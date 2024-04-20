«Бостон» или «Денвер»? Эксперты угадывают будущего чемпиона НБА

Сегодня начинается лучший сериал весны – плей-офф НБА. Мы попросили тех, кто пишет и рассказывает о баскетболе, выделить команду, которая кажется наиболее явным претендентом на титул.

Свои прогнозы вы можете оставлять в комментариях. Все заскриним.

Сергей Абаев, эксперт «Взял мяч»

За последние 6 лет ни одна команда НБА не выигрывала титул 2 сезона подряд. В XXI веке это делали всего 4 состава (дважды «Лейкерс», «Майами» и «Голден Стэйт»).

Но в этом сезоне именно прошлогодний чемпион «Денвер» выглядит самой стабильной командой, к которой меньше всего вопросов.

У «Наггетс» нормальный тренер. Понятная ротация из 8 человек, где Пэйтон Уотсон (отличный оборонительный игрок) заменяет ушедшего Брюса Брауна. А главное – лидеры Никола Йокич и Джамал Мюррей стабильно прибавляют в плей-офф. И видели мы это не только в чемпионском сезоне, но и на протяжении всей их карьеры. Также «Денвер» в таком составе впервые добился топ-10 защитного рейтинга по сезону.

В «Бостоне» есть вопросы к готовности тренера, а лидеры команды весь год не могут проявить себя в трудных концовках, из которых состоит половина важных матчей плей-офф (например, «Селтикс» проиграли оба матча «Денверу» как раз на последних минутах).

Кроме «зеленых» на Востоке вообще будто нет команды, способной выиграть титул. Вопросов к «Милуоки», «Филадельфии», «Майами» или «Нью-Йорку» еще больше.

На Западе полно команд, которые могут приятно удивить и дойти даже до финала конференции. Но прям выиграть титул? Сомнительно.

Выделю «Клипперс», которые за счет здорового Кавая способны выиграть серию у «самородков». Как и Йокич, Ленард всегда прибавляет в плей-офф (35+7+6 в двух матчах против «Финикса» до травмы год назад). Вопросы как обычно только к готовности его организма пройти этот двухмесячный марафон.

Так что перед плей-офф самой готовой командой выглядит однозначно «Денвер».

Максим Абрамов, медиадиректор Единой лиги ВТБ

«Денвер» прошел большую часть сезона на автопилоте, при этом показывая кулачки в принципиальных матчах и не давая усомниться в том, что команда Майка Мэлоуна еще голодна до побед. Самой большой проблемой на Западе, как ни странно, для «Наггетс» могут стать «Лейкерс» в первом раунде, которых уязвили в прошлогодней серии.

А вот в финале против «Бостона» у «Денвера» даже без преимущества домашней площадки будет бонус в виде лучшего игрока для плей-офф, и тренера, который уже прошел этот путь и знает, в чем резерв его команды. «Бостон» выиграл много матчей в сезоне с большой разницей, «Денвер» – в напряженных концовках, когда входила в раж пара Йокич-Мюррей. Не стоит переоценивать атаку «Бостона», не стоит недооценивать защиту «Денвера». Этот самый случай, когда судьба чемпионства может решиться в одном матче, последним броском.

Баудолино, автор скороспелых реакций на Sports.ru

Было бы скучно думать, что нас ждет самый предсказуемый плей-офф с финалом «Денвер» – «Бостон». Вопреки всем имеющимся данным нет оснований считать их такими уж безупречными: «Наггетс» нужно второй плей-офф подряд продержаться совершенно здоровыми, лидеры «Селтикс» уступают по надежности другим суперзвездам.

Пусть же чемпионом будет кто-то неожиданный. Как было во всех предыдущих сезонах: «Торонто», «Лейкерс», «Милуоки», «Голден Стэйт», «Денвер»...

Это явно будет команда с Запада.

«Миннесота» слишком академична. «Оклахома» слишком молода. «Клипперс» последний месяц вызывают опасение, что они коллективно умирают на паркете (в плохом смысле этого слова).

Выбор между «Финиксом» и «Далласом».

«Санс» просто недостаточно времени провели друг с другом, а вот «Мэверикс» кажутся теневыми фаворитами.

Во-первых, у них лучшая защита последнего месяца. После обменов они пропускают 107,2 очка на 100 владений, и стараются вообще все, вплоть до Дончича.

Во-вторых, у них лучший дуэт лидеров, не считая Мюррея-Йокича.

