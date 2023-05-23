«Майами» отделяет от финала лишь одна победа. Всего второй раз в истории клуб, занявший восьмое место, может оказаться лучшим на Востоке.

Что характерно, восприятие всех прошедших серий плей-офф (и медленное принятие неизбежного) за последний месяц шло по одному и тому же сценарию. Лучше зафиксировать этот цикл отрицания-неверия-гнева-торга и депрессии здесь, чтобы и другие знали, что их ждет.

Стадия 1. Мы попали на «Хит»: изи катка, всего лишь Джимбо и кучка ноунэймов

Стадия 2. Хм, они выставили свою дурацкую зону. Не, не может такого быть, чтобы команда с Лавом, Робинсоном и Струсом от нас отзащищалась.

Стадия 3. Сегодня им просто повезло – они реализовали половину трехочковых.

Стадия 4. Все под контролем: они точно не могут играть так и дальше.

Стадия 5. Все по-прежнему под контролем. Нужно просто запомнить, что ни в коем случае нельзя раздражать Джимбо. После этого случаются 20-очковые рывки.

Стадия 6. Все совершенно точно под контролем. Им просто повезло выиграть концовку. Это разовое явление.

Стадия 7. А мы же уверены в том, что все это разовое явление?

Стадия 8. Каким образом они вообще это делают? Только что они бросали хуже всех в лиге...

Стадия 9. Это всего лишь слишком удачное стечение обстоятельств. Другого объяснения быть не может.

Стадия 10. Попадает даже Кевин Лав. Да какого хера вообще?!

Стадия 11. Эй, кто-нибудь там, вырубайте этого Батлера!

Стадия 12. Уже Данкан Робинсон разыгрывает пик-н-роллы. Зла не хватает на все это смотреть.

Стадия 13. Видимо, этих флоперов тащат судьи.

Стадия 14. А Батлера стоило бы проверить на допинг.

Стадия 15. Им точно помогает лига. Ну, или Споэльстре кто-то сливает все наши планы…

Стадия 16. Они обманывали нас весь сезон – специально свалились в плей-ин, специально проиграли «Атланте», чтобы выйти на «Милуоки». Какое-то объяснение тут должно быть?!

Стадия 17. Хорошо, я все понял: наш тренер – осел, а игроки – мармеладки под ногами Джимми…

Стадия 18. Это депрессивная порнография…

Стадия 19. Эта боль…

Стадия 20. Побыстрее бы уже закончилось…

Стадия 22. Он еще и злопамятный, припомнит вам каждый жест, каждый взгляд, каждое слово…

Стадия 22. Ну и на хрен эту вашу НБА.