У Вемби был исторический сезон, Холмгрен вознес «Оклахому» на 1-е место. Вот ваши 15 лучших новичков прошедшего сезона

Оценивать новичков и тем более ранжировать их не имеет никакого смысла: траектория их развития и как игроков, и как личностей за пределами площадки зачастую непредсказуема. В наше время они появляются на профессиональном уровне в слишком юном возрасте, что закладывает еще больше неизвестных. И все же сделать это нужно, чтобы, как минимум, зафиксировать то, что мы увидели в их исполнении в первом сезоне.

В этом году лигу усилили очень необычные ребята, один из которых и вовсе совершенно уникален. Кроме специально оговоренных случаев, оценивалось выступление в текущем году, а не продемонстрированный потенциал...

15. Тумани Камара («Портленд»)

Статистика: 7,5 очка, 45% с игры, 34% из-за дуги, 4,9 подбора, 1,2 передачи за 24,8 минуты

Хочется верить, что разрыв почки под конец сезона никак не отразится на дальнейшем прогрессе форварда.

«Блейзерс» получили Камара из ниоткуда, он свалился на них в нагрузку к обмену Дэмиана Лилларда, а в итоге может стать самым ценным приобретенным активом. Его выбрали в конце второго раунда, но уже по ходу первого сезона он играл довольно много и произвел впечатление на всех, кто заглянул проверить, насколько там ужасен Скут Хендерсон. Молодого человека бросали против лучших игроков соперника: Букера, Карри, Кавая, Дончича, Маркканена (кстати, найдите у них что-то общее) – и некоторых из них он сумел вывести из себя.

Все стало крайне позитивно после Матча всех звезд. В 17 матчах Камара исправил 44% с игры на 49%, 31% из-за дуги – на 43%.

И в глазах всего мира превратился в потенциально одного из примечательных 3&D игроков лиги.

В «Портленде» не стесняются и надеются на большее, хотя Камара уже 23 года, и какого-то радикального прогресса от него странно ожидать. Однако номер 33, повязка на правой руке, атлетизм, бесконечные руки, 1,4 перехвата + 0,7 блока – у болельщиков «Блейзерс» вызывают вполне конкретные ассоциации.

14. Кэйсон Уоллес («Оклахома»)

Статистика: 6,8 очка, 49% с игры, 42% из-за дуги, 2,3 подбора, 1,5 передачи за 20,6 минуты

Забавно, что один из запоминающихся моментов сезона «Тандер» не обошелся без Кэйсона Уоллеса: именно тот защищался против Си Джея Макколлума в концовке первого матча серии с «Новым Орлеаном», который его команда чуть не проиграла.

О Уоллесе наверняка многие и не слышали: он бегает за «Оклахому» и может за 20 минут два раза бросить по кольцу.

При этом другие генменеджеры хотят съесть свои шляпы, когда «Тандер» выходит против них играть. Под 10-м пиком Сэм Прести вытащил себе идеального ролевика: Уоллес защищается, играет в пас, открывается, знает круг своих обязанностей – уходит в тень и наблюдает или агрессивно атакует, когда его не уважают, и наказывает как никто. У него 46% совершенно открытых трехочковых, 44% в ситуациях «попал-плюнул» и 62% под щитом – уже будучи 20-летним новичком, Уоллес вполне готов к роли шестого-седьмого-восьмого (после прихода Хэйворда) игрока.

193 см для второго номера маловато, чтобы быть в старте. Но там посмотрим.

Длинная скамейка, где есть такие парни, как Уоллес – то, без чего у «Оклахомы» не было бы первого места в регулярке. И неслучайно их тренеру сложно перейти в режим плей-офф и сократить ротацию, здесь есть куча всего интересного, от чего не хочется отказываться.

13. Скут Хендерсон («Портленд»)

Статистика: 14,0 очка, 39% с игры, 33% из-за дуги, 3,1 подбора, 5,4 передачи и 3,4 потери за 28,5 минуты

Хендерсон провел практически идентичный сезон по статистике с Кейонте Джорджем, даже немного лучше. Однако оказался ниже по двум причинам: во-первых, у «Юты» Джорджа был отрезок, когда она напоминала настоящую команду НБА, во-вторых, ожидания от Хендерсона были настолько несравнимо выше, что его первый год стал одним из самых больших разочарований для топовых пиков.

Хендерсона постоянно заносило на территорию худших игроков НБА: худший матч по показателю плюс-минус в истории, выдающиеся 42% реализации под щитом, не менее выдающиеся 42% двухочковых, 3,4 потери при 5,4 передачи…

Понятно, что его проблемы несколько преувеличены.

Например, считается, что он совсем не умеет бросать, но после Матча всех звезд он доковылял до 35% с дуги.

Например, есть ощущение, что он вообще ничего не видит и не понимает, но после Матча всех звезд соотношение передач к потерям с 4,5 к 3 сменилось на 7,1 к 4,5.

Например, никто уже не следил за «Блейзерс», а Скут Хендерсон набросал «Рокетс» и Диллону Бруксу 30 очков и сделал 7 передач.

