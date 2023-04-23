51 комментарий

2-1 в пользу «Лос-Анджелеса».

К середине второй четверти третьего матча «Уорриорс» уже играли мускулами и демонстрировали, что на 100 процентов перехватили инициативу в серии. Они вели 40:29. Наслаждались все той же свободой, приобретенной во второй игре благодаря внедрению в ротацию Джамайкла Грина. Контролировали всех оппонентов, за исключением Д’Анджело Расселла, который в одиночку поддерживал хозяев на плаву (набрал первые 11 очков). Получали очки не только от Карри – от Томпсона, Пула, Уиггинса. «Лейкерс» не помогало и ноу-хау: Леброн Джеймс решил не топить собственную команду и в первой четверти полностью отказался от бросков.

После игры «Лейкерс», конечно, рассуждали о том, что их необыкновенная защита развалила «Голден Стэйт», но, на самом деле, «Уорриорс» ей очень сильно помогли – тем, что сами потерялись в депрессивном круговороте бесконечных потерь, промахов из открытых позиций и споров с арбитрами.

«+11» для «Голден Стэйт» превратились в «-11» уже к большому перерыву.

И обиднее всего для «Уорриорс» было то, что их побили в их коронной игре. В эти минуты Стив Керр отправил на площадку сверхмаленькую пятерку с классическим Грином и четырьмя защитниками (Карри/Пулом, Томпсоном, Дивинченцо и Муди/Уиггинсом), но в сверхбыстрой, сверхоткрытой игре против облегченной пятерки «Лейкерс» (Дэвис, Леброн, Уокер, Ривс, Расселл) они показали фирменный баскетбол «Голден Стэйт» только в одном аспекте – придумывали самые нелепые причины потерять мяч. Началось все с передачи Карри в быстрый отрыв на Томпсона, когда тот смотрел в другую сторону и ничего подобного не ждал. А затем вылилось в 9 потерь за вторую четверть, 3 технических, 1 неспортивный (Муди, завалившись под чужим щитом, схватил за ногу Дэвиса), только 1 штрафной и 7 попаданий из 23 . «Лейкерс» в контексте ультраскоростного противостояния наоборот выглядели доминантными: наслаждались пространством для того, чтобы проходить и зарабатывать нарушения (15 штрафных), использовали ошибки соперника как топливо для разгона и получения легких очков, в разряженной обстановке получили открытые дальние попытки (45% трехочковых в исполнении Леброна, Расселла, Шредера и Уокера).

«Голден Стэйт» проиграл ментально.

Во-первых, слишком уж беззаботно почувствовал себя в начале, когда перехватил лидерство и не замечал защиты соперника. «Уорриорс» точно не те, что раньше, когда могли не замечать урон от десятка дичайших потерь.

В третьем матче они допустили 19 ошибок – и получили после них 27 очков.

Стив Керр признал: «Мы потеряли самообладание».

Во-вторых, коллективно ввязался в споры с арбитрами. Разница по штрафным в этой серии ошеломляющая, как и предвиделось: в третьем матче у «Лейкерс» 37 подходов на линию против 17.

Но важнейшими оказались три свистка против Дрэймонда Грина, противостоящего под щитом Энтони Дэвису: дважды форвард подставился под визави (судьи посчитали, что не совсем корректно), еще один раз оборонялся против его прохода. «Лейкерс» посадили лучшего защитника в составе «Голден Стэйт» на фолы и тем самым ограничили его время 23 минутами. А возмущения Грина оказались заразительными – особенно для Клэя Томпсона, который тоже чересчур уж расстраивался, когда получал фолы и в защите, и в нападении (сразу 6 потерь – на его счету). На послематчевой конференции форвард Грин побил все рекорды по повторению фразы «Я не знаю», когда ему пришлось за арбитров объяснять отличия между чарджем и нарушением (оба момента решались тренерскими челленджами и оба – в пользу одной команды).

Постоянные остановки всегда негативно отражались на «Голден Стэйт». И «Лейкерс» своими штрафными решают сразу две задачи – набирают легкие очки, когда не работает атака, и не дают оппоненту разбежаться, разбросаться, загореться.

На этот раз они реализовали только 13 трехочковых из 44.

Как сказал Дрэймонд Грин, «у нас все получалось, а потом игра остановилась на линии штрафных» .

В-третьих, позволил себя выбить из атакующего ритма.

Ключевая перестановка от «Лейкерс» в третьем матче напрашивалась: они переключили Энтони Дэвиса на опеку Джамайкла Грина, бросили Вандербилта на Дрэймонда Грина и Остина Ривса – на Стефа Карри.

Это решило практически все их затруднения второго матча.

1. Дэвису не пришлось выбегать за пик-н-роллами Карри – «Уорриорс» попробовали было задействовать в них Джамайкла Грина, но после трех промахов из-за дуги от этого быстренько отказались.

Так Дэвис вернул себе контроль над «краской», помогал партнерам подстраховкой и выписал еще 4 блока.

2. Вандербилт и Ривс легко разменивались на «двойках» с Карри и тоже как-то слишком быстро вынудили Керра отойти от прямолинейного задействования разыгрывающего через пик-н-роллы и надеяться на командные усилия.

На этот раз Карри больше играл без мяча. А затем, во второй половине, все стало еще сложнее, когда Дрэймонд Грин перебрал с фолами и гонять «двойки» пришлось с Джамайклом Грином и Кевоном Луни.

3. «Лейкерс» отошли от чрезмерной опеки Карри в виде ловушек в центре площадки, после которых «Уорриорс» могли играть четыре на три. И одновременно предоставили Дэвису больше отдыха.

Благодаря легкому выносу соперника центровой провел 33 минуты. И во второй половине предстал еще мощнее – он уже не отсиживался в «краске», а терроризировал жертв из «Голден Стэйт» по всей площадке. «Уорриорс» явно комплексуют в присутствии «большого»: под щит стараются не лезть, если там оказываются, то суетятся, теряют или выбрасывают мяч куда-то в сторону кольца, дрожат и сбиваются, даже совершая привычные флотеры. Дэвис – в этом плей-офф первый по блокам, первый по касаниям мяча в защите, первый по подборам на своем щите и шестой по перехватам.

В пятый раз за сезон «Голден Стэйт» не сумел преодолеть отметку в 100 очков. Решающий отрезок второй-третьей четвертей «Уорриорс» уступили со счетом 38:63.

Утешаться «Уорриорс» могут лишь традиционными обещаниями Клэя Томпсона реабилитироваться в следующем матче.

«Как бы хреново сегодня ни было, у нас есть шанс ответить в понедельник. Так что не имеет смысла переживать, вешать нос и предаваться унынию. Мы знаем, чем ответить. Мы этим занимаемся уже 10 лет».

Одно точно. «Голден Стэйт» так и не приблизился к разгадке соперника – затея с Джамайклом Грином больше не сработала, и теперь снова надо решаться: уберлегкая пятерка с Джорданом Пулом (провел очередной ужасный матч с 2 из 9 с игры) или защитный вариант с возвращением Кевона Луни (который сковывает пространство атаки).

Фото: East News/AP Photo/Mark J. Terrill; Gettyimages.ru/Ronald Martinez