Новые звезды, резкие обмены и много слухов – следим за драфтом НБА-2024 вместе

В ночь со среды на четверг в 03:00 по московскому времени (20:00 по Нью-Йорку) в бруклинском «Барклайз-Центре» начнется первый раунд драфта НБА.

По традиции, онлайн на Спортсе запускается за несколько часов до первого выбора, который в этом году впервые почти за полвека принадлежит «Атланте».

Чтобы после драфта увидеть список всех выборов, выберите сортировку «сначала старые» и включите кнопку «только ключевые»:

Фото: Panoramic/Global Look Press