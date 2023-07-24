Уже завтра.

Где показывают

С 25 августа по 10 сентября впервые в трех странах (Японии, Индонезии и Филиппинах) пройдет чемпионат мира по баскетболу.

Сборная России не поехала, но «Матч-ТВ» вновь проверит товарищей Терюшкова-Свищева на гневливость антибуржуйской риторики. Турнир с участием недружественных стран и Венесуэлы покажут в приличном объеме – на групповом этапе сразу по два матча в день (например, Австралия – Финляндия, Канада – Франция в пятницу).

Единственный минус (ну, или плюс) – то, что все матчи проходят утром и днем по московскому времени.

Что за формат

Как обычно с ФИБА, все сложно.

В турнире принимают участие 32 сборных: 12 европейских, 7 американских, 5 африканских и 8 из стран Азии и Океании.

С 25 августа по 30 августа состоится первый групповой этап. Из группы в следующий раунд выходят по две команды.

Состав групп (и ориентировочный расклад сил) выглядит приблизительно так.

Группа А

Италия

Доминиканская республика

Филиппины

Ангола

Единственная интрига: смогут ли хозяева пройти во второй раунд. Лучший игрок Филиппинской сборной – Джордан Кларксон, лучший у Доминиканы – Карл-Энтони Таунс. Оба не внушают доверия, но все говорит в пользу «большого». Как минимум, он обыграл канадцев в товарищеских матчах.

Правда, ему предстоит доказать это перед 32 тысячами филиппинских болельщиков, а вы знаете Таунса.

Группа B

Сербия

Китай

Пуэрто-Рико

Южный Судан

Единственная изюминка: тренер сборной Китая – Саша Джорджевич, работавший со своей родной Сербией до Светислава Пешича и приведший ее к конфузу на прошлом чемпионате мира (который проходил в Китае). Его команда должна выходить во второй раунд и вроде бы не претендует на большее, но, естественно, никто не знает сербов так, как он.

Группа C

США

Греция

Новая Зеландия

Иордания

Единственный вопрос: какую среднюю разницу набьют американцы в подобной группе.

Группа D

Литва

Черногория

Мексика

Египет

Единственная интрига – столкновение Николы Вучевича и Йонаса Валанчюнаса. Формально у первого более успешная карьера в НБА (например, он участвовал в Матчах всех звезд), но второй всегда казался более качественным игроком (возможно, как раз благодаря карьере в сборной). На этот раз у них примерно одинаковые команды, выстроенные вокруг их умений.

Группа E

Германия

Австралия

Финляндия

Япония

Единственная интересная группа первого раунда: Германия и Австралия считаются фаворитами чемпионата мира, но японцы готовы драться перед своими трибунами, а Лаури Маркканен на прошлом Евробаскете показал, что в принципе может завалить любого соперника. В международном баскетболе это реинкарнация Дирка Новицки.

Группа F

Словения

Грузия

Кабо-Верде

Венесуэла

Единственный вопрос: справится ли всегда мощная передняя линия сборной Грузии с одним Эди Таварешом. Потому что для Торнике Шенгелии это самый неприятный соперник на протяжении всей карьеры.

Группа G

Испания

Бразилия

Иран

Кот-д’Ивуар

Вопрос, на который ответ известен: 40-летний Марселиньо Уэртас все еще круче 38-летнего Хамеда Хаддади.

Группа H

Франция

Канада

Латвия

Ливан

Единственная интрига: Франция и Канада играют в первый же день, и теоретически можно предположить, что французы, как опытные люди в сфере международных соревнований, могут предстать не в лучшей форме. Чемпионат мира – турнир длинный, и одно поражение вполне допустимо.

С 31 августа по 4 сентября выжившие проведут второй групповой этап – сыграют два матча с теми, с кем еще не пересекались.

Группа I

Италия

Сербия

Доминиканская республика

Китай

Единственная интрига: итальянцы вынесли Сербию Николы Йокича на прошлом Евробаскете и выглядят совершенно озверевшими в товарищеских матчах (7-0). Битва между ними – спор за то, чтобы не попасть на американцев.

Группа J

США

Литва

Черногория

Греция

Единственное сомнение: ряд европейских сборных сдулись, но особенно это касается Литвы и Греции. Наверное, именно они будут определять вторую команду в этой группе, и «при всем уважении к Димитрису Итудису» не совсем понятно, как он будет обыгрывать Валанчюнаса без внятной атаки.

