Bank shot
Блог

В игре с ЦСКА Сергей Карасев рухнул так, что на это даже больно смотреть

травмы травмы
Зенит Зенит
ЦСКА ЦСКА
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
Самсон Руженцев Самсон Руженцев
Сергей Карасев Сергей Карасев
Баскетбол Баскетбол

Встреча между ЦСКА и «Зенитом» получилась настолько зрелищной, насколько вообще может быть баскетбол в середине декабря.

Хозяева упустили преимущество «+5» за 28 секунд до конца. Дважды не сумели вывести мяч из-за боковой и из-за лицевой.

Гостям не хватило 0,2 секунды до победы – бросок после сирены был точен.

А завершилось все рекордной результативностью армейцев в овертайме – 22:7 за пятиминутку.

Однако самым запоминающимся и самым страшным моментом игры стало неудачное падение форварда «Зенита» Сергея Карасева за несколько минут до конца. Он вертикально выпрыгнул, чтобы помешать быстрой атаке в переходе Самсона Руженцева, но из-за столкновения в воздухе перевернулся и спикировал спиной на паркет.

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

Карасев не смог подняться самостоятельно. С площадки его эвакуировали хорошо зафиксированным на носилках.

По предварительной информации обошлось без тяжелых последствий.

«У Сергея травма спины. Обследование показало, что он избежал серьезных повреждений, но травма непростая, и ближайшие дни он проведет в стационаре. О сроках восстановления пока говорить рано», - рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Церковный.

Баскетбольный ЦСКА – снова лучший в России? Да, но это не точно

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий