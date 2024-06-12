Умер Джерри Уэст. Вы все его знаете по эмблеме НБА

Сегодня в 86 лет умер великий Джерри Уэст, один из самых значимых людей в истории баскетбола.

Уэст был человеком, с которого начиналась история «Лейкерс» в Лос-Анджелесе. Он принес команде первый титул на новом месте в составе одной из величайших команд в истории, одержавшей 33 победы подряд в 1972 году.

Уэст был человеком, который помог «Лейкерс» догнать «Бостон» по количеству титулов. В качестве генерального менеджера он собирал команду Абдул-Джаббара и Мэджика Джонсона, а также команду Шакила О’Нила и Кобе Брайанта.

Уэст был человеком, без которого немыслима и новейшая история НБА. Он работал консультантом в «Голден Стэйт» Стефа Карри и Кевина Дюрэнта, а потом приложил руку к формированию звездных «Клипперс» с Каваем Ленардом и Полом Джорджем.

Мы поднимаем старый материал о том, как легендарный игрок «Лейкерс» оказался на эмблеме НБА и навсегда стал ее символом.

Как появилась эмблема НБА

Первые 20 лет существования НБА нисколько не заморачивалась из-за логотипа: мяча с надписью «НБА» хватало за глаза.

Но в конце 60-х лиге бросили вызов: появилась конкурирующая организация АБА, и НБА пошла на ряд агрессивных мер, чтобы повысить собственную узнаваемость. Так, в 1969-м году комиссионер Джей Уолтер Кеннеди связался с компанией Алана Сигеля и Роберта Гэйла, которые как раз выпустили новый логотип к столетию бейсбольной лиги МЛБ.

Посыл был прост. Кеннеди так и сказал: «Мы хотим, чтобы ощущались семейные взаимоотношения с бейсболом – используйте красный, белый и синий цвета, чтобы позиционировать баскетбол в качестве американского вида спорта».

Сигель получил доступ к архиву журнала SPORT – там он и откопал фотографию, которая стала прототипом для логотипа. На ее основе он создал порядка десяти вариаций и оставил право последнего выбора за комиссионером Кеннеди.

Решение было принято. И с 1971-го НБА уже навсегда ассоциировалась именно с этим образом.

«Мне понравилась эта фотография из-за того, что в ней была динамика, игрок в вертикальном положении, чувствуется, что он ведет мяч, что он меняет траекторию движения, – объяснял Сигель несколько лет назад. – Логотип получился очень элегантным. Его можно переворачивать, его можно использовать в черно-белом варианте. Как вы можете заметить, на телевидении творчески с ним играются… Я представил логотип НБА, и они мгновенно одобрили один из вариантов. Сегодня пришлось бы еще год проводить исследования среди фокусных групп, было бы много суеты и все равно сделали бы какую-нибудь ерунду. Тогда же все было спонтанно, никаких дискуссий – и вот он уже используется почти 50 лет».

Кто изображен на эмблеме НБА

Этот очевидный вопрос очень долго никого не интересовал.

«Никто ничего не говорил, – вспоминал Сигель. – Когда мы представляли логотип, никто не додумался спросить, изображен ли на нем силуэт Джерри Уэста».

Сигель рассматривал изображения главных звезд той эпохи: Карима Абдул-Джаббара, Уилта Чемберлена, Джона Хавличека, Тома Голы… Но в итоге остановился именно на конкретной фотографии с Уэстом, в которой была заключена та внутренняя мощь, что он искал.

По крайней мере, он сам так говорит.

Есть другая версия, при этом не менее убедительная. Сын Кеннеди вспоминал, что его отец изначально дал Сигелю задание создать логотип на основе образа именно Джерри Уэста .

Джерри Уэст – культовая фигура уже для того времени. Единственный игрок, получивший приз MVP финальной серии, но не ставший при этом чемпионом. Человек, регулярно выходивший в финалы, но неизменно в них проигрывавший. Один из лучших белых защитников в истории с резюме из 10 первых символических сборных, 14 участий в Матчах всех звезд и показательного сочетания первых символических сборных по защите и регалий лучшего бомбардира и лучшего ассистента. Главное – у Уэста была сверхъестественная способность влюблять в себя болельщиков даже тех команд, которых обыгрывали «Лейкерс».

После 69-го увязка Уэста и символа НБА (а не только логотипа) ощущалась еще однозначнее. Выиграл первый чемпионский титул для «Лейкерс» после стольких лет поражений. Остался предан родному клубу и завершил карьеру в знак протеста против жадности владельца. Доиграл при этом до 36 лет, то есть примерно до 46 по современным меркам. Стал величайшим менеджером после завершения карьеры – создал династию «Лейкерс» в 80-х, объединил Шакила О’Нила и Кобе Брайанта, участвовал в создании доминантного «Голден Стэйт» и помог уговорить на переход Кевина Дюрэнта.

Логотипу НБА почти 50 лет. И больше 50 лет Джерри Уэст влиял на то, кто станет чемпионом этой лиги.

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Сигель начал открыто говорить о том, что силуэт на логотипе принадлежит Уэсту, лишь совсем недавно.