Группа K

Германия

Австралия

Словения

Грузия

То, что нельзя игнорировать: как Лука Дончич будет биться с мощными, но не то чтобы лишенными слабостей командами. Шансов, конечно, нет, но ставить против лучшего игрока турнира не хочется.

Группа L

Франция

Канада

Испания

Бразилия

Сильное сомнение: есть очень сильное ощущение, что Испания – та команда, которая может стать непроходимой для канадцев. Серджо Скариоло поставит бокс-энд-аун против Гилджес-Александера, а Лу Дорту и Диллону Бруксу дадут свободу поливать из-за дуги.

Однако по составу Канада вроде бы мощнее.

С 5 по 10 сентября состоится стадия плей-офф. Семь команд, включая Францию, которая будет хозяйкой Олимпиады-2024, квалифицируются на турнир.

Ни один из матчей плей-офф нельзя пропускать.

Четвертьфиналы

Италия – Литва

Германия – Канада

США – Сербия

Франция – Австралия

Полуфиналы

Германия – Италия

США – Франция

Финал

США – Германия

Ну, примерно в таком духе. Не нравится – фантазируйте сами. Смысл формата, главное, понятен.

ФИБА случаем не издевается?

Это было бы более обнадеживающей версией, но нет. Это все происходит в рамках задуманного плана. Больше половины сборных едут на турнир с не вполне прозрачными целями, однако ФИБА видит чемпионат мира не совсем как единое мероприятие, интересное в целом баскетбольным болельщикам. Чемпионат мира – это просто ярмарка, где десять команд за что-то борются, а остальные напоминают своей публике, что в их стране есть баскетбол, есть баскетбольная сборная и ее нужно любить и уважать. Не то чтобы наличие Рондэ Холлис-Джефферсона, Джордана Кларксона, Хамеда Хаддади или Кайла Андерсона что-то сильно меняло в плане привлекательности или турнирной интриги, но внимание никогда не бывает лишним.

Отсюда и странный формат с нереальным для просмотра числом матчей, которые накладываются друг на друга. Отсюда проходной первый этап, где многие фавориты сломают себе пальцы, пока будут ковырять ими в носу. Отсюда почти наверняка полупустые трибуны в Индонезии.

ФИБА ориентируется исключительно на болельщиков в тех странах, которые участвуют в чемпионате мира, и, делая баскетбол доступным практически каждому (а если приехала сборная Кабо-Верде, то каждому), популяризует его на планете. Плюс турнир проводится в странах, где игру обожают (по крайней мере, на Филиппинах и в Японии), непременно задействован китайский рынок, некоторые трансляции ставят рекорды (70 млн зрителей на прошлом чемпионате)…

Чемпионат мира так и не стал престижным после ребрендинга: в этом году это окончательно понятно, когда отказались очень многие звездные игроки (от Николы Йокича до Лоренцо Брауна, от какого-нибудь американца из четвертого состава сборной США до Эла Хорфорда, от греческих разыгрывающих до Руи Хатимуры). Однако вот такая стратегия существует, это турнир ФИБА, и они делают, как считают нужным.

Это худшая сборная США в истории?

Американцы впервые за долгое время привезли команду, в которой нет ни одного человека из символической сборной сезона. И это после того, как на прошлом чемпионате мира команда Грегга Поповича заняла седьмом место.

Ладно, Петрович из соседнего подъезда, но даже Гилберт Аренас клянет членов действующей «дрим-тим» как редкостных рукожопов.

У американцев как будто те же проблемы, что и на чемпионате мира-2019:

• отсутствие сыгранности по сравнению с командами, которые вместе с первых дней в баскетболе;

• упрощенная игра, построенная на индивидуальных качествах и атлетизме;

• отсутствие привычки к европейскому баскетболу, которая особенно проявляется в защите и может привести к перебору фолов у ключевых людей (есть там один такой Джарен Джексон);

• не слишком большой пиетет к международным соревнованиям, которые не называются «Олимпиада»;

• не совсем понятная внутренняя иерархия с учетом того, что все игроки молодые, амбициозные и лелеемые в собственных клубах.

И все это проявилось в товарищеских матчах, где у них регулярно возникали сложности на обеих половинах: они проигрывают подбор, они пропустили почти 90 очков от Греции, иногда они много теряют…

И все же заметно, что эта команда – «другая». У нее есть те же дефекты в силу объективных и не разрешимых причин, но ее собирали специально под международный баскетбол и под такую миссию, как чемпионат мира.

Они все говорят о хорошем мироклимате, но его даже видно: на площадке американцы делятся с мячом так много, что Стив Керр (!) вынужден запрещать им это делать.

