Лука идет мстить «Клипперс», «Лейкерс» храбрятся перед «Денвером». Что нужно знать о сериях первого раунда НБА

Ура! Сегодня начинается плей-офф НБА, развлечение, которое не всегда дарит интригу, но всегда удовлетворяет качеством нарратива. В этом сезоне от Запада и Востока есть по явному претенденту на финал, но каждая серия в отдельности заслуживает того, чтобы ее воспринимали как уникальную историю.

«Клипперс» (4) – «Даллас» (5)

Ключевой момент : что «Клипперс» могут противопоставить защите «Мэвс» (если выйдут играть без Кавая Ленарда).

После обменов «Даллас» наладил лучшую оборону НБА – 107,2 очка на 100 владений – построенную вокруг Гэффорда, Вашингтона, Деррика Джонса, Кайри и Дончича.

«Клипперс» же после травмы Ленарда показывали посредственную игру и вроде как морально настраивались на плей-офф.

Однако, если Ленарда все же не будет, не совсем понятно, есть ли у «Клипперс» вообще ресурсы пощупать эту защиту – Харден все менее агрессивен и в один на один против белого Хардена не потянет, Уэстбрук по-прежнему убивает спейсинг, Зубацу тяжело будет удержаться на площадке…

Полу Джорджу придется тащить все это на себе, создавая возможности для ролевых игроков. Последний месяц получалось у него это по-разному.

Для общего понимания : «Даллас» выходит на «Клипперс» в третий раз за последние пять лет и явно готовится к суровому мщению. «Клипперс» выиграли у них регулярку 2-1, но последний матч случился 20 декабря, до всех перестроений.

У «Клипперс» отсутствуют два основных защитника против Дончича в прошлые годы: Кавай и Батюм.

«Клипперс» с их стариками традиционно очень тяжело против высоких атлетичных бегущих команд.

«Клипперс» всегда приходилось переходить на маленькую пятерку против «Далласа», потому что Дончич так или иначе находит Ивицу Зубаца. Но против такой версии «Мэверикс» с их легкими Гэффордом и Вашингтоном это грозит только проблемами на подборе.

«Клипперс» получили от пары Дончич-Ирвинг 137,2 очка за 43 минуты, когда они вместе находились на паркете.

Х-фактор : статус Ленарда. Лидер «Клипперс» не выходил в апреле, и команда скрывает, ждать его вообще или не стоит. Одновременно Ленард готовится сыграть на Олимпиаде за сборную США, что вроде бы настраивает на оптимистический лад.

Его присутствие и отсутствие, естественно, радикально меняет наше представление о том, как будет складываться серия.

Непредсказуемое : смогут ли ролевики «Далласа» играть шорт-роллы и реализовывать открытые трехочковые. Почти наверняка Лю постарается сдваиваться на Дончиче и заставлять его отдавать мяч. По недавнему матчу против «Голден Стэйт» мы видели, что окружение «Мэвс» к этому не всегда готово: «большие» не могут разыграть выход 4 на 3, а открытые бросающие часто подводят. У Вашингтона – 32% в этом году, у Деррика Джонса – 34%...

Совершенно точно Лю нажмет на все кнопки, на которые только можно нажать. Сложно предсказать, есть ли энергия у его подопечных из дома престарелых и скажется ли на неопытных игроках «Далласа» фактор плей-офф.

Прогноз : «Даллас» в 6

«Миннесота» (3) – «Финикс» (6)

Ключевой момент : способность «Миннесоты» полностью пересмотреть свою философию. «Волки» – классическая команда регулярки: они играют дроп с Руди Гобером и специально открывают среднюю дистанцию.

Против «Финикса», команды, построенной вокруг двух лучших бросающих со средней в НБА, это совершенно точно не сработает. «Волкам» нужно будет агрессивно играть против двоек с выходом «большого» на периметр или вообще менять пятерку – двигать на четвертку Макдэниелса, давать больше минут Андерсону.

Теоретически это можно представить. Практически сложно даже вообразить, например, место Карла-Энтони Таунса во всем этом.

