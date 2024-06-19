От «Бостона» воротят нос. Как и от вообще всех исторически великих команд
Концовка сезона НБА разочаровала: выяснилось, что мы зачем-то целый год следили за мероприятием, где все было предопределено заранее – «Бостон» доминировал на протяжении всей регулярки, вынес и Восток (41-11), и Запад (23-7), создал одну из самых больших разниц в истории (+11,3) и снисходительно позволял соперникам в каждом раунде брать ровно по одному матчу (кроме качавшей права «Индианы»). Это было на поверхности, но многие так и не смогли это принять. Сначала в «Селтикс» выискивали хоть какие-нибудь дефекты вроде игры в клатче и стэпбеков Джейсона Тейтума, затем все списывали на отсутствие у них сильных соперников в плей-офф, наконец пришли к тому, что это можно посчитать за временную аберрацию, раз уж команда шла к этому так долго. Сейчас утешение находится в том, что они «не смогут повторить».
В итоге «Бостон» пополнил список исторически великих команд. И это не вопрос вашего восприятия, это вопрос статистики, которая гораздо весомее, чем какие-то субъективные оценки.
Они – пятые в истории по суммарной разнице в регулярке и плей-офф.
«Милуоки»-1971 – +12,6
«Чикаго»-1996 – +11,9
«Уорриорс»-2017 – +12,0
«Лейкерс»-1972 – +10,9
«Бостон»-2024 – +10,7
Они – 11-е в истории по суммарному числу побед-поражений.
«Чикаго»-1996 – 87-13
«Голден Стэйт»-2017 – 83-16
«Лейкерс»-1972 – 81-16
«Чикаго»-1997 – 84-17
«Филадельфия»-1967 – 79-17
«Бостон»-1986 – 82-18
«Милуоки»-1971 – 78-18
«Филадельфия»-1983 – 77-18
«Голден Стэйт»-2015 – 83-20
«Лейкерс»-1987 – 80-20
«Бостон»-2024 – 80-21
Они – третья команда в XXI веке и 9-я после введения современного формата, которая проиграла 3 и меньше матчей в плей-офф. Компания вырисовывается такая: по одному поражению – у «Уорриорс»-2017 и «Лейкерс»-2001, по два – у «Чикаго»-1991, «Сперс»-1999 и «Пистонс»-1989, по три – у «Селтикс»-2024, «Чикаго»-1996, «Лейкерс»-1987, «Бостона»-1986.
В итоге «Бостон» пополнил список великих команд, в которых точно так же сомневались и чьи заслуги старались преуменьшить (а это все те же команды, до единой). Доводы, приводимые в момент их побед, до смешного абсурдны, так как дословно повторяют все то же самое, что говорится сегодня о «Селтикс».
«Голден Стэйт»-2017: не встретили достойного сопротивления в плей-офф, особенно после того, что Заза Пачулия вырубил Кавая Ленарда в первом матче серии (на тот момент «Сперс» вели +21).
«Бостон»-1986 (первая команда в истории по версии Билла Симмонса): играли в устаревший баскетбол, где все толпились в «краске», который бы не выдержал проверку другими эпохами.
«Чикаго»-1996 и 1997 (вторая и шестая команды в истории по версии Билла Симмонса): обязаны своим рекордом исключительно качеству лиги, которая была ослаблена в связи с расширением (тот же «Сиэтл» одержал аж 64 победы). «Буллс» были построены вокруг прошедших свой пик ветеранов и никому не нужных ролевиков, провели неубедительный плей-офф, по ходу которого даже Джордан реализовывал только 46% с игры, и избежали встречи с доминирующими центровыми той эпохи вроде Хакима Оладжувона и Дэвида Робинсона.
«Лейкерс»-1987 (третья команда в истории по версии Билла Симмонса): официально самый легкий поход в истории – «Денвер» (37 побед) в первом раунде, «Голден Стэйт» (42 победы) во втором, «Сиэтл» (39 побед) в финале конференции, «Бостон» с кучей травм в финале. Избежали встречи и с тормошившим их «Далласом» (взял 3 из 5 матчей в регулярке), и с вынесшим их в предыдущем сезоне «Хьюстоном».
«Детройт»-1989 (четвертая команда в истории по версии Билла Симмонса): команда с противоречивым игровым стилем без признанных суперзвезд, которой повезло выйти на пик тогда, когда в лиге не было фаворитов, «Лейкерс» Мэджика и «Селтикс» Берда уже сходили, а «Чикаго» Джордана еще не дозрел.
