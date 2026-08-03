  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Генич посвятил татуировку финалу ЧМ-2026: «Веха в карьере комментатора – решил зафиксировать на ноге и вспоминать при случае. Старый стал, сентиментальный 😜»

Фото
0
Генич посвятил татуировку финалу ЧМ-2026: «Веха в карьере комментатора – решил зафиксировать на ноге и вспоминать при случае. Старый стал, сентиментальный 😜»
Генич сделал тату с Кубком мира и датой финала ЧМ: веха для каждого комментатора.

Константин Генич сделал татуировку, посвященную финалу чемпионата мира 2026 года.

Комментатор «Матч ТВ» вместе с Романом Нагучевым работал на решающем матче в прямом эфире. Сборная Испании завоевала золото, победив Аргентину (1:0).

«Первый финал ЧМ. На федеральном канале. Событие 🔝🤗.

Думаю, для каждого комментатора это веха в карьере. Вряд ли можно запрыгнуть уже повыше…

Решил зафиксировать эту дату на своей ноге и вспоминать при случае 😉.

Старый стал, сентиментальный 😜», – написал Генич, выложив фото татуировки в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/kgenich

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?45701 голос
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Константина Генича
logoЧемпионат мира по футболу
logoКонстантин Генич
logoМатч ТВ
соцсети
телевидение

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
И еще на заднице набил бы, что чм его не интересует.
ОтветCity 100 points
И еще на заднице набил бы, что чм его не интересует.
там у него микрофон набит
Ответoptimus primus
там у него микрофон набит
кожаный?
Так он заканчивает с комментированием или нет? А то я уже обрадовался
один орал, другой страдал. вот все ваше комментирование финала из студии
Ответa-fon
один орал, другой страдал. вот все ваше комментирование финала из студии
Нагучев нормально прокомментировал, Нагучев вообще интересный комментатор с адекватным восприятием реальности. Он точно не в кагорте орущих фриков, кто пьет вино и ругается в соц сетях после всяких премий комментаторских
ОтветЛи Ск
Нагучев нормально прокомментировал, Нагучев вообще интересный комментатор с адекватным восприятием реальности. Он точно не в кагорте орущих фриков, кто пьет вино и ругается в соц сетях после всяких премий комментаторских
"Пьет вино" довольно странная претензия к любому взрослому человеку, независимо от профессии. Главное, чтобы вино было хорошее)
Финал ЧМ конечно вершина. Только хотелось бы, чтобы и уровень комментирования этого финала соответствовал такому матчу, а не только памятная татуировка.
Вместо со старостью приходит и мудрость… но не ко всем..
ОтветДэннис Молинарев
Вместо со старостью приходит и мудрость… но не ко всем..
Та да,через год полтос типу 🤷🏼‍♂️
ОтветДэннис Молинарев
Вместо со старостью приходит и мудрость… но не ко всем..
Дурак с возрастом становится старым дураком.
Как прокомментировал, такой партак и набили. Всё честно.
Просто напоминание - Генич во время чемпионата заявлял что чемпионат мира ему не интересен и финал он смотреть не собирается, попутно оскорбив своего коллегу. Тем самым выскулил себе место комментатора в финале.
Ответsanek_rabona
Просто напоминание - Генич во время чемпионата заявлял что чемпионат мира ему не интересен и финал он смотреть не собирается, попутно оскорбив своего коллегу. Тем самым выскулил себе место комментатора в финале.
Константин Скуленич
В ответ, открыв "Казбека" пачку,
Промолвил Костя с холодком:
"Я нынче сделаю портачку,
А пирсинг сделаю потом"
И кочегара на ягодице, тоже так чисто, на память, а то ему частенько угля в гудок подкидывают
А чего не набил Де ла Фуэнта?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Константин Генич: «Хочется плакать, для комментатора финал ЧМ – веха. Увидел слезы Месси, и захотелось разрыдаться. Вы меня простите, если что-то на этом чемпионате было не так»
Видео
Константин Генич: «Нет большего достижения в карьере комментатора, чем финал ЧМ. Значит, чего‑то добился в профессии. Уверен, что с Нагучевым получится слаженный репортаж»
Рекомендуем
Главные новости
Игонин о новом лимите: «Зенит» больше всех пострадал, почти все его лидеры – это иностранцы. Эта мера может помешать команде в борьбе за чемпионство»
«Спартак» принимает «Оренбург» в 1-м туре Кубка России. 5:1 – 16-летний Полех забил, Угальде сделал дубль
Live
Старт «Спартака» в Кубке – громят 5:1 «Оренбург». Смотрим игру в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’‘
ВидеоСпортс"
«Реал» и Винисиус добились значительного прогресса в переговорах по контракту, но еще не договорились
Даку присутствует на матче «Спартак» – «Оренбург». Фанаты красно-белых скандировали «Косово – Сербия!»
Фото
Инфантино пообещал финал ЧМ-2030 Марокко вместо Мадрида – за поддержку от федерации. Если Джанни не останется президентом ФИФА, решение могут изменить (The Times)
Товарищеские матчи. «Милан» сыграл вничью с «Интером» в Австралии, «Челси» уступил «Ювентусу» в Гонконге, «ПСЖ» в гостях у «Мальорки», «Арсенал» встретится с «Бетисом» в Дублине
Live
«Негодяй Неймар устроил клоунаду. Куча детей боготворит его. Мы сами виноваты, что делаем кумирами таких, как он». Президент «Ремо» о форварде «Сантоса»
Видео
FONBET Кубок России уже начался – собрали самые яркие голы прошлого года в Игровой
Спецпроект
Угальде забил впервые за 10 матчей. У форварда 3 гола в 23 играх за «Спартак» и Коста-Рику в 2026 году
Ко всем новостям
Последние новости
18-летний Сорокин дебютировал за «Спартак» в матче Кубка с «Оренбургом». Хавбек перешел из «Зенита»
«Кристал Пэлас» сделал «Челси» предложение об аренде Дисаси с правом выкупа. Клуб также бесплатно подпишет экс-защитника «Арсенала» Томиясу
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Орхус» против «Сабаха», «Фенербахче» примет «Штурм»
Live
Журавель о фанатах «Спартака» и Даку: «Это атавизм, глупая принципиальность – неприятие купленного для борьбы за чемпионство игрока. Нужно обращение клуба и Мирлинда, чтобы сбить волну»
Фото
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Бранн» играет с «Аполлоном», «Аякс» примет «Шелбурн» в четверг
Live
Тренер академии «Зенита» про сына Соболева: «Шумиха вокруг мальчика неуместна. Про перспективы можно говорить после 15-16 лет. Папа – профессионал высокого уровня»
Ассоциация европейских лиг призвала реформировать систему управления ФИФА: «Нельзя позволять ей и дальше принимать односторонние решения, идущие вразрез с интересами лиг, клубов, игроков и фанатов»
Булыкин о словах Баринова про «Локо»: «Руководство клуба разбирается в футболе, в подвале железнодорожников не будет. О распаде три года говорят, но этого не случилось»
Бош ударил Солари по ноге в штрафной «Оренбурга» – судья Заика назначил пенальти. Угальде с точки забил 2-й гол «Спартака» в матче Кубка
Фото
Экс-арбитр Николаев о падении Угальде в штрафной «Оренбурга»: «Можно было бы пригласить судью к монитору. Защитник очень рискует, прихватывая за футболку»