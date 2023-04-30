Bank shot
Блог

«Денвер» разнес «Финикс», но это совсем не то, чего мы ждали

НБА НБА
Денвер Денвер
Джамал Мюррэй Джамал Мюррэй
Финикс Финикс
Баскетбол Баскетбол

Главная серия второго раунда плей-офф НБА началась с легкой победы хозяев: «Денвер» был лучше соперника вообще во всем – 125:107. За исключением эпизода из четвертой четверти, в котором Крис Пол в характерном стиле на грани жесткости и грубости въехал в Джамала Мюррэя, кажется, что никаких выводов из первого матча делать не стоит. Уж слишком все сложилось ненормально – не так, как предполагалось.

Эта игра была не связана с математикой

По предварительным ощущениям противостояние «Денвера» и «Финикса» сводилось к математическим раскладам: что важнее – аналитическая модель, упирающая на давление под щитом и трехочковые, или контраналитическая модель, рассчитывающая на сверхэффективность средних бросков.

Вопреки итоговому результату никакого ответа тут не последовало. Потому что суть первой встречи сводилась вовсе не к игровому стилю команд.

По обеим методикам, приводящим двухочковые и трехочковые попадания к одному знаменателю (eFG и True Shooting), «Финикс» и «Денвер» оказались абсолютно равны: по первой у обоих – 55,4%, по второй – 58,5% против 58,1% в пользу «Санс».

И куда важнее аналитики оказались старые добрые владения, которых у «Денвера» набралось почти на 20 больше.

Во-первых, «Санс» очень много теряли (16 раз), особенно в этом преуспел Кевин Дюрэнт, допустивший 7 ошибок, большая часть которых была к тому же не при попытке отдать пас, а на ведении.

Во-вторых, полностью проиграли щиты: 38 против 49, в том числе 16 отскоков у «Наггетс» в нападении. Бисмак Бийомбо выступил так, что на вторую половину Монти Уильямс его вообще не поставил, предпочтя ему Джока Лэндейла. А Деандре Эйтон оказался худшим игроком по показателю плюс-минус и стал главным героем эпизода, который будет лучшей иллюстрацией этого матча: задумчивый центровой замер на лицевой и задумчиво наблюдает, как Никола Йокич в это время берет один, два, три подбора в противостоянии с Дюрэнтом.

«Денвер» выиграл и минуты с Йокичем, и минуты без Йокича

Опять же, ожидалось, что центральной фигурой серии станет Никола Йокич, центровой, который не умеет защищаться, зато делает свою команду неудержимой в атаке. Стартовой пятерке «Санс» отдавалось предпочтение, запасные обеих команд виделись примерно одинаково проблемными.

Только в первом матче серб был настолько незаметен, насколько вообще может быть незаметен разыгрывающий семифутер, гарантирующий почти двойной дабл-дабл.

«Наггетс» выиграли минуты без Йокича – «+7» в первой половине, «+3» до старта мусорного времени. «Финикс» так и не дождался никакой помощи, поставив вопрос о том, можно ли рассматриваться в качестве претендента на титул с такой вот скамейкой: если не учитывать последние минуты, то пользы от запасных «Санс» не набралось и на 10 очков. В то время как «Денвер» создал первый задел как раз с помощью резервистов – неплохо защищался маленькой пятеркой с Джеффом Грином в качестве пятого, положился на Майкла Портера в качестве главной звезды в эти минуты и получил очки от Брюса Брауна, вскрывающего защиту «Санс» проходами. Здесь было важно не столько преимущество по глубине (о чем можно было догадываться), сколько то, что у «Наггетс» хватило достаточно, чтобы противостоять сочетаниям «Санс», в которых всегда присутствует кто-то из пары Дюрэнт-Букер.