«Лейкерс»-2001 (пятая команда в истории по версии Билла Симмонса): целых 26 поражений и нетрейтинг +3,8 в регулярке из-за травм, пофигистичного отношения и тлеющего конфликта между лидерами, до марта калифорнийцы не производили впечатления коллектива, который собирается повторять успех предыдущего года.
«Милуоки»-1971 (седьмая команда в истории по версии Билла Симмонса): имели слишком несправедливое преимущество для своей эпохи слабых команд в виде сразу двух звезд, а также насладились слишком расслабленным походом в плей-офф (у «Лейкерс» выбыли Бэйлор и Уэст, чемпионы предшествующего сезона «Никс» уступили в 7-м матче «Вашингтону», а «Вашингтон» вышел в финал без Гаса Джонсона).
«Филадельфия»-1983 (восьмая команда по версии Билла Симмонса): не сумела защитить титул, вылетев на следующий год в первом раунде, из чего делается вывод, что единственная причина победы – отсутствие внятной конкуренции. У «Лейкерс» тогда сломался Джеймс Уорти, а «Бостон» воевал с собственным главным тренером. Очевидные стилистические недостатки – отсутствие броска у главных звезд и недостаточно мощная защита – впоследствии проявились.
«Лейкерс»-1972 (девятая команда по версии Билла Симмонса): играли в слишком слабой лиге, где можно было под конец пика суперзвезд одержать 33 победы подряд.
И так далее.
Если вы смотрите баскетбол не один год, то прекрасно знаете, что каждый исключительный поход неизменно связывается не столько с объективным выступлением команды, сколько с сопутствующими обстоятельствами. Все те же комментарии, что пишутся под текстами о «Бостоне» сейчас, писали другие, но не более проницательные юзеры о «Голден Стэйт» восемь лет назад. Сейчас, естественно, тот «Голден Стэйт» априори воспринимается как едва ли не лучшая команда всех времен.
Давайте лучше подытожим все, что мы знаем об этих «Селтикс» с исторической перспективы.
1. Это самая эффективная атака в истории на данный момент – 123,2 очка на 100 владений. Джо Маззулла выкрутил до максимума аналитические регуляторы: его команда совершала по 43 трехочковых за матч (47% бросков) с 39% реализации. За счет системы файв-аут «Селтикс» расширяют пространство атаки, создают совершенно открытые попытки и не боятся даже тогда, когда у них не идет.
Оказалось, что в такой системе вообще каждый может бросать не хуже, чем Рэй Аллен.
2. Это самая продвинутая защита, которую мы только видели в современном баскетболе: у «Бостона» нет уязвимых мест, куда можно ударить, а то, что кажется уязвимыми местами – это план на игру, как, например, готовность подставляться на средней против «Пэйсерс» или «Кливленда» и заманивать их в математическую ловушку. В финальной серии «Селтикс» противостояли лучшим мастерам игры один в один и справились с обоими.
«Бостон» не встретился с Николой Йокичем, но ко всем остальным угрозам был явно готов: Эл Хорфорд, тот самый элемент, который позволяет «Селтикс» давать угрозу с периметра в атаке и сдерживать классических центровых на своей половине, давно усыновил, скажем, Джоэла Эмбиида.
3. Нет примерно ни одной объективной причины сомневаться в «Селтикс».
«Бостон» уступил лишь одной команде в регулярке – «Денверу», оба раза на последних минутах.
И это единственная тень сомнения, какая только может быть. Хотелось бы посмотреть на противостояние «Селтикс» с Николой Йокичем как с самой убойной силой в современном баскетболе, однако сам «Денвер» пострадал даже не из-за травм, а из-за собственной предсказуемости.
В остальном же как-то с трудом вериться, чтобы Джимми Батлер, О Джи Ануноби, Донован Митчелл или даже Яннис с Лиллардом при всем к ним уважении радикально изменили наше восприятие «Бостона».
«Селтикс» на протяжении всего сезона были на голову выше, чем соперники. Их титул невозможно подвергнуть сомнению ни состоянием лиги, ни травмами оппонентов, ни какой-то спецификой (вроде условий «Пузыря»). Более того, их исторически впечатляющие цифры должны были бы еще лучше. И с точки зрения побед в регулярке, где «Селтикс» зачастую проигрывали после крупных отрывов и достижения огромного преимущества по ходу сезона. И с точки зрения нетрейтинга, так как «Бостон» на классе, очень прагматично прошел весь плей-офф.
Не стоит забывать и о том, что современные команды совершенно иначе относятся к регулярному сезону, нежели их предшественники. Казус «Голден Стэйт»-2016 научил всех, что не нужно гнаться за никчемными рекордами.