Они, с одной стороны, стремятся показать себя на другом уровне, так как никто ничего еще не выиграл. И при этом на протяжении товарищеских матчей у них выстроилась более-менее понятная структура с Джейленом Брансоном в роли непререкаемого лидера, с Энтони Эдвардсом и Брэндоном Ингрэмом – в роли тащеров, с людьми, не боящимися ответственности (Халибертоном и Ривзом), гиператлетичной защитой (Микэл Бриджес, Джош Харт и Джарен Джексон), гипермобильной пятеркой, регулярно создающей атаки за 6 секунд, а также аналогом Руди Гобера на скамейке (Уокер Кесслер).

Они собрали Стива Керра, Тайрона Лю, Эрика Споэльстру, умнее которых быть просто невозможно.

Пока не доказано обратное, США остается основным фаворитом турнира. И представляется, что отсутствие раскрученных мегазвезд как раз является ее преимуществом. Эта сборная США – сборная будущего, причем это будущее уже практически наступило: Джарен Джексон – «Мистер замок», Остин Ривз играл в финале Запада, Энтони Эдвардс вот-вот должен превратиться в звезду (хотя для кого-то он уже стал то ли Джорданом, то ли Уэйдом)…

Кто может обыграть США

Штука еще и в том, что уровень конкуренции стал ниже.

По сути, на три медали претендуют шесть команд.

Помимо Америки, это Франция, Германия, Австралия, Канада и Испания.

Можно все что угодно думать о США, но к их соперникам вопросов гораздо больше.

Франция была третьей на чемпионате мира в 2019-м и второй на Евробаскете-2022. Ее основополагающая идея не изменилась: пользуясь тем, что в международном баскетболе, можно дежурить в трехсекундной, Руди Гобер/Мустафа Фалл стоит под щитом и никого туда не пускает, а тем временем Николя Батюм мучает лучшего игрока соперников на периметре. Защита здесь не безупречна: очевидно не хватает маленького стоппера, каким был Ниликина до травмы подколенного сухожилия. Атака тоже под подозрением: французы объединили Нандо Де Коло и Эвана Фурнье, но оба уже явно не те, что четыре года назад (один доигрывает в Лионе, другой досиживает в «Никс»), Эли Окобо в сборной ничего не показал, а Томаса Эртеля, вытащившего несколько матчей в плей-офф Евробаскета, не берут понятно почему. Вера в задницу Ябуселе неиссякаемая, но в фундаментальности всей этой конструкции всегда были сомнения: на двух предыдущих турнирах Франция, будучи в лучших кондициях, чем сейчас, отскакивала со страшной силой.

Германия играет в самый привлекательный баскетбол турнира и очень хороша не только внешне – обыграла Канаду, вела +16 против США. У немцев не просто отличный и глубокий, но еще и очень современный состав: подвижные пуляющие «большие» (Фойгтманн, Тайс, Мо Вагнер), постепенно подходящая звезда в виде Франца Вагнера, две компетентные пятерки и великий и ужасный Деннис Шредер. Но эта команда всегда идет ровно туда, куда готов ее довести Деннис Шредер, все еще человек с дыркой в голове, который делает все, чтобы вы ему поверили, но только для того, чтобы потом вас разочаровать.

Австралия всегда устрашала жесткостью и габаритами под щитами, но в этом году лишилась Джока Лэндейла. Времена Богута и Бэйнса прошли. Ник Кэй, конечно, наше все, и пик-н-роллы у австралийцев по-прежнему работают на уровне команды, которой невозможно пренебрегать, да и сами они всегда колючие, жесткие и злые, но это тоже немного другая команда – с непредсказуемой передней линией Миллс-Гидди-Экзам.

Канада везет свой почти идеальный состав, в котором все же нет Джамала Мюррэя и Эндрю Уиггинса, и котируется максимально высоко.

Хотя, пожалуй, у канадцев лишь одно ярко выраженное преимущество: с высокой долей вероятности именно у них лучший игрок турнира, если подразумевать, что баскетбол – это командная игра и партнеры, помогающие главной звезде показывать все лучшее, являются его как бы естественным продолжением. В отличие от Луки Дончича, у Гилджеса-Александера есть идеальный «большой» для пик-н-попов Келли Олиник, есть идеальный «большой» для пик-н-роллов Дуайт Пауэлл и верный оруженосец Ар Джей Барретт, готовый полезть в свой неказистый, но действенный проход. Посмотрим, как разыгрывающий «Оклахомы» себя покажет в международном баскетболе, но, как минимум, трехочковая дуга поближе ему должна понравиться.

