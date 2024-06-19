От «Бостона» воротят нос. Как и от вообще всех исторически великих команд

Концовка сезона НБА разочаровала: выяснилось, что мы зачем-то целый год следили за мероприятием, где все было предопределено заранее – «Бостон» доминировал на протяжении всей регулярки, вынес и Восток (41-11), и Запад (23-7), создал одну из самых больших разниц в истории (+11,3) и снисходительно позволял соперникам в каждом раунде брать ровно по одному матчу (кроме качавшей права «Индианы»). Это было на поверхности, но многие так и не смогли это принять. Сначала в «Селтикс» выискивали хоть какие-нибудь дефекты вроде игры в клатче и стэпбеков Джейсона Тейтума, затем все списывали на отсутствие у них сильных соперников в плей-офф, наконец пришли к тому, что это можно посчитать за временную аберрацию, раз уж команда шла к этому так долго. Сейчас утешение находится в том, что они «не смогут повторить».

В итоге «Бостон» пополнил список исторически великих команд. И это не вопрос вашего восприятия, это вопрос статистики, которая гораздо весомее, чем какие-то субъективные оценки.

Они – пятые в истории по суммарной разнице в регулярке и плей-офф .

«Милуоки»-1971 – +12,6

«Чикаго»-1996 – +11,9

«Уорриорс»-2017 – +12,0

«Лейкерс»-1972 – +10,9

«Бостон»-2024 – +10,7

Они – 11-е в истории по суммарному числу побед-поражений .

«Чикаго»-1996 – 87-13

«Голден Стэйт»-2017 – 83-16

«Лейкерс»-1972 – 81-16

«Чикаго»-1997 – 84-17

«Филадельфия»-1967 – 79-17

«Бостон»-1986 – 82-18

«Милуоки»-1971 – 78-18

«Филадельфия»-1983 – 77-18

«Голден Стэйт»-2015 – 83-20

«Лейкерс»-1987 – 80-20

«Бостон»-2024 – 80-21

Они – третья команда в XXI веке и 9-я после введения современного формата, которая проиграла 3 и меньше матчей в плей-офф . Компания вырисовывается такая: по одному поражению – у «Уорриорс»-2017 и «Лейкерс»-2001, по два – у «Чикаго»-1991, «Сперс»-1999 и «Пистонс»-1989, по три – у «Селтикс»-2024, «Чикаго»-1996, «Лейкерс»-1987, «Бостона»-1986.

В итоге «Бостон» пополнил список великих команд, в которых точно так же сомневались и чьи заслуги старались преуменьшить (а это все те же команды, до единой). Доводы, приводимые в момент их побед, до смешного абсурдны, так как дословно повторяют все то же самое, что говорится сегодня о «Селтикс».

«Голден Стэйт»-2017: не встретили достойного сопротивления в плей-офф, особенно после того, что Заза Пачулия вырубил Кавая Ленарда в первом матче серии (на тот момент «Сперс» вели +21).

«Бостон»-1986 (первая команда в истории по версии Билла Симмонса): играли в устаревший баскетбол, где все толпились в «краске», который бы не выдержал проверку другими эпохами.

«Чикаго»-1996 и 1997 (вторая и шестая команды в истории по версии Билла Симмонса): обязаны своим рекордом исключительно качеству лиги, которая была ослаблена в связи с расширением (тот же «Сиэтл» одержал аж 64 победы). «Буллс» были построены вокруг прошедших свой пик ветеранов и никому не нужных ролевиков, провели неубедительный плей-офф, по ходу которого даже Джордан реализовывал только 46% с игры, и избежали встречи с доминирующими центровыми той эпохи вроде Хакима Оладжувона и Дэвида Робинсона.

«Лейкерс»-1987 (третья команда в истории по версии Билла Симмонса): официально самый легкий поход в истории – «Денвер» (37 побед) в первом раунде, «Голден Стэйт» (42 победы) во втором, «Сиэтл» (39 побед) в финале конференции, «Бостон» с кучей травм в финале. Избежали встречи и с тормошившим их «Далласом» (взял 3 из 5 матчей в регулярке), и с вынесшим их в предыдущем сезоне «Хьюстоном».

«Детройт»-1989 (четвертая команда в истории по версии Билла Симмонса): команда с противоречивым игровым стилем без признанных суперзвезд, которой повезло выйти на пик тогда, когда в лиге не было фаворитов, «Лейкерс» Мэджика и «Селтикс» Берда уже сходили, а «Чикаго» Джордана еще не дозрел.

«Лейкерс»-2001 (пятая команда в истории по версии Билла Симмонса): целых 26 поражений и нетрейтинг +3,8 в регулярке из-за травм, пофигистичного отношения и тлеющего конфликта между лидерами, до марта калифорнийцы не производили впечатления коллектива, который собирается повторять успех предыдущего года.

«Милуоки»-1971 (седьмая команда в истории по версии Билла Симмонса): имели слишком несправедливое преимущество для своей эпохи слабых команд в виде сразу двух звезд, а также насладились слишком расслабленным походом в плей-офф (у «Лейкерс» выбыли Бэйлор и Уэст, чемпионы предшествующего сезона «Никс» уступили в 7-м матче «Вашингтону», а «Вашингтон» вышел в финал без Гаса Джонсона).

«Филадельфия»-1983 (восьмая команда по версии Билла Симмонса): не сумела защитить титул, вылетев на следующий год в первом раунде, из чего делается вывод, что единственная причина победы – отсутствие внятной конкуренции. У «Лейкерс» тогда сломался Джеймс Уорти, а «Бостон» воевал с собственным главным тренером. Очевидные стилистические недостатки – отсутствие броска у главных звезд и недостаточно мощная защита – впоследствии проявились.

«Лейкерс»-1972 (девятая команда по версии Билла Симмонса): играли в слишком слабой лиге, где можно было под конец пика суперзвезд одержать 33 победы подряд.

И так далее.

Если вы смотрите баскетбол не один год, то прекрасно знаете, что каждый исключительный поход неизменно связывается не столько с объективным выступлением команды, сколько с сопутствующими обстоятельствами. Все те же комментарии, что пишутся под текстами о «Бостоне» сейчас, писали другие, но не более проницательные юзеры о «Голден Стэйт» восемь лет назад. Сейчас, естественно, тот «Голден Стэйт» априори воспринимается как едва ли не лучшая команда всех времен.

Давайте лучше подытожим все, что мы знаем об этих «Селтикс» с исторической перспективы.

1. Это самая эффективная атака в истории на данный момент – 123,2 очка на 100 владений . Джо Маззулла выкрутил до максимума аналитические регуляторы: его команда совершала по 43 трехочковых за матч (47% бросков) с 39% реализации. За счет системы файв-аут «Селтикс» расширяют пространство атаки, создают совершенно открытые попытки и не боятся даже тогда, когда у них не идет.

Оказалось, что в такой системе вообще каждый может бросать не хуже, чем Рэй Аллен.

2. Это самая продвинутая защита, которую мы только видели в современном баскетболе: у «Бостона» нет уязвимых мест, куда можно ударить , а то, что кажется уязвимыми местами – это план на игру, как, например, готовность подставляться на средней против «Пэйсерс» или «Кливленда» и заманивать их в математическую ловушку. В финальной серии «Селтикс» противостояли лучшим мастерам игры один в один и справились с обоими.

«Бостон» не встретился с Николой Йокичем, но ко всем остальным угрозам был явно готов: Эл Хорфорд, тот самый элемент, который позволяет «Селтикс» давать угрозу с периметра в атаке и сдерживать классических центровых на своей половине, давно усыновил, скажем, Джоэла Эмбиида.

3. Нет примерно ни одной объективной причины сомневаться в «Селтикс».

«Бостон» уступил лишь одной команде в регулярке – «Денверу», оба раза на последних минутах.

И это единственная тень сомнения, какая только может быть. Хотелось бы посмотреть на противостояние «Селтикс» с Николой Йокичем как с самой убойной силой в современном баскетболе, однако сам «Денвер» пострадал даже не из-за травм, а из-за собственной предсказуемости.