4. Сам «Бостон» весь плей-офф играл без Порзингиса.
Тому хватило одного матча финальной серии, чтобы напомнить, насколько сильное влияние он оказывает.
Он вышел лишь ради этого – задеть тех, у кого травмировались только соперники «Селтикс».
5. «Селтикс» не появились из ниоткуда.
Эта версия «Бостона» так давно с нами, что уже всем надоела примерно лет пять назад: Тейтума, автора рекорда результативности в седьмых матчах, предпочитают называть чокером, а Брауна, набиравшего по 30 очков в финале еще два года назад, криворуким.
«Бостон» двух Джеев – команда, которой доставалось на всем протяжении ее существования. При этом за восемь лет они шесть раз вышли в финал конференции, дважды побывали в большом финале и завоевали один титул, то есть стали безусловно лучшей командой этого отрезка, ни одного сопоставимого конкурента.
При том, что одному только-только исполнилось 26 лет (в его годы некий Леброн Джеймс слил преимущество 2-1 в финале некому немецкому ветерану), а другой – только на год старше и постоянно выступает в странной роли и как бы старшего товарища, и одновременно как бы Робина.
Они постоянно опережали всеобщие ожидания, а в итоге это всегда использовалось против них же.
«Бостон» – это классическая история для НБА, когда молодые звезды шагают по пути бесконечных неудач, чтобы каждый раз становиться сильнее.
Можно, конечно, делать вид, что «Бостон» внезапно свалился ниоткуда и провел один-единственный исключительный сезон. Но ведь нет. Они уже вечность маячили в полушаге, в шаге, в двух шагах от титула, а руководство «Селтикс» постоянно улучшало состав, искало идентичность, подкручивало то, что не работает, находило ролевых, которые помогут двум лидерам, не слушало советчиков…
«Бостон» был запрограммирован на то, чтобы победить именно в этом сезоне: в дальнейшем новое коллективное соглашение сильно ограничит возможности команды, находящейся в числе налогоплательщиков. И двигался в точном соответствии с намеченным планом, что кажется чуть более сложным, чем оформление вот этого «Далласа», прошлогоднего «Денвера» или «Милуоки» до этого.
В отличие от них, «Бостон» находился под другим уровнем давления: с одной стороны, планка ожиданий была предельно высока, с другой, все их ходы идеально смотрелись лишь на бумаге, они не могли их попробовать и обкатать. Им требовалось побеждать сейчас.
6. У «Селтикс» нет ярко выраженного MVP финала, но это не проблема.
Наверное, единственная причина, по которой «Бостон» игнорируют – это недостаточная звездность их лидера. Хотя после финальной серии Тейтум вошел в компанию к Леброну Джеймсу, Лэрри Берду, Тиму Данкану, Хакиму Оладжувону и Николе Йокичу, в компанию игроков, которые лидировали в своих командах по очкам, подборам и передачам в чемпионском плей-офф. Он же, очевидно, был системообразующим игроком для «Селтикс» – вся их атака построена на проходах Тейтума, который выполняет функции условного разыгрывающего (если что он отдал 56 потенциальных передач в финале, что больше всех в составе обеих команд).
Тейтум – самая универсальная звезда в современном баскетболе: может защищаться на пяти позициях, умеет вообще все в нападении, не страдает из-за раздутого эго, готов к давлению со стороны и не ищет протекции у Кендрика Перкинса…
Но, допустим, что он действительно не тянет в сравнении с Дончичем, ШГА, Йокичем и Яннисом, что нападение с ним во главе в ключевые моменты замирает и сбивается на бестолковые изоляции и степбэки.
Только вот:
Во-первых, ни разу это не помешало ему обыграть двух из четырех перечисленных.
Во-вторых, между наличием суперзвезды и статусом суперкоманды вообще нет корреляции.
Наиболее близкая параллель для «Бостона» – это «Детройт» Айзейи Томаса, который также обошелся без звания MVP в первом чемпионском сезоне, это «Голден Стэйт» Стефа Карри, чей вклад в завоевание первого титула посчитали сомнительным, это «Сан-Антонио», где награду получил человек за защиту против Леброна. При этом есть обратный пример: Леброн Джеймс постоянно играл за команды с суперзвездными составами, но ни разу в жизни – за команду, которую можно было бы назвать супер (у его «Майами» 66 побед в регулярке, но тяжелейший плей-офф и без пяти секунд проигранная финальная серия со «Сперс»).
Тейтум – ключевой игрок суперкоманды, единственный, без кого этого всего бы точно не было. И просто живите с этим фактом.
