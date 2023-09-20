Как смотреть НБА и не сойти с ума от бессонницы. Собрали советы профессионалов

Секреты выживания.

С возвращением НБА возвращается и главный баскетбольный вопрос. Для хоккея это – «Как вы можете разглядеть шайбу?», а для баскетбола – «Это же НБА, вы что, смотрите НБА?» Американский баскетбол изначально предполагает некоторую элитарность – не только потому, что нужны минимальные знания, чтобы отличить пик-н-ролл о пик-н-попа, но и потому, что его тяжело смотреть в прямом эфире из-за разницы во времени.

Мы попросили тех, кто смотрит много баскетбола НБА, объяснить, зачем они это делают и как выживают. Рецепты получились разнообразными: от просмотров матчей в записи до переезда в Канаду...

Свои истории рассказывайте в комментариях – самые интересные (и полезные для общества) мы обязательно добавим к этому материалу.

«Баскетбол – отличное дополнение к жизни»

Павел Хрусталев, автор Sports.ru, в текстах которого соединяется любовь к «Финиксу» и кинематографу

НБА возвращается – значит, возвращаются и бессонные ночи. Именно так бы я написал еще лет пять назад, но в последние годы количество прямых эфиров резко сократилось по понятной причине. Уменьшается только время на владение, а возраст почему-то имеет свойство увеличиваться, как и количество необходимого для сна времени. Все, кто живут по московскому или близкому к нему часовому поясу, наверняка прекрасно меня понимают. Те же, кто может смотреть матчи НБА в относительно комфортное время – поздравляю вас, но не от всего сердца.

У просмотра матчей в записи огромное количество плюсов – можно нормально выспаться, за два с половиной часа есть шанс успеть посмотреть две игры, а не одну, как в прямом эфире. Тем не менее, все-таки я советовал бы смотреть как можно матчей вживую, если есть такая возможность. Именно в таком случае соблюдается столь необходимая для спорта синхронизация времени и действия, благодаря которому можно прожить матч как отдельную жизнь. Величие НБА заключается не столько в том, что происходит на площадке, как в сочетании самой игры и того, что происходит вокруг нее. Кто на кого поп-корн просыпал, кто бандану правильно надеть не смог, кто каким полотенцем помахал – все это происходит на наших глазах прямо во время игры вплотную к игровому пространству и создает эффект полного погружения. Ни в одном другом виде спорта это невозможно, только в НБА напоказ выставляется абсолютно все, это самое искреннее соревнование в мире. Даже находясь за тысячи километров от арен НБА, мы можем считать себя полноценными свидетелями событий, но достигается такой эффект только при просмотре онлайн.

Баскетбол – отличное дополнение к жизни, это известно всем. Если же вы дадите шанс НБА и окунетесь в мир прямых эфиров, то у вас будет шанс понять, что баскетбол во многом намного лучше самой жизни.

Пожалуй, закончу этот текст, пока окончательно не начал цитировать психопата из фильма «Фанат».

«Дочка плохо спала по ночам, и я посмотрел почти все матчи онлайн»

minimuz, главный болельщик «Миннесоты» в русскоязычном пространстве, который ведет блог и телеграм-канал о клубе

Я болельщик «Миннесоты» со стажем, начинал еще в те мохнатые времена, когда матчи нужно было качать с торрентов, поэтому смотрел спорадически: днем я работал в крупном банке, по вечерам часто играл сам, а баскетбол смотрел по выходным.

Десять лет назад я поменял работу – ушел в IT. Заказчик был из США, и поэтому я работал в вечернюю смену с обеда до полуночи. Я родом из Казахстана (привет землякам!), и матчи по казахстанскому времени шли для меня удобно, ранним утром, достаточно было встать пораньше чтобы зацепить вторую половину.

Примерно в тот же период (десять лет назад) я купил самую дешевую подписку на League Pass.

Пять лет назад я по работе переехал в Европу, и тут смотреть матчи очень неудобно, они идут с полуночи до самого утра, а утром идти на работу в офис. Но два года назад у меня родилась дочка (всего у меня четверо детей: двое сыновей и две дочки), и она плохо спала по ночам, и в тот сезон я посмотрел почти все матчи онлайн, так как по ночам укачивал дочку. Как говорится, совмещал приятное с полезным.