Кайри Ирвинг – самая опытная вторая звезда в лиге после Леброна Джеймса. Он перестал тратить себя на всякую ерунду и вместо этого стал гораздо более надежным, чем был в «Кливленде». Он знает, что требуется для того, чтобы побеждать. Он умеет оставаться в тени, но понимает, когда в нем возникает потребность.

Дончич, возможно, сильнейший атакующий игрок лиги прямо сейчас. Он как будто молод и постоянно генерирует идиотский дискурс «С таким лидером невозможно выиграть». Но вообще-то с таким лидером уже выигрывали – и Евролигу, и чемпионат Европы, и были в финале конференции.

Дончич – это не Тейтум, не Букер, не Эмбиид. В отличие от них, он уже всем (кто вообще следит за процессом) все доказал, ему не хватало лишь правильного окружения. Он начал стараться на своей половине, лучше действовать без мяча, лучше контролировать свои эмоции.

В-третьих, «Даллас» способен быть неудобным для всех. Йокичу было тяжело против гиператлетичной передней линии «Мэвс». «Клипперс» предстоит побегать за Дончичем и Кайри. Те, кто будут пытаться отнимать мяч у словенца, рискуют нарваться на пик-н-ролл с Ирвингом – былое супероружие «Кэвз». Один на один Дончич способен набрать 73 очка – в мире нет стопперов, которые способны помешать ему.

Шансы «Далласа» во многом зависят от того, насколько справятся с давлением их ролевики. Но все остальное у них есть: и работающая система, и лидеры, способные быть лучшими на площадке в конкретном матче, и вариативность.

Никита Белоголовцев, автор телеграм-канала и блога «Белый не умеет прыгать»

Баскетбол меняется гораздо быстрее, чем наши представления о нем. Мы не верили в команды без звездных «больших», но случилось доминирование «Чикаго». Мы считали, что разыгрывающий без защиты не может быть фундаментом династии, но «Голден Стэйт» оторвались на световые годы. Мы повторяли как религиозную догму, что «защита выигрывает титулы», но Йокич рассмеялся нам в лицо.

Против «Оклахомы» есть два с половиной аргумента: молодость, отсутствие олдскульных «больших» и потенциальные проблемы Гилджеса-Александера, которому не дадут бросать по 9 штрафных за вечер. Этот тезис идет за половину (все-таки деталь), но он единственный реальный. Да, его начнут дубасить, и это может сломать «Оклахоме» всю игру. Уже ломало в прошлом году.

А вот два других очень догматичные из разряда «никогда хорошо не жили, нечего начинать». Про отсутствие «больших» говорят те же самые люди, которые называют Вембаньяму человеком года (да-да, я про вас, Василий!). Худоба не помешала Чету отыграть от звонка до звонка и вывести защиту «Тандер» на новый уровень. Слабость на подборе не помешала выиграть сезонную серию у «Денвера».

Тезис про молодость и отсутствие опыта понятный, но ведь и регулярку в их возрасте никто не выигрывал. Или разве у Дюрэнта, Уэстбрука, Хардена было драматически больше опыта, когда они прогулялись в финал? Не особо.

Это все не значит, что «Оклахома» станет чемпионом. Или хотя бы, что она фаворит. Но реальных причин сомневаться в ней гораздо меньше, и они во многом в наших головах. Очень надеюсь, что не в их.

Марк Бурчаков, болельщик «Далласа» и автор подкаста BasketTalk

Не наблюдаю никаких альтернатив «Денверу» . У их стартовой пятерки Мюррэй-КСП-Портер-Гордон-Йокич нет рейтинг +12,6 за 937 минут. В лиге тупо нет более сыгранного сочетания игроков, которое идеально дополняет слабые стороны друг друга.

Даже защита Николы Йокича, которую часто ставили в укор команде из Колорадо, вышла как минимум на уровень выше среднего по лиге (если вы упустили, серб стал одним из самых эффективных защитников от боллхендлеров в пик-н-роллах, пропуская через себя лишь 0,8 очка за одно такое владение). Да, глубина вызывает вопросы, но Реджи Джексону дали нащупать свой атакующий темп игры под конец регулярки в отсутствии Джамала Мюррэя, а Кристиан Браун и Пейтон Уотсон утвердились в качестве защитно-ориентированных игроков скамейки, которые будут получать минуты в плей-офф.

Можно было бы задуматься о «Селтикс» и назвать их фаворитами, но я смотрел оба очных поединка между этими соперниками и воочию наблюдал за отсутствием идей у Джо Маззуллы относительно того, как остановить эту сербскую машину. И это еще я ни слова не сказал про пост-сезонного Джамала Мюррэя.

