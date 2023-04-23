51 комментарий

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«Голден Стэйт» навязал «Лейкерс» свою игру – и позорно самоуничтожился

Лейкерс Лейкерс
Стефен Карри Стефен Карри
НБА НБА
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
Энтони Дэвис Энтони Дэвис
Голден Стэйт Голден Стэйт
Баскетбол Баскетбол

2-1 в пользу «Лос-Анджелеса».

К середине второй четверти третьего матча «Уорриорс» уже играли мускулами и демонстрировали, что на 100 процентов перехватили инициативу в серии. Они вели 40:29. Наслаждались все той же свободой, приобретенной во второй игре благодаря внедрению в ротацию Джамайкла Грина. Контролировали всех оппонентов, за исключением Д’Анджело Расселла, который в одиночку поддерживал хозяев на плаву (набрал первые 11 очков). Получали очки не только от Карри – от Томпсона, Пула, Уиггинса. «Лейкерс» не помогало и ноу-хау: Леброн Джеймс решил не топить собственную команду и в первой четверти полностью отказался от бросков.

После игры «Лейкерс», конечно, рассуждали о том, что их необыкновенная защита развалила «Голден Стэйт», но, на самом деле, «Уорриорс» ей очень сильно помогли – тем, что сами потерялись в депрессивном круговороте бесконечных потерь, промахов из открытых позиций и споров с арбитрами.

«+11» для «Голден Стэйт» превратились в «-11» уже к большому перерыву.

И обиднее всего для «Уорриорс» было то, что их побили в их коронной игре. В эти минуты Стив Керр отправил на площадку сверхмаленькую пятерку с классическим Грином и четырьмя защитниками (Карри/Пулом, Томпсоном, Дивинченцо и Муди/Уиггинсом), но в сверхбыстрой, сверхоткрытой игре против облегченной пятерки «Лейкерс» (Дэвис, Леброн, Уокер, Ривс, Расселл) они показали фирменный баскетбол «Голден Стэйт» только в одном аспекте – придумывали самые нелепые причины потерять мяч. Началось все с передачи Карри в быстрый отрыв на Томпсона, когда тот смотрел в другую сторону и ничего подобного не ждал. А затем вылилось в 9 потерь за вторую четверть, 3 технических, 1 неспортивный (Муди, завалившись под чужим щитом, схватил за ногу Дэвиса), только 1 штрафной и 7 попаданий из 23. «Лейкерс» в контексте ультраскоростного противостояния наоборот выглядели доминантными: наслаждались пространством для того, чтобы проходить и зарабатывать нарушения (15 штрафных), использовали ошибки соперника как топливо для разгона и получения легких очков, в разряженной обстановке получили открытые дальние попытки (45% трехочковых в исполнении Леброна, Расселла, Шредера и Уокера).

«Голден Стэйт» проиграл ментально.

Во-первых, слишком уж беззаботно почувствовал себя в начале, когда перехватил лидерство и не замечал защиты соперника. «Уорриорс» точно не те, что раньше, когда могли не замечать урон от десятка дичайших потерь.

В третьем матче они допустили 19 ошибок – и получили после них 27 очков.

Стив Керр признал: «Мы потеряли самообладание».

Во-вторых, коллективно ввязался в споры с арбитрами. Разница по штрафным в этой серии ошеломляющая, как и предвиделось: в третьем матче у «Лейкерс» 37 подходов на линию против 17.

Но важнейшими оказались три свистка против Дрэймонда Грина, противостоящего под щитом Энтони Дэвису: дважды форвард подставился под визави (судьи посчитали, что не совсем корректно), еще один раз оборонялся против его прохода. «Лейкерс» посадили лучшего защитника в составе «Голден Стэйт» на фолы и тем самым ограничили его время 23 минутами. А возмущения Грина оказались заразительными – особенно для Клэя Томпсона, который тоже чересчур уж расстраивался, когда получал фолы и в защите, и в нападении (сразу 6 потерь – на его счету). На послематчевой конференции форвард Грин побил все рекорды по повторению фразы «Я не знаю», когда ему пришлось за арбитров объяснять отличия между чарджем и нарушением (оба момента решались тренерскими челленджами и оба – в пользу одной команды).

Постоянные остановки всегда негативно отражались на «Голден Стэйт». И «Лейкерс» своими штрафными решают сразу две задачи – набирают легкие очки, когда не работает атака, и не дают оппоненту разбежаться, разбросаться, загореться.

