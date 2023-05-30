9 комментариев

«Селтикс» сделали все, чтобы под новостями о личной жизни спортсменов больше никогда не появлялись комментарии «Зачем вы об этом пишете?!» Потому что у всего этого болезненного сезона легко найти точку отсчета – момент, когда главного тренера Име Удоку отстранили за связь с сотрудницей клуба.

Удока был тем, кто стабилизировал игру «Бостона» в предыдущем сезоне, в котором клуб дошел до финала. А его любовные похождения поставили команду в уязвимую ситуацию. Хотя бы из-за того, что скандал всплыл непосредственно перед началом регулярного чемпионата и у «Селтикс» не было времени и возможностей найти адекватную замену для тренера и еще и новый тренерский штаб впридачу.

Так во главе команды оказался Джо Маззулла, 34-летний специалист и недавний помощник Удоки. А «Селтикс» остались не только без главного тренера, но и без его самых ценных ассистентов: Уилла Харди, который еще летом ушел в «Юту», и Дэймона Стаудемайра, по ходу сезона подхватившего университет Джорджиа-Тек.

Маззулла окажется главным виновником того, что случилось с «Бостоном». Просто потому, что в НБА всегда делают крайними тренеров, а ошибки дебютанта в микроменеджменте – неумение использовать тайм-ауты, замедленное реагирование, сочетания, которые не работают, и игнорирование сочетаний, которые напрашиваются (как состав с двумя «большими», в которому он пришел лишь в 6-м матче серии с «Филадельфией», или маленький состав, к которому он неохотно вернулся в серии с «Хит»), неспособность сделать игру своих звезд менее тупой, эмоциональные провалы вроде третьей четверти первого матча, излишний риск (как решение поставить травмированного Брогдона в седьмом матче) – бросаются в глаза. Однако более фундаментальная проблема «Селтикс» – в том, что со сменой режима они утратили ту стабильность, что была при Удоке, ту идентичность, которая делала их особенной командой, несмотря на все дефекты.

По ходу регулярки это было не так заметно: «Селтикс» завершили сезон в топ-3 по защите, и в топ-2 по атаке (и были единственной командой в топ-5 на обеих сторонах). В плей-офф же вскрылось, что в игре «Бостона» атака и защита завязаны вовсе не так, как это было в прошлом. Тогда сверхплотная оборона («Селтикс» заканчивали сезон в статусе лучшей защиты лиги) генерировала быстрые владения, позволяла перетерпеть неудачные отрезки впереди, всегда гарантировала надежду на благополучный исход при любой игре. Теперь же наоборот защита попала в зависимость от того, как у «Селтикс» летит или не летит. Джо Маззулла – единственный тренер НБА, который никогда не скрывал, что требует от своих подопечных максимально возможного числа трехочковых. И процент из-за дуги определял все остальное: в матчах, в которых «Бостон» реализует трехочковые с 35% или выше, они пропускали в среднем 103,9 очка, в матчах, в которых их процент дальних ниже 35% - 107 очков.

Седьмой матч это который раз проиллюстрировал: «Бостон» выбросил 9 из 42 и проиграл во всем – в подборах, в очках второго шанса, в очках после быстрых атак .

Не так важно, почему так случилось: так значим был Удока, тренерский штаб в целом или это взвешенный посыл Маззуллы, который не сработал (как когда-то не сработал гениальный план Дэрила Мори, разбившийся в седьмой игре о 0-27).

В плей-офф выяснилось, что «Бостон» утратил ту защитную идентичность, благодаря которой лишь величайшая игра в карьере Стефа Карри помешала взять титул. В самых разных типах владений «Селтикс» выглядели разобщенными – и при возвращении в защиту, и при сменах, и при противодействии снайперам «Хит», и при противодействии нежелательным разменам, и при подстраховке, и при недостаточно агрессивных клоузаутах на дуге. У «Майами» не было ни центрового, который бы генерировал атаку в посте, ни скоростного защитника, разбирающего защиту через пик-н-роллы, но даже относительно скромных мощностей хватало, чтобы защита «Бостона» и близко не выглядела смертоубийственной: Адебайо находил способы атаковать «больших» на скорости, Батлер выцеливал Роберта Уильямса или Деррика Уайта, Калеб Мартин пользовался тем, что Тейтум хромал на одну ногу, Данкану Робинсону и Гэйбу Винсенту хватало незатейливых маневров, чтобы остаться одному.

Сами «Селтикс» это подтвердили уже после: Маркус Смарт назвал защиту «нашим криптонитом» , а Малколм Брогдон заметил, что «невозможно выиграть титул, если ваше нападение лучше, чем ваша защита».

И с потерей защитной идентичности легко посыпалось все остальное.

У «Бостона» в итоге появилось достаточное оправдание для неудачи: уже на старте седьмого матча Джейсон Тейтум получил повреждение и дальше уже играл через боль, на старте серии с «Хит» травмировался и также играл через боль Малколм Брогдон, плюс Грант Уильямс потерял доверие Маззуллы, хотя в прошлом плей-офф выходил почти на 30 минут. «Селтикс» вновь играли минимальной ротацией, которая теперь сократилась до пяти человек, один из них хромоногий.