Тем не менее, Хендерсон въезжал в лигу со страшным скрипом. Было понятно, что у нет дальнего броска. Было подозрение, что ему потребуется много времени, чтобы понять баскетбол НБА и стать стартовым разыгрывающим (а это не та роль, которая дается просто). Было опасение, что новичку может быть непросто защищаться против взрослых, а самые опасные люди лиги играют на его позиции. Однако мало кто был готов к тому, что столь атлетичный игрок будет настолько беспомощно чувствовать себя в трехсекундной, завершать правой рукой с левой стороны, терять ноги и тухнуть во время кульминационной стадии прохода, не уметь использовать свою раму для того, чтобы зарабатывать штрафные…

Естественно, первый год не так много рассказывает о перспективах игроков, но Скут Хендерсон – все еще тот парень, из-за выбора которого «Портленд» расстался с Дэмианом Лиллардом. И пока переход тяжело осмысляется…

12. Кейонте Джордж («Юта»)

Статистика: 13,0 очка, 39% с игры, 33% из-за дуги, 2,8 подбора, 4,4 передачи и 2,5 потери за 27,0 минуты

Джордж – один из самых прикольных типов сезона-23/24. От него прямо-таки веет юношеским задором – все эти прыжки на бегу в быстрых атаках, бессмысленные, но ультраскоростные кроссоверы на месте, неаккуратные передачи с уверенностью в собственном совершенстве, кайф от собственного пребывания на паркете НБА.

Вопрос только в том, долго ли ему еще пребывать на паркетах НБА.

Джордж – один из самых заметных новичков этого сезона. Он отыграл в старте 44 матча, причем принял обязанности основного разыгрывающего, что для первогодки всегда невероятно тяжело. Да и команда у него была проблемная: во-первых, сливающая, во-вторых, не дающая никакой помощи в плане организации, в-третьих, лишившаяся под конец Маркканена и Кларксона.

Если посмотреть на чистый итог, то можно ужаснуться.

Джордж не то чтобы не умеет бросать, но крайне неэффективен – у него меньше 40% с игры и меньше 34% из-за дуги.

Джордж кошмарен с точки зрения организации атаки – у него 0,79 очка за пик-н-ролл и уникальная способность терять мяч (4,4 передачи на 2,5 потери, 188 потерь за сезон – на уровне лидеров лиги).

Джордж – один из худших защитников в НБА. У него буквально худший рейтинг защитной эффективности и полное недоумение и против «изоляций», и против пик-н-роллов.

Все эти цифры, конечно, красивы и бесспорны, но не показывают всей картины.

У «Юты» худшая защита сезона, и так, в принципе, задумано. Ясно, что субтильный 193-сантиметровый малец не будет ее лучшей частью.

Если вы бросаете 20-летнего в качестве своего основного плеймейкера, то чего собственно от него ждете. Джордж наошибался едва ли не больше всех среди всех разыгрывающих, катающих двойки – ему было тяжело из-за общей хлипкости, плюс он допускал систематические просчеты при чтении моментов.

У Джорджа были проблемы с завершением в «краске», стандартная болезнь новичков. И говорить, что парень, выбрасывающий трехи с ведения и вообще довольно много атакующий из-за дуги, не умеет бросать, это, конечно, перебор. Но процент сложился из самых разных отрезков – он плохо начал, когда только привыкал к лиге, и плохо закончил, когда выдохся, а у «Джаз» все травмировались… Между этим был неожиданный взлет «Юты», которая побеждала, а ее энергичный разыгрывающий бомбил 47% с двухочковой дистанции и 37% с трехочковой.

Короче, попытки болельщиков «Юты» спроецировать будущую карьеру Джорджа через вот эти «меньше 40, меньше 34» очень забавны. Однако здесь траектория может быть совершенно непредсказуемой.

11. Осар Томпсон («Детройт»)

Статистика: 8,8 очка, 48% с игры, 19% из-за дуги, 6,4 подбора, 1,9 передачи и 1,3 потери за 25,1 минуты

Само собой, неожиданное окончание сезона подсветило гораздо более важные проблемы, чем нестабильный дальний бросок. У Томпсона выявили тромб, и, как известно по истории Криса Боша, такие вещи могут возвращаться, даже если нет генетической предрасположенности.

«Детройт» надеется, что это временная штука.

С Томпсоном вышло парадоксально: он показал себя еще более крутым защитником, чем брат, он показал, что бросает лучше, чем брат, но его сезон в целом был хуже (и без этой печальной точки в конце), а его перспективы не так однозначны, как у брата.

Дело тут в двух нюансах (хотя, возможно, это один нюанс).

Во-первых, Осар Томпсон играет за «Детройт», где молодых традиционно не ждет ничего хорошего. Очень долго Монти Уильямс все не мог понять, чего он хочет от команды, и не слишком жаловал временем новичка, которого, судя по всему, с трудом отличал от других исполнителей.

Во-вторых, в «Пистонс» ему выдали четкую роль – 3&D-игрока, для которого не собираются придумывать никаких поблажек. И когда у тебя 19% из-за дуги, а костяк команды составляют люди, не дающие много пространства (Дюрен, Айви, Каннингем), тот тут можно только биться головой о стену.