Смотрю по-прежнему на League Pass, когда-то это был топовый по качеству стриминговый сервис, но сейчас, к сожалению, стабильностью он похвастаться не может. Я болельщик «Миннесоты», поэтому когда я смотрю матчи, то, как правило, потом не могу уснуть: либо мешает адреналин победы, либо горечь поражения. Во время матча я испытываю весь спектр эмоций, у меня подгорает во всех приличных и неприличных местах. Подписчики моего тг-канала видят, что в своей подаче материала я пытаюсь быть последовательным и рассудительным, но мое альтер-эго болельщика во время матча погружается в те самые неизведанные глубины русского языка под название мат (моя мама – учительница русского языка, мой отец – шахтер, можете представить себе витиеватость конструкций!).

Я смотрю почти все матчи «Миннесоты» на неделе и один интересный матч других команд вечерами на выходных. Смотрю из банального интереса, пытаюсь понять тренды, сравниваю с «Миннесотой». Со мною смотрят и двое сыновей, которые выбирают команды в начале матча и потом всю игру спорят.

В просмотре матчей есть для меня некое воспитание, стремление к красоте и прекрасному. Я до сих пор помню, как крутил на VHS один матч «Чикаго», где Джордан бросал свой фирменный средний с разворота, и как я сотни раз перематывал этот момент, чтобы понять работу ног в посте. Наверное, во мне еще живет тот худой 18-летний пацан, который смотрел матч, а потом шел на площадку бросать свою сотню бросков, чтобы стать лучше. Поэтому просмотр матчей NBA это какая-то органическая часть моей жизни, и я надеюсь, так будет всегда.

«Каждый день что-то новое»

Андрей Панкрашев, эксперт «Взял мяч» и автор проекта «Пик-н-ток»

Зачем я смотрю НБА?

С каждым годом я все больше вижу параллелей с просмотром сериала, только у НБА есть преимущество: сериал никто не планирует закрывать, а сюжеты и главные герои – есть на любой вкус.

Конечно, последние 20 лет один из главных героев – Леброн, однако, наблюдая своими глазами в прямых эфирах за его достижениями (как и за достижениями других великих алл-тайм игроков), ты чувствуешь, как сам становишься частью истории. Очень приятное ощущение – наблюдения такого своими глазами.

Хотя, конечно, помимо красивых картинок, я ищу интересное во всем: как и что играет «Детройт», чем был хорош «Хьюстон» при Сайласе и тд.

То есть я каждый раз задаю себе вопрос: «что тут можно найти хорошего?» И, как в любом баскетболе из лучших Лиг, ты всегда находишь что-либо интересное.

Как это лучше делать?

В моем случае – ночью, хотя с увеличением объемов работы и трансляций из года в год это становится проблематично. Но так ты всегда в теме и не выпадаешь из таймингов как игр, так и инфоповодов внутри Лиги.

В чем кайф?

В непредсказуемости.

В том, что ты никогда не знаешь, что будет в концовке матча, что будет через месяц или через год с конкретной командой. Всегда пытаешься разобрать, что у команд есть по таланту/ресурсу/специалистам, но невозможно предугадать, где будет скандал, а где может «выстрелить» игрок и всех удивить. Каждый день что-то новое, и если ты много смотришь НБА и что-то для себя отмечаешь, делаешь некие прогнозы, то становится еще интереснее: Сможешь ли что-то угадать? И если да, то это всегда приятно!

Я и баскетбол:

Несмотря на то, что баскетбол стал не только хобби, но и работой, я изначально несильно его любил.

Потом из жизни ушел близкий человек, и в подростковом возрасте именно баскетбол помог с этим справиться лучше всего.

После этого, уйдя из единоборств, я стал играть, создав школьную команду в своей гимназии, а после – играл в универе.

Готовясь к экзамену по физике, смотрел в 2015-м финал НБА со Знаменским на Виасате и подумал, что тоже хотел бы и мог рассказывать о баскетболе.

Отучился, пошел в Школу Радио, стал делать трансляции в интернете, пока не объединился с Антоном Шматько и не сделал свой проект, который помог нам раскрутиться. Ну, а дальше: студенческий баскет, трансляции РФБ, матчи на ТВ, где познакомился с Игорем и после всего этого – «Взял Мяч».

