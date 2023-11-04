«Внутрисезонный турнир» НБА сразу же подарил 5(!) шальных концовок и один скандал. (И это не паркеты, от которых идет кровь из глаз)

НБА старательно и креативно (даже слишком) готовилась к новинке под названием «внутрисезонный турнир», но забыла о главном – согласовать всю эту колоссальную работу с самими игроками. Накануне мероприятия главные действующие лица лиги по мере сил разрушали все созидательные действия, открыто заявляя, что знать не знают ни о каком турнире, что его появление для них ничего не меняет, призы слабоваты не мотивируют и вообще все это «придумано исключительно для психопатов».

Те, кого эта странная риторика не отпугнула, увидели нечто другое: игры действительно не совсем напоминали обычные упражнения в рамках регулярки. «Это как будто матч плей-офф», – после битвы с «Кливлендом» сказал центровой Майлз Тернер. Из семи встреч вечера шесть завершились с разницей менее 10 очков, еще одна с разницей в 11 очков, а в пяти победитель оставался неизвестным до последних секунд.

Пожалуй, самым значимым в перспективе оказался матч в Портленде, завершившийся мини-трагедией. «Мемфис» вел 10 очков за 3 минуты до конца основного времени, но так и остался без единой победы в чемпионате. Оба клуба болтаются на дне Западной конференции и точно не претендуют на успех во «внутрисезонном турнире», но потрясение – а это худший старт для клуба НБА с 2018 года – было явственно заметно по обескураженному Маркусу Смарту.

«Гризлис» начали сезон без половины состава: у них травмированы Стивен Адамс, Брэндон Кларк и Санти Альдама, а Джа Морэнт отбывает 25-матчевую дисквалификацию. И в Портленде было заметно, как это влияет на команду на обеих половинах: на протяжении всей игры «Мемфис» кое-как вытягивал атаку за счет Десмонда Бэйна, но страдал в защите, а на последних минутах застрял уже и в нападении со своим примитивным баскетболом, спасти который может только любимый гангстер своей мамочки.

«Гризлис» моментально утратили не только конкретных звезд, но и свою знаменитую глубину, которая давала им возможность не замечать отсутствие Морэнта или Джексона в предыдущих сезонах.

И поражение в Портленде вышло если не гвоздем в крышку гроба, то, как минимум, печальным диагнозом.

Особенно из-за того, что решал последние минуты в составе «Блейзерс» не кто иной, как Шэйдон Шарп. 20-летний защитник был везде. В отсутствие Анферни Саймонса и Скута Хендерсона он выступил в роли обостряющего исполнителя, лезущего в проходы, зарабатывал штрафные и их реализовывал, не стеснялся бросать из-за дуги (решающая треха на его счету), показал длину своей рамы на последних секундах основного времени, когда накрыл Люка Кеннарда, и настолько напугал «Мемфис», что его начали дабл-тимить в концовке, что и создало удобную ситуацию для трехочкового Джерами Гранта.

Он отыграл больше всех – 46 минут, но вроде бы только раскочегарился к концу, когда выяснилось, что спасать «Блейзерс» больше некому.

Чередой нелепиц завершилась игра между «Индианой» и «Кливлендом».

«Кэвз» уступали «-18» к концу первой половины, из-за того, как объяснил Джей Би Бикерстафф, что в строй вернулись привычные лидеры (Аллен, Гарлэнд, Леверт) и пришлось заново перераспределять роли.

Несмотря на это, «Кливленд» бодро вернулся в игру и даже пришел к своему наибольшему преимуществу – «+4» за 6 минут до конца четвертой четверти.

Однако, как и в прошлом сезоне, концовки для команды Бикерстаффа так и остались вопросом непостижимым: все соперники «Кэвз» знают, что в решающие минуты у них нет других вариантов, кроме как наблюдать за страданиями Донована Митчелла, а тот, когда его берут в тиски, всегда выглядит совсем уж крошечным, еще меньше, чем в реальной жизни.

«Кливленд» был близок, но испугался сделать ключевой шаг при «-1».

Мобли запустил Гарлэнда в быструю атаку, но бросил мяч в аут.

Гарлэнд в быстром же владении решил отдать поперечную передачу, которую перехватили.

А Митчелл героически все сделал сам – пошел внутрь, оттолкнулся, выпрыгнул с отклонением и, как обычно, попал в ближнюю дужку.

На фоне этого беспорядка «Индиана» предстала командой с инстинктом убийцы. Халибертон положил победный трехочковый, а Майлз Тернер встретил Эвана Мобли под щитом яростным блоком.

«Чикаго» получил еще один знак, что пора сворачивать эту непотребщину.

Единственная причина не делать этого до сих пор – в том, что отделяет успешный сезон «Буллс» от катастрофического сезона «Буллс» качество игры команды в клатче. Когда Демар Дерозан был одним из лучших в лиге в этом компоненте, «Чикаго» еще мог делать вид, будто собрался тут не просто так. Когда же «Чикаго» чаще проигрывает в таких ситуациях, все кажется совсем уж бессмысленным.

