Жуан не перейдет в ЦСКА, подтвердил Брейдо: «Принято решение выйти из переговоров, взвесив игровые и финансовые характеристики»

ЦСКА отказался от трансфера Жуана.

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо заявил, что нападающий «Гезтепе» Жуан Силва не перейдет в московский клуб.

Ранее сообщалось , что команды договорились о трансфере бразильского форварда за 15 миллионов евро.

«ПФК ЦСКА действительно высоко оценивает качества футболиста Жуана и вел переговоры с турецким клубом «Гезтепе».

Однако, взвесив совокупность игровых и финансовых характеристик, в ПФК ЦСКА было принято общее решение выйти из переговоров.

Благодарим руководство «Гезтепе» за профессиональный и конструктивный диалог», – заявил Кирилл Брейдо .

Жуан Силва провел 32 матча в прошлом сезоне чемпионата Турции, забил 11 голов и отдал 4 результативных паса. Он стал лучшим бомбардиром «Гезтепе ».