«Наггетс» выиграли минуты и с Йокичем. Опять же сам центровой по своим стандартам не впечатлил – был не очень точен (43%), особенно против Эйтона, и больше занимался вспомогательными активностями (борьбой за отскоки и заслонами для Мюррэя). Но все внимание «Санс» было сосредоточено на нем, а все его партнеры по стартовой пятерке предоставленную им свободу воплощали в очки. Ключевым здесь стал неожиданно поймавший кураж Аарон Гордон – 3 из 4 из-за дуги, 9 из 13 с игры. Если не считать Колдуэлл-Поупа с его 37% из-за дуги (и 0 нетрехочковых попыток), то Йокич оказался худшим в своей стартовой пятерке с точки зрения эффективности, потому что все остальные провели почти идеальный матч.

В общем, получилось все предельно однозначно и с Йокичем, и без Йокича. Хотя так быть не должно было.

Лучшим игроком оказался Джамал Мюррэй

На роль главной звезды перед серией претендовали трое: Дюрэнт, Букер и Йокич.

Первый стал главной силой «Санс» на щитах (14 подборов) и не очень замечал сопротивления соперников – 11 из 16 двухочковых. Но стал одним из факторов, определивших негативный результат со своими потерями.

Второй быть чуть хуже, чем в серии с «Клипперс», особенно когда в нескольких ведениях подряд его закрыл Джамал Мюррэй. Но тоже делал практически все, что хотел – 10 из 18 двухочковых, 8 передач на 3 потери. Интересно, что потери у Букера – при попытках забросить Эйтону внутрь, с центровым играли на опережение.

Третий выдал 24 очков плюс 19 подборов. Но один на один в посте с Эйтоном не преуспел, потребовалось больше фантазии и более сложные решения. Пожалуй, самый интересный момент из этой игры в  его исполнении – это жестикулирующий Йокич на скамейке: центровой очень ратовал за то, чтобы его команда постоянно нагнетала темп, хотя сам во второй половине явно задыхался, в защите ленился сделать пару шагов и привычно перехватывал мячи ногами.    

А затмил всех Джамал Мюррэй. Неугомонный канадец понравился больше всего своими передачами (у него их 9) – стремительными, непредсказуемыми, выверенными до сантиметра. Однако его основная роль заключалась в том, что «Финикс» просто не знал, что с ним делать: как он выразился, «они не могут защищаться против меня». Эйтон разменивался на него и выходил за ним на дугу – Мюррэй клал трехочковые. Бийомбо и Эйтон держались в «краске» – Мюррэй попадал со средней или скидывал на Йокича. Шэмет, Крэйг, Окоги не выдержали с ним один на один. И, конечно, Мюррэй – тот, благодаря кому «Наггетс» так здорово летели вперед, тот, благодаря кому соперник не выдержал темпа и в итоге подсел, и тот, кто закрыл игру серией дальних попаданий как раз в таких быстрых атаках (у него 34 очка, 6 из 10 трехочковых, 54% с игры).

Мюррэй обиделся, когда в очередной раз все удивились, что он может так играть и за пределами «Пузыря». И все же если бы «Денвер» так выглядел в каждом матче, то стольких сомнений в нем не было.

Денвер – Финикс 125:107 (31:32, 37:19, 26:30, 31:26)
Дата проведения
30 апреля, 03.30, «Ball Arena»
Онлайн матча
Денвер
Дж. Мюррэй (34 + 9 передач), Йокич (24 + 19 подборов), Гордон (23), Портер (11), Колдуэлл-Поуп (10) – старт; Б. Браун (14), Грин (5), Уотсон (3), К. Браун (1), Чанчар (0), Ннаджи (0), Смит (0), Джексон (0).
Финикс
Дюрэнт (29 + 14 подборов + 7 потерь), Букер (27 + 8 передач), Эйтон (14 + 7 подборов), Пол (11), Окоги (2) – старт; Лэндейл (7), Пэйн (5), Д. Ли (3), Уэйнрайт (3), Шэмет (3), Крэйг (3), Бийомбо (0), Росс (0).

Фото: East News/MATTHEW STOCKMAN / Getty Images via AFP

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
C4clutch
Не знаю, я примерно этого и ждал. Было очевидно, что некому останавливать Йокича у Санз, а если еще и Мюррей будет так играть дальше, то серия может быстро закончиться.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pachem xenon
как-то роль йокича показалась подзаниженной
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий