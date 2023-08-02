Сегодня стартует чемпионат мира по баскетболу-2023, турнир со сложной судьбой. Хотя ФИБА устроила ребрендинг соревнования и сделала его более престижным за счет того, что теперь команды могут квалифицироваться через него на Олимпийские игры, суперзвезд баскетбола это не убедило: этим летом было как никогда много отказов по самым разным причинам, от банальных травм до психологических кризисов, от желания побыть с лошадьми до нового контракта.

Тем не менее, международные соревнования последних лет – как минимум, на стадии плей-офф – получаются неизменно искрометными. И даже с учетом отказов посмотреть здесь явно есть на кого.

Уилли Эрнангомес (Испания)

MVP Евробаскета-2022 вернулся в сборную, чтобы вновь служить тараном в «краске». Однако основные вопросы связаны не с тем, сможет ли Эрнангомес быть так же хорош, а с тем, смогут ли испанцы так же ловко поставлять ему мячи в отсутствие Рикки Рубио и Лоренцо Брауна.

Все же преимущество братьев Газолей состояло в том, что в крайнем случае они выходили далеко в поле и превращались в семифутовых разыгрывающих.

Кайл Андерсон (Китай)

Кажется, «Миннесота» делегировала на чемпионат мира больше всего баскетболистов, по крайней мере, из тех, кто играют на заметных ролях.

Всего миллион долларов, и даже Кайл Андерсон нашел у себя в роду прадедушку, который был китайцем. Кстати, в Китае нашего «Слоу Мо» называют Ли Кай Эр.

В сборной Китая он стал такой медлительной китайской версией Леброна Джеймса, легкого форварда, ответственного за организацию игры.

Джордан Кларксон (Филиппины)

Филиппины дают нам возможность увидеть настоящую версию Джордана Кларксона. Если вам кажется, что в НБА он действует сумасбродно, эгоистично, бездумно, то взгляните сюда: полное отсутствие стыда и совести, разыгрывающий берет на себя все броски, которые может взять, пуляет с любой дистанции, стремится обыграть всех в одиночку.

Все это – перед 30 тысячами филиппинцев.

Эди Тавареш (Кабо-Верде)

Самый высокий игрок чемпионата мира вывел свою крошечную родину на чемпионат мира и теперь попробует отобраться с ней на Олимпийские игры.

Тавареш неизменно выгоняет из своей трехсекундной даже лучшие команды Евролиги, так что его партнерам остается попыхтеть на дуге и/или молиться. Как минимум, крутую защиту центровой гарантирует.

Симоне Фонтеккьо (Италия)

Италия – команда задорных снайперов, но Симоне Фонтеккьо почему-то выделяется даже на таком фоне. Даже там, где переизбыток людей, готовых донести мяч до кольца, предпочитают полагаться на волшебную кисть настоящего мастера.

Франц Вагнер (Германия)

Младший Вагнер многих удивил на прошлогоднем Евробаскете, где набирал по 15 очков в среднем, и теперь от него ждут гораздо большего. Лидером Германии, вожаком и хозяином мяча остается Деннис Шредер, но он и сам должен понимать, что оформление юноши в снайпера, опасного на любой дистанции и преисполненного уверенности в себе – важный шаг к тому, чтобы их сборная закончила с медалями.

Йонас Валанчюнас (Литва)

Домантас Сабонис не присоединился к сборной Литвы этим летом, а это значит, что под щитами будет достаточно места, чтобы Йонас Валанчюнас показал, почему все еще является одним из лучших в мире по игре спиной к кольцу.

Когда-то этого хватало, чтобы дотащить литовцев до медалей.

Брэндон Ингрэм (США)

Величайший игрок в истории сборных США – это Кевин Дюрэнт, который в баскетболе сборных как будто и не потел, мяч сам его находил, а накрыть длиннющего легкого форварда ни у кого не получалось.

