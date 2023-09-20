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Как смотреть НБА и не сойти с ума от бессонницы. Собрали советы профессионалов

Леброн Джеймс Леброн Джеймс
НБА НБА
Стефен Карри Стефен Карри
Майкл Джордан Майкл Джордан
Баскетбол Баскетбол

Секреты выживания.

С возвращением НБА возвращается и главный баскетбольный вопрос. Для хоккея это – «Как вы можете разглядеть шайбу?», а для баскетбола – «Это же НБА, вы что, смотрите НБА?» Американский баскетбол изначально предполагает некоторую элитарность – не только потому, что нужны минимальные знания, чтобы отличить пик-н-ролл о пик-н-попа, но и потому, что его тяжело смотреть в прямом эфире из-за разницы во времени.

Мы попросили тех, кто смотрит много баскетбола НБА, объяснить, зачем они это делают и как выживают. Рецепты получились разнообразными: от просмотров матчей в записи до переезда в Канаду...

Свои истории рассказывайте в комментариях – самые интересные (и полезные для общества) мы обязательно добавим к этому материалу.

«Баскетбол – отличное дополнение к жизни»

Павел Хрусталев, автор Sports.ru, в текстах которого соединяется любовь к «Финиксу» и кинематографу

НБА возвращается – значит, возвращаются и бессонные ночи. Именно так бы я написал еще лет пять назад, но в последние годы количество прямых эфиров резко сократилось по понятной причине. Уменьшается только время на владение, а возраст почему-то имеет свойство увеличиваться, как и количество необходимого для сна времени. Все, кто живут по московскому или близкому к нему часовому поясу, наверняка прекрасно меня понимают. Те же, кто может смотреть матчи НБА в относительно комфортное время – поздравляю вас, но не от всего сердца.

У просмотра матчей в записи огромное количество плюсов – можно нормально выспаться, за два с половиной часа есть шанс успеть посмотреть две игры, а не одну, как в прямом эфире. Тем не менее, все-таки я советовал бы смотреть как можно матчей вживую, если есть такая возможность. Именно в таком случае соблюдается столь необходимая для спорта синхронизация времени и действия, благодаря которому можно прожить матч как отдельную жизнь. Величие НБА заключается не столько в том, что происходит на площадке, как в сочетании самой игры и того, что происходит вокруг нее. Кто на кого поп-корн просыпал, кто бандану правильно надеть не смог, кто каким полотенцем помахал – все это происходит на наших глазах прямо во время игры вплотную к игровому пространству и создает эффект полного погружения. Ни в одном другом виде спорта это невозможно, только в НБА напоказ выставляется абсолютно все, это самое искреннее соревнование в мире. Даже находясь за тысячи километров от арен НБА, мы можем считать себя полноценными свидетелями событий, но достигается такой эффект только при просмотре онлайн.

Баскетбол – отличное дополнение к жизни, это известно всем. Если же вы дадите шанс НБА и окунетесь в мир прямых эфиров, то у вас будет шанс понять, что баскетбол во многом намного лучше самой жизни.

Пожалуй, закончу этот текст, пока окончательно не начал цитировать психопата из фильма «Фанат».

«Дочка плохо спала по ночам, и я посмотрел почти все матчи онлайн»

minimuz, главный болельщик «Миннесоты» в русскоязычном пространстве, который ведет блог и телеграм-канал о клубе

Я болельщик «Миннесоты» со стажем, начинал еще в те мохнатые времена, когда матчи нужно было качать с торрентов, поэтому смотрел спорадически: днем я работал в крупном банке, по вечерам часто играл сам, а баскетбол смотрел по выходным.

Десять лет назад я поменял работу – ушел в IT. Заказчик был из США, и поэтому я работал в вечернюю смену с обеда до полуночи. Я родом из Казахстана (привет землякам!), и матчи по казахстанскому времени шли для меня удобно, ранним утром, достаточно было встать пораньше чтобы зацепить вторую половину.

Примерно в тот же период (десять лет назад) я купил самую дешевую подписку на League Pass.

Пять лет назад я по работе переехал в Европу, и тут смотреть матчи очень неудобно, они идут с полуночи до самого утра, а утром идти на работу в офис. Но два года назад у меня родилась дочка (всего у меня четверо детей: двое сыновей и две дочки), и она плохо спала по ночам, и в тот сезон я посмотрел почти все матчи онлайн, так как по ночам укачивал дочку. Как говорится, совмещал приятное с полезным.