На скамейке?

Для общего понимания : «Финикс» выиграл у «волков» все три матча регулярки, причем не просто выиграл, но заставил их провести худшую встречу в защите и худшую встречу в нападении.

Тут есть нюансы: в одной игре не было Таунса, в другой «волки» играли сдвоенный матч, а у «Санс» был долгий отдых. И все же это похоже на правду.

«Финикс» – самая неудобная для «Миннесоты» команда в лиге. В нападении они уничтожают Гобера двухочковыми. В защите двойками заставляют Энтони Эдвардса поскорее избавляться от мяча: он провалился во всех матчах, набирая в среднем 14,3 очка, 6 подборов и 3,7 передач с линейкой 31-27-93. Плюс бросают дабл-тимы против Карла-Энтони Таунса, ограничивая его эффективность в посте.

На таком фоне все преимущества «Миннесоты» – защита, подборы, глубина – уходят на второй план.

Можно рассуждать о том, что Крис Финч способен сыграть с «Санс» в шахматы и подвести команду под конкретную серию. Однако в НБА такое никогда не происходит. Невозможно вот так выйти и с листа сыграть прямо противоположное тому, что наигрывалось в течение всего года.

«Миннесоте» прям очень не повезло с сеткой.

Х-фактор : форма Таунса. Форвард вернулся после операции на мениске, но выглядел очень слабо – 4 из 11 против «Атланты» за 27 минут, 3 из 8 против «Санс» за 29 минут. Здоровый Таунс теоретически мог бы как минимум держать атаку «волков» на должном уровне, вытаскивать за собой чужих центровых, стягивать людей в посте.

Пока это слабо просматривается. А у «Миннесоты» каждый человек, способный помогать атаке и не проваливаться сзади, на счету.

Непредсказуемое : у «Финикс» ультракороткая скамейка, и сложно предугадать, как высокая нагрузка на основную пятерку отразится на дистанции. Перебор фолов у Нуркича – это паника. Адекватной замены Грейсону Аллену нет. Вылет одного из суперстаров – уже ЧП.

У «Миннесоты» тут формально есть преимущество, но в плей-офф вряд ли стоит рассчитывать на такие вещи.

Прогноз : «Финикс» в 6

«Кливленд» (4) – «Орландо» (5)

Ключевой момент : хватит ли «Мэджик» атаки. «Орландо» – при всем уважении – едва ли не самая примитивная команда плей-офф. Ужасное пространство в атаке, худшие в лиге по трехочковым, нет сильных креативщиков в задней линии, плюс лидеры регулярки по штрафным (что через призму плей-офф и уменьшающегося желания свистеть не очень хорошо)…

Нет никаких сомнений, что «Орландо» покусает недозвезд вроде Митчелла и Гарлэнда, но как они сами будут добывать очки, это большой вопрос. Паоло Банкеро и в обычной ситуации не всегда преодолевает 40% с игры, а тут ему надо будет таранить Эвана Мобли и Джарретта Аллена.

Единственная надежда «Мэджик» – что «Кливленд» сам будет им помогать, теряя мячи и проигрывая подборы. Шансы не такие уж плохие.

Для общего понимания : «Кливленд» – самая стыдная организация НБА в апреле. «Кэвз» могли легко вскарабкаться на вторую строчку, но вместо этого специально слили игру с «Шарлотт» – вели к четвертой четверти, после чего бросили на площадку четвертый состав. Они обдуманно сделали выбор – получили молодой и похожий на них по стилю «Орландо», а не «Филадельфию» с Джоэлом Эмбиидом.

Это было настолько трусливо, что они не подумали о том, что выкатятся во втором раунде на «Бостон». Вот такие вот скромные амбиции и застенчивое видение своего места в этом мире.

Баскетбольной кармы, естественно, не существует в природе. Но если кого она и настигнет, то это всех нас: «Кливленд» – «Орландо» – это самая отвратительная из всех серий первого раунда. Две команды с и без того сомнительной атакой будут мешать друг другу играть в баскетбол. Это будет страшно, это будет смешно, это будет страшно смешно.

