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  4. Жуан не перейдет в ЦСКА, подтвердил Брейдо: «Принято решение выйти из переговоров, взвесив игровые и финансовые характеристики»

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Жуан не перейдет в ЦСКА, подтвердил Брейдо: «Принято решение выйти из переговоров, взвесив игровые и финансовые характеристики»
ЦСКА отказался от трансфера Жуана.

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо заявил, что нападающий «Гезтепе» Жуан Силва не перейдет в московский клуб.

Ранее сообщалось, что команды договорились о трансфере бразильского форварда за 15 миллионов евро.

«ПФК ЦСКА действительно высоко оценивает качества футболиста Жуана и вел переговоры с турецким клубом «Гезтепе».

Однако, взвесив совокупность игровых и финансовых характеристик, в ПФК ЦСКА было принято общее решение выйти из переговоров.

Благодарим руководство «Гезтепе» за профессиональный и конструктивный диалог», – заявил Кирилл Брейдо.

Жуан Силва провел 32 матча в прошлом сезоне чемпионата Турции, забил 11 голов и отдал 4 результативных паса. Он стал лучшим бомбардиром «Гезтепе».

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
logoЖуан Силва
logoвысшая лига Турция
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoвозможные трансферы
logoЦСКА
logoГезтепе
Кирилл Брейдо