«Смотрю исключительно в записи, кроме редких ранних матчей по воскресеньям»

Сергей Фролов, автор блога и телеграм-канала «Баскетбольное ранчо», где обсуждают не только игру «Никс»

НБА – полноценное хобби, ему надо придумать замену, прежде чем отказываться. После первого отсмотренного сезона-2016/2017 завел блог на Sports.ru, потом телеграм-канал, запустил фэнтези-лигу. Познакомился с массой людей, блогеров, фанатов, стал частью комьюнити. Чтобы это бросить, нужна веская причина.

Смотрю исключительно в записи, кроме редких ранних матчей по воскресеньям. Когда днем работаешь, ночью нужно спать, иначе долго не протянешь. Исторически выбрал именно НБА, поскольку в их приложении была функция загрузки игр, можно было закачать с утра в дорогу и по ходу рабочего дня потихоньку посматривать, на обеде, в метро, в очередях. Сейчас из League Pass загрузку вырезали (а в России полностью прикрыли лавочку), но есть популярный телеграм-канал с записями, можно скачивать и смотреть сколько влезет. Необходимо лишь настроить спойлер-фри режим, вынести в отдельную вкладку в телеграме баскет-чаты и каналы, чтобы не увидеть случайный заголовок, отключить пуши в приложениях и предупредить знакомых, чтобы не писали в личку сообщения типа “ну твои “Никс” сегодня выдали”.

В отличие от футбола, тут решают не деньги, а скиллы менеджмента. Блестящие чемпионы “ГСВ” и “Денвер” собраны на драфте, а не куплены за миллиард денег, чемпионство “Торонто” – результат смелости генменеджера Масаи Уджири с обменом Кавая и отставкой тренера года Дуэйна Кейси. Мы постоянно в курсе, кто чей друг, кто на кого обиделся. Игроки влиятельны, постоянно на виду и часто кулуарно решают судьбы целых франшиз. Это часто раздражает, хотя одновременно подпитывает интерес. НБА не только спорт, но и реалити-шоу.

Сначала начал смотреть НБА, потом заиграл в баскетбол сам. Даже после 30 начинать не поздно, успел три года позаниматься и поиграть в любительской лиге на самом простом уровне. После рождения второго ребенка на тренировки не осталось времени, общение с маленьким сынишкой сейчас важнее, но мечту вернуться и поиграть где-то по ветеранам сохраняю.

«Стараюсь отрезками что-то посмотреть на работе, а полный матч в записи вечером»

Xell, самый известный болельщик «Лейкерс» на сайте

Я не просто смотрю матчи Н.Б.А., можно сказать я ею живу)) Потому что уже 24 года болею за «Лейкерс» и Кобе Брайанта...

Покупаю и джерси и все что связано с клубной тематикой.

НБА смотрю для анализа игр и интереса к лучшим игрокам Лиги, ну, и как я уже говорил, все матчи «Лейкерс».

Конечно, хотелось бы смотреть матчи онлайн, но я живу в Челябинске и поэтому матчи начинаются в 5-6утра, когда я уже еду на работу)) Поэтому стараюсь отрезками что-то посмотреть на работе, а полный матч в записи вечером. Кайф в просмотре игр любимой команды и лучших игроков Лиги. Все это дает и заряд на весь день, ну и эмоции от побед и поражений

Я и НБА)) Еще с подросткового возраста, брал общую тетрадь и записывал каждый сезон «Лейкерс», игры, счета, очки Кобе... Потом, конечно, уже стал на сайты статистики больше заходить, такие как Basketball-reference. com. И на форумы «Лейкерс», нарезки игр в Ютубе, Еспн ком итд. Все это не просто игры, это уже часть меня и моей жизни. Да и сам стараюсь летом играть на площадке во дворе в баскетбол, для поддержания формы и для эмоций.

«Проснувшись в 4 часа ночи, трудно что-то анализировать»

Игорь Сошников, автор Sports.ru и ведущий подкаста собственного имени, перешедший от слепого обожания «Голден Стэйт» к баскетбольному анализу

Я начал следить за НБА году в 2006-м по обзорам на 7тв. И тогда это было «одно из», я вообще смотрел все спортивное, что показывали. К концу сезона-07/08 решил, что надо бы выбрать команду (попытки были и раньше, но как-то я ни на чем не останавливался). Тогда за плей-офф боролись «Наггетс» и «Уорриорс», и я решил, что кто выйдет в плей-офф, за того и буду болеть. Но по ходу дела понял, что хочу, чтобы в плей-офф вышли «Уорриорс». Не знаю почему. В сезоне-08/09 я начал каждое утро смотреть, как там сыграли «воины», или слушать результаты по радио по пути в универ (тогда мобильный интернет был не особо развит).

