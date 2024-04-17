Вылет «Барсы» из ЛЧ – не проблема. Просто жаль, что все сломала одна глупость

Взгляд болельщика «Барсы» Владимира Грабчака.

«Барселона» потеряла Суареса, Ракитича, Пике, Альбу, Месси и Бускетса, два сезона не выходила в плей-офф Лиги чемпионов. Пересобрала команду. Прошла в четвертьфинал. А что сейчас вылетела – не проблема.

«Барса» и не была фаворитом против «ПСЖ», удивила и выиграла первый матч, даже выдерживала напор дома. Забила первой, увеличила отрыв до двух голов по сумме и… не поняла, что с этим делать.

Внезапно задача стала проще. Эйфория? Расслабленность? Как вести себя в таких ситуациях? Хладнокровно продолжать кропотливую работу в атаке или перейти в оборону, чтобы удерживать преимущество? Рисковать или закрываться?

Сейчас-то правильный ответ очевиден – и игрокам «Барсы» тоже. Но вот на 12-й минуте его никто точно не знал. А Хави вряд ли мог именно к такому подготовить. Условный Серхио Рамос быстро бы оценил эпизод с выходом Барколя и понял: раз он не успевает опередить вингера, лучше не лететь в него с риском схлопотать глупый фол на красную .

Даниэль Канеман в книге «Думай медленно… Решай быстро» описывал «систему один», которая на основе прожитых ситуаций и полученных знаний помогает мгновенно принимать более верное решение в сложных ситуациях. Обычно такую систему называют интуицией.

Серхио Рамос за секунду принял бы верное решение, а вот у Рональда Араухо такая интуиция еще не настроена. На это нужно время. У уругвайца первый четвертьфинал большого турнира в карьере.

Тоже первые матчи на таком уровне у Жюля Кунде, Педри, Рафиньи, Ламина Ямаля, Пау Кубарси. Двое в конце списка – вообще-то 17-летний и 16-летний из основного состава, юноши проводят первый сезон во взрослом футболе. Спасать выходили те, кто тоже никогда не играл на таком уровне: Ферран Торрес, Иньиго Мартинес, Фермин Лопес. А победители ЛЧ Серджи Роберто и Андреас Кристенсен сыграть не смогли.

«Барселоне» надо было не терять два сезона в Лиге Европы, а набираться опыта в ЛЧ. Но момент упущен – и сейчас это сказалось. Хотя команде все равно спасибо за евросезон.

Сделали минимум – попали в плей-офф.

Заслужили оценку «нормально» – вышли в четвертьфинал!

И даже почти забрались выше...

Жаль, что все сломала одна глупая ошибка.

Араухо, ну зачем ты фолил? Из-за этого удаления «Барса» потеряла матч с «ПСЖ»

Фото: Gettyimages /David Ramos; East News