На этот раз они реализовали только 13 трехочковых из 44.

Как сказал Дрэймонд Грин, «у нас все получалось, а потом игра остановилась на линии штрафных».

В-третьих, позволил себя выбить из атакующего ритма.

Ключевая перестановка от «Лейкерс» в третьем матче напрашивалась: они переключили Энтони Дэвиса на опеку Джамайкла Грина, бросили Вандербилта на Дрэймонда Грина и Остина Ривса – на Стефа Карри.

Это решило практически все их затруднения второго матча.

1. Дэвису не пришлось выбегать за пик-н-роллами Карри – «Уорриорс» попробовали было задействовать в них Джамайкла Грина, но после трех промахов из-за дуги от этого быстренько отказались.

Так Дэвис вернул себе контроль над «краской», помогал партнерам подстраховкой и выписал еще 4 блока.

2. Вандербилт и Ривс легко разменивались на «двойках» с Карри и тоже как-то слишком быстро вынудили Керра отойти от прямолинейного задействования разыгрывающего через пик-н-роллы и надеяться на командные усилия.   

На этот раз Карри больше играл без мяча. А затем, во второй половине, все стало еще сложнее, когда Дрэймонд Грин перебрал с фолами и гонять «двойки» пришлось с Джамайклом Грином и Кевоном Луни.

3. «Лейкерс» отошли от чрезмерной опеки Карри в виде ловушек в центре площадки, после которых «Уорриорс» могли играть четыре на три. И одновременно предоставили Дэвису больше отдыха.

Благодаря легкому выносу соперника центровой провел 33 минуты. И во второй половине предстал еще мощнее – он уже не отсиживался в «краске», а терроризировал жертв из «Голден Стэйт» по всей площадке. «Уорриорс» явно комплексуют в присутствии «большого»: под щит стараются не лезть, если там оказываются, то суетятся, теряют или выбрасывают мяч куда-то в сторону кольца, дрожат и сбиваются, даже совершая привычные флотеры. Дэвис – в этом плей-офф первый по блокам, первый по касаниям мяча в защите, первый по подборам на своем щите и шестой по перехватам.

В пятый раз за сезон «Голден Стэйт» не сумел преодолеть отметку в 100 очков. Решающий отрезок второй-третьей четвертей «Уорриорс» уступили со счетом 38:63.

Утешаться «Уорриорс» могут лишь традиционными обещаниями Клэя Томпсона реабилитироваться в следующем матче.

«Как бы хреново сегодня ни было, у нас есть шанс ответить в понедельник. Так что не имеет смысла переживать, вешать нос и предаваться унынию. Мы знаем, чем ответить. Мы этим занимаемся уже 10 лет».

Одно точно. «Голден Стэйт» так и не приблизился к разгадке соперника – затея с Джамайклом Грином больше не сработала, и теперь снова надо решаться: уберлегкая пятерка с Джорданом Пулом (провел очередной ужасный матч с 2 из 9 с игры) или защитный вариант с возвращением Кевона Луни (который сковывает пространство атаки).

Лейкерс – Голден Стэйт 127:97 (23:30, 36:18, 27:20, 41:29)
Дата проведения
7 мая, 03.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча
Лейкерс
Дэвис (25 + 13 подборов + 4 блок-шота), Расселл (21 + 5 потерь), Джеймс (21 + 8 подборов + 8 передач), Ривз (10), Вандербилт (2) – старт; Шредер (12), Уокер (12), Харрисон (9), Кристи (6), Хатимура (5), Томпсон (2), Браун (2), Бизли (0), Гэбриэл (0).
Голден Стэйт
Карри (23), Уиггинс (16 + 9 подборов), Томпсон (15 + 7 подборов + 6 потерь), Дж. Грин (2), Др. Грин (2) – старт; Куминга (10), Пэйтон II (8), Пул (5 + 6 передач), Дивинченцо (5), Муди (5), Луни (3), Лэмб (3), Болдуин (0).

Фото: East News/AP Photo/Mark J. Terrill; Gettyimages.ru/Ronald Martinez

51 комментарий

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Никола Тесла
Писал уже и напишу еще, ГСВ уже не те, не верю в их победу в серии с такой скамейкой (и лучше ей в этом сезоне не стать). Меня там заминусили, ГСВ авоську ЛАЛ накидает итп. Ребята, я сам за ГСВ, но посмотрите правде в глаза. Либо ГСВ соберутся, как на серию жизни и смерти и пройдут ЛАЛ, но тогда психологически в следующей серии сядут, либо не соберутся и отлетят. ГСВ не взять титул.
+69
-18
+51
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Дориан Грей_333
Ответ Никола Тесла
Писал уже и напишу еще, ГСВ уже не те, не верю в их победу в серии с такой скамейкой (и лучше ей в этом сезоне не стать). Меня там заминусили, ГСВ авоську ЛАЛ накидает итп. Ребята, я сам за ГСВ, но посмотрите правде в глаза. Либо ГСВ соберутся, как на серию жизни и смерти и пройдут ЛАЛ, но тогда психологически в следующей серии сядут, либо не соберутся и отлетят. ГСВ не взять титул.
Даже если ГСВ уже не те, то только по отношению к своей лучшей версии, а вот по отношению к другим командам - все очень неплохо.
Нету сейчас в лиге имбовых команд. Я видел почти все матчи этого плей-офф, и не вижу этой "абсолютной мощи" ни у кого. И Лейкерс, и Санз, и Наггетс, и Фила, и даже Бостон - абсолютно проходимые команды, с кучей своих проблем и недостатков.
Отлететь Уорриорз, конечно, тоже могут, ведь и они проходимая команда, но утверждать, что ГСВ уже не способны на титул - ерунда, мягко говоря.
+43
-5
+38
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Ржавый крюк Джаббара
Отличная серия, именитые команды с абсолютно разной философией игры, только эти команды последние 8 лет выигрывают гайки от Запада, а по обилию на площадке игроков уровня МВЗ серия даст фору любому финалу НБА. Перевес Лейкерс я вижу на двух моментах. Первый момент - Дэвис, и ни Грин, ни Луни его держать не могут. При этом на своей стороне площадки Дэвис наконец то руководит защитой, иногда в нем нечто монументально-данкановское прорисовывается. Пока лучший игрок серии.

И второй момент - маленькие. Вначале предполагал большой перевес ГСВ в этой линии, когда они здоровы, никто не может остановить их на периметре. А Лейкерс смогли, Ривз так выкладывается, что я даже про Карузо жалеть перестал, Лейкерс очень повезло с ним. Рассел словно задался целью доказать ГСВ, как же они ошиблись, обменяв его на Уиггинса, хотя обмен пошел на пользу обоим, из протухших недозвезд они вновь стали важнейшими игроками топ-команд. И мне понравился Уокер, почему он так раньше не играл? На драфте был сильным проспектом, прошел школу Поповича и хорошо играл в шпорах. Вот именно такого игрока я и надеялся увидеть в этом ПО со скамейки. Не знаю, чем закончится серия, но мне она очень нравится.
+39
-2
+37
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pulyalke
леброн в американском мячике мог бы быть не только элитным ресивером и тайдэндом, но и просто непроходимым корнербэком))
+32
-5
+27
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Mr.BadGuy
Думаю 4 игра будет решающей. Кто ее возьмет возьмет серию. Пока идет полный повтор серии с Мемфисом
+25
-4
+21
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Александр Спирин
>против облегченной пятерки «Лейкерс» (Дэвис, Леброн, Уокер, Ривс, Расселл)
Ахаха. И в чём она облегчённая?.. В том, что Лейбу на 4-ку с 3-ки подвинули?
+24
-7
+17
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achrustalev
Зендея со своим паучком в этот раз не пришли, вот и результат :))
+12
-1
+11
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Consistency
Удивительное преображение после дедлайна, конечно. В эту команду ЛеБрона даже не трехлетней давности, а хотя бы просто до травмы голеностопа в этом году - был бы готовый контендер.
+13
-2
+11
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Xell
Ответ Consistency
Удивительное преображение после дедлайна, конечно. В эту команду ЛеБрона даже не трехлетней давности, а хотя бы просто до травмы голеностопа в этом году - был бы готовый контендер.
Они итак уже претендент. Просто так не побеждают Мемфис +40 и ГС +30.
+13
-4
+9
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Gauche
Почему Воины начали валиться именно в середине второй четверти? Потому что именно в этот момент происходит первый пик усталости. Тупо сели батарейки. Пять минут Джамайкла в начале никакого импакта не дали, Луни впору было с сачком выходить - ничего не мог выловить, Пул и Дивинченцо обложили чужой щит кирпичами, Клэй уснул и врубил лунатика: ажно на шесть потерь находил во сне. Ещё у троих по три потери - а как реагировал на всё это Керр?
Керр на это реагировал в своей манере: как бы ни проваливал игрок матч, своё время он отыграет. Ибо у коуча замены не по обстановке, а по графику. Если у Луни и Гринов не получилось противостоять Дэвису - так, мол, тому и быть. Вряд ли Майерс не оставил в ростере ни одного игрока выше 6’9" без согласования с тренером. Раз нет габаритов, значит, надо было нагнетать скорости - а скорости-то и не было, всю закись сожгли во второй игре. Ну выпусти ты того же Кумингу, пусть за ним хоть в защите погоняются - нет, мы дадим 38-летнему Леброну и 120-килограммовому Дэвису поиграть в своё удовольствие и даже нас перебегать.
Скорее всего, перебегают и в следующей игре. Джамайкл наверняка вернётся на банку - мавр сделал своё дело, Куминга и Лэмб так и будут сидеть, не побоявшийся выпустить Уокера Хэм расхрабрится уже до Мо Бамбы. Керру остаётся уповать лишь на то, что его игроки снова вытянут его за уши, накидав 60% трёшек.
+9
-1
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Прогресс Восточной конференции
Как будто потери ГСВ это были только плохие пасы в транзишене. Лейкерс плотно опекали каждого защитника ГСВ; Томпсон-Карри выбегали из краски как только там появлялся Дэвис или Леброн.

В когда ГСВ повели 40-29 у них залетело 3-4 броска с ведения и при сопротивлении, что в норме реализуется с процентом меньше 30. Во второй половине встречи ГСВ продолжили бросать сложные и дальние броски и у них просто не полетело. А Лейкерс продолжили давить на краску и сбрасывать на открытых партнеров.
+9
-1
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стиваркус картридж
Ответ Каха
Игра была ровно до тех пор, пока она шла 5 на 5! ГСВ не смогли перестроиться, когда + 3 уб..л...ка переоделись в форму LA! На мой взгляд, ключевой момент был абсолютно легальный чардж Дрэймонда против Дэвиса, когда после челленджа позорно оставили своё решение так называемые арбитры! Несколько повторов убедили что Дрэй стоял как вкопанный и фол был в нападении..... после этого можно было спускать занавес и сразу вырубил трансляцию! Если войны найдут силы чем ответить в 4-ой игре, даже при таких правилах 5 на 8, это будет очень ценная победа!
Поплачь-поплачь, генацвале, мб на душе чуть полегче станет
+11
-4
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Ocelot
Ответ Дмитрий Чирко
Против Лейкерс есть рецепт победы. Он и прост, и сложен одновременно: не фолить. Справятся ГСВ с этой задачей, как во втором матче, - пройдут дальше, не справятся - поедут домой.
попробуй без фола остановить 120кг особу которая на тебя прет, когда за малейший чих в сторону атакующего в современной НБА сразу свисток
+7
-1
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AlexNik1977
Я бы не стал хоронить ГСВ. Их похоронили еще в серии с Сакраменто первых матчей.
Прямо сейчас по игре шансы ЛАЛ лучше. В первую очередь изза психологической неустойчивости ГСВ.
Им снова не хватает мотивации и спортивной злости.
А ЛАЛ ее наоборот хватает.
Но если ГСВ найдут в себе силы собраться , как в серии с Сакраменто, то пройдут дальше.
+13
-8
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Дориан Грей_333
Ответ Xell
А команда Леброна не имбовая?)) Весь сезон шли 13 и бац прошли Мемфис, лидируют в серии с чемпионом, при чем по делу и имеют лучшую защиту в Лиге. Ты же знаешь НБА любит такие истории про Золушек. Так устроен бизнес, шоу бизнес.
Имбовая команда - это ГСВ с Дюрантом и ГСВ 73-9, Майами с Трио, САС с Данканом в паре сезонов, ЛАЛ Шакоби, Чикаго Джордана, Шоутайм, пиковый Селтикс Бёрда...
Нет, нынешние Лейкерс не имбовые.))) Сильные, бесспорно, но не ровня этим командам и близко, только потому, что хорошо провели заключительный отрезок регулярки с лучшей защитой, а также прошли первый раунд.)
+4
0
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Xell
Ответ Прогресс Восточной конференции
Как будто потери ГСВ это были только плохие пасы в транзишене. Лейкерс плотно опекали каждого защитника ГСВ; Томпсон-Карри выбегали из краски как только там появлялся Дэвис или Леброн. В когда ГСВ повели 40-29 у них залетело 3-4 броска с ведения и при сопротивлении, что в норме реализуется с процентом меньше 30. Во второй половине встречи ГСВ продолжили бросать сложные и дальние броски и у них просто не полетело. А Лейкерс продолжили давить на краску и сбрасывать на открытых партнеров.
Защита всегда лучше атаки и надежнее
+6
-2
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Xell
Ответ Дмитрий Чирко
Против Лейкерс есть рецепт победы. Он и прост, и сложен одновременно: не фолить. Справятся ГСВ с этой задачей, как во втором матче, - пройдут дальше, не справятся - поедут домой.