Первый матч, который я целенаправленно посмотрел в лайве по паленой ссылке – первый матч сезона-09/10, также это первый матч в карьере Карри. Тогда я смотрел много и все в прямом эфире, и все – как болельщик, не особо вдаваясь в вопросы, почему они победили или проиграли. Что, конечно, не мешало мне делиться мудростью на спортсе, ведь после пары недель на местных ветках баскетбол стал мне абсолютно понятен.

Со временем я стал пытаться анализировать игру. И, когда в 2016-м пришел Дюрэнт, я решил, что посмотрю все матчи в этом сезоне. Это помогло, потому что ты постоянно видишь одну команду, видишь, что они делают, и когда это работает, а когда – нет. Как им противостоят и какие есть контр-меры к контр-мерам. За тот год я узнал о баскетболе много. Достаточно много, чтобы кринжовать от того, что я писал/говорил раньше.

И дальше я стал копаться в баскетболе. Стал чаще смотреть другие команды. И очень радовался, когда что-то понимал, открывал для себя, находил что-то новое, какую-нибудь закономерность. Я никогда не занимался баскетболом, ни на каком уровне, и до того, что, возможно, для кого-то – очевидная данность, мне приходилось доходить самому.

Но в этом был весь кайф.

В какой-то момент я завел аккаунт в конторе – никаких серьезных сумм, но выиграть ты все равно хочешь и начинаешь пытаться что-то напрогнозировать. А для этого берешь статистику, на которую раньше никогда не смотрел. В какой-то момент я скачал 2К и долбил один пик-н-ролл за другим. Со временем ты гораздо лучше читаешь подстраховку, игроки для тебя превращаются в фишки на планшете, и это переносится и на просмотр настоящих игр. Все это дает новый взгляд и помогает расти.

Сейчас я уже редко смотрю матчи в лайве. Некоторые вещи, укладывающиеся в студенческую жизнь, не особо канают позже. Конечно, я проснусь на финал с «Бостоном», но регулярка... Во-первых, просмотр матчей в записи занимает меньше времени. Во-вторых, проснувшись в 4 часа ночи, трудно что-то анализировать. В-третьих, зачастую я хочу знать результат до просмотра. Знаю, многим это кажется дичью. Но, если речь не идет о матче «Уорриорс», я хочу знать, кто играл, насколько упорным был матч, кто там накидал, и так далее. Потому что игр много, а посмотрю я 1-2. Да и вообще, меня больше интересует не то, кто победил, а почему это произошло. Мне все еще интересно разбирать матчи, и я все еще узнаю об игре что-то новое. И от этого приходит кайф. Потому что когда ты не просто видишь, как твоя команда побеждает, а понимаешь, почему она побеждает, удовольствие растет многократно.

«Никогда особо не увлекался просмотром игр в повторе»

Марк Бурчаков, болельщик «Далласа» из Торонто и ведущий подкаста BasketTalk

Честно говоря, мне повезло в этом плане. Проживаю в Торонто, так что все без исключения игры для меня проходят по удобному времени. В связи с активной подкастовой деятельностью просмотр игр вживую для меня является необходимостью. Видимо, из-за данной профдеформации я никогда особо не увлекался просмотром игр в повторе. Только в реальном времени, только живые эмоции, только хардкор!

Для меня баскетбол – одна из, если не самая интенсивная командная игра с мячом. Экшн происходит буквально каждые 15 секунд, что выгодно отличает данный вид спорта от того же самого футбола и хоккея. Помимо эстетической и спортивной составляющих не будем так же забывать о том, за что НБА часто критикуют в последние годы – элемент шоу. Ассоциация стала для меня любимым сериалом с кучей персонажей и хитрых сюжетных поворотов, который засосал меня однажды и теперь, видимо, никогда не отпустит. Вишенкой на торте от просмотра баскетбола является очень большое количество моих друзей и знакомых, которые также следят за происходящим в лиге, что подталкивает к еще большему обсуждению и созданию с ними споров из ниоткуда, которые я так люблю.

