Яннис побил клубный рекорд (64 очка!), сдуру решил, что «Пэйсерс» украли у него памятный мяч, и немного их помял

Если посмотреть хайлайты Янниса Адетокумбо против «Пэйсерс», то общего с баскетболом в них найдется не так уж много. Форвард, утверждая свою инопланетную природу, изобрел какой-то новый вид спорта – брал мяч, разгонялся и либо обходил крошечных защитников-пеньков своими огромными шагами, либо тараном врезался в них и сметал с пути. Он атаковал исключительно из-под кольца и стал первым игроком, кому удалось набрать больше 60 очков без единого трехочкового, с того момента, как то же самое проделал Шакил О’Нил в 2000 году . За последние 30 лет Яннис и Шак – единственные игроки, которым такое покорялось.

Собственно, Рик Карлайл так и сказал.

« Яннис – это сокрушающая сила природы совершенно иного рода. Подобного игрока никогда не было . Мы тут говорим о Дэйме и его трехочковых, это одна крайность, а Яннис… Я даже не знаю. Если бы 10 лет назад кто-нибудь мне рассказал, что появится семифутер, который будет делать то, что делает он, я бы посчитал его сумасшедшим. Как такое вообще могло случиться? И все же это случилось».

Важно понимать, что то, что произошло сегодня, было предсказуемо.

Во-первых, «Индиана» и «Милуоки» – среди лучших атакующих и худших оборонительных команд этого сезона. Перед игрой букмекеры установили самую высокую планку «больше/меньше» на общее число набранных очков с 1991 года – 258,5.

Во-вторых, Яннис особенно комфортно чувствует себя против легковесной передней линии «Индианы». В этом году он дважды преодолевал планку в 50 очков, и оба раза делал это против «Пэйсерс». Его средние показатели составляли 51,7 очка, 12 подборов при 72,2% с игры.

В-третьих, НБА последние годы делает важную вещь – возвращает в игру «rivalries», противостояния между конкретными командами. Именно из-за этого календарь составлен так странно: одни и те же клубы играют между собой несколько раз подряд, что позволяет накапливать и не забывать личные обиды.

«Индиана» только что обыграла «Милуоки» в рамках внутрисезонного турнира, а потому «Бакс» не только были лучше готовы: на этот раз они удачнее сдерживали Тайриза Халибертона, дали время энергичному Андре Джексону, сделали акцент на том, чтобы доводить мяч до Янниса, а также перекрыли соперникам доступ к подборам в нападении. Так еще и Адетокумбо с самых первых минут вышел заряженным на то, чтобы проучить выскочек, сенсационно не пустивших его в финал.

Это было заметно уже в начале, когда он получил технический за толчок Тайриза Халибертона.

Из неспособности «Индианы» противостоять семифутерам и особенного настроя Янниса и родился исторический матч. За 36 минут на паркете грек набрал 64 очка, 14 подборов и 4 перехвата. Он реализовал 20 из 28 бросков с игры и 24 штрафных из 32 и тем самым стал всего пятым игроком в истории, кому удалось набрать больше 60 очков с процентов выше 70 (до этого подобное делали Уилт Чемберлен, Карл Мэлоун, Дэвид Томпсон и Дэмиан Лиллард). Он также стал первым игроком в истории НБА, который реализовал 20 бросков с игры и 20 штрафных с процентом выше 70. Никогда никому не удавалось набирать столько очков, совершив меньше 30 попыток с игры.

И главное – Яннис установил клубный рекорд. Лидером «Бакс» по результативности в одном матче последние 20 лет был Майкл Редд, который набрал 57 очков в 2006 году. Личный рекорд Янниса составлял 55 очков.

«Это прекрасное ощущение. Прекрасное ощущение от того, что я смог это сделать, – сказал грек. – Я изо всех сил пытаюсь играть в правильный баскетбол – стараюсь играть в баскетбол, чтобы побеждать, чтобы помогать партнерам преуспевать, но когда ты можешь побить рекорд на глазах своих болельщиков, это тоже прекрасное ощущение».

Все шло просто прекрасно. Но закончилось не так благостно.

Когда «Пэйсерс» осознали, что Яннис намерен войти в историю за их счет, то несколько осерчали и стали разными способами выражать свое несогласие.

Первый звонок прозвучал в начале четвертой четверти. Адетокумбо в очередной раз развернул Аарона Нэйсмита под щитом, и тот грека завалил на паркет. Танасис Адетокумбо тут же показал, что «Бакс» не зря платят ему зарплату – он рвался на площадку, чтобы отомстить за брата, и одновременно сдерживал сам себя, чтобы чего не вышло.

Бобби Портис в этот момент тоже разгорячился и в течение минуты получил два технических.

Вторым сигналом стало нарушение «Милуоки» негласного кодекса НБА.