Не справятся. За пару дней невозможно поставить хорошую защиту. Тем более это не стиль ГС. Они и дальше будут пулять трешки. Надеясь на плохие игры Дэвиса и что у них самих полетят трешки.
+4
0
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Enigma-
Ответ Дориан Грей_333
Даже если ГСВ уже не те, то только по отношению к своей лучшей версии, а вот по отношению к другим командам - все очень неплохо. Нету сейчас в лиге имбовых команд. Я видел почти все матчи этого плей-офф, и не вижу этой "абсолютной мощи" ни у кого. И Лейкерс, и Санз, и Наггетс, и Фила, и даже Бостон - абсолютно проходимые команды, с кучей своих проблем и недостатков. Отлететь Уорриорз, конечно, тоже могут, ведь и они проходимая команда, но утверждать, что ГСВ уже не способны на титул - ерунда, мягко говоря.
С такой обороной как в этом сезоне, в титул ГСВ верится с трудом.
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armageddon123456
Ответ Epicman
Если бы гсв сами себе не проиграли, то даже судьи не помогли бы, этому шапито. Если гсв будут играть в свою игр, то вынесут эту недокоманду.
А чем команда ГСВ отличается от недокоманды ЛАЛ? Тем что не могут в защиту и тухнут когда нюпересиают лететь трехи? Это и есть признаки команды?
+4
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Xell
Ответ Epicman
Если бы гсв сами себе не проиграли, то даже судьи не помогли бы, этому шапито. Если гсв будут играть в свою игр, то вынесут эту недокоманду.
У этой недокоманды лучший защитный рейтинг и большой. И именно от этого Лейкерс пляшут в каждой серии.
+2
0
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Xell
Ответ Алексей Матыгин
чёт мне кажется войны соберутся к следующей игре
Соберутся. С чемоданами на вокзал))
+5
-3
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armageddon123456
Ответ Дориан Грей_333
А у ГСВ есть Карри. Посмотрим, ждать недолго.
А у ЛАЛ Дэвис. В эту игру можно долго играть
+5
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Xell
Ответ andrushapumba
при всей расхайпленности этой серии - она самая неинтересная. одна команда заранее разлагается, никакой борьбы. джордан пул бесконечно туп, судьям нужны пересмотры, чтобы вдруг лишнего в пользу гсв не свистнуть, кроме дэвиса и , местами, карри никого интересного. я прям разочарован.
Леброн добавит к Денверу.
+4
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Никола Тесла
Ответ Дориан Грей_333
Даже если ГСВ уже не те, то только по отношению к своей лучшей версии, а вот по отношению к другим командам - все очень неплохо. Нету сейчас в лиге имбовых команд. Я видел почти все матчи этого плей-офф, и не вижу этой "абсолютной мощи" ни у кого. И Лейкерс, и Санз, и Наггетс, и Фила, и даже Бостон - абсолютно проходимые команды, с кучей своих проблем и недостатков. Отлететь Уорриорз, конечно, тоже могут, ведь и они проходимая команда, но утверждать, что ГСВ уже не способны на титул - ерунда, мягко говоря.
Я написал свое отношение, по мне так ГСВ не вытянут. Буду рад ошибиться.
+2
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Дмитрий Чирко
Ответ Ocelot
попробуй без фола остановить 120кг особу которая на тебя прет, когда за малейший чих в сторону атакующего в современной НБА сразу свисток
Во втором матче отлично получалось, и в начале третьего тоже. Это вопрос того, что нужно сохранять концентрацию в защите на все 24 секунды.
+1
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