Знакомство с баскетболом, как и у многих, произошло в детстве путем просмотра NBA Live! на великом телеканале 7ТВ и игрой в симуляторы, начиная с NBA Live 2005. Несколько лет активного слежения за происходящим в Ассоциации сменились бурной молодостью, в которой спорт занимал второстепенную роль в жизни. Возвращение к истокам произошло же сразу после переезда в Канаду благодаря активным болельщикам Кобе Брайанта среди моих местных друзей (нет, мы с Игорем Знаменским не были сокурсниками) и желанию начать собственный блог на баскетбольной ветке. Прошло уже 10 лет с моей первой полностью отсмотренной регулярки, и за это время я только в последний год начал практиковать баскетбол вне моего экрана. Помимо этого я был ближе всего к баскетболу в момент, когда меня выгоняли из ночного клуба в Торонто из-за того, что я слишком настойчиво пытался договориться о селфи с Дэмианом Лиллардом, но эту историю я припасу как-нибудь на следующий раз.

«Только хардкор – только прямой эфир»

Azat LA, болельщик «Лейкерс» из Туркменистана

1. Только хардкор – только прямой эфир.

2. Осознание причастности к происходящему в данный момент. Побывав несколько раз на арене, уже не воспринимаешь записи. Тем более нарезки, а полный матч в записи... Ну так себе удовольствие. :)

3. Зритель/читатель/почитатель баскетбола с юности (примерно конец 90-х). Изредка попытки играть на уличных площадках. Драфт Леброна, начало изучения баскетбола НБА, начало изучения тактики, видов командных и персональных тренировок. К 32 годам (2013-й год) созрел до того, чтобы начать тренироваться и играть. Создал свою команду в чемпионате Туркменистана.

«Нормально ложиться в выходные в 7 утра, ведь надо досмотреть игры Западной конференции»

Максим Коршунов, ведущий подкаста «Какого Хирро» и аналитического блога на Sports.ru

НБА была рядом всю мою сознательную жизнь и так или иначе пересекалась с моими интересами. В какой-то момент я понял, что это не потому, что я разносторонний, а потому, что, в отличие от всех других спортивных лиг мира, НБА – это больше, чем спорт.

NBA Live 2005 – и вот я бегаю за толстого Фелтона и Вальтера Херрманна. Мода – игроки НБА зачастую выступают трендсеттарами (я не про Кузму и Уэстбрука). Музыка – постоянные вставки про игроков НБА. Фильмы, влияние на культуру, НБА была везде, да и к тому же я сам играл в баскетбол всю свою сознательную жизнь. Взросление, смена интересов, и я уже смотрю на НБА под углом профессиональных интересов и тем, как офисы команд НБА строят команды и коллективы. Круто же?

Такого не найдешь ни в одном виде спорта. А система драфта и того, как она работает? Это же тоже уникальная история.

Обмены? А сколько здесь историй в стиле «Нагретых шаров на драфте Юинга», конспирология про уход Джордана, «Malace at the palace».

НБА – это вовсе не про баскетбол. Это про людей, про уникальное коммьюнити людей, которые следят за этим и культурный феномен.

Да простят меня болельщики футбола, но чтобы его смотреть, достаточно понимать футбол. НБА – нет, ты должен разбираться, почему «Лейкерс» не могут купить всех подряд, почему игрока, набирающего 5 очков в университете, выбирают выше, чем игрока с 30 очками и многое другое.

Лучше всего мое отношение и любовь к баскетболу описал Билл Симмонс в своей книге «Книга баскетбола», думаю, ее должен прочитать каждый любитель НБА. Так что для меня нормально ложиться в выходные в 7 утра, ведь надо досмотреть игры Западной конференции...

Истинный фанат НБА знает, что самое приятное – смотреть онлайн, хотя я не осуждаю и сам старею, что начинаю использовать реплаи.

И да – страшная фраза. Но чтобы любить НБА – необязательно ее смотреть. Здесь каждый может найти, что ему по душе.

Хотите шоу – хайлайты.

Хотите понимать принципы управления – смотрите, как строятся команды.

Хотите следить за персональными историями – пожалуйста, вот вам Яннис, Батлер или артхаусный сюжет по карьере Бена Симмонса.

«10% смотрю в лайве – это те матчи, где на кону немного больше, чем очки за победу в матче»

Can, рисует картины баскетболистов в стиле стрит-арт

Баскетбол – лучшая игра с мячом (чья то цитата). Просто по душе этот спорт!