Смотрю по-прежнему на League Pass, когда-то это был топовый по качеству стриминговый сервис, но сейчас, к сожалению, стабильностью он похвастаться не может. Я болельщик «Миннесоты», поэтому когда я смотрю матчи, то, как правило, потом не могу уснуть: либо мешает адреналин победы, либо горечь поражения. Во время матча я испытываю весь спектр эмоций, у меня подгорает во всех приличных и неприличных местах. Подписчики моего тг-канала видят, что в своей подаче материала я пытаюсь быть последовательным и  рассудительным, но мое альтер-эго болельщика во время матча погружается в те самые неизведанные глубины русского языка под название мат (моя мама – учительница русского языка, мой отец – шахтер, можете представить себе витиеватость конструкций!).

Я смотрю почти все матчи «Миннесоты» на неделе и один интересный матч других команд вечерами на выходных. Смотрю из банального интереса, пытаюсь понять тренды, сравниваю с «Миннесотой». Со мною смотрят и двое сыновей, которые выбирают команды в начале матча и потом всю игру спорят.

В просмотре матчей есть для меня некое воспитание, стремление к красоте и прекрасному. Я до сих пор помню, как крутил на VHS один матч «Чикаго», где Джордан бросал свой фирменный средний с разворота, и как я сотни раз перематывал этот момент, чтобы понять работу ног в посте. Наверное, во мне еще живет тот худой 18-летний пацан, который смотрел матч, а потом шел на площадку бросать свою сотню бросков, чтобы стать лучше. Поэтому просмотр матчей NBA это какая-то органическая часть моей жизни, и я надеюсь, так будет всегда.

«Каждый день что-то новое»

Андрей Панкрашев, эксперт «Взял мяч» и автор проекта «Пик-н-ток»

Зачем я смотрю НБА?

С каждым годом я все больше вижу параллелей с просмотром сериала, только у НБА есть преимущество: сериал никто не планирует закрывать, а сюжеты и главные герои – есть на любой вкус.

Конечно, последние 20 лет один из главных героев – Леброн, однако, наблюдая своими глазами в прямых эфирах за его достижениями (как и за достижениями других великих алл-тайм игроков), ты чувствуешь, как сам становишься частью истории. Очень приятное ощущение – наблюдения такого своими глазами.

Хотя, конечно, помимо красивых картинок, я ищу интересное во всем: как и что играет «Детройт», чем был хорош «Хьюстон» при Сайласе и тд.

То есть я каждый раз задаю себе вопрос: «что тут можно найти хорошего?» И, как в любом баскетболе из лучших Лиг, ты всегда находишь что-либо интересное.

Как это лучше делать?

В моем случае – ночью, хотя с увеличением объемов работы и трансляций из года в год это становится проблематично. Но так ты всегда в теме и не выпадаешь из таймингов как игр, так и инфоповодов внутри Лиги.

В чем кайф?

В непредсказуемости.

В том, что ты никогда не знаешь, что будет в концовке матча, что будет через месяц или через год с конкретной командой. Всегда пытаешься разобрать, что у команд есть по таланту/ресурсу/специалистам, но невозможно предугадать, где будет скандал, а где может «выстрелить» игрок и всех удивить. Каждый день что-то новое, и если ты много смотришь НБА и что-то для себя отмечаешь, делаешь некие прогнозы, то становится еще интереснее: Сможешь ли что-то угадать? И если да, то это всегда приятно!

Я и баскетбол:

Несмотря на то, что баскетбол стал не только хобби, но и работой, я изначально несильно его любил.

Потом из жизни ушел близкий человек, и в подростковом возрасте именно баскетбол помог с этим справиться лучше всего.

После этого, уйдя из единоборств, я стал играть, создав школьную команду в своей гимназии, а после – играл в универе.

Готовясь к экзамену по физике, смотрел в 2015-м финал НБА со Знаменским на Виасате и подумал, что тоже хотел бы и мог рассказывать о баскетболе.

Отучился, пошел в Школу Радио, стал делать трансляции в интернете, пока не объединился с Антоном Шматько и не сделал свой проект, который помог нам раскрутиться. Ну, а дальше: студенческий баскет, трансляции РФБ, матчи на ТВ, где познакомился с Игорем и после всего этого – «Взял Мяч».

«Смотрю исключительно в записи, кроме редких ранних матчей по воскресеньям»

Сергей Фролов, автор блога и телеграм-канала «Баскетбольное ранчо», где обсуждают не только игру «Никс»

НБА – полноценное хобби, ему надо придумать замену, прежде чем отказываться. После первого отсмотренного сезона-2016/2017 завел блог на Sports.ru, потом телеграм-канал, запустил фэнтези-лигу. Познакомился с массой людей, блогеров, фанатов, стал частью комьюнити. Чтобы это бросить, нужна веская причина.