Томпсон ворвался в лигу еще одним неслыханным супергероем. Собрал 40 подборов и 10 блок-шотов за первые 4 матча. Потом какое-то время шел с 10 подборами в среднем за матч (для крайнего это не самая обычная стата). В итоге собирал по 1 блоку и 1 перехвату в среднем за матч и завершил год с элитными показателями и по касаниям в защите, и по рейтингу перехватов. Главное – то, что он на какое-то время сделал игру в защите изысканным, аппетитным, зачаровывающим зрелищем. Ему давали сложные задания вроде Гилджеса-Александера, и он демонстрировал исключительные возможности организма – скорость перемещения в защитной стойке, феноменальную быстроту рук, готовность мгновенно взлететь, сверхъестественный атлетизм, какое-то неординарное умение очень часто дотягиваться до мяча в высшей точке релиза и блокировать своих визави прямо лицом к лицу. Самая интересная особенность Осара Томпсона проявлялась тогда, когда он косячил – упускал своего человека за спиной: долей секунды ему зачастую хватало, чтобы включиться, сделать один или два толчка ногами и восстановить позицию/накрыть со спины/выхватить мяч на ведении.

Однако в итоге «Детройт» – как явление – его догнал.

Вся эта красота была видна на площадке и отражалась в индивидуальных цифрах. Однако защите «Пистонс», одной их худших в сезоне, она была как припарки.

А вот неэффективность Осара в неэффективной атаке «Пистонс» обращала на себя все больше и больше внимания. Он фиговато бросал издали. Как и брат, он мог бы это компенсировать ловкостью атак в «краске» (63%), но в «Пистонс» гораздо хуже с пространством и нет растягивающих игроков. Поэтому у него 49% с игры (52% TS – у брата для сравнения 58% TS, пропасть).

Получилось так, что будущее Осара Томпсона будет зависеть исключительно от того, появится у него стабильный бросок или нет. И это довольно скучная история, если учесть, что тут замешаны «Пистонс». Гениальных защитников, которым сильно мешает отсутствие броска, мы уже повидали достаточно.

Радует лишь, что Томпсон неплохо атакует со средней, а также то, что у него есть более успешный брат, которому вроде как стыдно уступать.

10. Трэйс Джексон-Дэвис («Голден Стэйт»)

Статистика: 7,9 очка, 70% с игры, 5,0 подбора, 1,2 передачи и 1,1 блока за 16,6 минуты

Пожалуй, самое неожиданное открытие среди новичков. Джексона-Дэвиса выбрали в конце второго раунда, и главное, чем он был до того знаменит – тем, что является биологическим сыном форварда «Пэйсерс» Дэйла Дэвиса и Карлы Кнафель, скандально известной любовницы Майкла Джордана.

Тень Карлы Кнафель ж сопровождала его и при первых шагах в лиге: быстро выяснилось, что Джексон-Дэвис, будучи четырехлетним, нашел (в ее отсутствие) ее эспандер и пробил себе голову при помощи ручки от двери.

Впрочем, ладно.

Во время драфта Джексон-Дэвис написал: «Вы все еще об этом пожалеете». И исполнил угрозу уже в первом сезоне – человек из конца второго раунда заработал себе место в старте легендарной команды и в итоге вместе с Дрэймондом Грином составил системообразующую пару для «Голден Стэйт».

Нетрудно понять, насколько это круто.

«Голден Стэйт» давно уже не играл с огромными центровыми. У Джексона-Дэвиса 206 см, но он работает именно как рим-протектор.

«Голден Стэйт» – одна из последних команд лиги по числу пик-н-роллов. Джексон-Дэвис отлично зарекомендовал себя в двойке с Крисом Полом во второй пятерке.

«Голден Стэйт» с большим подозрением относится к молодым. Стив Керр только и делает, что отбивается от Куминги, Подземски, Муди и прочих…

«Голден Стэйт» радикально преобразился в последние два месяца благодаря возвращению Дрэймонда Грина, в частности, из 23-й защиты они стали 5-й. Важную роль в этом сыграл и новичок, который проводил больше 25 минут и с которым в качестве стартового центрового «Уорриорс» забрали 9 последних игр из 10. Джексон-Дэвис становится классическим центровым и позволяет Грину приносить соперникам еще больше неприятностей своими непредсказуемыми во всех смыслах движениями.

У Джексона-Дэвиса хватало незабываемых моментов: данк против Виктора Вембаньямы, блоки против Янниса Адетокумбо, неожиданные подборы в атаке…

Однако вот именно такое завершение сезона (пусть и с ожидаемым пуком в противостоянии с Сабонисом в рамках плей-ин) должно воодушевлять. Он не просто доказал, что может стать частью лиги, он сделал заявку на попадание в основную ротацию и заставил Стива Керра пересмотреть все свои конспекты и достать оттуда материал для Эндрю Богута и Джавейла Макги, о чем и сам тренер не помышлял.

9. Кэм Уитмор («Хьюстон»)

Статистика: 12,3 очка, 45% с игры, 36% из-за дуги, 3,8 подбора, 0,7 передачи и 1,0 потери за 18,7 минуты

Уитмора упорно сравнивают с одним человеком.

Проделаем ту же операцию.

Уитмор в первом сезоне (19 лет): 12,3 очка, 45% с игры, 36% из-за дуги, 2,4 штрафного, 68% с линии, 3,8 подбора, 0,7 передачи, 1,0 потери за 18,7 минуты

Игрок N в первом сезоне (20 лет): 6,6 очка, 45% с игры, 34% из-за дуги, 1,6 штрафного, 68% с линии, 2,8 подбора, 0,8 передачи, 0,9 потери за 17,2 минуты

Игрок N – это, естественно, Джейлен Браун, обладатель того самого контракта.

Уитмор упал до 20 пика, хотя перед драфтом говорили в том числе и том, что он может оказаться лучше, чем первая троица. Уже с самого начала стало понятно, что произошла приятная для «Хьюстона» ошибка: их новичок стал MVP в Летней лиге, а потом шарашил по 26 очков, 7 подборов и 3 передачи в G-лиге, пока ему все же не дали шанс в «Рокетс».

Понятно, почему этот момент откладывался. У «Рокетс» и без того не самое внятное нападение, а когда у тебя на руках Джейлен Грин и Кэм Уитмор, то неразберихи становится в четыре раза больше.

Тем не менее, после первого сезона гиператлетичный дуэт уже называют реинкарнацией Винса Картера и Трэйси Макгрэйди в «Торонто» (копирайт Тайрона Лю).

Понятно, что Уитмор сразу же показал весь свой дюжий атлетизм, когда понесся в быстрые атаки, когда выбил серию матчей с 15+ очков со скамейки, когда получил от болельщиков погоняло Слэм Уитмор. Это не то, что интересно.

С точки зрения потенциала Уитмор выдал многообещающий сезон: он начинал с 41% из-за дуги в январе, и хотя потом проценты поехали, они остались на очень впечатляющем для первогодки уровне. «Рокетс» получили игрока с неординарными физическими данными, уверенностью в себе, готовностью бросать в любой ситуации, но еще и перспективной технической оснащенностью в виде уже среднего трехочкового по лиге при 4,7 попытки за игру.

У Уитмора есть те же дефекты, что у Джейлена Брауна – сомнительное ведение, которое делает его обладателем самого явного «туннельного видения» в лиге, у него 6% по проценту передач. Но рядом с ним тренер, имевший опыт как раз с такими случаями. Как там Уитмор и Джейлен Грин будут вместе, покажет только время, но в концовке этой регулярки старший из них показал, что не так безнадежен, как это принято думать.

8. Джи Джи Джексон («Мемфис»)

Статистика: 14,6 очка, 43% с игры, 36% из-за дуги, 4,1 подбора, 1,2 передачи и 1,4 потери за 25,7 минуты

Джи Джи Джексон единолично спас сезон для болельщиков «Гризлис». Ну, невозможно грустить, когда самый молодой игрок в лиге выдает 44 очка и 12 подборов против действующих чемпионов.

Джексон попал в НБА замысловатым путем. Сначала он собирался перевестись в Северную Каролину, но все-таки вышел на драфт. Потом его выбрал «Мемфис» под 45-м номером, и он рассчитывал развиваться в G-лиге. И, в конце концов, у «Гризлис» все поломались, и «Мемфис» дал полную свободу молодому человеку, которому только в декабре исполнилось 19 лет, задействовав его в качестве своего основного забивалы.

Ничего подобного мы не видели со времен первогодки Джейсона Тейтума.

К фигуре Джексона по-прежнему относятся с опасением. В принципе, он все равно подтвердил все то, из-за чего его кандидатура утонула перед драфтом: он неэффективен – 55% TS, он вообще не может пасовать в проходах, и он еще детский мозг, даже в «Гризлис» он схватил несколько штрафов за нарушение клубных правил и был отстранен на матч (как известно, в Южной Каролине он выступил в инстаграме с претензией, что ему не давали мяч в клатче).

Только это все как-то не кажется актуальным, что ли.

«Мемфис» как будто выцепил молодую звезду: форвард ростом 206 сантиметров не только попадает из угла, но берет на себя сверхдальние попытки с ведения. Да, его эффективность рухнула. Но в январе при рейтинге использования 19% он выдавал 66% TS: «Гризлис» использовали его в качестве «большого» на пик-н-роллах, искали его рывки под щит, скидывали на него в угол. Под конец сезона ему потребовалось делать уже гораздо больше: процент использования вырос до 26,5%, и соответственно это не могло не отразиться на точности – 52,6% TS. Нужно еще учитывать, что все это он делает с партнерами не уровня НБА, при полном отсутствии пространства для атаки. И в роли главной угрозы, которая ему не очень подходит из-за недостаточно продвинутого дриблинга. В первом сезоне Джексон запомнился не только как сенсационное явление, о котором никто не подозревал (в прошлом году были сомнения, что он может набирать очки и на университетском уровне). Его выделяет необычная манера двигаться: с мячом он вдруг резко взрывается и меняет направление, без мяча часто ловит оппонента на противоходе, а дальше уже все решают его габариты и атлетизм.

Главный вопрос – сколько у него терпения (учитывая его репутацию). После возвращения всей обоймы «Мемфиса» в строй Джексон отправится на скамейку, примет вспомогательную роль, будет больше концентрироваться на защите, шлифовать нетвердое ведение и так далее… Его достоинства – трехочковый, умение играть без мяча, готовность быть и третьим растягивающим, и четвертым пик-н-роллящим – идеально подходят для «мишек». Однако задействование упадет, и от него будут требовать эффективности.