В середине четвертой четверти, когда «Индиана» отставала 16 очков, Рик Карлайл убрал игроков стартовой пятерки. Яннис быстро набрал рекордное 58-е очко, получил свою заслуженную овацию и тоже отправился отдыхать: за 3 с половиной минуты до сирены «Бакс» вели с разницей 19 очков.

Вот только едва «Индиана» сократила отставание до 10, Яннис вернулся, чтобы продолжить унижение. И на противоположной скамейке такое посчитали некрасивым, неспортивным, неджентльменским и каким там еще: если НБА коллективно отказалась понимать систему с разницей очков во внутрисезонном турнире, то такое поведение грека и вовсе было признано недостойным.

Короче, «Пэйсерс» явно бесились. И Яннис в экстазе предположил, что они способны на любую подлость. Например, умыкнуть исторический мяч. Когда после сирены они покинули площадку, то грек посчитал, что игровой снаряд унесли с собой в раздевалку.

Вообразив это, Адетокумбо тут же метнулся вслед за ними и попытался вернуть себе причитающееся. Но все, чего ему удалось добиться – это помять бока генеральному менеджеру «Индианы» Чеду Бьюкэнану.

«То, что случилось – ужасно неприятно, – пытался объяснить произошедшее Рик Карлайл. – С мячом случилось недоразумение. Оскар Тшивбе набрал первые очки в НБА, поэтому мы в таких случаях всегда забираем мяч. Мы и не подумали о том, что Яннис установил клубный, а просто забрали мяч.

Через несколько минут несколько игроков «Милуоки» оказались перед нашей раздевалкой, и произошла – не знаю, как это назвать – потасовка, стычка, не важно. Не думаю, что дошло до кулаков, но мой генеральный менеджер получил локтем в ребра.

Нам и не нужен был официальный игровой мяч. Там два мяча, и мы взяли второй. Не требовалось доводить до такого . Так что, знаете, это все неудачно сложилось. За три недели мы провели с этими парнями три матча, так что страсти накалились. Я все понимаю. Но до того, что случилось в подтрибунном помещении, доводить не стоило».

Забавный нюанс состоит в том, что Тшивбе вообще-то набрал первые очки в НБА в финале внутрисезонного турнира. Вот только этот суперпуперпрестижный матч не отображается в статистике регулярного чемпионата и не идет в зачет.

«Индиана» тем временем устроила в соцсетях торжественное чествование конголезца, который переехал в Америку тинэйджером с уверенностью в том, что обязательно окажется в НБА. Ролики с его рассказами здорово смотрелись в ленте рядом с фотографиями и видео возмущенного Янниса, мечущегося по площадке и воющего в подтрибунном помещении.

Дальше – смешнее.

Вообще-то игровой мяч совершенно точно после встречи оказался в руках охранника «Милуоки», который в итоге и вернул его главному герою дня.

Хотя выяснилось, что он пытался достать его не для себя… И вообще он так и не может поверить, что это тот самый мяч. Благодаря «Индиане» у форварда «Бакс» развилась паранойя – ему кажется, что все пытаются его как-то обмануть.

«Без понятия. Не знаю. Ничего не понимаю. Мне отдали мяч, но он не выглядит так, будто им только что играли . Похож на абсолютно новый. Я 35 минут сегодня на паркете был – могу отличить настоящий от другого.

Я этот мяч маме все равно отдам, но не думаю, что это тот самый. С шестой игры финала у меня тоже мяча нет. Обидно, конечно.

Я побежал в подтрибунку, потому что знал, что мой мяч у «Индианы». Не думал – я знал, что он у них.

Прежде всего, я не знаю, как все это работает. Предполагаю, что я не могу просто взять и забрать мяч на любой арене.

Не собирался просто оставить его себе. Сегодня Дэйм поднялся на 5-ю строчку в истории по трехочковым. После игры предложил Лилларду мяч, но он отказался. Он неоднократно набирал больше 60 и даже 70, поэтому мяч должен быть у него.

И я все понимаю, правда. Первое очко в НБА и прочее. Но тут Дэйм вышел на 5-е место в истории по количеству трехочковых. Обошел Кайла Корвера. Надо остановиться на мгновение и отдать должное одному из великих игроков. Кайл Корвер правильно сказал: сколько людей находятся в топ-5 по чему бы то ни было? Он среди тех, кто реализовал больше всех трехочковых в истории НБА . Я гонюсь за ним, мне не хватает каких-то 2 тысяч попаданий.

У них отличная команда, которая играла с большим желанием. Мы вновь встретимся с ними в январе и знаем, что они постараются показать свою лучшую игру, так что мы будем готовы. Если мы не будем готовы, то они обыграют нас снова, уже второй раз».

Тайриз Халибертон тоже готовится проучить лжецов.

Фото: Gettyimages/Stacy Revere / Staff, Ethan Miller / Staff; East News/AP Photo/Morry Gash; x.com/TyHaliburton22