хоть каких-то успехов снискал?
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Сейчас Мостовой и Пономарёв прибегут кидаться 💩💩💩 - шками!
В Самаре или Факеле не затерялся бы
А можно высказывания Кавазашвили вывести из под тега "футбол", создав какой-нибудь параллельный типа "шиза" или "маразм"?
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