Х-фактор : Франц Вагнер и Коул Энтони.

На чемпионате мира немец предстал одной из звездочек, за которой обязательно нужно следить, но в этом сезоне попал под общее влияние «Мэджик» – выбрасывал только 28% из-за дуги (18,5% после Матча всех звезд). И с такой кошмарной точностью он остается вторым скорером «Орландо», но в те дни, когда все же возвращается на свой ожидаемый уровень эффективности, резко задирает и планку всего коллектива.

Коул Энтони также меняет восприятие «Орландо», когда, выходя со скамейки, начинает попадать из-за дуги, притягивать к себе внимание, раздавать передачи. По дистанции регулярки у него 34%, тоже ниже средних показателей в лиге.

«Орландо» жизненно необходимо, чтобы кто-то поймал кураж и не оставлял Банкеро одного против априори более талантливых соперников.

Непредсказуемое : «Кливленд» – явление, от которого можно ждать вообще всего.

Во-первых, даже по ходу этой регулярки они несколько раз радикально менялись, то выдавая победную серию в отсутствие Гарлэнда и Мобли и забрасывая всех трехочковыми, то сваливаясь в бестолковый баскетбол, когда травмированный Митчелл и Гарлэнд не могли завести атаку.

Во-вторых, Донован Митчелл провалил два последних плей-офф. И вроде как готовится к тому, чтобы летом перебраться в команду, «с которой будет побеждать».

Каким он предстанет в этом году – все тем же беспомощным или тем Митчеллом, что набирал больше 30 очков в среднем до того.

«Кливленд» и «Орландо» взяли друг у друга по 2 матча по сезону. В победных играх «Кэвз» Митчелл набирал по 30 очков при 44% с периметра, 9,5 передачи и 5 подборов. В победных играх «Мэджик» Митчелл либо не участвовал, либо закончил с 22 очками при 6 из 18 с игры и 3 передачами.

В-третьих, Джарретт Аллен признавался, что в прошлом году команда потерялась в ярких огнях плей-офф: ладно, двойки «Кливленда» захлебнулись в защите «Нью-Йорка», но они же даже не боролись.

Будут ли они умирать сейчас, когда более-менее очевидно, что их лидеры плохо согласуются друг с другом? Против огромных и гиператлетичных «Мэджик», штурмующих щиты и дерущихся в защите, потребуется вся сила воли, что только есть. И если «Кэвз» опять выйдут, не проморгавшись, закончится это плохо.

Прогноз : «Кливленд» в 6

«Нью-Йорк» (2) – «Филадельфия» (7)

Ключевой момент : защита Ника Нерса против Джейлена Брансона.

Брансон – едва ли не главный герой этого сезона. Человек, который в одиночку заставил воспринимать «Нью-Йорк» всерьез, повторил рекорд Патрика Юинга по 40-очковым матчам, не обратил внимания на отсутствие Джулиуса Рэндла.

Но теперь приходит время настоящей проверки.

Брансон выходит на самого изощренного тренера НБА, у которого есть: 1) люди, которых приятно бросить на Брансона вроде Николя Батюма и Кайла Лаури, 2) подстраховка от Джоэла Эмбиида, в недавнем прошлом одного из лучших защитников лиги, 3) всякие схемы вроде бокс-энд-уан, напрашивающиеся как раз против «Никс»…

Если «Нью-Йорк» все же коллективно справиться со всем, что использует против них Нерс, тогда это будет наивысшее подтверждение таланта Джейлена Брансона и его звездного статуса. Ему приходится брать на себя нечеловеческую нагрузку, и это все очень сильно отражается на его эффективности.

Для общего понимания : «Никс» догадывались, что «Филадельфия», скорее всего, займет седьмое место, но все равно бились в овертайме с «Чикаго», чтобы залезть на максимально возможную для них вторую позицию. У «Нью-Йорка» даже без Джулиуса Рэндла серьезные амбиции – после такого выдающегося сезона (второе место с сезона-2012/13) они претендуют на место в финале конференции.