Смотрю исключительно в записи, кроме редких ранних матчей по воскресеньям. Когда днем работаешь, ночью нужно спать, иначе долго не протянешь. Исторически выбрал именно НБА, поскольку в их приложении была функция загрузки игр, можно было закачать с утра в дорогу и по ходу рабочего дня потихоньку посматривать, на обеде, в метро, в очередях. Сейчас из League Pass загрузку вырезали (а в России полностью прикрыли лавочку), но есть популярный телеграм-канал с записями, можно скачивать и смотреть сколько влезет. Необходимо лишь настроить спойлер-фри режим, вынести в отдельную вкладку в телеграме баскет-чаты и каналы, чтобы не увидеть случайный заголовок, отключить пуши в приложениях и предупредить знакомых, чтобы не писали в личку сообщения типа “ну твои “Никс” сегодня выдали”.

В отличие от футбола, тут решают не деньги, а скиллы менеджмента. Блестящие чемпионы “ГСВ” и “Денвер” собраны на драфте, а не куплены за миллиард денег, чемпионство “Торонто” – результат смелости генменеджера Масаи Уджири с обменом Кавая и отставкой тренера года Дуэйна Кейси. Мы постоянно в курсе, кто чей друг, кто на кого обиделся. Игроки влиятельны, постоянно на виду и часто кулуарно решают судьбы целых франшиз. Это часто раздражает, хотя одновременно подпитывает интерес. НБА не только спорт, но и реалити-шоу.

Сначала начал смотреть НБА, потом заиграл в баскетбол сам. Даже после 30 начинать не поздно, успел три года позаниматься и поиграть в любительской лиге на самом простом уровне. После рождения второго ребенка на тренировки не осталось времени, общение с маленьким сынишкой сейчас важнее, но мечту вернуться и поиграть где-то по ветеранам сохраняю.

«Стараюсь отрезками что-то посмотреть на работе, а полный матч в записи вечером»

Xell, самый известный болельщик «Лейкерс» на сайте

Я не просто смотрю матчи Н.Б.А., можно сказать я ею живу)) Потому что уже 24 года болею за «Лейкерс» и Кобе Брайанта... 

Покупаю и джерси и все что связано с клубной тематикой. 

НБА смотрю для анализа игр и интереса к лучшим игрокам Лиги, ну, и как я уже говорил, все матчи «Лейкерс». 

Конечно, хотелось бы смотреть матчи онлайн, но я живу в Челябинске и поэтому матчи начинаются в 5-6утра, когда я уже еду на работу)) Поэтому стараюсь отрезками что-то посмотреть на работе, а полный матч в записи вечером. Кайф в просмотре игр любимой команды и лучших игроков Лиги. Все это дает и заряд на весь день, ну и эмоции от побед и поражений

Я и НБА)) Еще с подросткового возраста, брал общую тетрадь и записывал каждый сезон «Лейкерс», игры, счета, очки Кобе... Потом, конечно, уже стал на сайты статистики  больше заходить, такие как  Basketball-reference. com. И на форумы «Лейкерс», нарезки игр в Ютубе, Еспн ком итд. Все это не просто игры, это уже часть меня и моей жизни. Да и сам стараюсь летом играть на площадке во дворе в баскетбол, для поддержания формы и для эмоций. 

«Проснувшись в 4 часа ночи, трудно что-то анализировать»

Игорь Сошников, автор Sports.ru и ведущий подкаста собственного имени, перешедший от слепого обожания «Голден Стэйт» к баскетбольному анализу

Я начал следить за НБА году в 2006-м по обзорам на 7тв. И тогда это было «одно из», я вообще смотрел все спортивное, что показывали. К концу сезона-07/08 решил, что надо бы выбрать команду (попытки были и раньше, но как-то я ни на чем не останавливался). Тогда за плей-офф боролись «Наггетс» и «Уорриорс», и я решил, что кто выйдет в плей-офф, за того и буду болеть. Но по ходу дела понял, что хочу, чтобы в плей-офф вышли «Уорриорс». Не знаю почему. В сезоне-08/09 я начал каждое утро смотреть, как там сыграли «воины», или слушать результаты по радио по пути в универ (тогда мобильный интернет был не особо развит). 

Первый матч, который я целенаправленно посмотрел в лайве по паленой ссылке – первый матч сезона-09/10, также это первый матч в карьере Карри. Тогда я смотрел много и все в прямом эфире, и все – как болельщик, не особо вдаваясь в вопросы, почему они победили или проиграли. Что, конечно, не мешало мне делиться мудростью на спортсе, ведь после пары недель на местных ветках баскетбол стал мне абсолютно понятен. 