И все же ничего хорошего в исполнении канадцев мы пока не видели, в том числе и в товарищеских матчах перед чемпионатом мира. Дорт и Брукс все так же не умеют бросать, Ар Джей Барретт – человек, мягко говоря, загадочный, Жорди Фернандес работал главным тренером только в G-лиге.

Короче, учитывая талант канадцев найти яму на ровной дороге, здесь не так уж мало ям.

Испания же здесь как действующий чемпион мира и чемпион Европы. Команда едет на турнир без двух людей, которым очень сильно обязана обоими трофеями: Рикки Рубио в первом случае и Лоренцо Брауна – во втором. Команда едет на турнир только с одним игроком НБА.

У испанцев гениальная команда, которая существует будто единое целое – адаптируется к малейшим перестановкам, потрясающе чувствует друг друга, демонстрирует самый умный баскетбол, на который вообще способна сборная и по уровню игры больше напоминает клубную команду. Здесь никто не проводит много минут и никто не набирает много очков, но каждый приносит пользу и знает свою роль. Здесь тренер чувствует такие дефекты соперника, о которых тот и сам не догадывается, и понимает, на какие кнопки нужно нажимать. Здесь даже смена поколений прошла безболезненно: братья Эрнангомесы взяли нагрузку Газолей на себя, Санти Альдама и Усман Гаруба приносят что-то свое, появились и новые маленькие (сейчас вот 19-летний разыгрывающий Хуан Нуньес из «Ульма»).

И все же Лоренцо Браун в одиночку вытащил для Испании концовки чуть ли не половины матчей Евробаскета. Юлю, Фернандесу и Нуньесу нужно будет обеспечить работу испанской атаки под давлением, и очевидно, почему Испания котируется – только из-за того, что Скариоло приучил удивлять.

За какими командами нужно обязательно следить

За Германией – потому что визуально это должен быть самый увлекательный баскетбол.

За США – потому что там играют будущие звезды НБА и происходит слишком много всего важного.

За Испанией – потому что, если кто-то что-то и придумает, то это Скариоло.

За Словенией – потому что присутствие Луки Дончича на турнире будет осмысленным только в том случае, если он установит пару вечных индивидуальных рекордов.

За Италией – потому что это непередаваемое сочетание баскетбольной эстетики и баскетбольной страсти.

Какой еще аттракцион стоит увидеть

Как уже было сказано, смотреть чемпионат мира нужно как ярмарку, а не как целостный турнир. А потому вполне естественным позывом будет насладиться индивидуальным выступлением звезд, у которых нет достаточной поддержки.

Тавареш вывел крошечную команду Кабо-Верде на ее первый чемпионат мира. Теперь у него еще одна задача, которая не так уж невозможна – его сборная может отобраться на Олимпиаду, если окажется лучше пяти других африканских стран. Кабо-Верде играет в группе с Грузией, Венесуэлой и Словенией, и если гиганту удастся задушить хотя бы двух из них (а в Евролиге он проделывал такие фокусы с гораздо более достойными экспонатами), то это будет эпично.

Поддержать Филиппинские острова и Доминиканскую республику специально прибыли Джордан Кларксон и Карл-Энтони Таунс. Они и сойдутся в первой же день. Кларксон ощущает себя на новой родине в качестве реинкарнации Кобе Брайанта: он бы и рад где-то сыграть попроще, но душа требует бросков через руки с восьми метров. Таунс же наконец стал тем, кем считал всегда – самым крутым «большим» в истории. Если не зацикливаться на факапах в плей-офф и плей-ин, и в регулярке, и на тренировке имени Джимми Батлера и не вспоминать все, что мы знаем о Таунсе, то можно даже помечтать: перед чемпионатом мира Доминикана обыграла Канаду, а по турнирной сетке ей совсем не сложно будет выйти в плей-офф, даже не встретив столь серьезного соперника.

Лаури Маркканен вернулся из армии. Будем надеяться для того, чтобы побороться за звание самого результативного игрока турнира.

И, конечно, Лука Дончич, присутствие которого на чемпионате мира не подчиняется логике. Разве что он хочет побыстрее показать все, что похудел.

В самом начале подготовки Словения потеряла Влатко Чанчара, Горан Драгич в прошлом году все-таки завершил карьеру… С какой стороны ни посмотри, у словенцев не очень высокие шансы даже выйти в плей-офф – для этого им нужно обыграть не середняка вроде Сербии (как, например, Доминикане), а Германию и Австралию (если не произойдет чего-то неожиданного). У Дончича осталась система игры с растягивающим «большим» и снайперы, но никакой реальной помощи – только он и мяч.