Для всех, впрочем, очевидно: если бы Джексон остался на драфт-24, как он планировал изначально, и выступил вот так, то сейчас бы котировался в качестве стопроцентного первого номера.

7. Брэндин Подземски («Голден Стэйт»)

Статистика: 9,2 очка, 45% с игры, 39% из-за дуги, 5,8 подбора, 3,7 передачи и 1,2 потери за 26,6 минуты

Возможно, это больше говорит о текущем состоянии «Голден Стэйт», но именно их 21-летний новичок – лучший в команде по показателю «плюс-минус» в этом сезоне.

Подземски – это человек, которому в «Уорриорз» больше всех нужно. И этот абстрактный фразеологический оборот в его случае получает вполне конкретное статистическое наполнение. Подземски при росте 193 см уже вошел в число лучших подбирающих защитников лиги. Подземски – лидер лиги по чарджам. Подземски – третий защитник-новичок, который пробил 15 очков, 10 подборов, 5 передач и 1,5 перехвата за 100 владений (после Бена Симмонса и Луки Дончича).

Сложно вспомнить новичка, который бы выговаривал старшим товарищам за безалаберность во время матчей и явно гораздо больше переживал, чем они.

Подземски далеко не идеален. У него нестабильный бросок, и, возможно, из-за этого он недостаточно агрессивен. Он плохо реализует в трехсекундной, зачастую не понимая, с какой руки ему удобнее завершать – родной левой или нет. Он зарабатывает мало штрафных, а исполняет их и того хуже – непонятные 63%. Его защиту белого лохматого парня не спасут все чарджи мира.

Однако сочетание высокого интеллекта и игровой злости сделали его игроком стартовой пятерки в «Голден Стэйт» уже по ходу первого сезона – именно такой настрой несколько исправил дефективную команду, которой габаритов не хватало так же, как старательности. Нужно заметить, что он явно очень умен, потому что схемы Стива Керра не всегда даются даже ветеранам лиги. Его будущее сочетание с Карри сомнительно, но, по крайней мере, кажется, что «Уорриорс» неожиданно достали себе на скамейку Джордана Пула здорового человека – парня, который старается, который стремится к соотношению передач и потерь Криса Пола, который обладает хорошим трехочковым, но не злоупотребляет им.

Подземски, конечно, не будет звездой. Стив Керр хочет, чтобы он хотя бы стал Остином Ривзом.

Пока же Подземски ворвался в лигу как один из самых полезных людей в «Голден Стэйт», пусть даже поначалу и не разглядишь, как это у него получается.

6. Хайме Хакес («Майами»)

Статистика: 11,9 очка, 49% с игры, 32% из-за дуги, 3,8 подбора, 2,6 передачи и 1,5 потери за 28,2 минуты

«Не новичок» Хуан Уик мгновенно очаровал лигу, когда в ноябре неожиданно наливал под 40% из-за дуги, а в декабре оказался в стартовом составе. О Хакесе еще до драфта говорили как о типичном игроке «Хит», но он поразил даже своих пламенных воздыхателей, когда вышел на третье место в лиге по минутам в четвертой четверти.

В лиге появился еще один человек, на которого приходили полюбоваться. Хакес, с одной стороны, шел в ногу с эпохой и в одиночку прокачивал атакующее пространство «Майами», с другой, восхищал всякими незаметными штуками вроде своевременных открываний, умных передач, влияющих на игру заслонов, хитроумных рывков и оттягивания на себя внимания защиты. Была еще, естественно, и третья сторона: помимо игры без мяча, Хакес время от времени вываливал всю свою накипевшую любовь к Кобе в виде целого чемодана столь знакомых движений в посте. И к концу декабря стало казаться, что «Хит» снова всех обманули – получили игрока, который помогает как второстепенный боллхендлер, растягивает периметр и может наказывать под щитом. Все это без ущерба для защиты.

Потом он травмировался, бросок обвалился до 20%, пространство «Майами» совсем схлопнулось, и минуты начали уменьшаться. (Из-за травм Батлера и прочих Хакес играл по 30 минут за «Хит» в плей-офф, набирая 12,8 очка при точности 23% из-за дуги).

Хакес четыре года просидел в колледже, а потому привычные критерии оценки новичков к нему не подходят. Под 18-м пиком «Хит» и не собирались брать будущую звезду, им был нужен человек, который бы помогал прямо сейчас и приносил пользу в рамках конкретной очень специфической команды. У Хакеса нет данных, чтобы стать крутым защитником, наладить производство очков в промышленных масштабах или превратиться в крутого плеймейкера. Его траектория будет зависеть от окружения, как у всех подобных уникальных персонажей вроде Брюса Брауна или Аарона Гордона.

Пока можно сказать, что папаша Хакес подготовил очень умного баскетболиста с уникальным набором навыков.