7. «Селтикс» – квинтэссенция современного баскетбола.
Самое удивительное в «Бостоне» – то, что они словно спроектированы на бумаге, а потом уже построены.
Дэнни Эйндж насмотрелся баскетбола «Голден Стэйт», Джо Маззулла насмотрелся баскетбола «Рокетс», Брэд Стивенс просто насмотрелся баскетбола последних лет…
В результате появились вроде бы абстрактные принципы:
• универсальность и полная взаимозаменяемость основной пятерки, которая могла бы размениваться во всех ситуациях;
• готовность каждого швырять трехочковые, много трехочковых;
• желание отойти от чрезмерного влияния одного игрока;
• центровые, которые могли бы быть и рим-протекторами, и защищаться на периметре, и давить в посте, и бросать издали;
• перемешивание всех ролей: чтобы один разыгрывающий был лучшим по блокам, а другой играл на данкер-споте и защищался против центровых, и при этом оба постоянно ставили заслоны для форвардов;
• необходимость баскетбола равных возможностей с вовлечением каждого, с доведенным до предела командным баскетбол;
• отсутствие каких-либо личных амбиций: чтобы человек с самым большим контрактом выкладывался в защите и показывал остальным, что ему важно беспрекословно принимать отведенную роль.
Даже на бумаге это все смотрится полуфантастически. Однако «Бостон» воплотил это все в реальности: это самая совершенная, самая целостная, самая универсальная команда, которую мы только видели в эпоху после «Голден Стэйт».
Не так важно, на какое конкретно место среди великих (и критикуемых за слишком комфортные условия) команд вы хотите их поместить. Объективно – если исключить возможность повторения в следующем сезоне – «Селтикс» попадают на один уровень с похожими на себя бандами вроде «Филадельфии»-1983, «Детройта»-1989, «Голден Стэйт»-2015, «Сан-Антонио»-2014, причем статистически их всех превосходят. И по ряду факторов уступают тем, кто входит в пантеон лучших из лучших: «Лейкерс»-2001, «Бостон»-1986, «Лейкерс»-1987, две версии «Чикаго», «Голден Стэйт»-2017 и «Голден Стэйт»-2018.
Сейчас имеет значение только одно: этот «Бостон» – знаковая команда для современности, и с ней будет соотноситься все дальнейшее. В эру ежегодно меняющихся чемпионов «Селтикс» выглядят эталоном того, к чему стремится баскетбол.
Фото: Gettyimages.ru/Adam Glanzman, Elsa, Dylan Buell, Maddie Meyer, Alexander Hassenstein, Donald Miralle
АХАХАХА
ДА ЧТО ВЫ ТАМ КУРИТЕ?
Вот тут в яблочко! Супер!
А вы баскетбол посмотрите именно, обратите внимание на защиту Бостона. Это же высочайшее искусство. Другие так не умеют, сейчас. Этот Бостон харизматичен сам по себе, в целом.
А разговоры про слабый восток и травмы, это какие-то детские отмазки.
и этот Даллас, прошедший первую команду регулярки "ужасного Запада", без особых проблем разобравшийся с победителем действующего чемпиона, в финале забрал только одну игру при успокаивающем Бостон счёте 3:0
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/nbalive/3226402.html
"Celtics гениальны в регулярке. Но вот почему в плей-офф они развалятся"
Единственное, что по-настоящему раздражает, это высоко задранная камера на трансляциях из Бостона. Ну словно футбол смотришь
всех по хорошему 4:1 должны были закрывать.
Индиана и то интереснее играли чем самая сильная команда запада.
не былр у них семь игр
финал конфы 4:1 прошли.
вот тебе сильный запад
Команда А:
1. Чернокожий тренер.
2. Два звездных ту-вей форварда, оба выбраны на драфте. Сначала лёгкий форвард. Через год – плечистый четвертый под третьим пиком, полученным в трейде с довеском за отданный первый пик.
3. Невозмутимый нестареющий бигмен, который ещё нас всех переживёт.
4. Два цепких умных гарда. Пашут в защите, не отбирают мяч у звёзд фронткорта, но могут взять на себя эпизод, если надо. Один из них – ветеран с чемпионским опытом. В своей первой чемпионской команде имел более высокий статус и тоже носил зелёное другого оттенка.
Второй стартовый гард белый.
5. С лавки бигмен потенциально звездного уровня, но очень травматичный.
6. Запасной разыгрывающий – маленький белый, наглый и неуступчивый, готовый физически противодействовать заметно более крупным парням.
7. Команда выиграла регулярку с впечатляющей статистикой домашнего паркета. В плей-офф легко прошла по своей конференции.