«Когда я представил дизайн, то не признавался, что на нем изображен Уэст. Я сказал, что он основан на фотографии, которую я нашел. Каким-то образом люди разыскали оригинал. Сам я никогда ничего не говорил по этому поводу. Как-то в отпуске я встретился с комиссионером НБА Дэвидом Стерном и спросил его об этом. Он не хотел признавать, что логотип основан именно на фотографии Уэста, по какой-то причине».

Даже сам Уэст с невероятным стеснением признавался, что знает, кто изображен на логотипе НБА, лишь в 2016-м.

Почему НБА не признавалась

НБА всегда открещивалась, что именно фотография с Джерри Уэстом послужила основой для одного из самых известных логотипов в мире. В 70-х и 80-х до этого никому не было дела, а в 90-х офис Дэвида Стерна уже отвечал, что «никакой информации в архиве на этот счет не имеется».

При этом сам Уэст очень долго и не подозревал о том, что именно он присутствует на логотипе – ему об этом по секрету рассказал комиссионер Джеймс Уолтер Кеннеди.

Джеймс Уолтер Кеннеди

Обычно считается, что у лиги может быть два основания для такого рода скрытности.

Первое: лига не хочет, чтобы логотип ассоциировался с конкретным человеком. (А также с его командой, цветом кожи и так далее).

«Они хотят лишить логотип какой-либо индивидуальной привязки. Это уже давно классический символ, который узнаваем во всем мире, важная часть образа лиги и их программы. Возможно, они не хотят, чтобы это был силуэт реального человека, чтобы остальные не жаловались», – пытался найти логику Сигель.

Второе – деньги за использование образа.

Сам Уэст не раз поднимал этот щепетильный вопрос.

«Логотип – это не дань уважения конкретному человеку. Его цель вовсе не в этом. Его цель – в том, чтобы продвигать образ лиги, для меня всегда это было важно. Мне кажется, было бы здорово получать за это отчисления. Это было бы прям круто».

Понятно, что на такое признание спустя столько лет вряд ли кто-то пойдет. Достаточно уже того, что НБА лоханулась со «Спиритс ов Сент-Луис».

Будут ли менять эмблему

После гибели Кобе Брайанта в интернете появилась петиция с требованием к лиге заменить силуэт на логотипе. Пол Пирс, Марк Кьюбан, Снуп Дог, Джастин Бибер и еще пара миллионов пользователей поддержали эту спонтанную идею.

Шумиха была настолько громкой, что лиге даже пришлось отозваться на интернет-возню: комиссионер Адам Сильвер специально подчеркнул, что это не тот способ, при помощи которого НБА хотела бы отдать дань памяти Кобе.

При этом идея о замене силуэта муссируется с периодичностью в несколько лет.

Чаще всего волну обсуждения поднимал сам Джерри Уэст. Ему, человеку крайне депрессивному, ничего, кроме дополнительных поводов для невроза, ассоциация с логотипом не дала.

«Я бы хотел, чтобы никто никогда не узнал, что именно мой образ размещен на логотипе, – несколько раз повторял Уэст. – Не шучу. Лично мне это льстит, но на месте НБА мне было бы стыдно. Не хочу привлекать к себе внимание – это не в моей природе. Если они захотят изменить силуэт, то я их только поддержу».

Сам Уэст говорил, что хотел бы видеть на логотипе Майкла Джордана.

Его настойчивое неприятие себя в качестве символа НБА приводило к нескольким дизайнерским бурлениям в интернете: каждый раз после очередного интервью Уэста каждый уважающий себя пользователь фотошопа непременно предъявляет несколько вариантов новых логотипов с самыми разными силуэтами. Какими бы узнаваемыми они ни выходили, до реальных изменений, естественно, не доходило.

На самом деле, лига задумывалась о том, чтобы скорректировать логотип.

Алан Сигель рассказывал, что Дэвид Стерн обращался к нему уже в XXI-м веке и просил подумать о том, как можно сделать логотип более современным или вовсе изменить.

«Убежден, что ничего не надо менять, – говорил он. – Это будет невероятно дорого, а при этом вряд ли можно что-то улучшить. Мне кажется, важно уважать наследие баскетбола – не нужен обязательно чернокожий, не нужен кто-то в длинных шортах, не нужно, чтобы человек ставил сверху. Вот этот логотип – элегантное сильное представление баскетбола. Очень сложно воссоздать нечто подобное. Здесь есть напряжение, есть движение, есть грация. Логотип должен быть простым. Должен быть мощным. Должен быть динамичным. Здесь собраны все элементы».

И все равно. Несмотря на это, даже Сигель знает, что рано или поздно у НБА будет новый логотип.

«Поменяют ли логотип? Да. Потому что мы живем в мире перемен. Придет какой-нибудь новый комиссионер и, чтобы оставить о себе память, чтобы зафиксировать перемены, изменит и логотип».

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Фото: Gettyimages.ru /Kevin Frayer, Ethan Miller / Staff; East News /ASSOCIATED PRESS/East News