5. Дерек Лайвли («Даллас»)

Статистика: 8,8 очка, 75% с игры, 6,9 подбора, 1,1 передачи и 1,4 блока за 23,5 минуты

Лайвли ниже Миллера и Томпсона, но только из-за того, что рейтинг новичков предполагает еще и умозрительную оценку потенциала, а не только вклада в текущий сезон. Центровому «Далласа» здесь тяжело тягаться не только из-за отсутствия какого-либо броска (у него вообще 50% с линии, хотя перед драфтом обещали трехочковые в его исполнении), но и из-за проблемного здоровья (пропустил треть матчей).

При этом эффект от Лайвли поначалу был почти столько же невероятен, только в смысле непосредственного влияния на результат: подвижный сверхатлетичный центровой с хорошими руками мгновенно стал бесценным приобретением для «Далласа». Он фигурировал во всех лучших защитных пятерках «Мэвс», а одно его появление на паркете превращало одну из худших защит в защиту из топ-10.

Никому не было дела до ограничений Лайвли, который и не умеет практически ничего. Его достоинства – это как раз то, что крайне требовалось «Далласу». Гигантский рим-протектор с безумным размахом рук, чтобы Дончич и Ирвинг и дальше могли пропускать людей мимо себя. Огромная рама под заслоны, готовность вылетать в космос на месте данкера и цепкие ладони, готовые выцепить резкую передачу. Прыгучесть и неуступчивость – у него 11,9% подборов в атаке, это второй показатель в НБА. А также резвость щенка немецкого дога в моменты, когда нужно мчаться в быстрые отрывы.

У Лайвли очень тревожная биография. Его отец от передоза героина, когда ему исполнилось 7 лет. Его мать умерла по ходу этого сезона – она боролась с раком последние 8 лет.

И под конец года повреждения и личная трагедия его, кажется, все же накрыли.

4. Амен Томпсон («Хьюстон»)

Статистика: 9,5 очка, 54% с игры, 14% из-за дуги, 6,6 подбора, 2,6 передачи и 1,5 потери за 22,4 минуты

Амен Томпсон, пожалуй, самый интересный игрок этого драфта, если не считать Виктора Вембаньяму. Его физические данные настолько уникальны, что он способен стать одним из тех, кто всем своим существованием отрицает, что в баскетбол обязательно нужно играть вот так и никак иначе.

Томпсон пришел в лигу двухметровым разыгрывающим без броска с целью стать Беном Симмонсом здорового человека.

Вернее, «Рокетс»-то рассчитывают на гораздо большее. У Томпсона 67% штрафных и стабильная форма броска, и работающий с ним над трехочковым тренер «Хьюстона» Бен Салливан настроен оптимистично.

Штука в том, что уже без какого-либо умения бросать (14% с дуги в первом сезоне) Томпсон нашел себе вполне полноценное место в лиге. После травмы Шенгюна он выходил в старте «Рокетс» на тройке и выполнял функции центрового в атаке – ставил заслоны и делал рывки на место данкера. За последний месяц он набирал в среднем 12,8 очка, 8,3 подбора, 3,2 передачи, 1,5 перехвата при почти 60% с игры. «Хьюстон» – одна из лучших защитных команд весны, и без влияния Амена Томпсона тут не обошлось (он уже один из лучших краев в лиге по блокам и по перехватам), он вообще чаще оказывается в плюсе, даже выступая за команду, не попавшую в плей-офф.

В первом сезоне Амен Томпсон сделал заявку на то, чтобы стать самым атлетичным игроком лиги. Уже в 21 год его физические данные помогают ему без проблем завершать под щитом (у него 63% оттуда), быть одним из лучших подбирающих защитников и прихватывать в защите с людьми самых разных амплуа и навыков: от Гилджеса-Александера до Кевина Дюрэнта. Все это сочетается с очевидным баскетбольным интеллектом, неновичковской серьезностью и зацикленностью на баскетболе – Томпсон показал и умение отдавать не самые очевидные передачи, и нацеленность на максимальную эффективность, и заслужил восторги от всех, кто с ним пересекался вне площадки.

Даже если он не разовьет бросок, от него ждут застолбленного на годы места в сборной лучших защитников и трипл-дабла с 3 перехватами в среднем. Что кажется вполне объективной оценкой представленных возможностей.

И опять же, Амен Томпсон настолько уникален, что это баскетбол будет подстраиваться под него, а не он – под баскетбол. Пока из него все еще хотят вылепить двухметрового разыгрывающего, способного наказать с дистанции, но его атлетическое превосходство настолько бросается в глаза, что это может быть игрок с какой-то еще неизвестной нам ролью.

3. Брэндон Миллер («Шарлотт»)

Статистика: 17,3 очка, 44% с игры, 37% из-за дуги, 4,3 подбора, 2,4 передачи и 1,8 потери за 32,2 минуты

«Хорнетс» со своими пертурбациями, травмами и обменами показали самую неприглядную версию Брэндона Миллера – его чаще и чаще использовали в качестве креативщика на мяче, и все дефекты с дриблингом, отсутствием резкого шага, неумением завершать под щитом и получать штрафные проявились самым явственным образом. От новичка не просто требовали много, от него требовали как раз того, с чем у него сложности.

Миллер нечасто идет внутрь. Когда идет, то попадает еще реже, охотнее сваливается на любимый средний (43%). 3,6 штрафного при такой раме и 15+ попыток с игры за матч – тоже не очень. Плюс неуверенность в ведении сказывается на неготовности отдать передачу партнерам в нужный момент.

