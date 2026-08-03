Генич посвятил татуировку финалу ЧМ-2026: «Веха в карьере комментатора – решил зафиксировать на ноге и вспоминать при случае. Старый стал, сентиментальный 😜»
Генич сделал тату с Кубком мира и датой финала ЧМ: веха для каждого комментатора.
Константин Генич сделал татуировку, посвященную финалу чемпионата мира 2026 года.
Комментатор «Матч ТВ» вместе с Романом Нагучевым работал на решающем матче в прямом эфире. Сборная Испании завоевала золото, победив Аргентину (1:0).
«Первый финал ЧМ. На федеральном канале. Событие 🔝🤗.
Думаю, для каждого комментатора это веха в карьере. Вряд ли можно запрыгнуть уже повыше…
Решил зафиксировать эту дату на своей ноге и вспоминать при случае 😉.
Старый стал, сентиментальный 😜», – написал Генич, выложив фото татуировки в своем телеграм-канале.
Фото: t.me/kgenich
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Константина Генича
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