Комментарии

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Почитали комменты на спортсе и отказались, респект
ОтветEvergreen
Почитали комменты на спортсе и отказались, респект
Там в другой новости уже пообзывались на Игдисамова физруком, что он против трансфера был. Комментарии на спортсе - отдельный вид искусства )))
Ноунейм из слабого клуба и чемпионата, без какой-то выдающейся статистики за 15 млн после того, как, грубо говоря, Гонду за эту же сумму покупали (меняли) - странно, почему же отказались, даже не знаю )))) щас бы два средних форварда вместо одного - уот круто-то ) А тренеру потом при первых же трудностях припомнили бы в клубе это - мы тебя усилили дорогим (по меркам РПЛ) форвардом, а ты еще не на первом месте )
Ответtitov-and-trubach
Там в другой новости уже пообзывались на Игдисамова физруком, что он против трансфера был. Комментарии на спортсе - отдельный вид искусства ))) Ноунейм из слабого клуба и чемпионата, без какой-то выдающейся статистики за 15 млн после того, как, грубо говоря, Гонду за эту же сумму покупали (меняли) - странно, почему же отказались, даже не знаю )))) щас бы два средних форварда вместо одного - уот круто-то ) А тренеру потом при первых же трудностях припомнили бы в клубе это - мы тебя усилили дорогим (по меркам РПЛ) форвардом, а ты еще не на первом месте )
Большинство не имеют критического мышления, и плюс любители переобуваться прям на ходу. Так что не удивляйся этому здесь)
Какой-то полнейший позор
Вести футболиста долгое время, договориться с другим клубом о сумме, договориться с игроком, почти назначить медосмотр и слиться из-за того, что посчитали, что он не стоит этих денег
Кто-то вообще говорит, что Игдисамов зарубил кандидатуру Шевелева в последний момент
Просто слов нет от этой клоунады в клубе
ОтветВлад Безруков
Какой-то полнейший позор Вести футболиста долгое время, договориться с другим клубом о сумме, договориться с игроком, почти назначить медосмотр и слиться из-за того, что посчитали, что он не стоит этих денег Кто-то вообще говорит, что Игдисамов зарубил кандидатуру Шевелева в последний момент Просто слов нет от этой клоунады в клубе
Держисрака по новому)
ОтветВлад Безруков
Какой-то полнейший позор Вести футболиста долгое время, договориться с другим клубом о сумме, договориться с игроком, почти назначить медосмотр и слиться из-за того, что посчитали, что он не стоит этих денег Кто-то вообще говорит, что Игдисамов зарубил кандидатуру Шевелева в последний момент Просто слов нет от этой клоунады в клубе
А я кстати не согласен. Эта кандидатура изначально вызывала вопросы. да, зря вообще вели по нему переговоры, но ведь хорошо, что вовремя отказались.
Такое бывает ничего страшного взвесили все, извинились,поблагодарили Турков и молодцы.
Уж лучше так если уверенности в трансфере нет. Пусть даже немного "несолидно" выглядит, но это лучше чем 15млн в трубу выбросить
Потратили на бразила кучу времени, согласовали личный контракт, чтобы потом сказать : " Ой, мы передумали, сорри". Ну до чего же бездарная работа руководства во главе с Шевелевым и его начальником Бабаевым.
ОтветStefen
Потратили на бразила кучу времени, согласовали личный контракт, чтобы потом сказать : " Ой, мы передумали, сорри". Ну до чего же бездарная работа руководства во главе с Шевелевым и его начальником Бабаевым.
Типа вот комменты по Шевелёву приелись
Не подрисал - плохой. Подрисал бы - тоже плохой, ведь игрок соедний и за большие деньги
Ну типа не имею особых симпатий, но эта балалайка про Шевелёва и уж тем более про Бабаева задолбала
Типа у них вагон бабла и очередь желающих
Ответopusmode_1117251832
Типа вот комменты по Шевелёву приелись Не подрисал - плохой. Подрисал бы - тоже плохой, ведь игрок соедний и за большие деньги Ну типа не имею особых симпатий, но эта балалайка про Шевелёва и уж тем более про Бабаева задолбала Типа у них вагон бабла и очередь желающих
Типа они готовы были отдать 15 млн, типа деньги есть. Типа я изначально не разделял скепсис большинства по Жуану, хотел, чтобы его подписали. И сразу вопрос, а к кому вопросы задавать? Гинеру? Орешкину? Или сразу Репику? Шевелев ищет игроков, Бабаев согласовывает сделки. Что мы видим в очередной раз? Угробили время и напа не привезли. Отличная работа руководства, надо им руки пожать
Directed by Robert B. Weide.
Шевелёв, короче, опять никого из напов не привезёт...
Или потом, к закрытию окна, очередного быстроногого Абелардо
Круто, чё.
Опять с Лусиано и Мусаевым,при всём уважении к обоим, но они - трудяги - а не голеадоры, полгода играть будем.
ОтветДандрей
Шевелёв, короче, опять никого из напов не привезёт... Или потом, к закрытию окна, очередного быстроногого Абелардо Круто, чё. Опять с Лусиано и Мусаевым,при всём уважении к обоим, но они - трудяги - а не голеадоры, полгода играть будем.
Комментарий удален пользователем
ОтветСергей Круг
Комментарий удален пользователем
Не смешно.
Про Дзюбу.
А вот Лёню, если не получится к поздней осени-зиме у Игдисамова, я бы рассмотрел.
А почему нет.
Ну либо появился кандидат сильнее по мнению ЦСКА, либо в руководстве клуба большие разногласия, что вряд ли кончится чем-то хорошим. Брейдо сглаживает углы, когда говорит "вышли из переговоров", ведь это звучит профессиональнее, чем "передумали в последний момент". Финансовая сторона сделки была явно согласована, без этого медосмотр не планировали бы. Для меня логика руководства перестала быть доступной с момента продления Челестини и последовавшей за этим цепочкой решений, приведшей в итоге к назначению тренера без своего штаба, с абсолютным отсутствием опыта работы со сложившимися футболистами даже на уровне второй лиги, и главное - никуда при этом не девшимися нездоровыми, ничем не подкрепленными трофейными амбициями, всплывшими зимой. Я не понимаю, как в пока абсолютно никому непонятные игровые идеи Игдисамова готовы сразу вложить 15 млн, отдав их за одного игрока. Не вижу никакого планирования и рациональности в действиях ЦСКА, свойственных им раньше.
Ну, объективно, 15 лямов за кого-то сейчас только Зенит да Спартак могут отвалить (хотя и не надо). Краснодар и Динамо с натяжкой. Но вряд ли ЦСКА
ОтветBartez1986
Ну, объективно, 15 лямов за кого-то сейчас только Зенит да Спартак могут отвалить (хотя и не надо). Краснодар и Динамо с натяжкой. Но вряд ли ЦСКА
У ЦСКА есть 15 млн на нападающего
ОтветВлад Безруков
У ЦСКА есть 15 млн на нападающего
Надеюсь, план Б есть. До плана Д (Даку с личкой 4 ляма) не дойдем
"... Однако, взвесив совокупность игровых и финансовых характеристик ..."
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А разве не логично взвешивать всю совокупность характеристик и прочее в самом начале, еще ДО переговоров по игроку?! А то выглядит как-то не очень - отказываться от покупки после того, как всё согласовали и остался один медосмотр! Чем раньше думали, и думали ли вообще?! ))
Да уж, смешнее руководства я не помню. Теперь понятно почему отказались от тренера иностранца.
Что за бардак? Договаривались, договаривались, утвердили сумму сделки, потом сами же отказываются, потому что не понравилось, как договорились.
Вот уж точно, цирк с конями
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