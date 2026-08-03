Генич посвятил татуировку финалу ЧМ-2026: «Веха в карьере комментатора – решил зафиксировать на ноге и вспоминать при случае. Старый стал, сентиментальный 😜»

Генич сделал тату с Кубком мира и датой финала ЧМ: веха для каждого комментатора.

Константин Генич сделал татуировку, посвященную финалу чемпионата мира 2026 года.

Комментатор «Матч ТВ » вместе с Романом Нагучевым работал на решающем матче в прямом эфире. Сборная Испании завоевала золото, победив Аргентину (1:0).

«Первый финал ЧМ. На федеральном канале. Событие 🔝🤗.



Думаю, для каждого комментатора это веха в карьере. Вряд ли можно запрыгнуть уже повыше…



Решил зафиксировать эту дату на своей ноге и вспоминать при случае 😉.



Старый стал, сентиментальный 😜», – написал Генич, выложив фото татуировки в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/kgenich