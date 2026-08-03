Жуан не перейдет в ЦСКА, подтвердил Брейдо: «Принято решение выйти из переговоров, взвесив игровые и финансовые характеристики»
ЦСКА отказался от трансфера Жуана.
Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо заявил, что нападающий «Гезтепе» Жуан Силва не перейдет в московский клуб.
Ранее сообщалось, что команды договорились о трансфере бразильского форварда за 15 миллионов евро.
«ПФК ЦСКА действительно высоко оценивает качества футболиста Жуана и вел переговоры с турецким клубом «Гезтепе».
Однако, взвесив совокупность игровых и финансовых характеристик, в ПФК ЦСКА было принято общее решение выйти из переговоров.
Благодарим руководство «Гезтепе» за профессиональный и конструктивный диалог», – заявил Кирилл Брейдо.
Жуан Силва провел 32 матча в прошлом сезоне чемпионата Турции, забил 11 голов и отдал 4 результативных паса. Он стал лучшим бомбардиром «Гезтепе».
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Ноунейм из слабого клуба и чемпионата, без какой-то выдающейся статистики за 15 млн после того, как, грубо говоря, Гонду за эту же сумму покупали (меняли) - странно, почему же отказались, даже не знаю )))) щас бы два средних форварда вместо одного - уот круто-то ) А тренеру потом при первых же трудностях припомнили бы в клубе это - мы тебя усилили дорогим (по меркам РПЛ) форвардом, а ты еще не на первом месте )
Вести футболиста долгое время, договориться с другим клубом о сумме, договориться с игроком, почти назначить медосмотр и слиться из-за того, что посчитали, что он не стоит этих денег
Кто-то вообще говорит, что Игдисамов зарубил кандидатуру Шевелева в последний момент
Просто слов нет от этой клоунады в клубе
Такое бывает ничего страшного взвесили все, извинились,поблагодарили Турков и молодцы.
Уж лучше так если уверенности в трансфере нет. Пусть даже немного "несолидно" выглядит, но это лучше чем 15млн в трубу выбросить
Не подрисал - плохой. Подрисал бы - тоже плохой, ведь игрок соедний и за большие деньги
Ну типа не имею особых симпатий, но эта балалайка про Шевелёва и уж тем более про Бабаева задолбала
Типа у них вагон бабла и очередь желающих
Или потом, к закрытию окна, очередного быстроногого Абелардо
Круто, чё.
Опять с Лусиано и Мусаевым,при всём уважении к обоим, но они - трудяги - а не голеадоры, полгода играть будем.
Про Дзюбу.
А вот Лёню, если не получится к поздней осени-зиме у Игдисамова, я бы рассмотрел.
А почему нет.
=========================================================================
А разве не логично взвешивать всю совокупность характеристик и прочее в самом начале, еще ДО переговоров по игроку?! А то выглядит как-то не очень - отказываться от покупки после того, как всё согласовали и остался один медосмотр! Чем раньше думали, и думали ли вообще?! ))
Вот уж точно, цирк с конями