Но это, конечно, упрощение.

Без защитного каркаса, который Маззулла кое-как вернул в 4-6 матчах, проявились все недостатки атаки «Селтикс».

• нездоровая зависимость от трехочковых: у «Бостона» даже не предусматривалось никакого плана «Б». Трехочковый водопад вновь был на месте в четвертом и пятом матчах. Благодаря штрафным, Тейтуму и чуду «Селтикс» выжили в шестом матче, но во всех остальных встречах, где у них не шло, они неизменно проигрывали;

• хаотичная игра Тейтума и Брауна, склонных к потерям на ведении (10 на двоих в седьмом матче) и гиперсложным броскам. Там, где остальные звезды сконцентрированы на том, чтобы искать свои моменты, зарабатывать штрафные, создавать удобные ситуации для партнеров, эта пара зачастую суетится и только усугубляет тяжелую ситуацию форсированными эпизодами.

• отсутствие мозгового центра, который бы задавал комфортный ритм, следил за распределением бросков, находил оптимальное развитие атаки, не доводил до форсированных владений: Маркус Смарт на эту роль точно не подходит и все чаще играет без мяча. «Селтикс» действительно всегда оказываются там, куда тащит их Маркус Смарт, проблема в том, что его возраст и опыт нисколько не мешает ему иррационально верить в свои дальние броски и совершать рискованные передачи тогда, когда нужно сыграть надежнее. Такого плана игрока не хватает «Бостону» больше всего, и в этом сложность с сосуществованием Тейтума и Брауна: дело не в том, что они мешают друг другу, просто «Селтикс» с двумя звездными вингами вынуждены обходиться без полноценного плеймейкера. И никто из них не показал, что готов взять на себя эти функции.

Отсюда же вытекает кризис «Селтикс» в клатче. За исключением матча Деррика Уайта, они проиграли все пять встреч, в которых разница составляла меньше семи очков. Да и в том растеряли 10-очковое преимущество за последние пять минут .

• странный эмоциональный фон. С трехочковыми «Селтикс» выглядят как единый организм, но без них распадаются на судороги конкретных индивидуумов – как будто они перестают доверять друг другу и норовят совершить более сложный бросок сами, чем отдать под лучшую позицию партнеру. Если защита и общее выступление «Селтикс» зависят от трехочковых, то сами трехочковые – от того, насколько легко и непринужденно они делятся мячом. И чем именно это определяется, не всегда понятно, но точно не сопротивлением оппонента.

Что совершенно точно, так это то, что «Селтикс» всегда недооценивают соперника и всегда пытаются потратить ровно столько энергии, сколько достаточно для победы (как это было в первом раунде с «Хоукс», затем с «Филадельфией» без Эмбиида, затем в первых матчах с «Майами»).

• неуправляемость. Окей, Джо Маззулла может считать, что излишний микроменеджмент только вредит его парням, поэтому он не берет тайм-ауты перед последними атаками и поэтому нападение «Селтикс», как уже все знают, носит спонтанный характер. Но в серии с «Хит» стало очевидно, что «зеленые» понятия не имеют, как проходить элементарную зону: как только Споэльстра ее выставлял, это вызывало панику и только усиливало ощущение, что «Бостон» ничего не может, кроме как кидать и кидать, чтобы потом объяснить итоговое поражение тем, что не полетело. Если есть в НБА звезды, которым бы требовался тренер, чтобы водить за руку и объяснять им все наперед – то это Тейтум и Браун, за все эти годы так и не пришедшие к хоть какой-то минимальной синергии друг с другом.

Все это не помешало «Селтикс» провести мощный сезон и показать, что их игроки продолжают расти. Но в определенный момент на сцену вышел Эрик Споэльстра и нажал ровно на те точки, на которые требовалось и, видимо, напрашивалось: колосс развалился. В лице «Хит» «Бостон» встретил своего прямого антипода: «Селтикс» невероятно талантливы, но ничего не контролируют (начиная с отстранения Удоки и далее по списку), «Хит» где-то не хватает таланта, но они выжимают максимум из всего (начиная от подготовки игроков и заканчивая тактикой ).

От этого поражения ужасно больно.

Больно, потому что история была на расстоянии вытянутой руки.

Больно, потому что седьмую игру испортили травмы.

Больно, потому что Эл Хорфорд не молодеет.

Больно, потому что отменяет чудо имени Деррика Уайта.

Больно, потому что «Бостон» заслужил уважение тем, что не бросил играть и сравнял счет в серии. Да, они изначально являлись фаворитами, но это нисколько не уменьшает исторического подвига.

И все же это поражение – из тех, что полезнее победы. И его воздействие должно быть гораздо более стимулирующим, чем фиаско в прошлогоднем финале, где все можно было списать на волшебство Карри (или фиаско в предстоящем финале, где все можно было бы объяснить волшебством Йокича).

«Селтикс» пора взглянуть на себя со стороны и взять собственную судьбу в свои руки. Они сами провоцируют большую часть существующих проблем.

Фото: Gettyimages.ru/Maddie Meyer, Adam Glanzman