Со временем я стал пытаться анализировать игру. И, когда в 2016-м пришел Дюрэнт, я решил, что посмотрю все матчи в этом сезоне. Это помогло, потому что ты постоянно видишь одну команду, видишь, что они делают, и когда это работает, а когда – нет. Как им противостоят и какие есть контр-меры к контр-мерам. За тот год я узнал о баскетболе много. Достаточно много, чтобы кринжовать от того, что я писал/говорил раньше. 

И дальше я стал копаться в баскетболе. Стал чаще смотреть другие команды. И очень радовался, когда что-то понимал, открывал для себя, находил что-то новое, какую-нибудь закономерность. Я никогда не занимался баскетболом, ни на каком уровне, и до того, что, возможно, для кого-то – очевидная данность, мне приходилось доходить самому.

Но в этом был весь кайф.

В какой-то момент я завел аккаунт в конторе – никаких серьезных сумм, но выиграть ты все равно хочешь и начинаешь пытаться что-то напрогнозировать. А для этого берешь статистику, на которую раньше никогда не смотрел. В какой-то момент я скачал 2К и долбил один пик-н-ролл за другим. Со временем ты гораздо лучше читаешь подстраховку, игроки для тебя превращаются в фишки на планшете, и это переносится и на просмотр настоящих игр. Все это дает новый взгляд и помогает расти.

Сейчас я уже редко смотрю матчи в лайве. Некоторые вещи, укладывающиеся в студенческую жизнь, не особо канают позже. Конечно, я проснусь на финал с «Бостоном», но регулярка... Во-первых, просмотр матчей в записи занимает меньше времени. Во-вторых, проснувшись в 4 часа ночи, трудно что-то анализировать. В-третьих, зачастую я хочу знать результат до просмотра. Знаю, многим это кажется дичью. Но, если речь не идет о матче «Уорриорс», я хочу знать, кто играл, насколько упорным был матч, кто там накидал, и так далее. Потому что игр много, а посмотрю я 1-2. Да и вообще, меня больше интересует не то, кто победил, а почему это произошло. Мне все еще интересно разбирать матчи, и я все еще узнаю об игре что-то новое. И от этого приходит кайф. Потому что когда ты не просто видишь, как твоя команда побеждает, а понимаешь, почему она побеждает, удовольствие растет многократно.

«Никогда особо не увлекался просмотром игр в повторе»

Марк Бурчаков, болельщик «Далласа» из Торонто и ведущий подкаста BasketTalk

Честно говоря, мне повезло в этом плане. Проживаю в Торонто, так что все без исключения игры для меня проходят по удобному времени. В связи с активной подкастовой деятельностью просмотр игр вживую для меня является необходимостью. Видимо, из-за данной профдеформации я никогда особо не увлекался просмотром игр в повторе. Только в реальном времени, только живые эмоции, только хардкор!

Для меня баскетбол – одна из, если не самая интенсивная командная игра с мячом. Экшн происходит буквально каждые 15 секунд, что выгодно отличает данный вид спорта от того же самого футбола и хоккея. Помимо эстетической и спортивной составляющих не будем так же забывать о том, за что НБА часто критикуют в последние годы – элемент шоу. Ассоциация стала для меня любимым сериалом с кучей персонажей и хитрых сюжетных поворотов, который засосал меня однажды и теперь, видимо, никогда  не отпустит. Вишенкой на торте от просмотра баскетбола является очень большое количество моих друзей и знакомых, которые также следят за происходящим в лиге, что подталкивает к еще большему обсуждению и созданию с ними споров из ниоткуда, которые я так люблю.

Знакомство с баскетболом, как и у многих, произошло в детстве путем просмотра NBA Live! на великом телеканале 7ТВ и игрой в симуляторы, начиная с NBA Live 2005. Несколько лет активного слежения за происходящим в Ассоциации сменились бурной молодостью, в которой спорт занимал второстепенную роль в жизни. Возвращение к истокам произошло же сразу после переезда в Канаду благодаря активным болельщикам Кобе Брайанта среди моих местных друзей (нет, мы с Игорем Знаменским не были сокурсниками) и желанию начать собственный блог на баскетбольной ветке. Прошло уже 10 лет с моей первой полностью отсмотренной регулярки, и за это время я только в последний год начал практиковать баскетбол вне моего экрана. Помимо этого я был ближе всего к баскетболу в момент, когда меня выгоняли из ночного клуба в Торонто из-за того, что я слишком настойчиво пытался договориться о селфи с Дэмианом Лиллардом, но эту историю я припасу как-нибудь на следующий раз.

