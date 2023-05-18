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Сегодня за «Майами» болели Шакира, Погба и Неймар. Их обожает Джимми Батлер

Неймар Неймар
НБА НБА
Майами Майами
Джимми Батлер Джимми Батлер
Поль Погба Поль Погба
Баскетбол Баскетбол

Собрал всех друзей.

Таблоиды всего мира собирают любые намеки на то, что Джимми Батлера и Шакиру, которая в эти дни превратилась в страстную поклонницу «Хит», связывают не просто дружеские отношения. Однако все это кажется довольно скучным и не возбуждает публику, в отличие от пылающего броманса лидера «Майами» и его друзей футболистов. На протяжении многих лет Батлер признавался в любви к Погба и Неймару, и вот оба – во Флориде и поддерживают его и с первого ряда, и вне площадки.

Неймар для Батлера – «лучший на все времена»

В 2016 году Батлер приехал на Олимпиаду-2016 в Рио вместе со сборной США. И случайно попал на финальную игру футбольного турнира – в НБА он известен как большой оригинал, постоянно ищущий новые ощущения.

То, что он увидел, навсегда изменило его жизнь и похитило его сердце.

«Я лицезрел величайшего футболиста всех времен. Как и мы, он взял золото, только сделал это в собственной стране, что еще круче, – рассказал Батлер в интервью New York Times. – Я впервые в жизни уделил внимание футболу: он адски зажигал, зрители сходили с ума, я сходил один раз, и все случилось. Тогда я увидел, как побеждает величайший футболист всех времен. Когда я увидел его в первый раз, то подумал: «Черт, черт, да он силен».   

С того момента Батлер немного помешался.

Он, человек, выросший в Техасе, постоянно называющий себя ресивером уровня НФЛ и – по собственному признанию – бьющий ногой по мячу только в минуты крайнего раздражения, заболел футболом и сам начал выходить на поле.

Он, человек, открыто гнобящий тренеров в НБА и не признающий авторитетов, начал регулярно публиковать в Instagram фотографии в форме Неймара и называть его «величайшим футболистом всех времен». И как говорят его друзья, включил рефрен «благодарю за талант Неймара» в молитву перед едой. Во время чемпионата мира в России Батлер даже «предстал в образе Неймара».

Он, человек, знающий, что троллинг всегда нужно подкреплять действием, влез в баталии диванных экспертов из соцсетей, доказывая, что даже «призрак Неймара» наводит на его соперников ужас.

Они наконец встретились в 2017 году во время недели моды в Париже и – «сразу же подружились».

Бразилец рассказывал New York Times, что поддержка Батлера была «очень важна для него»: «У Джимми большое сердце. Наши отношения основаны на искренности и честности. Он скромный, но в то же время умеет веселиться, и это отличает его».

Батлер не раз приезжал во Францию на матчи ПСЖ, всегда громко заявлял о поддержке сборной Бразилии на крупных турнирах и даже съездил в гости к Неймару в Рио, где показал навыки пробития одиннадцатиметровых.

«Я ценю Неймара не только как спортсмена, но и человека, благодаря которому я увлекся футболом, – объяснял Батлер. – Это удивительная игра помогает мне в освоении новых для меня культур. Ты едешь в любую страну и первое что делаешь – интересуешься, где тут стадион лучшей команды. Так ты находишь общий язык с местным населением. При этом некоторые могут даже не знать английского, но с помощью простых жестов, фамилий игроков вы поймете друг друга. В каждой стране свой футбол и своя культура».

Батлер подружился с Погба благодаря его матери

Батлер познакомился с Погба через мать футболиста. В 2019-м году он впервые посетил Сенегал и в отеле повстречал женщину, чья внешность показалась ему ужасно знакомой. Джимми заговорил с ней и узнал, что это мама Поля. Спустя несколько минут она уже звонила сыну по FaceTime и знакомила молодых спортсменов.

Вскоре Джимбо приехал в Лондон и оттуда по приглашению француза отправился на поезде в Манчестер, чтобы поддержать Погба в матче против «Челси». После игры звезды провели совместный ужин и с тех пор стали близкими друзьями.

Поль учил баскетболиста азам футбольного мастерства.

И приезжал сам потренироваться вместе с «Майами». Первый визит к флоридцам состоялся еще осенью 2019-го. Примечательно, что тогда полузащитник находился в списке травмированных и не выступал за «Манчестер» с сентября. Но это не помешало ему отправиться в США для того, чтобы побросать мяч в кольцо.

«Больше всего мне нравится в Поле то, что он играет на обеих сторонах площадки. Он умеет все. Мне хочется думать, что в баскетболе я действую схожим образом, – делился впечатлениями от стиля игры гостя Батлер. – Я предан Неймару до самой смерти, и я предан Погба до самой смерти».

Погба обожает баскетбол и многое на площадке умеет. Причем любит его настолько, что в какой-то момент в «Манчестере» ему даже запрещали играть в баскетбол из опасения, что занятия увеличивают вероятность повреждения задней поверхности бедра. Страсть его к баскетболу настолько велика, что француз даже выпустил совместную с adidas линию высоких футбольных бутс, вдохновленную баскетбольными кроссовками.

И не стоит удивляться, что общение с Джимми Батлером тоже развивалось довольно активно: Батлер нередко приезжает на матчи Погба, тот же проводит лето в Майами.

***

Сегодня поддержка футболистов Батлеру не особенно помогла: чтобы победить такого Йокича, ему нужно играть как величайший баскетболист в истории.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos

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