В остальном же как-то с трудом вериться, чтобы Джимми Батлер, О Джи Ануноби, Донован Митчелл или даже Яннис с Лиллардом при всем к ним уважении радикально изменили наше восприятие «Бостона».

«Селтикс» на протяжении всего сезона были на голову выше, чем соперники . Их титул невозможно подвергнуть сомнению ни состоянием лиги, ни травмами оппонентов, ни какой-то спецификой (вроде условий «Пузыря»). Более того, их исторически впечатляющие цифры должны были бы еще лучше. И с точки зрения побед в регулярке, где «Селтикс» зачастую проигрывали после крупных отрывов и достижения огромного преимущества по ходу сезона. И с точки зрения нетрейтинга, так как «Бостон» на классе, очень прагматично прошел весь плей-офф.

Не стоит забывать и о том, что современные команды совершенно иначе относятся к регулярному сезону, нежели их предшественники. Казус «Голден Стэйт»-2016 научил всех, что не нужно гнаться за никчемными рекордами.

4. Сам «Бостон» весь плей-офф играл без Порзингиса.

Тому хватило одного матча финальной серии, чтобы напомнить, насколько сильное влияние он оказывает.

Он вышел лишь ради этого – задеть тех, у кого травмировались только соперники «Селтикс».

5. «Селтикс» не появились из ниоткуда.

Эта версия «Бостона» так давно с нами, что уже всем надоела примерно лет пять назад: Тейтума, автора рекорда результативности в седьмых матчах, предпочитают называть чокером, а Брауна, набиравшего по 30 очков в финале еще два года назад, криворуким.

«Бостон» двух Джеев – команда, которой доставалось на всем протяжении ее существования. При этом за восемь лет они шесть раз вышли в финал конференции, дважды побывали в большом финале и завоевали один титул, то есть стали безусловно лучшей командой этого отрезка, ни одного сопоставимого конкурента.

При том, что одному только-только исполнилось 26 лет (в его годы некий Леброн Джеймс слил преимущество 2-1 в финале некому немецкому ветерану), а другой – только на год старше и постоянно выступает в странной роли и как бы старшего товарища, и одновременно как бы Робина.

Они постоянно опережали всеобщие ожидания, а в итоге это всегда использовалось против них же.

«Бостон» – это классическая история для НБА, когда молодые звезды шагают по пути бесконечных неудач, чтобы каждый раз становиться сильнее .

Можно, конечно, делать вид, что «Бостон» внезапно свалился ниоткуда и провел один-единственный исключительный сезон. Но ведь нет. Они уже вечность маячили в полушаге, в шаге, в двух шагах от титула, а руководство «Селтикс» постоянно улучшало состав, искало идентичность, подкручивало то, что не работает, находило ролевых, которые помогут двум лидерам, не слушало советчиков…

«Бостон» был запрограммирован на то, чтобы победить именно в этом сезоне: в дальнейшем новое коллективное соглашение сильно ограничит возможности команды, находящейся в числе налогоплательщиков. И двигался в точном соответствии с намеченным планом, что кажется чуть более сложным, чем оформление вот этого «Далласа», прошлогоднего «Денвера» или «Милуоки» до этого.

В отличие от них, «Бостон» находился под другим уровнем давления: с одной стороны, планка ожиданий была предельно высока, с другой, все их ходы идеально смотрелись лишь на бумаге, они не могли их попробовать и обкатать. Им требовалось побеждать сейчас.

6. У «Селтикс» нет ярко выраженного MVP финала, но это не проблема.

Наверное, единственная причина, по которой «Бостон» игнорируют – это недостаточная звездность их лидера. Хотя после финальной серии Тейтум вошел в компанию к Леброну Джеймсу, Лэрри Берду, Тиму Данкану, Хакиму Оладжувону и Николе Йокичу, в компанию игроков, которые лидировали в своих командах по очкам, подборам и передачам в чемпионском плей-офф. Он же, очевидно, был системообразующим игроком для «Селтикс» – вся их атака построена на проходах Тейтума, который выполняет функции условного разыгрывающего (если что он отдал 56 потенциальных передач в финале, что больше всех в составе обеих команд).