«Только хардкор – только прямой эфир»

Azat LA, болельщик «Лейкерс» из Туркменистана

1. Только хардкор – только прямой эфир.

2. Осознание причастности к происходящему в данный момент. Побывав несколько раз на арене, уже не воспринимаешь записи. Тем более нарезки, а полный матч в записи... Ну так себе удовольствие. :)

3. Зритель/читатель/почитатель баскетбола с юности (примерно конец 90-х). Изредка попытки играть на уличных площадках. Драфт Леброна, начало изучения баскетбола НБА, начало изучения тактики, видов командных и персональных тренировок. К 32 годам (2013-й год) созрел до того, чтобы начать тренироваться и играть. Создал свою команду в чемпионате Туркменистана.

«Нормально ложиться в выходные в 7 утра, ведь надо досмотреть игры Западной конференции»

Максим Коршунов, ведущий подкаста «Какого Хирро» и аналитического блога на Sports.ru

НБА была рядом всю мою сознательную жизнь и так или иначе пересекалась с моими интересами. В какой-то момент я понял, что это не потому, что я разносторонний, а потому, что, в отличие от всех других спортивных лиг мира, НБА – это больше, чем спорт.

NBA Live 2005 – и вот я бегаю за толстого Фелтона и Вальтера Херрманна. Мода – игроки НБА зачастую выступают трендсеттарами (я не про Кузму и Уэстбрука). Музыка – постоянные вставки про игроков НБА. Фильмы, влияние на культуру, НБА была везде, да и к тому же я сам играл в баскетбол всю свою сознательную жизнь. Взросление, смена интересов, и я уже смотрю на НБА под углом профессиональных интересов и тем, как офисы команд НБА строят команды и коллективы. Круто же?

Такого не найдешь ни в одном виде спорта. А система драфта и того, как она работает? Это же тоже уникальная история.

Обмены? А сколько здесь историй в стиле «Нагретых шаров на драфте Юинга», конспирология про уход Джордана, «Malace at the palace».

НБА – это вовсе не про баскетбол. Это про людей, про уникальное коммьюнити людей, которые следят за этим и культурный феномен. 

Да простят меня болельщики футбола, но чтобы его смотреть, достаточно понимать футбол. НБА – нет, ты должен разбираться, почему «Лейкерс» не могут купить всех подряд, почему игрока, набирающего 5 очков в университете, выбирают выше, чем игрока с 30 очками и многое другое.

Лучше всего мое отношение и любовь к баскетболу описал Билл Симмонс в своей книге «Книга баскетбола», думаю, ее должен прочитать каждый любитель НБА. Так что для меня нормально ложиться в выходные в 7 утра, ведь надо досмотреть игры Западной конференции... 

Истинный фанат НБА знает, что самое приятное – смотреть онлайн, хотя я не осуждаю и сам старею, что начинаю использовать реплаи. 

И да – страшная фраза. Но чтобы любить НБА – необязательно ее смотреть. Здесь каждый может найти, что ему по душе. 

Хотите шоу – хайлайты.

Хотите понимать принципы управления – смотрите, как строятся команды.

Хотите следить за персональными историями – пожалуйста, вот вам Яннис, Батлер или артхаусный сюжет по карьере Бена Симмонса. 

«10% смотрю в лайве – это те матчи, где на кону немного больше, чем очки за победу в матче»

Can, рисует картины баскетболистов в стиле стрит-арт

Баскетбол – лучшая игра с мячом (чья то цитата). Просто по душе этот спорт!

Кроме выше сказанного, немного душной конкретики, баскетбольная картинка довольно смотрибельна: расстановка игроков на поле, игровой снаряд  и даже болельщики – все в кадре, можно уловить разные интересные эпизоды игровые и не только. В отличие от, кто бы мог подумать, от хоккея! Когда-то, смотрел и его, но поймал себя на мысли что по факту гол виден только на повторе, все происходит довольно быстро, а игровой снаряд очень мал...

И еще одна тема, пришла не так давно – теперь сравню с футболом – в баскетболе мне нравится, что количество взаимодействий звезд противоположных команд очень высокое – защитные действия, атакующие и, разумеется, трешток! В чем отличие? В футболе правый защитник не окажется на левом фланге атаки, условный Роналду не будет прессинговать Месси по всему полю или при вводе мяча в игру.

