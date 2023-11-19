В игре с ЦСКА Сергей Карасев рухнул так, что на это даже больно смотреть
Встреча между ЦСКА и «Зенитом» получилась настолько зрелищной, насколько вообще может быть баскетбол в середине декабря.
Хозяева упустили преимущество «+5» за 28 секунд до конца. Дважды не сумели вывести мяч из-за боковой и из-за лицевой.
Гостям не хватило 0,2 секунды до победы – бросок после сирены был точен.
А завершилось все рекордной результативностью армейцев в овертайме – 22:7 за пятиминутку.
Однако самым запоминающимся и самым страшным моментом игры стало неудачное падение форварда «Зенита» Сергея Карасева за несколько минут до конца. Он вертикально выпрыгнул, чтобы помешать быстрой атаке в переходе Самсона Руженцева, но из-за столкновения в воздухе перевернулся и спикировал спиной на паркет.
Карасев не смог подняться самостоятельно. С площадки его эвакуировали хорошо зафиксированным на носилках.
По предварительной информации обошлось без тяжелых последствий.
«У Сергея травма спины. Обследование показало, что он избежал серьезных повреждений, но травма непростая, и ближайшие дни он проведет в стационаре. О сроках восстановления пока говорить рано», - рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Церковный.