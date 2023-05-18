Собрал всех друзей.

Таблоиды всего мира собирают любые намеки на то, что Джимми Батлера и Шакиру, которая в эти дни превратилась в страстную поклонницу «Хит», связывают не просто дружеские отношения. Однако все это кажется довольно скучным и не возбуждает публику, в отличие от пылающего броманса лидера «Майами» и его друзей футболистов. На протяжении многих лет Батлер признавался в любви к Погба и Неймару, и вот оба – во Флориде и поддерживают его и с первого ряда, и вне площадки.

Неймар для Батлера – «лучший на все времена»

В 2016 году Батлер приехал на Олимпиаду-2016 в Рио вместе со сборной США. И случайно попал на финальную игру футбольного турнира – в НБА он известен как большой оригинал, постоянно ищущий новые ощущения.

То, что он увидел, навсегда изменило его жизнь и похитило его сердце.

«Я лицезрел величайшего футболиста всех времен. Как и мы, он взял золото, только сделал это в собственной стране, что еще круче, – рассказал Батлер в интервью New York Times. – Я впервые в жизни уделил внимание футболу: он адски зажигал, зрители сходили с ума, я сходил один раз, и все случилось. Тогда я увидел, как побеждает величайший футболист всех времен. Когда я увидел его в первый раз, то подумал: «Черт, черт, да он силен».

С того момента Батлер немного помешался.

Он, человек, выросший в Техасе, постоянно называющий себя ресивером уровня НФЛ и – по собственному признанию – бьющий ногой по мячу только в минуты крайнего раздражения, заболел футболом и сам начал выходить на поле.

Он, человек, открыто гнобящий тренеров в НБА и не признающий авторитетов, начал регулярно публиковать в Instagram фотографии в форме Неймара и называть его «величайшим футболистом всех времен». И как говорят его друзья, включил рефрен «благодарю за талант Неймара» в молитву перед едой. Во время чемпионата мира в России Батлер даже «предстал в образе Неймара».

Он, человек, знающий, что троллинг всегда нужно подкреплять действием, влез в баталии диванных экспертов из соцсетей, доказывая, что даже «призрак Неймара» наводит на его соперников ужас.

Они наконец встретились в 2017 году во время недели моды в Париже и – «сразу же подружились».

Бразилец рассказывал New York Times, что поддержка Батлера была «очень важна для него»: «У Джимми большое сердце. Наши отношения основаны на искренности и честности. Он скромный, но в то же время умеет веселиться, и это отличает его».

Батлер не раз приезжал во Францию на матчи ПСЖ, всегда громко заявлял о поддержке сборной Бразилии на крупных турнирах и даже съездил в гости к Неймару в Рио, где показал навыки пробития одиннадцатиметровых.

«Я ценю Неймара не только как спортсмена, но и человека, благодаря которому я увлекся футболом, – объяснял Батлер. – Это удивительная игра помогает мне в освоении новых для меня культур. Ты едешь в любую страну и первое что делаешь – интересуешься, где тут стадион лучшей команды. Так ты находишь общий язык с местным населением. При этом некоторые могут даже не знать английского, но с помощью простых жестов, фамилий игроков вы поймете друг друга. В каждой стране свой футбол и своя культура».

Батлер подружился с Погба благодаря его матери

Батлер познакомился с Погба через мать футболиста. В 2019-м году он впервые посетил Сенегал и в отеле повстречал женщину, чья внешность показалась ему ужасно знакомой. Джимми заговорил с ней и узнал, что это мама Поля. Спустя несколько минут она уже звонила сыну по FaceTime и знакомила молодых спортсменов.

Вскоре Джимбо приехал в Лондон и оттуда по приглашению француза отправился на поезде в Манчестер, чтобы поддержать Погба в матче против «Челси». После игры звезды провели совместный ужин и с тех пор стали близкими друзьями.

Поль учил баскетболиста азам футбольного мастерства.

И приезжал сам потренироваться вместе с «Майами». Первый визит к флоридцам состоялся еще осенью 2019-го. Примечательно, что тогда полузащитник находился в списке травмированных и не выступал за «Манчестер» с сентября. Но это не помешало ему отправиться в США для того, чтобы побросать мяч в кольцо.

«Больше всего мне нравится в Поле то, что он играет на обеих сторонах площадки. Он умеет все. Мне хочется думать, что в баскетболе я действую схожим образом, – делился впечатлениями от стиля игры гостя Батлер. – Я предан Неймару до самой смерти, и я предан Погба до самой смерти».

Погба обожает баскетбол и многое на площадке умеет. Причем любит его настолько, что в какой-то момент в «Манчестере» ему даже запрещали играть в баскетбол из опасения, что занятия увеличивают вероятность повреждения задней поверхности бедра. Страсть его к баскетболу настолько велика, что француз даже выпустил совместную с adidas линию высоких футбольных бутс, вдохновленную баскетбольными кроссовками.

И не стоит удивляться, что общение с Джимми Батлером тоже развивалось довольно активно: Батлер нередко приезжает на матчи Погба, тот же проводит лето в Майами.

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Сегодня поддержка футболистов Батлеру не особенно помогла: чтобы победить такого Йокича, ему нужно играть как величайший баскетболист в истории.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos