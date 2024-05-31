Мем дня: у Дончича отобрали чемпионское пиво

Сегодня «Даллас» вышел в финал, и это не самое ординарное событие в истории клуба: до этого «Мэвс» участвовали в финальных сериях НБА лишь дважды, последний раз такое было в 2011-м, когда на месте основного разыгрывающего выходил нынешний главный тренер Джейсон Кидд.

«Мэвс» получили титул чемпионов Западной конференции.

Лука Дончич – приз имени Мэджика Джонсона как MVP Западной конференции.

Пи Джей Вашингтон и Дэниэл Гэффорд – возможность напомнить, что они попали в финал прямиком из самой жопы : из «Шарлотт» и «Вашингтона».

Короче, у всех было что отпраздновать.

Кульминация радости – это побыть с родными в приятной обстановке. К Дончичу наконец-то доехал папа Дончич, а сам он дорвался до одного из своих любимых напитков. Как известно , у него их два – пиво и вино, да побольше.

Эйфория длилась не очень долго. Тут же подошел легендарный игрок «Мэвс» Майкл Финли, который сейчас работает вице-президентом по баскетбольным операциям в родном клубе, и изъял спиртное.

Дальше обязательно нужно смотреть.

Как гласит самый залайканный комментарий на Youtube: «Все это понятно. Дончичу нужно быть более ответственным родителем, раз он усыновил столько народу».

Фото: Gettyimages.ru /David Berding