Концовка в матче «Чикаго» и «Нетс» получилась безрадостной. «Бруклин» только и катал пик-н-роллы между Симмонсом и Кэмом Томасом, пытаясь найти более-менее открытые ситуации для снайперов. «Чикаго» не замечал, что против Вучевича защищаются маленькие игроки (Клэкстон матч пропускал), и предпочитал равномерно делить атаки между прыжками Дерозана и прыжками Лавина.

После того как Дерозан промазал, очередь перешла к его товарищу. Тот поначалу попал, благодаря чему и получил возможность собственноручно добить «Чикаго» – в проходе залез под блок, а потом промахнулся с линии, чтобы метнуть шальной трехочковый под сирену.

Было бы очень драматично, если бы это все не поднадоело примерно года два назад.

Более свежая драма – это история Дэмиана Лилларда в новом клубе. С его приходом (и приходом Эдриана Гриффина, тренера, который, по собственным словам, «делает слишком много») «Милуоки» превратился в худшую защитную команду лиги, и поражение от «Никс» в рамках «внутрисезонного турнира» было бы совсем депрессивно.

«Никс» же были близки – за минуту до сирены повели «+2».

Эдриан Гриффин все же одумался и вернул Брука Лопеса к привычному «дропу» (у того в итоге 8 блоков). Однако «Бакс», во-первых, действовали в разнобой, что особенно наглядно было видно на ключевом отрезке, когда передачи улетали в аут, а пик-н-ролл Янниса и Лилларда сопровождался слишком насыщенным мыслительным процессом у обоих. А, во-вторых, сам Лиллард топить собственную защиту не перестал – Джейлен Брансон настрелял 45 очков, пользуясь во многом той свободой, что новобранец «Милуоки» ему давал.

Последние минуты были временем Лилларда. В том смысле, что тот одновременно был главной целью для атак «Никс» и при этом был вынужден исправляться за собственные же недостатки на противоположной стороне.

На этот раз он кое-как выцарапал победу – 15 очков в четвертой четверти и пара удачных защитных действий, даже блок Брансону, в нескольких ключевых владениях.

И еще одна игра завершилась не просто победным мячом под сирену, но потребовала обстоятельных разбирательств того, что это вообще было.

У «Оклахомы» отсутствовал Шэй Гилджес-Александер, но это им не помешало настрелять 140 очков «Уорриорс» в основное время. Джош Гидди был неудержим для так называемой защиты «Голден Стэйт» и практически не отдыхал в четвертой четверти. Паркет их встречи, пожалуй, был одним из худших сегодня, но только для зрителей: сами игроки «Тандер» не реагировали на дикую расцветку и положили 52% трехочковых (в том числе 6 из 6 от Дорта).

Однако Стив Керр привычно выставил лилипутскую пятерку на концовку (Карри, Пол, Пэйтон, Томпсон, Грин) и благодаря этому получал не только мячи в собственное кольцо: «Уорриорс» все разменивали на одной половине, а на другой часто разыгрывали лишнего из-за гипервнимания к снайперам.

Соперников разделил скандальный мяч Стефа Карри. Разыгрывающий в очередной раз легко качнул Дорта, пробежал мимо разряженной защиты «Оклахомы» и положил из-под кольца, но тут же выпрыгнули Гидди и Грин – и оба успели коснуться конструкции еще до того, как мяч провалился внутрь.

«Я коснулся рукой дужки, – после матча признал Дрэймонд Грин. – Мне казалось, что мяч сейчас вывалится, и я хотел его добавить. Когда я выпрыгнул, то Гидди врезался мне в ногу, и из-за этого мою руку повело и она дотронулась до дужки. Но касание дужки – это не нарушение. Я никак не повлиял на бросок. Я также заметил, что Гидди дотронулся до сетки. Комиссар встречи сказал, что если Гидди дотронулся до сетки и это не повлияло на траекторию мяча, то это не нарушение. И если я дотронулся до дужки и это не повлияло на траекторию мяча, то это не нарушение. Все в порядке».

Как ни странно, это действительно соответствует правде: согласно правилам НБА, нарушением в атаке считается только ситуация, когда атакующий игрок хватается за дужку кольца так, что она воздействует на мяч и тот получает «неестественный импульс» за счет отскока дужки.

Грин не дотронулся до мяча и не повлиял на его полет с помощью касания дужки.

В общем, если не считать того, что половину матчей было физически больно смотреть из-за расцветки паркетов, но первый день «внесезонного турнира» показал, что как будто НБА действительно придумала что-то необычное. Столько событий разом вряд ли можно считать простым совпадением.

Фото: East News/AP Photo/Nate Billings; Gettyimages.ru/Amanda Loman