Кроме выше сказанного, немного душной конкретики, баскетбольная картинка довольно смотрибельна: расстановка игроков на поле, игровой снаряд и даже болельщики – все в кадре, можно уловить разные интересные эпизоды игровые и не только. В отличие от, кто бы мог подумать, от хоккея! Когда-то, смотрел и его, но поймал себя на мысли что по факту гол виден только на повторе, все происходит довольно быстро, а игровой снаряд очень мал...

И еще одна тема, пришла не так давно – теперь сравню с футболом – в баскетболе мне нравится, что количество взаимодействий звезд противоположных команд очень высокое – защитные действия, атакующие и, разумеется, трешток! В чем отличие? В футболе правый защитник не окажется на левом фланге атаки, условный Роналду не будет прессинговать Месси по всему полю или при вводе мяча в игру.

Смотрю в записи 90% - 10-минутные хайлайты – мне нравится атмосфера на матче (даже в картинке), под нее заходит завтракать. Еще стоит отметить, почему смотрю нарезки: утомляет большое количество пауз (штрафные, тайм ауты и т.д.), по ощущениям их стало слишком много! Хронометраж хайлайтов оптимальный тем, что позволяет просмотреть 2-3 интересных матча игрового дня, не потратив много времени.

Оставшиеся 10% смотрю в лайве – это те матчи, где на кону немного больше, чем очки за победу в матче, например: после переходов Дюрэнт – Уэстбрук, Леброн – Кайри и т.п. Ну, вы поняли. А также не проходные матчи плей-офф. Я счастлив, что смотрел в лайве игры в плей-офф «Кэвальерс» – ГСВ, «Филадельфия» – «Торонто» (с караваем); Милуоки – Дюрэнт («Бруклин»); «Майами» последние 2 года!

В приобщении к этому спорту, когда мне было лет 10, повлиял мой сосед, он же близкий друг времен 90-х, который тогда учился в старшей школе. У него всегда были топовые кроссы, а также майки, хорошо помню майку «Финикс Санс» Баркли (стиль!), мы проводили время за просмотром матчей на кассетах и баскетбольных площадках во дворах.

Немного грусти и искренности о любви к баскетболу: лет в ~14, когда я уже ездил в транспорте и мог заобщаться со взрослыми, решил записаться на баскетбол, то есть это был не каприз и не случайных поход, это был осознанный выбор, я уже понимал что школы начинают набор в сентябре. Довольно хорошо помню тот день. Это была осень, с пасмурным вечером сентября я поехал (другая часть города) в спортшколу – записываться на баскетбол, очень хотелось! (на тот момент уже занимался плаванием несколько лет, имею разряды). Рассчитывал на это и свое большое искреннее желание, думал, проблем не будет, я заговорил с женщиной админперсонал или младший тренер, которые сидят на «вахте». После того как я рассказал ей мое краткое резюме, было довольно обидно услышать примерно следующее: «Мол тебе уже поздно на баскетбол, и вообще ты им не занимался (в секциях) и тебя никто не знает и т.д.» Я растерялся от такого ответа и, увы, ушел ни с чем. Задумываешься, конечно: «Эх, пригласили бы на просмотр тогда...» На мое хорошее отношение к баскетболу и женщинам эта история никак не повлияла))

А следующим летом, абсолютно случайно, вместе с одноклассником (он меня позвал), даже не знаю, как это назвать! В общем, мы могли приходить в зал при ПТУ, в зал который не то что не посещал раньше, даже и не слышал о нем! Приходить и играть в баскетбол, там были ребята, которые тренировались, ну, знаете такие летние тренировки на лайте (у меня такое было на плаванье, все это время продолжал им заниматься). А мы просто приходили и играли в настоящем, хорошем зале 2х2, 3х3, 5х5 это было круто! Спасибо тому, кто открывал двери мальчишкам с улицы, и позволил играть в баскетбол! А дальше... дальше мы стали старше, и приоритеты немного сменились, а любовь к баскетболу осталась)

С течением времени интерес к баскетболу трансформировался в то, что рисую картины (и не только) баскетболистов в стиле стрит-арт (stencil-art) – 4K_inst в запрещенной сети. Если нужен стиль в интерьер, это ко мне.

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Фото: /Thearon W. Henderson, Cole Burston, Harry How, Steve Dykes, Streeter Lecka, Kevin C. Cox, Sarah Stier, Ezra Shaw