В этой регулярке «76-х» «Нью-Йорк» выиграл 3 из 4 встреч, в том числе разгромив «Филадельфию» 128:92 при участии Эмбиида – тот выбросил 10 из 23 и закончил с 6 потерями и «-29». Против центрового задействовали Хартенштайна и подкарауливали вдвоем, едва он что-то задумывал.

«Нью-Йорк» играет без второй звезды, но все равно никого не боится.

Х-фактор : форма Джоэла Эмбиида. По тому, что мы видели на данный момент, центровой к плей-офф вообще не готов.

С одной стороны, «Никс» – оптимальный соперник в сложившейся ситуации. Команда играет в медленном темпе (самом медленном в НБА), так что пребывающему не в кондициях «большому» будет несколько проще.

С другой, «Никс» – это Айзейя Хартенштайн и Митчелл Робинсон, огромные тела, которые можно бросить на Эмбиида и которые проверят его стойкость в борьбе за отскок («Никс» – лучшие по подборам в нападении).

Все идет к тому, что это будет очередная серия плей-офф, где Эмбиид не сможет себя проявить на фоне недавно перенесенной операции.

Непредсказуемое : фактор Тибодо.

«Нью-Йорк» проводит регулярку так, словно это плей-офф. И когда плей-офф начинается у всех остальных, то «Никс» перестают выглядеть столь же доминирующими в плане желания, энергетики, стремления победить во что бы то ни стало.

Мори подготовился именно к плей-офф, выцепив заслуженных бойцов: Батюма, Лаури… Никаких больше соплей от Тобайаса Харриса.

При этом в данном случае есть и еще один фактор Тибодо, уже в пользу «Нью-Йорка».

«Никс» – команда, которая совершает 25% своих бросков в последние 6 секунд, «Филадельфия» занимает по этому показателю второе место – у них 23%.

Броски на последних секундах атаки – это плохие броски. И таких попыток в плей-офф становится больше. И здесь обе команды готовы к таковым лучше остальных.

Прогноз : «Нью-Йорк» в 7

«Бостон» (1) – «Майами» (8)

Ключевой момент : кто будет набирать очки у «Хит» без Джимми Батлера.

«Хит» все же пролезли в плей-офф, но, с какой именно целью, не совсем понятно. У «Майами» и без того одна из самых бестолковых атак в лиге (18-я после приобретения Терри Розира), а тут они еще и потеряли своего лидера и основного созидателя, вокруг которого все строилось в предыдущие годы.

Теперь за организацию нападения будет отвечать Тайлер Хирро, новичок Хакес (и, возможно, Бэм Адебайо). Еще «Майами» постарается поскорее поставить на ноги Терри Розира и Данкана Робинсона.

Для общего понимания : Главные антагонисты Востока встречаются вновь, четвертый раз за последние 5 лет. Только раньше они играли в финале конференции, а теперь сходятся уже на стадии первого раунда. И совершенно в разных весовых категориях: «Селтикс» – если бы не ряд нелепых поражений – могли бы выдать один из самых доминирующих сезонов в истории лиги, тогда как данная версия «Хит» активно дискредитирует понятие «культура «Хит».

«Бостон» в регулярке взял у «Хит» все три матча, причем размазал их в одном из них – 143:110. «Селтикс» как будто многому научились на основе прошлогоднего травматичного опыта, и теперь смотрелись грамотнее в заключительных четвертях, а также получили почти нечестное преимущество в лице Кристапса Порзингиса, который делал с Адебайо нечто неприличное (за 17 минут защиты 41 очко, 16 из 29).

При этом Споэльстра в этих матчах не использовал зонную защиту и не раскрывал другие заготовки.

Тем не менее, эту серию будут смотреть все, особенно будущие соперники «Бостона». Эрик Споэльстра выставит свою легендарную зону, найдет уязвимые места в защите «Селтикс», заставит «зеленых» выкладываться по полной уже на начальном этапе…

Сложно представить, чтобы «Хит» вот в таком печальном состоянии зацепили хоть одну игру. Однако все наработки главного тренера будут использованы в дальнейшем. Если у этого «Бостона» вообще есть дефекты, то Споэльстра их обязательно выделит.

