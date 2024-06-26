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Новые звезды, резкие обмены и много слухов – следим за драфтом НБА-2024 вместе

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В ночь со среды на четверг в 03:00 по московскому времени (20:00 по Нью-Йорку) в бруклинском «Барклайз-Центре» начнется первый раунд драфта НБА.

По традиции, онлайн на Спортсе запускается за несколько часов до первого выбора, который в этом году впервые почти за полвека принадлежит «Атланте».

Чтобы после драфта увидеть список всех выборов, выберите сортировку «сначала старые» и включите кнопку «только ключевые»:

Фото: Panoramic/Global Look Press

Родственные связи!

Конечно на ум приходит приходит Бронни, про которого мы уже рассказали вот тут.

Но вообще и кроме него хватает интересных пересечений. Например, Карлтон Кэррингтон, который кузин Руди Гэя и вообще-то Карлтон (или Буб, его прозвище, которое передалось от отца) претендент на лотерею.

А еще есть Мэлвин Аженса, который кузин Алексиса Аженсы, бывшего игрока НБА, а ныне ассистента фарм-клуба «Вашингтона».

Что еще?

  • Вот здесь есть список всех официальных просмотров проспектов у команд. Обратите внимание, что лишь 1 команда сделала всего 6 просмотров - «Филадельфия», остальные команды делали порядка 15-20, есть команды и с 40 просмотрами

  • «Мемфис» очень хочет Донована Клингана, правда тот по некоторым мокам вообще уходит первым (говорят «Атланта» выбирает между ним и Рисаше, а вот Сарр отказался ехать к ним на просмотр)

  • «Селтикс» ищут обмен для своего 30-ого пика. Считают драфт слабым? Возможно, про слабость драфта говорит все кому не лень, хотя реальная оценка будет, конечно, лет через 5, а то и 10

Церемония драфта официально начнется через несколько часов!

Сегодня в «Барклайс Центре» стартует церемония драфта.

Почему сегодня стартует, а не состоится? Потому что это первая церемония, которая будет длиться два дня. Сегодня - первый раунд, где 30 игроков узнают свои первые в карьере команды.

Что нужно знать о драфте 2024 в первую очередь?

  1. Один из самых непредсказуемых драфтов века

  2. Тотальный гайд по драфту

  3. Есть огромное количество слухов, что сегодня будет дана отправная точка безумного межсезонья и именно здесь начнутся обмены. Хотя уже вчера Микэл Бриджес поменял прописку (вернее прописку-то он может не поменял - обе команды находятся в одном городе), но клуб сменил.

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