Максим Коршунов, автор подкаста «Какого Herro?» и блога «God Damn It»

«Бостон» .

Я знаю, что большинство уже потеряли веру в эту команду окончательно, но на Западе не будет легкого пути ни для кого, а на Востоке «Селтикс» могут и должны перемолоть всех к финалу за 15-16 игр, что будет очень хорошим результатом и поможет чуть больше восстановиться к финалу. По-прежнему считаю, что эти «Селтикс» могут проиграть только себе или травмам.

Андрей Панкрашев, эксперт «Взял мяч» и автор проекта «Пик-н-ток»

Денвер Наггетс «Бостон Селтикс»

Раз мой прогноз еще перед стартом сезона-22/23 по Денверу сбылся, то зайду здесь с теории вероятности, и скажу, что у меня большие сомнения по поводу двух лет идеального здоровья Джамала Мюррея.

Мало того, что Мюррей имеет хронические проблемы с коленями/голеностопами, так еще и мясорубка на Западе в этом году даже для «Наггетс» не станет легкой.

И чисто из-за теории вероятности мне трудно верить в то, что после череды пропущенных матчей Джамалом еще совсем недавно он сможет второй год подряд довести 4 серии плей-офф до 4 побед, а без него «Денвер» не очевидный фаворит, а лишь «один из претендентов».

«Бостон» же грамотно подводит своих основных игроков к ПО, где ни один из баскетболистов не пропустил больше пяти матчей к ряду. Порзи обошелся без больших болячек, а он – ключ к тому, что рискованно строит Маззулла.

При Тейтуме и Брауне еще не было ТАКОГО семифутера ни по таланту, ни по защите, ни по разнообразию в нападении. Вкупе с шикарным Уайтом, ветеранами Холидэем и Хорфордом + парой выстреливающих шутеров из глубины состава – эту команду может остановить, кроме травм, только ... «Бостон Селтикс».

Лидеры в клатче / Скупость на тренерскую мысль Маззуллы / Отсутствие топового плеймейкера – три причины, которые в состоянии остановить «Бостон» на пути к титулу.

Но, учитывая исторически слабый Восток + то, что на Западе финалист доедет до решающей серии еле живым, делает в моих глазах «Селтикс» главным претендентом на титул (КОНЕЧНО, ЕСЛИ «ДЕНВЕР» НЕ БУДЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ).

Егор Родионов, комментатор AANBA

Вопрос, который для меня показывает, насколько этот сезон интересный с точки зрения интриги. Потому как спроси меня про главного фаворита на Кубок Ларри О’Брайена месяц назад, я бы выбрал «Лос-Анджелес Клипперс».

К сожалению, калифорнийцы весной проявляют полную бесхарактерность, и говорить о баскетболе высоких достижений здесь пока не приходится (но все еще частично верю в их камбек к идеальной форме). Также из списка контендеров я вычеркиваю «Филадельфию» и «Миннесоту» – пусть восстановление Эмбиида и Таунса прошло быстрее запланированного, в 100% форме к плей-офф они не подойдут.

Потому у меня остается три варианта: «Оклахома», «Денвер» и «Бостон».

Про отсутствие опыта «Тандер» в играх навылет не говорит только ленивый, и это справедливо. В какой-то момент соперник найдет возможность перекрыть кислород ШГА, и тогда знамя придется подобрать кому-то еще. И боюсь, ни Холмгрен, ни Уильямс (любой), ни кто бы то ни было еще пока к этому не готовы.

В битве «Денвера» и «Бостона» не готов выбрать однозначного фаворита, но раз уж рубрика предполагает ответ: выберу Западную команду. На стороне «Наггетс» сильнейший игрок лиги, доказавшая свою состоятельность в плей-офф система, максимально сыгранная ротация и выигранная серия в регулярке. И когда дойдет до важного момента в серии, все эти факторы могут качнуть весы не в пользу «Селтикс».

Игорь Сошников, автор подкаста «сошников»

Мне все еще сложно представить кого-то на уровне «Денвера» . Они показали свою способность включаться по заказу, и, когда они включаются, противопоставить им можно мало чего. Защита мощно взаимодействует, пик-н-ролл Мюррея с Йокичем все также работает, опять же сам Йокич с приличным запасом лучший игрок мира, генерирующий хорошие броски в каждой атаке, еще и Портер напоминает о своем атакующем потенциале в последнее время. Плюс это команда с чемпионским опытом, и, если помните, их прошлогодний поход был достаточно безальтернативным.