Смотрю в записи 90% - 10-минутные хайлайты – мне нравится атмосфера на матче (даже в картинке), под нее заходит завтракать. Еще стоит отметить, почему смотрю нарезки: утомляет большое количество пауз (штрафные, тайм ауты и т.д.), по ощущениям их стало слишком много!  Хронометраж хайлайтов оптимальный тем, что позволяет просмотреть 2-3 интересных матча игрового дня, не потратив много времени.

Оставшиеся 10% смотрю в лайве – это те матчи, где на кону немного больше, чем очки за победу в матче, например: после переходов Дюрэнт – Уэстбрук, Леброн – Кайри и т.п. Ну, вы поняли. А также не проходные матчи плей-офф. Я счастлив, что смотрел в лайве игры в плей-офф «Кэвальерс» – ГСВ, «Филадельфия» – «Торонто» (с караваем); Милуоки – Дюрэнт («Бруклин»); «Майами» последние 2 года!

В приобщении к этому спорту, когда мне было лет 10, повлиял мой сосед, он же близкий друг времен 90-х, который тогда учился в старшей школе. У него всегда были топовые кроссы, а также майки, хорошо помню майку «Финикс Санс» Баркли (стиль!), мы проводили время за просмотром матчей на кассетах и баскетбольных площадках во дворах.

Немного грусти и искренности о любви к баскетболу: лет в ~14, когда я уже ездил в транспорте и мог заобщаться со взрослыми, решил записаться на баскетбол, то есть это был не каприз и не случайных поход, это был осознанный выбор, я уже понимал что школы начинают набор в сентябре. Довольно хорошо помню тот день. Это была осень, с пасмурным вечером сентября я поехал (другая часть города) в спортшколу – записываться на баскетбол, очень хотелось! (на тот момент уже занимался плаванием несколько лет, имею разряды). Рассчитывал на это и свое большое искреннее желание, думал, проблем не будет, я заговорил с женщиной админперсонал или младший тренер, которые сидят на «вахте». После того как я рассказал ей мое краткое резюме, было довольно обидно услышать примерно следующее: «Мол тебе уже поздно на баскетбол, и вообще ты им не занимался (в секциях) и тебя никто не знает и т.д.» Я растерялся от такого ответа и, увы, ушел ни с чем. Задумываешься, конечно: «Эх, пригласили бы на просмотр тогда...» На мое хорошее отношение к баскетболу и женщинам эта история никак не повлияла))

А следующим летом, абсолютно случайно, вместе с одноклассником (он меня позвал), даже не знаю, как это назвать! В общем, мы могли приходить в зал при ПТУ, в зал который не то что не посещал раньше, даже и не слышал о нем! Приходить и играть в баскетбол, там были ребята, которые тренировались, ну, знаете такие летние тренировки на лайте (у меня такое было на плаванье, все это время продолжал им заниматься). А мы просто приходили и играли в настоящем, хорошем зале 2х2, 3х3, 5х5 это было круто! Спасибо тому, кто открывал двери мальчишкам с улицы, и позволил играть в баскетбол! А дальше... дальше мы стали старше, и приоритеты немного сменились, а любовь к баскетболу осталась)

С течением времени интерес к баскетболу трансформировался в то, что рисую картины (и не только) баскетболистов в стиле стрит-арт (stencil-art) – 4K_inst в запрещенной сети. Если нужен стиль в интерьер, это ко мне.

50 лучших игроков НБА по версии пользователей Sports.ru

Непредсказуемый сезон НБА нас ждет: «Даллас» Дончича разочарует, Леброн не зря мечтает о финале, титул будет у «Денвера», «Бостона» или «Милуоки»

Аллилуйя, НБА возвращается! Давайте решим, за кого поболеть в новом сезоне

Фото: /Thearon W. Henderson, Cole Burston, Harry How, Steve Dykes, Streeter Lecka, Kevin C. Cox, Sarah Stier, Ezra Shaw

49 комментариев

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Данил Тармасинов
И то есть мы все просто так возьмем и проигнорируем информацию, что человек взял и создал свою команду в чемпионате Туркменистана?! Это же обалдеть как круто! Я понимаю скидку на уровень (наверное), но что, это так легко сделать, серьезно?
+56
-2
+54
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Рахон Р.
Ответ малюта скуратов
Комментарий скрыт
Чтобы быть баскетбольным аналитиком, матчи вообще смотреть необязательно, а где-то даже и противопоказано.
+43
-1
+42
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Atlichna
Топ-контент, знакомые все люди из папки с баскетбольным мячом в Телеграме.

Я с 6 лет и до 2019 года, когда уже был совсем взрослым человеком, болел футболом, играл в футбол, смотрел много футбола. Знал чемпионов НБА, иногда читал статьи на ветке Спортса даже, но не более.