Сложно сказать, хватит ли у Ингрэма терпения вот так же верить, что форсировать ситуацию ни к чему, все получится само собой. Однако очевидно, что если его сборной понадобятся очки, особенно в тяжелой ситуации, то не существует адресата лучше.

Тайриз Халибертон (США)

Уже сейчас Халибертону можно отдать приз лучшему шестому турнира, потому что конкурентов у него не предвидится. Конструкция этой сборной США потому и кажется остроумной, что разыгрывающий «Индианы» будто создан для этой роли – гениального плеймейкера, который дает новый импульс своим появлением на паркете.

Понятно, что квалификация Халибертона позволяет претендовать на большее. Так в этом и задумка: иерархия США напоминает клубную, только в каждой конкретной роли выступает игрок звездного потенциала.

Пэтти Миллс (Австралия)

Миллсу 35 лет, так что, наверное, уже стоит называть его «Патрик».

Его карьера в НБА плавно подходит к концу, да и в товарищеских матчах он не показал что-то принципиально иное, однако все приучены к тому, что Миллс в составе сборной Австралии больше всего напоминает Стефа Карри.

Последний раз, когда мы видели бумерскую версию Миллса, он наковырял 43 очка в матче за третье место на Олимпиаде в Токио. Без чего-то подобного чемпионат мира получится неполноценным.

Джарен Джексон (США)

Потенциально главный герой турнира.

У американцев хватает забивал, хватает компетентных разыгрывающих, хватает претендентов на MVP, но все это лишь детали, лишь элементы, которые вполне взаимозаменяемы. Джарена Джексона нельзя заменить: он и есть система – фундамент защиты, которая скроет любые шероховатости, проистекающие из несыгранности. Действующий «Мистер замок» должен закрыть «краску», страховать всех, забрать подбор и следить за тем, как атлетизм его товарищей сделает остальное.

Богдан Богданович (Сербия)

Богданович возвращается в Сербию после пропущенного в прошлом году Евробаскета с тем, чтобы взвалить на себя всю атаку сборной. На прошлом чемпионате мира снайпер клал 53% из-за дуги и в совокупности набрал очков больше, чем кто бы то ни было еще.

Сам он утверждает, что это ничем не отличается от игры за «Хоукс». Что, конечно, не так: гораздо приятнее видеть Богдановича в роли суперснайпера, под которого все владение разыгрывают несколько сетов, чем воспринимать его как обычного ролевика.

Деннис Шредер (Германия)

Легко понять, почему существуют разные версии «больших» в клубе и сборной: вся Финляндия играет на Маркканена, немногие в составе «Кливленда» подозревали, что Маркканен есть у них в составе.

А вот феномен Шредера необъясним. В НБА это парень, от которого ничего не ждут – средний бросок, невысокая надежность, не выдающаяся защита, обычный маленький резервист. В сборной же он превращается в неугомонного чертенка, который ведет всю команду за собой – задает высокую планку жесткости неустанной защитой, тащит всю атаку, набирает больше 20 очков в среднем на всех последних турнирах, добавляет к ним чуть ли не по 10 передач, раздает всем партнеров подзатыльники…

Хотя и там, и там мяч и полная свобода в его распоряжении. Посмотрим, что будет со Шредером в «Торонто», но к чемпионату мира он подготовился основательно.

Карл-Энтони Таунс (Доминиканская республика)

Чемпионат мира нужно было придумать хотя бы ради такого эксперимента: центровой с потрясающей эффективностью, но традиционно пролетающий мимо плей-офф НБА, ищет себя в роли супергероя короткометражки. Все, у кого не хватает здоровья болеть за «Миннесоту», испытывают недостаток Таунса в своей жизни, и здесь его можно разглядеть во всех подробностях: какой бы ни была Доминикана, но Таунса тут будет очень много.

Джейлен Брансон (США)

Одно из самых странных перевоплощений в глазах казуального болельщика: какой-то пик второго раунда – верный оруженосец Луки Дончича – чувак, выбравший деньги «Никс» – новый лидер «Никс», за которого забыли проголосовать даже болельщики «Никс»– человек, два года подряд уничтоживший Донована Митчелла – новый вожак сборной США с характером Криса Пола и Джейсона Кидда.