Отсюда у него 49% двухочковых, когда в среднем по лиге – 55%. И 2 потери на 2,7 передачи.

Все это было бы занимательнее, если бы не разочаровывающий сезон от Скута Хендерсона. Именно это дало «Шарлотт» искомую индульгенцию: все межсезонье их пинали за не тот выбор, но их кандидат в итоге показал себя лучше всех, кто не является семифутером, умеющим лупить трехочковые. Как минимум, набирал больше всех (17,3), реализовал почти 200 трехочковых, клал 37% из-за дуги (для новичков это очень круто и редко).

Под конец Миллер выдал вообще исключительную игру – практически без промахов, 11 из 13 (5 из 6 трехочковых) против «Орландо», 32 очка.

«Шарлотт», конечно, хотел бы получить в виде Миллера следующего Пола Джорджа. И можно было бы сказать, что мечтать не вредно. Ему уже 21, обещанную элитную защиту довольно сложно разглядеть на фоне проходного двора «Хорнетс» (статистически у него плохо и с касаниями в обороне, и с процентом перехватов, а визуально – с латеральной скоростью и с физической мощью)…

И все же сочетание габаритов, атлетизма и дальнего броска – это самый ценный ресурс в современном баскетболе. Этого у Миллера предостаточно.

И, как минимум, по ходу сезона кое-какой прогресс в завершении наблюдался. Не сказать, чтобы эта какая-то редкая проблема для первогодок, и когда он несколько раз лихо обошел Энтони Дэвиса, у многих открылись глаза.

От человека, выбранного в топ-3 драфта, ждут статуса будущей звезды. И звездные перспективы Миллера не совсем очевидны не столько из-за его реальных недостатков, сколько из-за особенности «Шарлотт». С точки зрения обучения они предоставили новичку отличный сезон, который наверняка ему поможет в будущем, но с точки зрения оценки его потолка худшего варианта было не придумать. Человека, претендующего на 3-и-D, ставят в команду без D и просят придумать атаку самому, даже бросать трехочковые сходу, при этом адски меняя его окружение на протяжении всего года.

Учитывая все это, Брэндон Миллер – один из самых ярких игроков этого сезона. По количеству закрытых ртов у него явное первое место. И все это в таком злачном месте, как «Шарлотт».

Главное, что у него есть – по тому, что слышно – это не только физика и скилл, но и внутренняя решимость изменить планиду «Хорнетс». Отзывы исключительно положительные. Особенно после того, как он накричал на всех партнеров, велев им «######### в защиту». Это было настолько сильно, что Джей Джей Реддик захотел себе головную боль в виде тренерской работы в «Хорнетс».

2. Чет Холмгрен («Оклахома»)

Статистика: 16,5 очка, 53% с игры, 37% из-за дуги, 7,9 подбора, 2,4 передачи и 2,3 потери за 29,4 минуты

Представители «Тандер» настаивают на том, что должно произойти то, чего никогда доселе не было: командные результаты должны учитываться при награждении «Лучшего новичка».

Удачи им.

Намедни Леброн Джеймс сравнил Холмгрена с Крисом Бошем, самым важным игроком суперзвездного «Хит». Бросающий центровой в первый же сезон вывел «Оклахому» на принципиально новый уровень: в прошлом сезоне они боролись за плей-офф с 13-й атакой и 14-й защитой, в этом – заняли первое место на Западе с 3-й атакой и 8-й защитой.

Не нужно тратить много слов, чтобы объяснить влияние Холмгрена.

На своей половине он уже среди лучших римпротекторов: он – второй (после Брука Лопеса) по количеству попыток против него в «краске» и при этом седьмой по эффективности противодействия с 52,4% (между Гобером – 51,5 и Вембаньямой – 52,5). И это мы еще не принимаем в учет плей-офф, где от Холмгрена потребуется чаще меняться и бегать наверху, к чему он, судя по всему, готов лучше, чем многие другие гиганты.

На чужой – он меняет всю динамику атаки со своими 63% TS, самой высокой эффективностью в истории НБА для новичка, который выбросил больше 500 попыток (у него еще и 37% из-за дуги). Холмгрен не только хорош в пик-н-попах, но и готов сваливаться под щит, где у него 72% в «краске», наказывать один в один (у него 1,245 после изоляций, это второй показатель для игроков со 100+ попытками, как раз после Гилджеса-Александера), играть спиной.

Короче, это уникальный талант и не менее уникальная ситуация, сложно вообще вспомнить, чтобы с первого же сезона молодой человек – не после нескольких лет в университете – вот так врывался и одним появлением нарушал сложившуюся иерархию в лиге.

Возможно, представители «Оклахомы» не так уж неправы. И здесь действительно требуются другие критерии.

Проблема в том, что Холмгрен еще и сразу же оказался в уникальном положении вот этого нового Криса Боша, да, очень важного игрока, но еще и игрока, который должен жертвовать больше всех ради результата. Он не только органичная часть системы при живых Гилджесе-Александере и Джее Уильямсе, он ей остается и при Аароне Уиггинсе в качестве первой звезды.