Х-фактор : Терри Розир выйдет (?) играть против команды, выбравшей его на драфте. Когда-то «Скэрри Терри» был одним из лидеров сенсационной молодой команды «Селтикс», и «Майами» явно надеялся на то, что он вновь выдаст что-то такое, когда сделал выбор между ним и Кайлом Лаури.

Непредсказуемое : скамейка «Селтикс». «Бостон» настроен на поход до конца, поэтому вряд ли будет истязать свою основную обойму уже в первом раунде. Резервисты «Селтикс» считаются их главной слабостью. И в серии с «Хит» будет окончательно понятно, так ли это.

Прогноз : «Бостон» в 4

«Оклахома» (1) – «Новый Орлеан» (8)

Ключевой момент : есть ли у «Пеликанс» что-то против нападения «Тандер».

Можно предположить, что Йонас Валанчюнас вылетит из ротации на эту серию, так как не сможет бегать за Холмгреном по дуге. Уилли Грин опять будет много рассчитывать на своих цепных псов: Лэрри Нэнса, Хосе Альварадо, Херба Джонса… И, видимо, как-то экспериментировать против Джоша Гидди (36% из-за дуги после Матча всех звезд), а также и Лу Дорта (у того в этом году и вовсе 39%), чтобы спрятать Си Джея Макколлума.

У «Тандер» одна из мощнейших атак в этом сезоне. Но, как говорил Леброн, против нее есть варианты, которые пока держатся в секрете.

Для общего понимания : «Оклахома» выиграла у «Нового Орлеана» 2 из 3 матчей по сезону и вполне уверенно себя чувствовала даже против «Пеликанс» Зайона Уильямсона в марте, когда те находились на самом пике.

Месяц назад «Новый Орлеан» казался угрозой и мог взлететь аж на 4-е место. В плей-офф же «Пеликанс» заходят в своем стандартном состоянии – без Зайона, лидера, удобного для использования в качестве тарана, с только вернувшимся после травмы Ингрэмом и с ощущением, что летом тут будут грандиозные изменения.

Х-фактор : «Оклахома» – одна из худших команд по подборам. И единственный шанс для «Пеликанс» в этой серии – превратить серию в драку, выиграть борьбу за владения, залезть под кожу лидерам.

В общем, проделать то, что было два года назад в серии с «Финиксом».

Непредсказуемое : Отсутствие опыта у «Тандер».

«Оклахома» мало того что одна из самых молодых команд в лиге, ее лидеры вообще знают о том, что такое плей-офф понаслышке: Чет Холмгрен и Джейлен Уильямс никогда не участвовали, Шэй Гилджес-Александер и Лу Дорт застали семиматчевую серию первого раунда с «Хьюстоном» в «Пузыре», но были там на вспомогательных ролях.

На всю команду у «Тандер» 108 матчей опыта, и по большей части это опыт Бисмака Бийомбо и Майка Мускалы.

Опыт – понятие эфемерное, но мы не раз и не два видели, как не имеющие его коллективы играют на несколько уровней ниже своих реальных возможностей или нуждаются в небольшом периоде акклиматизации.

Прогноз : «Оклахома» в 4

«Милуоки» (3) – «Индиана» (6)

Ключевой момент: защита «Бакс».

У «Пэйсерс» вторая по скорости и первая по эффективности атака (они же 4-е по атакам в быстрых владениях). Док Риверс главным образом был призван для того, чтобы превратить «Милуоки» в более защитную команду: наладить транзишн, разобраться с открытыми трехочковыми, вернуть старую защиту против пик-н-роллов.

«Милуоки» с новым тренером свалился на третье место, и есть в серии с «Пэйсерс» что-то символическое. «Индиана» не считается командой плей-офф (она слишком открытая, слишком бегущая, слишком легкомысленная), а «Бакс» должны были превратиться в команду плей-офф с помощью Риверса.

