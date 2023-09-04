«Партизан» и «Фуэнлабрада» провели вроде обычный товарищеский матч в преддверии нового сезона, но этот опыт оказался шокирующим для участников, и для зрителей, и для всех, кто увидел кадры с него позже.

Для начала нужно объяснить, почему встреча между «Партизаном» и «Фуэнлабрадой», завершившаяся со счетом (93:63), не может быть обычной по определению.

Во время войны на Балканах белградскому клубу запретили проводить домашние матчи в Югославии, и постоянное место базирования команда обрела как раз в Фуэнлабраде, городке к югу от Мадрида. Как раз тогда, в сезоне-91/92, «Партизан» и выиграл единственный Кубок европейских чемпионов в своей истории – супермолодая команда, средний возраст которой составлял 21,7 года, провела весь год вне родной страны и в финале трехочковым Александара Джорджевича вырвала победу у испанского «Ховентуда». Это один из самых великих эпизодов в истории «Партизана», и все причастные к победе давно известны как легенды клуба – главный тренер Желько Обрадович, Предраг Данилович и Желько Ребрача.

Вместе с Кубком европейских чемпионов «Партизан» тогда выиграл чемпионат и Кубок Югославии.

«Партизан» выступал не в Белграде, но при этом все равно был окружен любовью болельщиков – поклонники «Фуэнлабрады» не уступали по энтузиазму и эмоциям югославам и во многом способствовали их успехам. А потому между клубами исторически установились особенные отношения.

В прошлом году по случаю 30-летия завоевания чемпионства «Партизан» и «Фуэнлабрада» встретились в Мадриде.

Спустя год сербы придумали особый прием – товарищеский матч с «Фуэнлабрадой» состоялся в парке Ташмайдан под открытым небом. Спортивный комплекс, где вообще-то находится открытый бассейн, был превращен в баскетбольную площадку. А на трибунах разместились 7500 болельщиков, которые приветствовали испанцев как команду-побратима. Разрешалось все – громко петь, прыгать и зажигать файеры.

«Я поймал себя на том, что больше наблюдаю за болельщиками, чем слежу за игрой, – сказал после матча американский новичок «Партизана» Пи Джей Дозьер.

Довольный Желько Обрадович.

Люди в черно-белом болеют за две команды сразу.

Самая красота началась, когда стемнело.

Фото: instagram.com/partizanbc; minutosettantotto.it; instagram.com/simke83; instagram.com/belgrade.serbia.europe; instagram.com/dejan.obucina