Решил посмотреть хайлайты к плей-офф 2019 - и понеслось. Финал 2019 уже смотрел полностью. И затянуло - изучал статистику, слушал подкасты, смотрел матчи. Было ощущение как в 6 лет с футболом - погружение в новое, непонятное, но очень крутое.

В этом году удалось посмотреть все матчи плей-офф в записи. В стартовавшем сезоне вступил в фэнтази-лигу. Ещё в этом же году начал ходить бросать мяч, хочу поставить бросок немножко, и буду уже играть с людьми.

А с 2022 ещё и в NFL погрузился, это тоже очень крутая тема оказалась. Теперь европейский футбол уже на третьем месте.

Ещё очень крутое коммьюнити русскоязычное у НБА.
+36
-1
+35
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in_flames
у нас в Иркутске с 7 утра до 13 показывают :) самое неудобное наоборот ранние воскресные матчи.
+19
0
+19
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I O Gunn
Чтобы не сойти с ума от бессонницы я смотрю НБА
+12
0
+12
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M i G G i M
Ответ Данил Тармасинов
И то есть мы все просто так возьмем и проигнорируем информацию, что человек взял и создал свою команду в чемпионате Туркменистана?! Это же обалдеть как круто! Я понимаю скидку на уровень (наверное), но что, это так легко сделать, серьезно?
Зная об одиозности президента Туркменистана (сейчас правит его сын, но не думаю что разница есть), запрещающего например чёрные шины, есть ощущение что они играют 4 периода по 20 минут, бросают в кольца футбольные мячи, а посередине площадки натянута волейбольная сетка
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M i G G i M
Ответ Azat LA
Ну о баскетболе Туркменистана Вы знаете не более чем о запретах. Приезжайте, покатаю по Ашгабату на машине с чёрными шинами. ))
Если что, не было в мыслях оскорбить или задеть как-то Туркменистан, просто шутки, основанные на парочке инфоповодов. Вы делаете уникальное и замечательное дело, ничего кроме удачи в этом направлении пожелать вам не могу!
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Azat LA
Ответ M i G G i M
Зная об одиозности президента Туркменистана (сейчас правит его сын, но не думаю что разница есть), запрещающего например чёрные шины, есть ощущение что они играют 4 периода по 20 минут, бросают в кольца футбольные мячи, а посередине площадки натянута волейбольная сетка
Ну о баскетболе Туркменистана Вы знаете не более чем о запретах.
Приезжайте, покатаю по Ашгабату на машине с чёрными шинами. ))
+9
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Azat LA
Ответ Данил Тармасинов
И то есть мы все просто так возьмем и проигнорируем информацию, что человек взял и создал свою команду в чемпионате Туркменистана?! Это же обалдеть как круто! Я понимаю скидку на уровень (наверное), но что, это так легко сделать, серьезно?
Спасибо, очень приятно и видеть на спорце свои слова, и тем более приятна Ваша реакция.
Команду создать оказалось на удивление легко, но думаю, сказалось то, что нас тренировал тренер сборной, да и федерация была заинтересована в росте, расширении.
И, да, скидку на уровень тоже надо делать. ))
+9
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Ola BP
Ответ in_flames
у нас в Иркутске с 7 утра до 13 показывают :) самое неудобное наоборот ранние воскресные матчи.
Мы, конечно, рады за тебя, но не от всей души
+7
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Александр
Периодически смотрел игры в прямом эфире 15 лет назад, когда был студентом. И никаких секретов не было. Режим был сбит и если не игры НБА, то всё равно в это время где-нибудь тусовался бы. А сейчас уже всё. И физически тяжело, да и в целом, до плей-офф смотреть нет никакого смысла. Сезон не для выявления сильнейшей команды, а для зарабатывания бабла и набивания статистики и раскрутки звёзд. Если раньше НБА ещё удерживала за счёт звёзд, за которыми ты следил долгие годы, то после их выхода на пенсию умерла последняя мотивация. И я не говорю, что новые звёзды хуже/лучше. Просто это уже не мои кумиры и меня они не цепляют.
+7
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Никола Тесла
Боже, храни баскетбольную ветку НБА на спортсе!!!
+9
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Максим Коршунов
Ответ Мерседес-Бендзь
Чтобы нормально спать надо смотреть лигу ВТБ, а не НБА.
После увиденного тоже уснуть не получится
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lopek
Xell настолько крут, что про него даже отдельный параграф написан 😂😂
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Anton Kuznetsov
лучше спите, берегите здоровье
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Azat LA
Ответ Muhammed Lokgaev
желаю дальнейшего развития и продвижения вашей команде, а вообще на матчи чемпионата ткм попасть можно?
Да, конечно, как начнётся сезон обязательно Вам напишу.
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Артем Андреев
Переезжайте за Урал, и будет вам счастье.
+5
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Кеша Вашуков
Ответ Рахон Р.
Чтобы быть баскетбольным аналитиком, матчи вообще смотреть необязательно, а где-то даже и противопоказано.
Хотел Вам сказать спасибо, Ваш цикл про драфты перечитываю раз в год запоями!
Легенда!!
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Мистер Вайбз
Парни, приезжайте на Камчатку😂 Не устаю радоваться тому, что могу подстроить свой график под просмотр лучшей игры в мире.

