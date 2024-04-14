«Матч ТВ» отстранил Владимира Гомельского. Повод – назвал игрока «полуфабрикатом»

ВАГ уверен в своей правоте.

Что случилось?

Сегодня Владимир Гомельский сообщил, что руководство «Матч ТВ» отстранило его от ведения баскетбольных репортажей (телеканал по-прежнему транслирует игры Единой лиги ВТБ).

Причиной стало высказывание комментатора во время встречи между «Пармой» и «Енисеем» на этой неделе. Он назвал 22-летнего защитника красноярского клуба Дмитрия Сонько «полуфабрикатом».

Произнесено было следующее.

«Возможно, резковато. Но вот Сонько… Кроме броска, он же ничего не умеет – ни защищаться, ни водить мяч, ни отдавать. Такой… полуфабрикат на площадке ».

«Будет время, возможно, что-то и появится», – добавил оптимистичный Никита Моргунов.

Эпитет, использованный Гомельским, не понравился болельщикам красноярцев, которые посчитали его «оскорбительным» и объявили об этом в соцсетях.

Команде, которая сегодня собиралась выйти на матч с «Локомотивом» с надписью #мынеполуфабрикаты (но так и не вышла – и тут даже шутить не хочется).

А также руководству клуба. Директор «Енисея» Владимир Петроковский обратился в лигу ВТБ и к руководству «Матч ТВ» с просьбой отстранить Гомельского от работы на играх своего клуба. В частности, в его письме говорится: «Использование слова «полуфабрикат» мы расцениваем как оскорбительное, направленное на унижение чести и достоинства представителя нашего клуба».

Канал не стал ограничиваться полумерами и совсем забанил главного баскетбольного комментатора страны (он не является штатным сотрудником «Матч ТВ») на неопределенный срок.

По всей видимости, Владимир Гомельский отстранен как минимум до конца сезона. «Енисей», естественно, не первая команда, которая об этом попросила. До этого того же добился родной клуб комментатора – московский ЦСКА.

Сам Гомельский не признает себя неправым

Владимир Александрович, естественно, известен своей резкостью. Наиболее показательным считается эпизод, когда он назвал центрового ЦСКА Павла Коробкова «дебилом» за ошибку в защите. Были еще выступления в адрес украинского арбитра Бориса Рыжика: «Вот урод… Гриб, а не судья». А также инвектива в адрес Сергея Быкова на чемпионате мира: «Не помогает, а вредит сборной – получает деньги за российский паспорт». И, само собой, многочисленные атаки в сторону Дмитрия Хвостова, «разыгрывающего-инвалида».

И так далее. По меркам Гомельского «полуфабрикат» – это действительно никакое не оскорбление. И он сам доходчиво объясняет почему.

«Слово «полуфабрикат», которое я употребил в своем репортаже, по нашим толковым словарям означает продукт, не готовый к употреблению, потому что он нуждается в доработке , – сказал Гомельский. – В этом нет ничего оскорбительного. Это констатация факта.

Я также должен вспомнить несколько эпизодов из своей жизни. Мои детские и юношеские тренеры это слово употребляли достаточно часто. Они нам, своим воспитанникам и игрокам, объясняли, чего мы не умеем и чему мы должны научиться. Беда Сонько не в том, что он чего-то не умеет. Это не его вина. Это беда, потому что его этому не научили.

Что я еще вспомнил – мне было лет 15-16, когда в одной умной книжке я прочитал афоризм. Я не дословно, но смысл передам: «Можно обманывать достаточно большое количество людей очень непродолжительное время. Можно обманывать небольшое число людей достаточно продолжительное время. Нельзя обманывать всех и всегда. Я это запомнил. Прошло лет 10-12. И оказалось, что мой папа Александр Яковлевич тоже этот афоризм знал. И он его привел в разговоре со мной. Но он привел еще и окончание: «Нельзя обманывать самого себя». Сам ты правду знаешь, и что бы ты ни говорил вслух, ты знаешь, в чем правда.

Не думаю, что руководство «Енисея» обиделось на меня из-за «полуфабриката». Они обиделись на то, что я дважды в репортаже сказал, что «Енисей» не старается выиграть этот матч, не так настроен, меняет лидеров… Нельзя сказать, что «Енисей» играл спустя рукава, но явно не в полную силу . Это явно их задело, но этот факт в письме не был упомянут. Думаю, что я свою позицию изложил, а вы ее поняли»…

Тут, и правда, есть момент столкновения поколений. Как известно, Анатолий Тарасов говорил Владиславу Третьяку: «Ну что, полуфабрикат, будем работать, если выживешь – станешь великим, не выживешь – извини... завтра в шахту».

Почему это выглядит не очень для всех

Это уже второе отстранение комментатора в этом сезоне Лиги ВТБ. Ранее руководству ЦСКА не понравилось, что Виктор Шестопалов не рукоплескал армейскому камбэку в матче с «Нижним Новгородом».