Здесь, видимо, будет очень много Патрика Беверли (и подкаста Патрика Беверли). Ему предстоит защищаться против лидера «Индианы» Тайриза Халибертона. И тут Риверсу повезло: до травмы Халибертон выдавал 24,2 очка (50% с игры, 40% из-за дуги) и 12,7 передачи, после нее – 16,3 очка (45% с игры, 32% из-за дуги) и 9,3 передачи. В плей-офф его еще никогда не видели.

Риверс принял «Милуоки» с одной из худших защит сезона и вывел ее в середняки (с 21-го места на 14-е, было 14,3 очка в быстрых отрывах, стало 12,2). Посмотрим, достаточно ли это против сверхскоростной «Индианы».

Для общего понимания : «Милуоки» был клиентом «Индианы» на протяжении первой половины сезона. «Пэйсерс» обыграли их 4 раза из 5, победили в рамках внутрисезонного турнира, якобы отняли у Янниса памятный мяч и вообще всячески провоцировали (как делал Халибертон в адрес Дэмиана Лилларда).

Однако все это было еще в январе.

С тех пор Халибертон выглядел не так клево, как в начале года, «Пэйсерс» приобрели Паскаля Сиакама и выстроили с его помощью более приличную оборону. А «Бакс» и вовсе изнывали от плохой работы водителей автобуса, менеджеров по экипировке и прочих лодырей. С Риверсом «Милуоки» завершил год с показателями 17-19 и вообще не напоминал одного из претендентов на чемпионство.

Теоретически «Индиана» все еще плохо подходит «Бакс»: в последнем месяце они поправили свою худшую защиту «краски» (55%) и остались так же надежны по нейтрализации чужих трехочковых. «Милуоки» как раз сильно зависит от дальних бросков, а в отсутствие Янниса у них некому атаковать под щитом (при том, что Адектокумбо лучший в этом аспекте во всей лиге, «Милуоки» коллективно на 28-м месте по проценту очков из «краски»).

Так что обе команды должны будут доказать, что они не так плохи, как о них думают. Только в случае «Индианы» выход во второй раунд будет считаться крайне успешным завершением сезона, а в случае «Милуоки» вылет в первом раунде окажется провалом с непредсказуемыми последствиями.

Х-фактор : здоровье Янниса. Адетокумбо индивидуально обожает «Индиану» – в среднем он набирает против нее 42,2 очка, 13 подборов и 5,4 передачи за матч в этом сезоне. Это все было до прихода Сиакама, но все же.

Теперь Яннис выбыл с очень неприятной травмой, которая в случае Дюрэнта закончилась разрывом ахилла. Без него на площадке в матчах с «Индианой» за 53 минуты «Милуоки» проиграл с разницей в 39 очков.

Без него не совсем понятно, на что сможет опереться «Милуоки». Из последних 10 матчей они выиграли 3. И за них не то что не хотелось болеть, их хотелось как-то пожалеть. Если так будет продолжаться в первых встречах серии, греку лучше вовсе не возвращаться.

А то получится как в прошлом сезоне. Он героически вышел, а с него спросили как со здорового.

Непредсказуемое : во-первых, статус всех основных людей в этой серии. Адетокумбо, Лиллард, Миддлтон, Халибертон – все находятся не в оптимальной форме.

Во-вторых, эфемерная ценность такой штуки, как опыт. «Милуоки» – команда ветеранов, у «Индианы» только Сиакам знает, что такое плей-офф.

В-третьих, поиск лидеров под конкретную серию. По идее «Милуоки» должен опереться в атаке либо на Бобби Портиса, который набрал крутую форму, либо на Брука Лопеса, чтобы он вспоминал молодость против Майлза Тернера. Тогда как «Индиана» больше доверится Паскалю Сиакаму, который как раз должен воспользоваться отсутствием Янниса и нагружать Портиса.

Прогноз : «Индиана» в 6

«Денвер» (2) – «Лейкерс» (7)

Ключевой момент : защита против двойки Йокича и Мюррэя.

«Лейкерс» отлетели от «Наггетс» в прошлогоднем финале конференции, но на этот раз лучше понимают, что их ждет.