К счастью, ни это, ни оклахомская глухомань не мешают прочувствовать Холмгрена как такого же оригинального персонажа вроде Боша: то он воюет с Вембаньямой, то кладет трехи под сирену «Голден Стэйт», то хочет быть крестным отцом вроде Леброна, то смешно празднует, демонстрируя свои худосочные руки и тряся безразмерной гривой…

Молодой человек хотел провести 82 матча в регулярке и сделал это.

Совершенно точно мы присутствуем при появлении одного из самых возмутительных персонажей будущей НБА.

1. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»)

Статистика: 21,4 очка, 47% с игры, 33% из-за дуги, 10,6 подбора, 3,9 передачи, 3,6 блока и 3,7 потери за 29,7 минуты

Можно лишь позавидовать бесстрашным людям, которые отдают первое место кому угодно, кроме центрового «Сперс». Особенность награды «Лучший новичок» состоит в том, что она, с одной стороны, абсолютно бессмысленна и никак не повышает статус обладателя, а, с другой, является неотъемлемым атрибутом великого игрока (см. драму Мэджика Джонсона). Можно долго придумывать доводы в пользу Чета Холмгрена/Кармело Энтони, но, естественно, голосующие просто побоятся оригинальничать, учитывая, что Вемби разве что не написал о своем величии большими золотыми буквами на снегу.

Вот вам 40+20+7 против «Никс».

Вот вам 4 матча – на один больше, чем у Тима Данкана – с 30+ очков, 10+ подборов и 5+ блоков. Выше только новичок Дэвид Робинсон с 7.

Вот вам пять по пять – 27 очков, 10 подборов, 8 передач, 5 перехватов и 5 блоков против «Лейкерс», все это за 31 минуту, быстрее всех в истории.

Вот вам 7 передач, 5 блоков и 5 трехочковых против «Оклахомы». Такое тоже никто никогда не делал.

Вот первый раз в истории человек набирает 1500 очков, делает 250 блоков и кладет 100 трехочковых.

Вот оказывается, что «Сперс» забирают мяч в 68% случаях после его 245 блоков. Это больше всех в лиге для людей, которые много блокируют.

А вот искусственно сгенерированная, но внушительная стата: Вембаньяма – единственный игрок в истории НБА, кто набирает как минимум 25 очков, 12 подборов и 4 подбора в расчете на 36 минут. У Карима Абдул-Джаббара в сезоне-1976/77 было 25,7 очка, 13,0 подбора и только 3,1 блока.

И что-нибудь такое случалось чуть ли не раз в неделю.

Вембаньяма играл за худшую команду на Западе, но более-менее все указывало на то, что происходит нечто ненормальное.

Думать о центровом «Сперс» приятно по многим причинам.

Потому что он не только не перестал играть после половины сезона, но напротив постоянно прибавлял.

Потому что он за полгода приспособился к НБА так, что выступил претендентом на звание «Лучшего защитника года».

Потому что «Сан-Антонио» обращался с ним весь год как маленький ребенок с новой игрушкой – проверял во всех положениях, которые только приходили в голову.

Но приятнее всего это делать, потому что тело Вембаньямы оказалось ровно тем, что и обещали – невиданным сочетанием размеров, координации, сбалансированности и умений. Сейчас все принялись говорить, что это еще только худшая версия француза. Штука-то в том, что невозможно представить его лучшую версию. Этот гуттаперчевый гигант действительно рожден, чтобы быть лучшим баскетболистом всех времен.

По всей вероятности, это продвинутая – более быстрая, более ловкая, более зрелищная – версия Руди Гобера в качестве многолетнего лучшего защитника лиги. Он уже сильно лучше Гобера по сочетанию блоков и перехватов, он уже сильно лучше Гобера по мячам, возвращаемых командой после блоков, он уже сильно лучше Гобера по соотношению защиты с ним и без него, даже если принимать во внимание качество резервистов. Он уже наравне с Гобером по защитным метрикам. Он уже сильно лучше Гобера по умению не фолить – у него почти на сотню больше блоков, чем персональных фолов. И визуально он уже влияет на атаку соперника сильнее – его пугаются, перед ним останавливаются и не знают, что делать дальше, вокруг него забываются все комбинации.

Совершенная загадка – каким он будет в нападении. Можно к экспериментам Поповича относиться как к издевательству над здравым смыслом, но мы увидели, что человек выбивает 39% на трехочковых с ведения и 48% на трехочковых после степбэка, что человек обладает сверхъестественной координацией и умением доводить любые набросы в сторону кольца до завершения, что человек открывает новые представления о баскетболе, когда вертикально выпрыгивает где-то в метре от «краски» и одной рукой кладет мяч в цель. Вембаньяма показал: он умеет и любит играть в пас, двигается в поле как крайний и отрывается от соперников на изменении направления движения; обращается с мячом настолько виртуозно, что устраивает Шэмгод в трафике; он готов взять на себя нагрузку, недоступную ранее для новичка на больших минутах (31% использования)…

И это все пазл, из которых каждый может построить нечто совершенно невиданное. Машина по производству пять по пять с 30+ очками – не то, что можно исключить.

Фото: Gettyimages.ru /Alex Slitz