Самый ранний матч по местному времени у нас стартует в 7 часов утра, самый поздний - в 14:30. Смотрю все интересные игры для меня в прямом эфире абсолютно везде - дома, на работе, в машине, на отдыхе. Смотрел даже отдыхая у подножья вулкана, хоть и с лагами, но тем не менее.

На что могу пожаловаться:
1) нехватка свободного времени на просмотр, особенно во время плова.
2) обилие перерывов и таймаутов в прямом эфире. Запись в этом плане гораздо быстрее смотрится. Но эмоции от онлайна перекрывают всё!
+4
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Кеша Вашуков
Ответ Xell
Эта статья не про крутость. По факту я фан Лейкерс с 1999г. И за это время видел и падения(2005,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2022гг) и взлеты(титулы 2000,2001,2002,2009,2010,2020гг). Главное оставаться верным себе и игре.
Вы правда смотрели игры, когда в старте играл Хуэртас и Роберт Сакре?
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Алексей Ильин
Мой режим сна поплыл с радио спорт и ночных эфиров нба, нхл. Лет этак 15 назад.
Потом пират трансляции сомнительного качества. Настолько мощное было желание смотреть/слушать баскетбол, в особенности следить за АК47, что было без разницы посплю я этой ночью или нет. Утром учеба, работа пфф, прорвемся.
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№7
Меня всегда мучал этот вопрос как смотреть НБА)
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Xell
Ответ Александр
Периодически смотрел игры в прямом эфире 15 лет назад, когда был студентом. И никаких секретов не было. Режим был сбит и если не игры НБА, то всё равно в это время где-нибудь тусовался бы. А сейчас уже всё. И физически тяжело, да и в целом, до плей-офф смотреть нет никакого смысла. Сезон не для выявления сильнейшей команды, а для зарабатывания бабла и набивания статистики и раскрутки звёзд. Если раньше НБА ещё удерживала за счёт звёзд, за которыми ты следил долгие годы, то после их выхода на пенсию умерла последняя мотивация. И я не говорю, что новые звёзды хуже/лучше. Просто это уже не мои кумиры и меня они не цепляют.
Скажу так, ты прав, но. Однажды в январе 2006 я не поехал в техникум и решил посмотреть рядовой матч Лейкерс—Торонто и)) Коби набрал 81очко, а я забыл про техникум))) До сих пор помню эту игру, это был ппц. И думаю, а пошел бы в техникум, посмотрел бы матч в записи, ну да круто тоже было но не те эмоции, когда вживую видишь как творится история легенды, да и однокурсники скорее всего бы на парах все бы уже рассказала мне про игру)) Так что я не жалею об этом.
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Muhammed Lokgaev
Ответ Azat LA
Спасибо, очень приятно и видеть на спорце свои слова, и тем более приятна Ваша реакция. Команду создать оказалось на удивление легко, но думаю, сказалось то, что нас тренировал тренер сборной, да и федерация была заинтересована в росте, расширении. И, да, скидку на уровень тоже надо делать. ))
желаю дальнейшего развития и продвижения вашей команде, а вообще на матчи чемпионата ткм попасть можно?
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NikoVinkovic
Знаю я это про смотреть матчи в записи.
Немного оффтоп, но часто смотрю европейские футбольные матчи в записи, так как у меня прямо противоположная ситуация со временем - НБА как раз смотреть удобно, а вот европейские дела идут утром/днём, когда полно других дел.
Даже если сообщить знакомым, чтобы не спойлерили, обязательно напишут что-нибудь типа "хороший матч, смотри, не пожалеешь" - и всё, уже не то, интрига убита, уже даже всё равно кто в итоге выиграл, после такого смотришь игру абсолютно без такого желаемого ощущения реального времени, как будто хайлайтс растянули.

Помогает только полнейшее отключение от интернета, но в современном мире даже в плане работы/учёбы трудно себе часто такое позволять.
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