У них наконец вернулся Гэйб Винсент, которому нужно будет заменить Денниса Шредера в качестве основного защитника против Мюррэя. В прошлом финале он заставил канадца попотеть: у того 21,4 очка при линейке 45-39-93 в серии против «Хит», а в серии с «Лейкерс» было 32,5 очка при линейке 53-41-95.

Троице Дэвис-Хатимура-Джеймс (плюс Джексон Хэйс) предстоит что-то выдумывать против Николы Йокича (и примкнувшего к нему Аарона Гордона). В прошлом году «Лейкерс» вроде бы испробовали все: выдвигали Дэвиса один на один или пробовали Хатимуру, а Дэвис был страхующим, но итог был все равно печальным. 122 очка на 100 владений, 59% двухочковых, 40% трехочковых – лучшая атака «Денвера» за весь плей-офф.

Естественно, особенно это было заметно в решающие минуты всех четырех матчей: пик-н-ролл Йокич-Мюррей всегда давал очки, пока «Лейкерс», а точнее Леброн, промахивались.

Для общего понимания : Последний раз «Лейкерс» обыграли «Денвер» 16 декабря 2022 года (Расселл Уэстбрук тогда сделал трипл-дабл!). С тех пор у них 8-0. Причем все матчи складываются примерно по одному сценарию: «Лейкерс» либо ведут, либо отыгрывают большое отставание, а потом «Наггетс» включают дополнительные обороты в концовке – и Майк Мэлоун удовлетворяет аппетиты своего внутреннего тролля.

Потому «Наггетс» и являются абсолютным фаворитом.

В пользу «Лейкерс» говорит лишь их масштабная трансформация во второй половине сезона. Они забрали 11 из последних 14 матчей и превратились в одну из лучших – по крайней мере, самых горячих – атак лиги. Возможно, этим стоит пренебречь, а возможно, это как раз тактически поможет против «Наггетс»: всегда существовало убеждение, что Йокича нужно гонять на его половине площадки. У «Лейкерс» в этом году сразу 3 игрока основы выбрасывают больше 40% с дистанции, в том числе, естественно, Леброн Джеймс.

Х-фактор : Д’Анджело Расселл. Собственно, тот персонаж, который и обеспечил «Лейкерс» их чудесное преображение. Он же реализовал решающий трехочковый бросок в плей-ин против «Нового Орлеана».

Проблема в том, что как раз в финале конференции против «Наггетс» Расселл вылетел из основной ротации и набирал 6,3 очка при 32% из-за дуги. Его нравится выцеливать чужим атакам, и Мюррею точно будет приятно с ним забавляться. Расселл говорил, что публичное унижение в той серии и помогло ему открыть себя с другой стороны.

«Лейкерс» придется его как-то прятать. Потому что в этом году калифорнийцев невозможно представить без Расселла, его невозможно просто посадить.

При этом, за исключением Винсента и Принса, у «Лейкерс» нет даже средних оборонцев в задней линии. Остин Ривз, Расселл, Спенсер Динуидди – это все сладкие булочки.

Джарред Вандербилт все еще травмирован, так что вряд ли кого-то спасет.

Непредсказуемое : У «Денвера» лучшая стартовая пятерка в НБА (+13,6 очка на 100 владений), но качество резерва резко упало после ухода Брюса Брауна и Джеффа Грина. Они и так кое-как сдерживают удар в минуты, когда садится Йокич. Любое повреждение Джамала Мюррея будет означать, что «Наггетс» потеряет половину глянца. А здоровье канадца вызывало беспокойство на протяжении всего сезона.

Прогноз : «Денвер» в 6

Фото: Gettyimages.ru /Sam Hodde, Stacy Revere, Kevin C. Cox, Andy Lyons, Sarah Stier, Richard Rodriguez, Christian Petersen, David Berding, Justin Tafoya, Ronald Martinez/, Nick Cammett, Tim Nwachukwu, Winslow Townson; East News /AP Photo/Sue Ogrocki, AP Photo/Phelan M. Ebenhack, AP Photo/Matt Slocum, AP Photo/Yannick Peterhans