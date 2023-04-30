Главная серия второго раунда плей-офф НБА началась с легкой победы хозяев: «Денвер» был лучше соперника вообще во всем – 125:107. За исключением эпизода из четвертой четверти, в котором Крис Пол в характерном стиле на грани жесткости и грубости въехал в Джамала Мюррэя, кажется, что никаких выводов из первого матча делать не стоит. Уж слишком все сложилось ненормально – не так, как предполагалось.

Эта игра была не связана с математикой

По предварительным ощущениям противостояние «Денвера» и «Финикса» сводилось к математическим раскладам: что важнее – аналитическая модель, упирающая на давление под щитом и трехочковые, или контраналитическая модель, рассчитывающая на сверхэффективность средних бросков.

Вопреки итоговому результату никакого ответа тут не последовало. Потому что суть первой встречи сводилась вовсе не к игровому стилю команд.

По обеим методикам, приводящим двухочковые и трехочковые попадания к одному знаменателю (eFG и True Shooting), «Финикс» и «Денвер» оказались абсолютно равны: по первой у обоих – 55,4%, по второй – 58,5% против 58,1% в пользу «Санс».

И куда важнее аналитики оказались старые добрые владения, которых у «Денвера» набралось почти на 20 больше.

Во-первых, «Санс» очень много теряли (16 раз), особенно в этом преуспел Кевин Дюрэнт, допустивший 7 ошибок, большая часть которых была к тому же не при попытке отдать пас, а на ведении.

Во-вторых, полностью проиграли щиты: 38 против 49, в том числе 16 отскоков у «Наггетс» в нападении. Бисмак Бийомбо выступил так, что на вторую половину Монти Уильямс его вообще не поставил, предпочтя ему Джока Лэндейла. А Деандре Эйтон оказался худшим игроком по показателю плюс-минус и стал главным героем эпизода, который будет лучшей иллюстрацией этого матча: задумчивый центровой замер на лицевой и задумчиво наблюдает, как Никола Йокич в это время берет один, два, три подбора в противостоянии с Дюрэнтом.

«Денвер» выиграл и минуты с Йокичем, и минуты без Йокича

Опять же, ожидалось, что центральной фигурой серии станет Никола Йокич, центровой, который не умеет защищаться, зато делает свою команду неудержимой в атаке. Стартовой пятерке «Санс» отдавалось предпочтение, запасные обеих команд виделись примерно одинаково проблемными.

Только в первом матче серб был настолько незаметен, насколько вообще может быть незаметен разыгрывающий семифутер, гарантирующий почти двойной дабл-дабл.

«Наггетс» выиграли минуты без Йокича – «+7» в первой половине, «+3» до старта мусорного времени. «Финикс» так и не дождался никакой помощи, поставив вопрос о том, можно ли рассматриваться в качестве претендента на титул с такой вот скамейкой: если не учитывать последние минуты, то пользы от запасных «Санс» не набралось и на 10 очков. В то время как «Денвер» создал первый задел как раз с помощью резервистов – неплохо защищался маленькой пятеркой с Джеффом Грином в качестве пятого, положился на Майкла Портера в качестве главной звезды в эти минуты и получил очки от Брюса Брауна, вскрывающего защиту «Санс» проходами. Здесь было важно не столько преимущество по глубине (о чем можно было догадываться), сколько то, что у «Наггетс» хватило достаточно, чтобы противостоять сочетаниям «Санс», в которых всегда присутствует кто-то из пары Дюрэнт-Букер.

«Наггетс» выиграли минуты и с Йокичем. Опять же сам центровой по своим стандартам не впечатлил – был не очень точен (43%), особенно против Эйтона, и больше занимался вспомогательными активностями (борьбой за отскоки и заслонами для Мюррэя). Но все внимание «Санс» было сосредоточено на нем, а все его партнеры по стартовой пятерке предоставленную им свободу воплощали в очки. Ключевым здесь стал неожиданно поймавший кураж Аарон Гордон – 3 из 4 из-за дуги, 9 из 13 с игры. Если не считать Колдуэлл-Поупа с его 37% из-за дуги (и 0 нетрехочковых попыток), то Йокич оказался худшим в своей стартовой пятерке с точки зрения эффективности, потому что все остальные провели почти идеальный матч.

В общем, получилось все предельно однозначно и с Йокичем, и без Йокича. Хотя так быть не должно было.

Лучшим игроком оказался Джамал Мюррэй

На роль главной звезды перед серией претендовали трое: Дюрэнт, Букер и Йокич.

Первый стал главной силой «Санс» на щитах (14 подборов) и не очень замечал сопротивления соперников – 11 из 16 двухочковых. Но стал одним из факторов, определивших негативный результат со своими потерями.

Второй быть чуть хуже, чем в серии с «Клипперс», особенно когда в нескольких ведениях подряд его закрыл Джамал Мюррэй. Но тоже делал практически все, что хотел – 10 из 18 двухочковых, 8 передач на 3 потери. Интересно, что потери у Букера – при попытках забросить Эйтону внутрь, с центровым играли на опережение.

Третий выдал 24 очков плюс 19 подборов. Но один на один в посте с Эйтоном не преуспел, потребовалось больше фантазии и более сложные решения. Пожалуй, самый интересный момент из этой игры в его исполнении – это жестикулирующий Йокич на скамейке: центровой очень ратовал за то, чтобы его команда постоянно нагнетала темп, хотя сам во второй половине явно задыхался, в защите ленился сделать пару шагов и привычно перехватывал мячи ногами.

А затмил всех Джамал Мюррэй. Неугомонный канадец понравился больше всего своими передачами (у него их 9) – стремительными, непредсказуемыми, выверенными до сантиметра. Однако его основная роль заключалась в том, что «Финикс» просто не знал, что с ним делать: как он выразился, «они не могут защищаться против меня». Эйтон разменивался на него и выходил за ним на дугу – Мюррэй клал трехочковые. Бийомбо и Эйтон держались в «краске» – Мюррэй попадал со средней или скидывал на Йокича. Шэмет, Крэйг, Окоги не выдержали с ним один на один. И, конечно, Мюррэй – тот, благодаря кому «Наггетс» так здорово летели вперед, тот, благодаря кому соперник не выдержал темпа и в итоге подсел, и тот, кто закрыл игру серией дальних попаданий как раз в таких быстрых атаках (у него 34 очка, 6 из 10 трехочковых, 54% с игры).

Мюррэй обиделся, когда в очередной раз все удивились, что он может так играть и за пределами «Пузыря». И все же если бы «Денвер» так выглядел в каждом матче, то стольких сомнений в нем не было.

Фото: East News/MATTHEW STOCKMAN / Getty Images via AFP