Вау, что?

Брансон шел к этому всю жизнь. Чемпионский опыт Виллановы, куча индивидуальных наград на университетском уровне, звание MVP в сборной США U19 – среди сверстников он всегда был игроком авторитетным и сейчас просто оказался в команде своего возраста, где к нему прислушиваются.

Руди Гобер (Франция)

За последние 4 года Гобер принес своей сборной: серебро Олимпиады, серебро Евробаскета, бронзу чемпионата мира. И дважды грохнул американцев (на чемпионате мира и Олимпиаде). А все по-прежнему уделяют чрезмерное внимание тому, как нескладно он ловит мяч и как бегают его глаза во время приема мяча под чужим щитом.

В международном баскетболе нет более влиятельного баскетболиста, чем Руди Гобер. Это тупо факт.

Лаури Маркканен (Финляндия)

У Финляндии очень неприятная группа, но тем интереснее посмотреть на то, на что в такой ситуации готов Лаури Маркканен. Форвард этим летом не отдыхал, а усиливал оборонительные рубежи НАТО, и, как минимум, не очень понятно, как это отразится на его форме. В прошлом сезоне он уже съездил на Матч всех звезд, теперь можно даже замахнуться на звание лучшего игрока турнира.

Энтони Эдвардс (США)

В американском баскетболе давно сложилась традиция, что выступление в сборной оказывается важным опытом, после которого у молодого игрока все складывается воедино и в следующем сезоне он становится полноценной звездой. Опыт включает общение с лучшими тренерами, с партнерами более высокого статуса, с живыми легендами.

Но так было в команде Майка Кшишевски.

В команде Стива Керра парадигма другая: мы целый год ждали, когда же Энтони Эдвардс взлетит в «Миннесоте», а произошло это как будто неожиданно – изначально ему отводилась роль запасного, а он за месяц убедил в обоснованности своих притязаний не только тренеров, но и более опытных сокомандников. Начинайте считать, сколько раз за время турнира его сравнят с Дуэйном Уэйдом.

Шэй Гилджес-Александер (Канада)

Лучший разыгрывающий НБА едет на турнир с задачей ввести Канаду в элитный клуб международного баскетбола. И важно понимать, что сейчас мы присутствуем на самом старте настоящей карьеры Гилджеса-Александера: он достаточно потренировался на кошках в «Оклахоме», и теперь выходит на большую сцену – пока с Канадой, а вот уже скоро и с более амбициозными «Тандер».

С индивидуальными достоинствами ШГА все и так ясно: удачи любому, кто хочет сдержать его проходы. Но здесь надо вести за собой партнеров, добиваться командного результата. И вести не в зону плей-ин, а бороться за медали.

Лука Дончич (Словения)

Лидер Словении – сильнее всех, кто удостоил вниманием чемпионат мира. Однако прошлогодний Евробаскет показал, что на международном уровне система и командное взаимодействие гораздо значимее, чем талант: Адетокумбо, Йокич и сам Дончич вылетели еще до полуфинальной стадии.

Что ж, тем интереснее будет наблюдать за магией Луки. Судя по состоянию Словении, он может взвалить на себя такую нагрузку, какой не было ни у кого раньше за всю историю турниров сборных.

Фото: YUTAKA, Soeren Stache, Joaquin Corchero, Soeren Stache, Kenjiro Matsuo, Joaquin Corchero, Alex Camara, IMAGO/Tilo Wiedensohler, Stefanos Kyriazis/IPA Sport, Pan Yulong, IMAGO/Thomas Haesler, Matthias Stickel, Pierre Teyssot, Dennis Jerome Acosta, IMAGO/Alexander Trienitz/Global Look Press; Gettyimages.ru/Ethan Miller, Maja Hitij