Смотреть на такое изысканное самоубийство – зрелище, не лишенное определенной прелести. Но боссы «Далласа», уже не попавшего в плей-офф и с ужасом ждущего следующего сезона, будут это делать, размазывая слезы по физиономии.

В любом случае нет ничего лучше вызова здравому смыслу. Так что за Дончича до конца!

Почему нет ни слова о традиционных фаворитах

С ними все не совсем хорошо.

Греция потеряла Янниса Адетокумбо, Костаса Слукаса, Ника Калатеса и Тайлера Дорси и рассчитывает на лишенный былого блеска состав во главе с Томас Уолкапом, одним из лучших оборонительных малышей Евролиги, но явно не человеком, который может решить вообще все проблемы.

В выставочных матчах Греция в основном проигрывала, хотя и лучшим сборным мира. Вдобавок Димитрис Итудис как обычно изобрел конфликт на ровном месте – теперь с Димитрисом Аграванисом.

Литва осталась без Домантаса Сабониса, Эдгараса Улановаса, Мариуса Григониса, Арнаса Буткевичюса. Теоретически это не самые серьезные потери для сборной, а отсутствие Сабониса и вовсе можно интерпретировать как положительный фактор, так как их дуэт с Валанчюнасом не так чтобы органичен. Но товарищеские матчи показали, что глубина и еще одна звезда национальной команде очень не помешали бы.

По крайней мере, Литве повезло с группой, и они могут доплыть до плей-офф благодаря победам над Грецией и Черногорией.

Сербия осталась без четырех лучших своих игроков: Николы Йокича и Василье Мицича, Николы Калинича и Владимира Лучича, но с неизменным Светиславом Пешичем, 73-летним аксакалом, не слишком жалующим перемены. Понятно, что таланта у сербов хватает, чтобы обо всем этом не переживать, с одним Богданом Богдановичем не заскучаешь, а ведь есть еще и Марко Гудурич. И все же наложение двух факторов – отсутствие у сербов сильных защитников в передней линии, за исключением Николы Милутинова, и старорежимные привычки главного тренера – заставляет умерить ожидания. От Сербии можно ждать практически всего, но с учетом опыта последних турниров от нее ничего не ждут.

Кого можно назвать лучшим игроком чемпионата мира

Это то, что придется установить опытным путем.

Трон принадлежит Луке Дончичу. У его Словении не очень здорово с защитой, но зато есть все, чтобы лидер брал мяч и исполнял в одного. Рекорд по результативности (54 очка, Хо Чжэ), по средней результативности (34,6, Оскар Шмидт), по передачам (15, Тони Кукоч), по среднему числу передач (9,7, Деннис Шредер), первый трипл-дабл в истории чемпионатов мира – все это ему вполне по плечу…

Если отталкиваться от прошедшего сезона, то оспаривать этот статус может лишь Шэй Гилджес-Александер, который последний раз выступал на международном уровне семь лет назад. Сложно сказать, есть у канадского разыгрывающего такая цель, но у него имеется все – помимо умений, это сильная команда и отсутствие конкуренции в виде всяких там претендентов на MVP НБА – чтобы оставить этот турнир за собой.

В сборной США на данный момент определили, что соперничать с людьми из символических сборных НБА за звание лучшего будет Энтони Эдвардс. Но это не точно, так как ответственным за все выступает Джейлен Брансон, все еще копией Кевина Дюрэнта теперь на международный лад позиционируется Брэндон Ингрэм, а Тайриз Халибертон всегда способен угнать эту машину и оформить на себя.

Есть и специальные версии знакомых игроков в незнакомых ролях, которые им открывает выступление за сборную. Так Руди Гобер превращается в самого влиятельного баскетболиста, способного слопать всю сборную Америки. Так Деннис Шредер – в почти безупречного разыгрывающего, в котором старого доброго Шредера выдают лишь понты, мешающие ему порой думать. Так Лаури Маркканен уже был тем же Лаури Маркканеном, флиртующим с линейкой 50-40-90, которого неожиданно обнаружили в «Юте» и отвезли на МВЗ-23.

Даже с учетом многочисленных отказов современный баскетбол слишком богат, чтобы переживать из-за недостатка ярких личностей.

Фото: Joaquin Corchero, Joaquin Corchero, Soeren Stache, Alex Camara, IMAGO/Federico Pestellini, YUTAKA/Global Look Press; Gettyimages.ru/Maja Hitij; AP Photo/Aaron Favila