Сейчас никто из команд, играющих на уровне «Наггетс», не вызывает такого доверия. И никто из команд, в которые можно было бы поверить, не играет на уровне «Наггетс». Речь не о том, что они скорее выиграют, чем нет, но «Денвер» сейчас на той территории, когда у них должен кто-то травмироваться, чтобы они не были фаворитами какой-либо серии. И с проблемами Мюррея и скудной скамейкой, предполагающей большие минуты для лидеров, исключать повреждения нельзя, но и закладываться на них, как на некую данность, я бы не стал.

Василий «Рахон Р» Троилов, автор легендарных лонгридов

«Бостон» .

В глубине души хочется недрогнувшей рукой вписать в этот пункт «Денвер» – не то чтобы прям хочется, но кажется более вероятным. Но слишком сильна вера в Деррика Уайта, который будет раз за разом вытаскивать матчи вопреки тренерскому гению Джо Маззуллы, чокнувшему Тейтуму и обстучавшему мячом всю свою левую ногу Джейлену Брауну.

Стивенс проделал в межсезонье фантастическую работу, действовал совершенно без ошибок – даже человек с мемной фамилией Queta пришелся ко двору, хотя все писали, что за стартовой пятеркой у «Селтикс» лишь тлен и куэта. Так что в этом сезоне все звезды сошлись максимально плотно… до первого Батлера, скажете вы?

Не стану с вами спорить: вера – категория иррациональная.

Сергей Фролов, болельщик «Никс» и автор телеграмм-канала «Баскетбольное ранчо»

Катон-старший нудел мантрой про Карфаген, я же не унимаюсь с одами Тайрону Лю. Предсказываю «Клипперс» титул не первый год и не вижу смысла изменять принципам. Лю – все еще лучший тренер по управлению командой в семиматчевых сериях, маэстро матчапов и виртуоз ротаций. В его колоде надежная суперзвезда Кавай, Пол «13% в решающем матче» Джордж, Джеймс «один матч забираю, остальные руиню» Харден и управляемый смиренный Расселл Уэстбрук. Это ненадежный оркестр, лишь умелый дирижер не запутается в очередности партий и подчеркнет сильные стороны каждого инструмента. Лю как раз из таких, вангую кольца для младших братьев из ЛА. В первом раунде их ждет удобный «Даллас», а затем досрочный финал с «Денвером». Здоровье станет ключевым условием, одна вылетевшая карта обрушит весь дом.

Максим «minimuz» Хон, главный болельщик «Миннесоты» в русскоязычном пространстве, который ведет телеграм-канал о клубе

Я знаю многих адреналиновых маньяков, которые бы все отдали за ответ на этот вопрос (и побежали бы делать ставки).

Опустим ситуации с травмами и представим, что все у всех здоровы. Отсюда у меня три варианта: первый скучный «well done» прожарка – «Денвер» или «Бостон», укатывают всех в асфальт за счет неудержимого нападения. Какое время, такие чемпионы.

Второй вариант – умеренный: «Финикс», находит способ совместить все эго Дюрэнта, Букера и Била в одной ротации и переизобретают Убунту, то бишь командную химию времен чемпионского «Бостона» с самым грязным ролевиком Грейсоном Алленом.

Третий – андердожный: Дончич и Кайри с помощью пересобранной в дедлайн передней линии и баззер битеров «огорчают» оппонентов.

Выбирайте сами, во что вам верить (сам я верю в чемпионство «Миннесоты» , но не стоит путать последствия психологических травм и реальный баскетбол).

Павел Хрусталев, болельщик «Санс» и многолетний автор «Гонки MVP»

Раз «Байер» смог, то и «Клипперс» смогут? Ведь смогут? Явного фаворита вроде бы не наблюдается, так что логичнее ставить на ту команду, в которой больше всего совместимых друг с другом звезд.

Тем более, есть еще одно важное обоснование – цикл Юпитера! Не зря ведь влияние Юпитера на человека считается одним из самых благотворных. В каждый цикл Юпитера у человека появляется возможность достичь и реализовать планы, которые он вынашивал предыдущие 12 лет. В 2012-м году у Хардена и Уэстбрука не получилось выиграть финал вместе, и – кто бы мог поверить – ровно через 12 лет у них может появиться новый шанс.

Фото: Gettyimages.ru /Winslow Townson, Ezra Shaw, Winslow Townson, Jamie Schwaberow, Nick Cammett