8. В финале играет с командой из Техаса, выбившей фаворита. В ней две звезды и непонятные ролевики.
9. За весь поход в плей-офф три поражения.
10. Дэнни Эйндж
Команда Б:
1. Чернокожий тренер.
2. Два звездных ту-вей форварда, оба выбраны на драфте. Сначала лёгкий форвард. Через год – плечистый четвертый под третьим пиком, полученным в трейде с довеском за отданный первый пик.
3. Невозмутимый нестареющий бигмен, который ещё нас всех переживёт.
4. Два цепких умных гарда. Пашут в защите, не отбирают мяч у звёзд фронткорта, но могут взять на себя эпизод, если надо. Один из них – ветеран с чемпионским опытом. В своей первой чемпионской команде имел более высокий статус и тоже носил зелёное другого оттенка.
Второй стартовый гард... можно сказать, что Белый.
5. С лавки бигмен потенциально звездного уровня, но очень травматичный.
6. Запасной разыгрывающий – маленький белый, наглый и неуступчивый, готовый физически противодействовать заметно более крупным парням.
7. Команда выиграла регулярку с впечатляющей статистикой домашнего паркета. В плей-офф легко прошла по своей конференции.
8. В финале играет с командой из Техаса, выбившей фаворита. В ней две звезды и непонятные ролевики.
9. За весь поход в плей-офф три поражения.
10. Дэнни Эйндж.
В команде Б играл Эл Хорфорд.
Когда в финале играла команда А, он как раз родился.
Конечно, лично меня во всем этом плей-офф позабавило, что две главные звезды Бостона против умирающего Далласа , в джентльменском свипе, умудрились остаться минусовыми по нет рейтингу. Лень гуглить, но есть четкое ощущение , ято такого никогда в истории не было
Да и как простому обывателю, мне лично достаточно сложно оценить защиту, которую так хвалят. По итогам матча да, мы видим, что Бостон явно ограничивал атаки соперников, те вынуждены были совершать плохие броски, либо теряли мяч. Но, здесь опять же получается ситуация, в которой их элитной (по словами экспертов) защите не противостояла элитная атака (её мне оценить куда проще). В лиге сейчас просто нет такой команды, по типу ГСВ с Дюрантом, а это, как видится, самый достойный для них соперник.
Повторюсь, это не проблема Селтикс, что против них не играла ни одна сопоставимая по силам команда, но из-за этого гигантского разрыва в силе и лёгкой прогулки по ПО, создаётся ощущение, будто это не Бостон такой сильный, а остальные такие немощные. Хотя по факту Бостон гигасилён, а остальные просто средние
У ГСВ три титула и финал на отрезке последних восьми лет так-то.
Хуже в этом году на просторах спортса доставалось наверное только Эмбиду.
2)Вот этот пассаж про Бакс - ерунда. Джуру никто не дарил Бостону, он мог оказаться в любой команде. Да и с чего бы его должны как зеницу ока беречь. Вообще то в том году он провалился, без Янниса даже хоть что-то показать не смог. И Бакс что с ним и Бадом, что с Деймом и Риверсом, без Янниса, вылетели в первом раунде. А вот то, что они за год двух тренеров поменяли - это, конечно, глупейшее решение.
3)Я уже писал в другой теме, но я тоже считаю, что данная победа Бостона может быть аля Бакс. Когда , впервые за все время, Яннис чудом прошел все стены и победил. А до этого и после его , как обычно, очень легко останавливали. Вот и тут может быть, что "чудо" дуэт один раз стрельнул, а в следующие разы, как и в прошлые, опять мяч не поделят. Но в этом году Восток был очень слабый, так что я думаю, что все равно бы всех прошли, просто не так легко. Там , тем более, Фила и Бакс были в другой части сетки, а Кавс и Орландо, к сожалению, не ровня Бостону даже полностью здоровыми. Да и сами кельты потеряли Порзи. Но, разумеется, это все фантастика.
4)Да, это титул Стивенса , Джуру, Эла и Уайта в первую очередь
запад съел сам себя и вытолкнул отстаивать честь конфы рандомный вариант в лице Луки и Кайри. они двое конечно молодцы, но... много тут но короче :)
тем не менее Бостон действительно самая сильная команда на данный момент, что и доказали. просто и самая сильная команда не всегда выигрывает, примеров тому достаточно. в любом случае с победой Джеев и Ко, они заслужили. надеюсь теперь давление спадёт и люди отстанут от Тейтума хотя бы на время
Прошли долгий путь от Отсостона до отличной команды, С ПОБЕДОЙ!