Тейтум – самая универсальная звезда в современном баскетболе: может защищаться на пяти позициях, умеет вообще все в нападении, не страдает из-за раздутого эго, готов к давлению со стороны и не ищет протекции у Кендрика Перкинса…

Но, допустим, что он действительно не тянет в сравнении с Дончичем, ШГА, Йокичем и Яннисом, что нападение с ним во главе в ключевые моменты замирает и сбивается на бестолковые изоляции и степбэки.

Только вот:

Во-первых, ни разу это не помешало ему обыграть двух из четырех перечисленных.

Во-вторых, между наличием суперзвезды и статусом суперкоманды вообще нет корреляции .

Наиболее близкая параллель для «Бостона» – это «Детройт» Айзейи Томаса, который также обошелся без звания MVP в первом чемпионском сезоне, это «Голден Стэйт» Стефа Карри, чей вклад в завоевание первого титула посчитали сомнительным, это «Сан-Антонио», где награду получил человек за защиту против Леброна. При этом есть обратный пример: Леброн Джеймс постоянно играл за команды с суперзвездными составами, но ни разу в жизни – за команду, которую можно было бы назвать супер (у его «Майами» 66 побед в регулярке, но тяжелейший плей-офф и без пяти секунд проигранная финальная серия со «Сперс»).

Тейтум – ключевой игрок суперкоманды, единственный, без кого этого всего бы точно не было. И просто живите с этим фактом.

7. «Селтикс» – квинтэссенция современного баскетбола.

Самое удивительное в «Бостоне» – то, что они словно спроектированы на бумаге, а потом уже построены.

Дэнни Эйндж насмотрелся баскетбола «Голден Стэйт», Джо Маззулла насмотрелся баскетбола «Рокетс», Брэд Стивенс просто насмотрелся баскетбола последних лет…

В результате появились вроде бы абстрактные принципы:

• универсальность и полная взаимозаменяемость основной пятерки, которая могла бы размениваться во всех ситуациях;

• готовность каждого швырять трехочковые, много трехочковых;

• желание отойти от чрезмерного влияния одного игрока;

• центровые, которые могли бы быть и рим-протекторами, и защищаться на периметре, и давить в посте, и бросать издали;

• перемешивание всех ролей: чтобы один разыгрывающий был лучшим по блокам, а другой играл на данкер-споте и защищался против центровых, и при этом оба постоянно ставили заслоны для форвардов;

• необходимость баскетбола равных возможностей с вовлечением каждого, с доведенным до предела командным баскетбол;

• отсутствие каких-либо личных амбиций: чтобы человек с самым большим контрактом выкладывался в защите и показывал остальным, что ему важно беспрекословно принимать отведенную роль.

Даже на бумаге это все смотрится полуфантастически. Однако «Бостон» воплотил это все в реальности: это самая совершенная, самая целостная, самая универсальная команда, которую мы только видели в эпоху после «Голден Стэйт».

Не так важно, на какое конкретно место среди великих (и критикуемых за слишком комфортные условия) команд вы хотите их поместить. Объективно – если исключить возможность повторения в следующем сезоне – «Селтикс» попадают на один уровень с похожими на себя бандами вроде «Филадельфии»-1983, «Детройта»-1989, «Голден Стэйт»-2015, «Сан-Антонио»-2014, причем статистически их всех превосходят . И по ряду факторов уступают тем, кто входит в пантеон лучших из лучших: «Лейкерс»-2001, «Бостон»-1986, «Лейкерс»-1987, две версии «Чикаго», «Голден Стэйт»-2017 и «Голден Стэйт»-2018.

Сейчас имеет значение только одно: этот «Бостон» – знаковая команда для современности, и с ней будет соотноситься все дальнейшее. В эру ежегодно меняющихся чемпионов «Селтикс» выглядят эталоном того, к чему стремится баскетбол.

Фото: Gettyimages.ru /Adam Glanzman, Elsa, Dylan Buell, Maddie Meyer, Alexander Hassenstein, Donald Miralle