В биографии Владимира Гомельского хватало эпизодов, за которые его можно было отстранить. Вот только этого никогда не происходило.

Например, вот так он объяснял Спорт-Экспрессу , откуда появилось слово «дебил» в адрес Коробкова.

«Я — цээсковец! И не могу смириться с тем, что практически выигранный матч мы отдаем из-за идиотской ошибки парня, который оказался на площадке только потому, что два других игрока его амплуа уже нахватали по пять фолов.

Скажу больше: может, и правильно, что мне не дают комментировать ЦСКА. Мое эмоциональное состояние во время таких матчей по-прежнему зашкаливает. Я болею за армейский клуб! Это мой дом, моя семья. Какие бы фамилии ни носили номера с 1-го по 99-й».

Десятилетиями Гомельский болел за ЦСКА в прямом эфире и не сдерживал ни эмоций, ни бранных слов в адрес судей, соперников и даже армейских игроков. Никаких замечаний ему явно не делали, никаких пожеланий не давали, никакими санкциями не угрожали. И те, кто все это наблюдали на протяжении всей жизни, незаметно привыкли к тому, что такая манера баскетбольного голоса России – это норма, это стиль, это такое олдскульное-советское отношение к жизни и окружающему миру.

Гомельский имитирует спортивную жесткость в своих репортажах.

Гомельский сыплет неделикатными словами. Когда-то в интервью Sports.ru он назвал Леброна Джеймса «законченным дураком».

Гомельский работает, не стремясь кому-либо угодить или понравиться.

Он не столько комментатор, сколько жесткий советский тренер, который добавляет в эфир резкость, безжалостность, суровость спортивного мира. Это такой неповторимый российский феномен, некая форма гонзо-комментатора, который как бы рассказывает о баскетболе и при этом является его частью.

Некоторым это нравится. Некоторые к этому поневоле привыкли. Многих это раздражает.

Все это – учитывая, что так было примерно всегда – нормально.

Ненормальна здесь вот эта формирующаяся практика, из-за которой теперь можно убирать любого комментатора, не понравившегося рандомному боссу клуба Лиги ВТБ. Этот не создал праздничное настроение. Тот не смог по достоинству оценить гений Сонько. В следующий раз кого-то уберут за то, что он укажет на несогласованность после размена на пик-н-ролле?

Нейтральное слово «полуфабрикат» действительно выглядит как повод. Особенно когда комментатор выработал свой ярко выраженный стиль за 30 лет до появления телеканала «Матч ТВ».

Гомельскому – 70. Он явно не так глубоко погружен в баскетбол, иногда допускает фактические ошибки, критикует легионеров, местных, судей, погоду, порой ставит диагнозы, которые не выглядят обоснованными, продуманными или аргументированными. Он может минуту молчать, пока Лабери решает эпичный матч с «Зенитом». Или портит настроение практически всем в Лиге ВТБ своими язвительными разборами вроде полуфабрикатного кейса, которые в данной геополитической ситуации кажутся неуместными (и без Гомельского понятно, что Лига ВТБ сейчас – это как Суперлига два года назад, а российский баскетбол – в жопе).

Только оценка работы Гомельского как комментатора (и оценка деятельности других комментаторов, работающих на матчах Лиги ВТБ) к данной ситуации вообще не относится. Если вы хотите просто отправить кого-то на пенсию и не можете их убедить, что они должны продвигать ваш продукт, а не гнобить его, то для этого странно придумывать такой сложный и нелепый повод .

Что по итогу?

«Енисей» – устами Петроковского – декларировал , что «самый простой способ привлечь аудиторию – это какой-то скандал». На самом деле, если бы не действия самого клуба, реплику Гомельского бы никто не заметил, кроме ста человек, смотревших матч «Парма» – «Енисей». Зато теперь «полуфабрикат» навсегда останется связан с красноярской организацией.

Сонько мог бы посмеяться над репликами «всегда сердитого господина» или найти в них мотивацию, как когда-то делали Быков, Хвостов, Хряпа и прочие. Теперь ему придется читать отзывы о своих 3 очках и 1,2 подбора в среднем от людей, которые и не видели, как он помогал «Енисею» вытаскивать игру с «Зенитом». Кейс с Гомельским уже появился на его странице в Википедии.

Единая лига ВТБ якобы защитила свой продукт. На самом деле, она показала, что критерии профессионализма, предъявляемые к комментаторам, тут весьма размыты, зато всегда и прежде всего требуется лояльность.

«Матч ТВ» готов всегда встать на защиту Губерниева, зато в баскетбольных вопросах не имеет сколько-нибудь автономной позиции.

И только Владимир Гомельский сохранил верность себе. Не стал, так сказать, прогибаться под изменчивый мир и отказываться от возможности припечатать всех, кто под руку попадется, острым словом.

Фото: vk.com/bc_enisey ; Владимир Гомельский ; РИА Новости /Алексей Куденко, Искандар Аминов, Павел Бедняков